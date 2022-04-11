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Новини Війна
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Україні потрібне важке озброєння, - голова МЗС ФРН Бербок

бербок

Європейські партнери мають посилити підтримку України військовими матеріалами, зокрема важким озброєнням.

Про це міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила перед засіданням Ради ЄС у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

За словами міністра, більш ніж зрозумілим є те, що на тлі жахливих картин, які надходять з України щодня, Київ потребує подальшої військової підтримки для того, аби бути в змозі захищатися. Німеччина робить це разом з міжнародними партнерами, разом із європейськими партнерами спрямовують мільйони євро в рамках механізму European Peace Facility.

"Але зрозуміло, що Україна й надалі потребує військових матеріалів, в тому числі важкого озброєння. І зараз не час для відмовок, зараз час для креативності та прагматичності, і саме в питанні, як найшвидше надати матеріали та підготувати військових", - заявила Бербок.

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Вона також акцентувала на необхідності збереження доказів російських військових злочинів в українських містах і селищах.

"Кожен день цієї жахливої війни приносять нові звістки про звірства. Колись мирні міста, такі як Маріуполь, Буча та багато інших стають місцями жахів...", - сказала дипломат. Важливим вона назвала обговорення з Міжнародним кримінальним судом "необхідності збереження свідчень і доказів воєнних злочинів, злочинів проти людства, нелюдськості, щоб потім покарати винних". Ця робота, зауважила глава МЗС ФРН, потребує міжнародної підтримки. Німеччина, нагадала вона, вже спрямувала додатково 1 млн євро на те, щоб можна було проводити розслідування на місці та зберігати свідчення.

Також читайте: Німеччина готує евакуаційний рейс для постраждалих від війни українців

Очільниця німецького МЗС також звернула увагу на те, що загарбницька війна рф уже призвела до стрибка цін на продукти харчування, що вона матиме фатальні наслідки для всього світу. "ООН виходять з того, що через російську загарбницьку війну буде 47 млн більше людей, які голодують", - сказала Бербок.

Відповідаючи на запитання про ембарго на російські енергоносії, вона дипломатично зазначила, що ЄС вирішив повністю відмовитися поступово від російських викопних енергоносіїв – спочатку вугілля, потім нафти, згодом газу, але для цього потрібний спільний план.

Автор: 

Німеччина (7345) зброя (7454) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+13
Ну то продайте!
Чи просто поговорити хочете?
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11.04.2022 12:45
+4
тамогавков и гарпунов , чтобы насыпать козломордым
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11.04.2022 12:45
+3
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство не допустит открытия второго фронта в Грузии. По его словам, несмотря на происходящее в Украине, «у нас очень позитивные ожидания»

гамарджоба гєнацвалє... з путінською ковбаскою в роті, йому важко говорити зрозуміло
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11.04.2022 12:50
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11.04.2022 12:42 Відповісти
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11.04.2022 12:43 Відповісти
тамогавков и гарпунов , чтобы насыпать козломордым
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11.04.2022 12:45 Відповісти
Ну то продайте!
Чи просто поговорити хочете?
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11.04.2022 12:45 Відповісти
Купити можна було в будь-який момент існування України, в т.ч. зараз.
Не треба дурника вмикати.
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11.04.2022 13:42 Відповісти
Конкретно называй что и где можно купить. А для понимания вопроса предлагаю подумать сколько например нужно времени чтобы сделать один вшивый танк? Военная техника в магазине на полочках не стоит, чтобы можно было прийти и купить. Поляки вон у американцев много чего заказали но поставки будут через годы. А по поводу того что можно купить сейчас, так пытались в 2019 купить у одной ческой фирмы старые немецкие БМД 40 летней давности. Но Германия запретила их продавать.
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11.04.2022 13:55 Відповісти
Будь-яку німецьку військову техніку можна було купити аж до самої війни, коли ще не почала діяти заборона Німеччини про продаж зброї сторонам, що перебувають у конфлікті.
Але не обов'язково германську, увесь ринок зброї був відкритий для України, як держави, що не була у стані війни і не була під санкціями про заборону постачання зброї.
Танки Україна сама здатна була виробляти, якщо б була воля керівництва країни.
Все, що поляки замовляли у США вони отримали, частину навіть у кредит.
БМП-1 Чехія вже передала безоплатно, після згоди Германії. Це звичайна процедура передачі техніки по сертифікату ендюзера, і вона відбулася значно швидше, ніж зазвичай.
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11.04.2022 16:43 Відповісти
Да, передали пять десятков БМП продажу которых заблокировали в 2019 году, и не безоплатно потому что они принадлежали частной фирме. Безоплатно передали до десятка БМП и еще меньше танков Т-72 со складов чешской армии. Этому всему 40 лет и более, оно больше 10 лет лежало на складах и не сможет помочь прямо сейчас.
А по поводу Польши, то еще в 2020 году подписали контракт на поставку самолетов F-35, а поступять они в Польшу начиная с 2026 года. В 2017 году Польша подписала договор на покупку комплекса ПВО Patriot, на данный момент ни один из комплексов не поставлен на вооружение армии Польши, первую партию ожидают в этом году.
А после слов что танки Украина сама могла производить дальше вести дискуссию не имеет смысла. Если бы смогла, то производила бы. То же самое и с другими видами вооружений. Например БТРы если могли производить то производили.
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11.04.2022 21:36 Відповісти
Я прекрасно знаю, кому і що передали та продали, не треба мені наводити 1% тієї інфи про постачання зброї, яка доступна усім роззявам далеким від теми.
Україна виробляла танки, але потім завод у Харкові перейшов на модернізацію існуючого парку. Інша справа, що все це робилося абияк, без розрахунку на майбутню війну. В будь-якому разі технічна можливість була, не було лише бажання влади.

