Україні потрібне важке озброєння, - голова МЗС ФРН Бербок
Європейські партнери мають посилити підтримку України військовими матеріалами, зокрема важким озброєнням.
Про це міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила перед засіданням Ради ЄС у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
За словами міністра, більш ніж зрозумілим є те, що на тлі жахливих картин, які надходять з України щодня, Київ потребує подальшої військової підтримки для того, аби бути в змозі захищатися. Німеччина робить це разом з міжнародними партнерами, разом із європейськими партнерами спрямовують мільйони євро в рамках механізму European Peace Facility.
"Але зрозуміло, що Україна й надалі потребує військових матеріалів, в тому числі важкого озброєння. І зараз не час для відмовок, зараз час для креативності та прагматичності, і саме в питанні, як найшвидше надати матеріали та підготувати військових", - заявила Бербок.
Вона також акцентувала на необхідності збереження доказів російських військових злочинів в українських містах і селищах.
"Кожен день цієї жахливої війни приносять нові звістки про звірства. Колись мирні міста, такі як Маріуполь, Буча та багато інших стають місцями жахів...", - сказала дипломат. Важливим вона назвала обговорення з Міжнародним кримінальним судом "необхідності збереження свідчень і доказів воєнних злочинів, злочинів проти людства, нелюдськості, щоб потім покарати винних". Ця робота, зауважила глава МЗС ФРН, потребує міжнародної підтримки. Німеччина, нагадала вона, вже спрямувала додатково 1 млн євро на те, щоб можна було проводити розслідування на місці та зберігати свідчення.
Очільниця німецького МЗС також звернула увагу на те, що загарбницька війна рф уже призвела до стрибка цін на продукти харчування, що вона матиме фатальні наслідки для всього світу. "ООН виходять з того, що через російську загарбницьку війну буде 47 млн більше людей, які голодують", - сказала Бербок.
Відповідаючи на запитання про ембарго на російські енергоносії, вона дипломатично зазначила, що ЄС вирішив повністю відмовитися поступово від російських викопних енергоносіїв – спочатку вугілля, потім нафти, згодом газу, але для цього потрібний спільний план.
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Не треба дурника вмикати.
Але не обов'язково германську, увесь ринок зброї був відкритий для України, як держави, що не була у стані війни і не була під санкціями про заборону постачання зброї.
Танки Україна сама здатна була виробляти, якщо б була воля керівництва країни.
Все, що поляки замовляли у США вони отримали, частину навіть у кредит.
БМП-1 Чехія вже передала безоплатно, після згоди Германії. Це звичайна процедура передачі техніки по сертифікату ендюзера, і вона відбулася значно швидше, ніж зазвичай.
А по поводу Польши, то еще в 2020 году подписали контракт на поставку самолетов F-35, а поступять они в Польшу начиная с 2026 года. В 2017 году Польша подписала договор на покупку комплекса ПВО Patriot, на данный момент ни один из комплексов не поставлен на вооружение армии Польши, первую партию ожидают в этом году.
А после слов что танки Украина сама могла производить дальше вести дискуссию не имеет смысла. Если бы смогла, то производила бы. То же самое и с другими видами вооружений. Например БТРы если могли производить то производили.
Україна виробляла танки, але потім завод у Харкові перейшов на модернізацію існуючого парку. Інша справа, що все це робилося абияк, без розрахунку на майбутню війну. В будь-якому разі технічна можливість була, не було лише бажання влади.
Дискусію вести тобі зі мною дійсно не варто, бо в тебе немає і 1% тієї мінімальної інформації, яка для цього потрібна.
ДЯКУЮ, КАПІТАНЕ ОЧЕВИДНОСТЕ
скільки ще Україна має волати, що НАМ ПОТРІБНА ВАЖКА ЗБРОЯ щоб добрі люди з Європи нас почули?
скількома життями доведеться нашим людям заплатити за небажання Європи розуміти, що Україна бореться не лише за себе
і якщо нам не допоможуть - смерть від рускіх прийде і в їхній теплий затишний допоки дім?
гамарджоба гєнацвалє... з путінською ковбаскою в роті, йому важко говорити зрозуміло
Наші внуки будуть розраховуватися за зброю, втрачену у боях з Мордором їх дідами...Перспективи так собі, навіть у випадку перемоги
І хоч перевіряйте що пишите. Розраховуватись потрібно тільки за вцілілу техніку (якщо США не забажає їх забрати)
ЄС СХОЖЕ ХВОРІЄ ДЕМЕНЦІЄЮ!!!
УКРАЇНУ ВИПАЛЮЮТЬ, А ВОНИ СПОГЛЯДАЮТЬ!!!
"Администрация Байдена готова предоставлять оружие, которое позволит Украине нанести удар по российским военным аэродромам, что повысит шансы ВСУ выдержать новое наступление.
«У них будет способность поражать более глубокие цели», сообщил корреспонденту CNBS источник в Пентагоне
Предположительно, речь идёт о ракетах малой дальности наземного базирования MGM-140 ATACMS"