Німеччина готує евакуаційний рейс для постраждалих від війни українців
Бундесвер готує рейс для перевезення поранених на війні українців до лікарень Німеччини.
Про це пише Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
З цією метою спеціальний літак ВПС Airbus A310 MedEvac має вилетіти з Кельна до польського Жешува, а звідти доставити дітей та дорослих на лікування до Німеччини.
Жешув знаходиться приблизно за 90 км від кордону з Україною.
Це буде перший такий політ із початку війни Росії проти України. Проте в минулому поранених на Донбасі українських солдатів вже привозили на лікування до Німеччини.
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@Oleksa_UA66
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6 год
❤️Від цього прекрасного відео по роzzії пройшла хвиля жопних інсультів
Яка ж гарна, співуча мова! Від якої у козломордих гигалка до смерті...
https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1513312332667097091