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Канада надасть Україні важку артилерію, - Трюдо

трюдо

Канада відправить Україні важку артилерію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Global News

Про це у вівторок, 19 квітня, заявив прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо.

Також читайте: Канада виділить Україні на спецрахунок МВФ 1 млрд канадських доларів, - Шмигаль

Автор: 

Канада (2191) артилерія (788)


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Топ коментарі
+46
Подяка! Канада завжди була за Україну.
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19.04.2022 22:48
+44
Это дело❗
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19.04.2022 22:48
+27
Сегодня день тяжелой артиллерии.
Байден обещал поставить еще - плюсом к поставленным 155 мм гаубицам. Джонсон говорил о начале поставок тяжелой артиллерии в ближайшее время, а теперь и Трюдо.
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19.04.2022 22:51
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Это дело❗
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19.04.2022 22:48 Відповісти
Туту ещё вопрос в каких количествах .18 единиц ,как нам передают штаты ситуацию не изменят .Нужны сотни артсистем
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19.04.2022 22:51 Відповісти
18+18 ../.
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19.04.2022 22:52 Відповісти
Уже 36)
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19.04.2022 22:56 Відповісти
Ну - там 18, сям 18, ще десь 18...

А що - тут найважливіший напрямок, от все, що було, сюди і пригнали.

Що? Ще десь бачили? Не - ИхТамНетАВыДакажите!
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20.04.2022 00:59 Відповісти
По 20-25 пушек и того 100-120❗Нормально.
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19.04.2022 22:59 Відповісти
Для ускорения победы надо 1000, а не 100)
Хотя где столько специалистов взять
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19.04.2022 23:02 Відповісти
Питання про кількість до Володі і до дермака. За три роки можна було побудувати не менше ста САУ "Богдана" і навіть не виділяти додаткові кошти, а взяти всього-навсього з програми виготовлення бігбордів "Велике будівництво", які висіли через кожні 50 метрів і на кожному сартирі і ми мали би це гармати. Але. Тому кажуть величезне дякую тим, хто хоч дає нам в такий час одну гармату.
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20.04.2022 07:22 Відповісти
а навіщо кацапів лякати? хай буде "18"
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20.04.2022 08:03 Відповісти
Ти вирішив відсьогодні почати свій шлях на Цензорі, і прямо з откровення?!
Ти фахівець із озброєння?
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20.04.2022 10:12 Відповісти
Джонсон тоже сказал подгонят арту
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19.04.2022 22:57 Відповісти
Коротко и ясно.
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19.04.2022 23:29 Відповісти
Подяка! Канада завжди була за Україну.
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19.04.2022 22:48 Відповісти
ıʞsʍoɓuoɹʇs ɥsɐılǝ @strng

https://twitter.com/strng/status/1516488648505626630 1 ч

це картина олією.
Сподобалося втілення і задум.
Maks Belinsky Бєлінскі Макс. 1985р.
"Московський Кремль. Вид зверху". 2022р. Олія, полотно. 95х75 см.

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19.04.2022 23:15 Відповісти
Олександр Бригинець@bryhynets

