Германия готовит эвакуационный рейс для пострадавших от войны украинцев

Бундесвер готовит рейс для перевозки раненых на войне украинцев в больницы Германии.

Об этом пишет Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

С этой целью специальный самолет ВВС Airbus A310 MedEvac должен вылететь из Кельна в польский Жешув, а оттуда доставить детей и взрослых на лечение в Германию.

Жешув находится примерно в 90 км от границы с Украиной.

Это будет первый подобный полет с начала войны России против Украины. Однако в прошлом раненых на Донбассе украинских солдат уже привозили на лечение в Германию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция Германии меняется в пользу Украины, - Зеленский