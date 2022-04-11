Україні потрібне важке озброєння, - голова МЗС ФРН Бербок

Європейські партнери мають посилити підтримку України військовими матеріалами, зокрема важким озброєнням.

Про це міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила перед засіданням Ради ЄС у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

За словами міністра, більш ніж зрозумілим є те, що на тлі жахливих картин, які надходять з України щодня, Київ потребує подальшої військової підтримки для того, аби бути в змозі захищатися. Німеччина робить це разом з міжнародними партнерами, разом із європейськими партнерами спрямовують мільйони євро в рамках механізму European Peace Facility.

"Але зрозуміло, що Україна й надалі потребує військових матеріалів, в тому числі важкого озброєння. І зараз не час для відмовок, зараз час для креативності та прагматичності, і саме в питанні, як найшвидше надати матеріали та підготувати військових", - заявила Бербок.

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Вона також акцентувала на необхідності збереження доказів російських військових злочинів в українських містах і селищах.

"Кожен день цієї жахливої війни приносять нові звістки про звірства. Колись мирні міста, такі як Маріуполь, Буча та багато інших стають місцями жахів...", - сказала дипломат. Важливим вона назвала обговорення з Міжнародним кримінальним судом "необхідності збереження свідчень і доказів воєнних злочинів, злочинів проти людства, нелюдськості, щоб потім покарати винних". Ця робота, зауважила глава МЗС ФРН, потребує міжнародної підтримки. Німеччина, нагадала вона, вже спрямувала додатково 1 млн євро на те, щоб можна було проводити розслідування на місці та зберігати свідчення.

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Очільниця німецького МЗС також звернула увагу на те, що загарбницька війна рф уже призвела до стрибка цін на продукти харчування, що вона матиме фатальні наслідки для всього світу. "ООН виходять з того, що через російську загарбницьку війну буде 47 млн більше людей, які голодують", - сказала Бербок.

Відповідаючи на запитання про ембарго на російські енергоносії, вона дипломатично зазначила, що ЄС вирішив повністю відмовитися поступово від російських викопних енергоносіїв – спочатку вугілля, потім нафти, згодом газу, але для цього потрібний спільний план.