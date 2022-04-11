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Німеччина готує евакуаційний рейс для постраждалих від війни українців

люфтваффе

Бундесвер готує рейс для перевезення поранених на війні українців до лікарень Німеччини.

Про це пише Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

З цією метою спеціальний літак ВПС Airbus A310 MedEvac має вилетіти з Кельна до польського Жешува, а звідти доставити дітей та дорослих на лікування до Німеччини.

Жешув знаходиться приблизно за 90 км від кордону з Україною.

Це буде перший такий політ із початку війни Росії проти України. Проте в минулому поранених на Донбасі українських солдатів вже привозили на лікування до Німеччини.

Читайте: Позиція Німеччини змінюється на користь України, - Зеленський

Автор: 

Німеччина (7345) допомога (8334) евакуація (2311)


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цікаво шо вони привезуть *смачного*, мимохідь
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11.04.2022 10:24 Відповісти
Німці не хотять це розголошувати, але пустими не прилетять. Бережіть себе і Україну
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11.04.2022 10:26 Відповісти
Оleksа_UA🇺🇦
@Oleksa_UA66
·
6 год
❤️Від цього прекрасного відео по роzzії пройшла хвиля жопних інсультів

Яка ж гарна, співуча мова! Від якої у козломордих гигалка до смерті...
https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1513312332667097091
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11.04.2022 10:26 Відповісти
 
 