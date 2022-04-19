Канада надасть Україні важку артилерію, - Трюдо
Канада відправить Україні важку артилерію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Global News
Про це у вівторок, 19 квітня, заявив прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо.
Топ коментарі
+46 Стороннімв Богдан
показати весь коментар19.04.2022 22:48
+44 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар19.04.2022 22:48
+27 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар19.04.2022 22:51
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А що - тут найважливіший напрямок, от все, що було, сюди і пригнали.
Що? Ще десь бачили? Не - ИхТамНетАВыДакажите!
Хотя где столько специалистов взять
Ти фахівець із озброєння?
https://twitter.com/strng/status/1516488648505626630 1 ч
це картина олією.
Сподобалося втілення і задум.
Maks Belinsky Бєлінскі Макс. 1985р.
"Московський Кремль. Вид зверху". 2022р. Олія, полотно. 95х75 см.
«Ми зараз в точці, де треба дійти спільної позиції, коли ми відправимо не лише зброю, а й війська на допомогу оборони України», - сказав сенатор Кунс, близький друг Байдена, - "Якщо відповідь "ніколи", то ми вітаємо новий рівень ескалації жорстокості з боку Путіна»
Процес пішов…
Байден обещал поставить еще - плюсом к поставленным 155 мм гаубицам. Джонсон говорил о начале поставок тяжелой артиллерии в ближайшее время, а теперь и Трюдо.
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-canada-to-send-heavy-artillery-weapons-to-ukraine-trudeau-pledges/
https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/canada-to-send-heavy-artillery-to-ukraine-pm-trudeau
Canada will send heavy artillery to Ukraine as that country pushes back against intensifying Russian attacks in its Eastern region, Prime Minister Justin Trudeau said on Tuesday, promising more details to come soon.
"Canada will be sending heavy artillery to Ukraine, with more details to come in the coming days," Trudeau told reporters at an event in New Brunswick. (Reporting by Julie Gordon in Ottawa)
Персонаж в своєму репертуарі - бовкнуло для піпла і рейтингу, а далі - трава не рости.
Я там про гарпуни вище написала, бо скандал. Але піпл думати не любить, просто лайкає облизування іконки українців номер 2.
А що з "гарпунами" не так?
https://nationalpost.com/news/politics/john-ivison-ukraine-asked-us-for-missiles-we-sent-words https://nationalpost.com/news/politics/john-ivison-ukraine-asked-us-for-missiles-we-sent-words
John Ivison: Ukraine asked us for missiles. We sent words
A request to Defence Minister Anita Anand from industry executives to send 24 of our 200 Harpoon missiles has so far been passed over
On March 22, Defence Minister Anita Anand received a proposal from a group of industry executives aimed at helping Ukraine defend the Odessa region from a Russian amphibious assault.
The plan, laid out in a briefing note obtained by the National Post, advocated giving Ukraine Harpoon Block 11 anti-ship missiles from the Royal Canadian Navy's inventory to help with coastal defence. The executives urged the minister to move quickly so the missiles could be sent "in days, not weeks."
Conservative MP James Bezan, who has raised the Harpoon plan with Anand, said Canada's response to Ukraine's requests has been paralyzed by red tape and lack of political leadership. "They are dragging their feet in the hope that the war is going to be over and Canada will be deemed to have done enough," he said.
The U.S. has recently contracted with Taiwan to supply 100 coastal defence Harpoon batteries.
Bezan said that part of the bureaucratic objection to supplying Ukraine is that the Department of National Defence does not want to give up its supplies. But he said the briefing note makes clear, those supplies are in storage.
I asked Anand's office why Canada is not sending Harpoon anti-ship missile systems to Ukraine, even though Zelenskyy asked Trudeau for them and most of them are sitting in storage?
The government did not have an answer.
Бо "союзники" починають чесати ріпу тільки тоді, коли у нас погіршується ситуація на фронті.
1. США, Великобританія, Канада, Японія, Південна Корея, ЄС, НАТО, G7 - нічим нам не зобов'язані. Від слова зовсім нічим! Вся їх допомога: військова, фінансова, дипломатична, санкційна - це акт моральний і тільки. Вони не могли зробити інакше. Це цінність, те що робить ці країни привабливим для всього світу. Але юридично, вони нічим не зобов'язані;
2. Якби не допомога наших друзів та союзників, ситуація як мінімум була б на порядок гірше, як мінімум;
3. Це війна, ми воюємо з однією з найсильніших армій світу. Мордор готувався до цієї війни роками, якщо не десятиліттями. У них більше живої військової сили, у них більш техніки. В процессі війни не можуть бути лише позитивні новини та здобутки. Ми будемо тимчасово втрачати міста. Нажаль- це так. Коли йде наступ, майже завжди так трапляється. Але я впевнений, ми обов'язково переможемо;
4. Деякі країни світу(переважна більшість) все ще боїться Росію. Адже це ядерна держава, а всі хочуть жити. І хоча є впевнений на 85-90%, що до ядерної війни не дійде, країни Європи мають враховувати, той факт, що )(уйло може нанести ядерний удар по будь-якій країні;
5. Багато країн бояться повної перемоги України. Чому? Дивіться попередній пункт. Повна поразка РФ, може призвести до розвалу РФ, на 5-7 княжеств і кожне з ядерною зброєю. І тоді з різними Ічкеріями, Бурятами, Чеченами, та умовними Сибірськими, та Кубанськими народними республіками, доведеться якось домовлятись.
- Та не вже? А з чиєї подачі підривали ракетні шахти та рубали бомбардувальники під Полтавою? І навіть стрілецьку зброю нищили?
Про яку стрілецьку ти мелеш, про ту яку мільярдами одиниць списували після пожеж на складах?
Я бачу у тебе совковий пломбір за 20 копійок - формує геополітичне бачення світу
Лучше бы LAV IV прислали.
Ти, кацапська консерва, якій подобається трамло?
Варто заправити повний бак !
Звісно це не Паладін, але це ************ польова гаубиця у світі з дуже цікавою номенклатурою ***********, особливо у останніх версій.