«Ми зараз в точці, де треба дійти спільної позиції, коли ми відправимо не лише зброю, а й війська на допомогу оборони України», - сказав сенатор Кунс, близький друг Байдена, - "Якщо відповідь "ніколи", то ми вітаємо новий рівень ескалації жорстокості з боку Путіна»
Процес пішов…
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19.04.2022 23:27 Відповісти
Байден вже відмовив.
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19.04.2022 23:40 Відповісти
Ти Гарпуни вже передав, тріпло безсовісне ?
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19.04.2022 22:49 Відповісти
Человеку надо созреть для серьёзных решений, вот только жаль что ценой наших жизней и городов. А арты и прочих миномётов нам надо много
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19.04.2022 22:51 Відповісти
Ви не в курсі просто.
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19.04.2022 23:04 Відповісти
Сегодня день тяжелой артиллерии.
Байден обещал поставить еще - плюсом к поставленным 155 мм гаубицам. Джонсон говорил о начале поставок тяжелой артиллерии в ближайшее время, а теперь и Трюдо.
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19.04.2022 22:51 Відповісти
А шо у Пьеровича есть из тяжелой артиллерии?
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19.04.2022 23:05 Відповісти
м777
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20.04.2022 02:54 Відповісти
Понеслась душа в рай))))
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19.04.2022 22:51 Відповісти
Дякуємо
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19.04.2022 22:51 Відповісти
Гарне рішення! Арта нам вкрай потрібна, мало арти не буває
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19.04.2022 22:52 Відповісти
Хтось в курсі які це можуть бути системи?
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19.04.2022 22:52 Відповісти
от и мне интересно.
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19.04.2022 23:07 Відповісти
Які? Британські М777. Для використання з цією артилерійською системою придбані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 активно-реактивні снаряди https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=M982_Excalibur&action=edit&redlink=1 XM982 Excalibur
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19.04.2022 23:31 Відповісти
Посилання в статті веде на зовсім іншу новину.

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-canada-to-send-heavy-artillery-weapons-to-ukraine-trudeau-pledges/

https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/canada-to-send-heavy-artillery-to-ukraine-pm-trudeau

Canada will send heavy artillery to Ukraine as that country pushes back against intensifying Russian attacks in its Eastern region, Prime Minister Justin Trudeau said on Tuesday, promising more details to come soon.

"Canada will be sending heavy artillery to Ukraine, with more details to come in the coming days," Trudeau told reporters at an event in New Brunswick. (Reporting by Julie Gordon in Ottawa)

Персонаж в своєму репертуарі - бовкнуло для піпла і рейтингу, а далі - трава не рости.
Я там про гарпуни вище написала, бо скандал. Але піпл думати не любить, просто лайкає облизування іконки українців номер 2.
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19.04.2022 23:36 Відповісти
Все уважно перечитав і не зрозумів твого коменту

А що з "гарпунами" не так?
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19.04.2022 23:57 Відповісти
Стаття від 5 квітня. Тут витяги, можете прочитати всю.

https://nationalpost.com/news/politics/john-ivison-ukraine-asked-us-for-missiles-we-sent-words https://nationalpost.com/news/politics/john-ivison-ukraine-asked-us-for-missiles-we-sent-words


John Ivison: Ukraine asked us for missiles. We sent words

A request to Defence Minister Anita Anand from industry executives to send 24 of our 200 Harpoon missiles has so far been passed over

On March 22, Defence Minister Anita Anand received a proposal from a group of industry executives aimed at helping Ukraine defend the Odessa region from a Russian amphibious assault.

The plan, laid out in a briefing note obtained by the National Post, advocated giving Ukraine Harpoon Block 11 anti-ship missiles from the Royal Canadian Navy's inventory to help with coastal defence. The executives urged the minister to move quickly so the missiles could be sent "in days, not weeks."

Conservative MP James Bezan, who has raised the Harpoon plan with Anand, said Canada's response to Ukraine's requests has been paralyzed by red tape and lack of political leadership. "They are dragging their feet in the hope that the war is going to be over and Canada will be deemed to have done enough," he said.

The U.S. has recently contracted with Taiwan to supply 100 coastal defence Harpoon batteries.

Bezan said that part of the bureaucratic objection to supplying Ukraine is that the Department of National Defence does not want to give up its supplies. But he said the briefing note makes clear, those supplies are in storage.

I asked Anand's office why Canada is not sending Harpoon anti-ship missile systems to Ukraine, even though Zelenskyy asked Trudeau for them and most of them are sitting in storage?

The government did not have an answer.
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20.04.2022 00:06 Відповісти
Е-е-е, не з гарпунами. Місцеві канадськи заморочки, такі ж як і наші американські. Вам необов'язково знати. Є речі серьйозніші.
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20.04.2022 00:08 Відповісти
не та ситуация чтобы перебирать
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20.04.2022 00:04 Відповісти
Враховуючи як усі спохватились, то справи у нас йдуть не дуже.

