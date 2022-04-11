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Германия готовит эвакуационный рейс для пострадавших от войны украинцев

люфтваффе

Бундесвер готовит рейс для перевозки раненых на войне украинцев в больницы Германии.

Об этом пишет Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

С этой целью специальный самолет ВВС Airbus A310 MedEvac должен вылететь из Кельна в польский Жешув, а оттуда доставить детей и взрослых на лечение в Германию.

Жешув находится примерно в 90 км от границы с Украиной.

Это будет первый подобный полет с начала войны России против Украины. Однако в прошлом раненых на Донбассе украинских солдат уже привозили на лечение в Германию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция Германии меняется в пользу Украины, - Зеленский

Германия (6947) помощь (7793) эвакуация (2069)


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цікаво шо вони привезуть *смачного*, мимохідь
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11.04.2022 10:24 Ответить
Німці не хотять це розголошувати, але пустими не прилетять. Бережіть себе і Україну
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11.04.2022 10:26 Ответить
Оleksа_UA🇺🇦
@Oleksa_UA66
·
6 год
❤️Від цього прекрасного відео по роzzії пройшла хвиля жопних інсультів

Яка ж гарна, співуча мова! Від якої у козломордих гигалка до смерті...
https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1513312332667097091
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11.04.2022 10:26 Ответить
 
 