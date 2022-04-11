Германия готовит эвакуационный рейс для пострадавших от войны украинцев
Бундесвер готовит рейс для перевозки раненых на войне украинцев в больницы Германии.
Об этом пишет Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
С этой целью специальный самолет ВВС Airbus A310 MedEvac должен вылететь из Кельна в польский Жешув, а оттуда доставить детей и взрослых на лечение в Германию.
Жешув находится примерно в 90 км от границы с Украиной.
Это будет первый подобный полет с начала войны России против Украины. Однако в прошлом раненых на Донбассе украинских солдат уже привозили на лечение в Германию.
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@Oleksa_UA66
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6 год
❤️Від цього прекрасного відео по роzzії пройшла хвиля жопних інсультів
Яка ж гарна, співуча мова! Від якої у козломордих гигалка до смерті...
https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1513312332667097091