Бо "союзники" починають чесати ріпу тільки тоді, коли у нас погіршується ситуація на фронті.
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19.04.2022 22:53 Відповісти
Разгонятели все пропало подтянулись,,,,как же вы бесите,,
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19.04.2022 22:57 Відповісти
мене більше дратують "миздобульщики", нагодовані фейками і шапкозакиданням від Геращенок та Кімоарестовичей на хіхікалках сидять цілодобово і волають миздобули, миперемогли, далипозубах з 2014-го з трансу вийти не можуть, навіть три котла порошенківські вихваляли як могли
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19.04.2022 23:00 Відповісти
скорее всего тогда ,когда Зелень начинает ныть про переговоры с фюрером-вот тогда и начинают чухать тестикулы
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19.04.2022 22:58 Відповісти
Союзники справжні і допомагають сильно, а про «не дуже» у себе в пєрмі кукурікай.
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19.04.2022 23:01 Відповісти
Справи йдуть як і раніше. Просто сцикливий захід за 2 місяці українського спротиву переконався, що насправді як виявилось хвальона російська армія нічого такого страшного з себе не являє і трохи осмілів.
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19.04.2022 23:06 Відповісти
Та как раз наоборот, начинают давать с каждым разом, когда убеждаются что у нас дела все лучше идут. Первые 3 дня о оружии никто не заикался, т.к. все ждали что мы упадем за неделю и нам оружие не понадобится. Потом на 3 день увидели что дела у нас чуть получше и начали давать гранатомёты, автоматы, броники, патроны, теперь спустя 2 месяца они убедились что ситуация стабилизированная полностью и можно начинать давать тяжёлую технику. Если бы они видели что все плохо, они не стали бы дарить технику, чтобы потом ***** ее себе забрал. А раз они дают технику, то уже 100% уверены что 3-4 недели мы сдержим наступление на Донбассе, перемелем все силы орков, и к этому времени как раз тяжёлая техника дойдет и можно будет начинать наступление с сформированных за это время новых частей и подразделений
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19.04.2022 23:08 Відповісти
А чому союзники в "лапках"? США, Велика Британія, Канада, Польща, країни Балтії, Швеція - це наші справжні союзники та друзі. Зрозумійте, можливо, неприємні, але правдиві речі:
1. США, Великобританія, Канада, Японія, Південна Корея, ЄС, НАТО, G7 - нічим нам не зобов'язані. Від слова зовсім нічим! Вся їх допомога: військова, фінансова, дипломатична, санкційна - це акт моральний і тільки. Вони не могли зробити інакше. Це цінність, те що робить ці країни привабливим для всього світу. Але юридично, вони нічим не зобов'язані;
2. Якби не допомога наших друзів та союзників, ситуація як мінімум була б на порядок гірше, як мінімум;
3. Це війна, ми воюємо з однією з найсильніших армій світу. Мордор готувався до цієї війни роками, якщо не десятиліттями. У них більше живої військової сили, у них більш техніки. В процессі війни не можуть бути лише позитивні новини та здобутки. Ми будемо тимчасово втрачати міста. Нажаль- це так. Коли йде наступ, майже завжди так трапляється. Але я впевнений, ми обов'язково переможемо;
4. Деякі країни світу(переважна більшість) все ще боїться Росію. Адже це ядерна держава, а всі хочуть жити. І хоча є впевнений на 85-90%, що до ядерної війни не дійде, країни Європи мають враховувати, той факт, що )(уйло може нанести ядерний удар по будь-якій країні;
5. Багато країн бояться повної перемоги України. Чому? Дивіться попередній пункт. Повна поразка РФ, може призвести до розвалу РФ, на 5-7 княжеств і кожне з ядерною зброєю. І тоді з різними Ічкеріями, Бурятами, Чеченами, та умовними Сибірськими, та Кубанськими народними республіками, доведеться якось домовлятись.
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19.04.2022 23:16 Відповісти
"США, Великобританія, Канада, Японія, Південна Корея, ЄС, НАТО, G7 - нічим нам не зобов'язані."
- Та не вже? А з чиєї подачі підривали ракетні шахти та рубали бомбардувальники під Полтавою? І навіть стрілецьку зброю нищили?
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19.04.2022 23:36 Відповісти
ну якщо ти каліка безмозгла,ой виборець кучми,то чо їх не рванути,Чорновола ж не захотів "мудрий нарід",а хто довірить совковим партокрадам яз?
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20.04.2022 02:57 Відповісти
І як би ті шахти та бомбардувальники б допомогли Україні зараз?
Про яку стрілецьку ти мелеш, про ту яку мільярдами одиниць списували після пожеж на складах?