Дискусію вести тобі зі мною дійсно не варто, бо в тебе немає і 1% тієї мінімальної інформації, яка для цього потрібна.
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12.04.2022 11:53 Відповісти
Германія прозріває
ДЯКУЮ, КАПІТАНЕ ОЧЕВИДНОСТЕ

скільки ще Україна має волати, що НАМ ПОТРІБНА ВАЖКА ЗБРОЯ щоб добрі люди з Європи нас почули?

скількома життями доведеться нашим людям заплатити за небажання Європи розуміти, що Україна бореться не лише за себе

і якщо нам не допоможуть - смерть від рускіх прийде і в їхній теплий затишний допоки дім?
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11.04.2022 12:46 Відповісти
До прозревания там еще ох как далеко! А языком трепать - не мешки ворочать!
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11.04.2022 12:51 Відповісти
Шо ти х...ю викладаєш то по нашим хлопцям лупив танч к і не наш
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11.04.2022 12:57 Відповісти
Ти спочатку взнай істину,а потім рот відкривай,інформацію треба перевіряти
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11.04.2022 13:10 Відповісти
ротовідкривач Сергей,давай тоді пруф
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11.04.2022 13:17 Відповісти
то пруф буде чи ти кацап тількі срати сюди прийшов
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11.04.2022 13:36 Відповісти
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство не допустит открытия второго фронта в Грузии. По его словам, несмотря на происходящее в Украине, «у нас очень позитивные ожидания»

гамарджоба гєнацвалє... з путінською ковбаскою в роті, йому важко говорити зрозуміло
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11.04.2022 12:50 Відповісти
Носороги!Вы-дебилы..
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11.04.2022 12:52 Відповісти
Дайте или продайте нам уже, наконец, тяжёлое оружие!!Времени на ожидание практически НЕ осталось!!
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11.04.2022 12:53 Відповісти
Не всі німці фашисти, бандерівців серед них більше.
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11.04.2022 12:53 Відповісти
А как же валютные переводы внучек российским бабушкам, больше не беспокоят? Так и хочется сказать, что только дураки не признают своих ошибок. И Меркель в том числе.
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11.04.2022 12:55 Відповісти
Експерт Жданов: " За усю зброю, яку ми отримаємо по ленд-лізу, нам треба буде потім розрахуватися. Вцілілу - повернути власникам, а знищену чи втрачену - оплатити".
Наші внуки будуть розраховуватися за зброю, втрачену у боях з Мордором їх дідами...Перспективи так собі, навіть у випадку перемоги
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11.04.2022 13:00 Відповісти
І що далі? Здаємося? Бємося голіруч?

І хоч перевіряйте що пишите. Розраховуватись потрібно тільки за вцілілу техніку (якщо США не забажає їх забрати)
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11.04.2022 13:51 Відповісти
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11.04.2022 13:01 Відповісти
Мутненько
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11.04.2022 13:02 Відповісти
ти свому шольцу про це сказала?? ні? то якого милого долдонишь
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11.04.2022 13:09 Відповісти
добре хоч приходить розуміння наших потреб,але ще у них тривають жорсткі дебати продати нам три або це буде цілих чотири танки..
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11.04.2022 13:17 Відповісти
ГАЛЬМО!!!
ЄС СХОЖЕ ХВОРІЄ ДЕМЕНЦІЄЮ!!!
УКРАЇНУ ВИПАЛЮЮТЬ, А ВОНИ СПОГЛЯДАЮТЬ!!!
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11.04.2022 13:24 Відповісти
Вон Франция даже вшивых гранатометов не дала. У них видите ли выборы.
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11.04.2022 13:48 Відповісти
Хз чи правда :
"Администрация Байдена готова предоставлять оружие, которое позволит Украине нанести удар по российским военным аэродромам, что повысит шансы ВСУ выдержать новое наступление.
«У них будет способность поражать более глубокие цели», сообщил корреспонденту CNBS источник в Пентагоне
Предположительно, речь идёт о ракетах малой дальности наземного базирования MGM-140 ATACMS"
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11.04.2022 13:31 Відповісти
Это типа Точки-У, но тянет дальше.
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11.04.2022 13:57 Відповісти
автопробеги потихоньку приводят в сознание после тяжелой контузии от росийской информационной операции. Но кацапский фурункулёз в экономике будут еще лечить годами.
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11.04.2022 13:45 Відповісти
Очистка запада от ватного навоза в умах займёт десятилетия. Но похоже что процесс пошёл.
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11.04.2022 13:59 Відповісти
ну да, гедееровское наследие уже отрыгнули, теперь рассматривают содержимое рвотных масс, потом будут лет десять полы мыть ... Но запашок будет еще витать.
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11.04.2022 14:06 Відповісти
Це найшвидший шлях закінчити війну.
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11.04.2022 15:44 Відповісти
 
 