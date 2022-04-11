Німеччина готує евакуаційний рейс для постраждалих від війни українців

Бундесвер готує рейс для перевезення поранених на війні українців до лікарень Німеччини.

Про це пише Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

З цією метою спеціальний літак ВПС Airbus A310 MedEvac має вилетіти з Кельна до польського Жешува, а звідти доставити дітей та дорослих на лікування до Німеччини.

Жешув знаходиться приблизно за 90 км від кордону з Україною.

Це буде перший такий політ із початку війни Росії проти України. Проте в минулому поранених на Донбасі українських солдатів вже привозили на лікування до Німеччини.

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