Я бачу у тебе совковий пломбір за 20 копійок - формує геополітичне бачення світу
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20.04.2022 10:31 Відповісти
5. Распался Союз. Чи багато ядерної зброї отримали узбеки, киргизи, туркмени? Або навіть білоруси і балтійці. Щось не чув про цю зброю у грузинів чи казахів
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20.04.2022 00:24 Відповісти
Не зовсім так , або навіть навпаки - тому , що вони спохватились , у вас справи йдуть не дуже . А буде ще гірше .
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20.04.2022 00:01 Відповісти
три года назад справы развернули на "договорится посередине"
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20.04.2022 00:05 Відповісти
Бл*ть, де стільки кацапів ховати...
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19.04.2022 22:54 Відповісти
в Білгороді Брянську Вороніже Гомеле Мозире
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19.04.2022 22:56 Відповісти
ну ******!!!
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19.04.2022 22:54 Відповісти
Этот парень, видно, из наших. Языком по ветру не телепает
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19.04.2022 22:57 Відповісти
А артилеристiв де набрати ? Не тих, що заряджають та за верьовоку тягнуть, а тих, що можуть точно та швидко навести ? Там офіцерів по 5 років вчать, причому на нашій техніці.
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19.04.2022 22:59 Відповісти
Только без паники, они своих негров учат полгода
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19.04.2022 23:07 Відповісти
Не варто недооцінювати українців, бо кожна вільнолюбива людина на Землі - вже українець.
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19.04.2022 23:56 Відповісти
м777 звичайна буксируєма гаубиця,ви думаєте що з неї якось інакше стріляти ніж з тої ж мсти-б?а більше у Канади "важкої" арти і нема
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20.04.2022 02:59 Відповісти
Vot uze arta posla s raznix stran,nadejus skoro i samolioti pojdut F-15,F-16 mozet potom i F-35.Eto drugoj uroven,kak i Javelini i drugyje protiv tankov posli, oni na mnogo raz luce ruskoj texniki
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19.04.2022 23:04 Відповісти
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19.04.2022 23:06 Відповісти
Трюдо таскается с желто-голубой ленточкой и источает поддержку. На словах... Но после всех громких заяв действия от него - пшик. Тоже мне, ближайший союзник! Вон швабы похоже и то больше оружия дали чем это чмо либерастическое. Ну понятно, ему ж надо с глобальным потеплением бороться, и с белым расизмом. Куда уж там Украине помогать!

Лучше бы LAV IV прислали.
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19.04.2022 23:09 Відповісти
Тракерів =переміг, "герой".
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19.04.2022 23:19 Відповісти
О, це так, тут вiн герой...
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19.04.2022 23:21 Відповісти
Не впевнений, що краще. М777 з XM982 - це дуже добре, але кілька С130 чи С5 з ними вже повинні бути у повітрі.
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19.04.2022 23:52 Відповісти
І нахера ЗСУ той LAV IV, якщо вони обороняються? І як взагалі можна порівнювати гаубицю з БТР?

Ти, кацапська консерва, якій подобається трамло?
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20.04.2022 10:28 Відповісти
А де наша важка артилерія?
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19.04.2022 23:16 Відповісти
Ты за кого голосовал на выборах?
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19.04.2022 23:18 Відповісти
Вот уже третья новость за сегодня о передаче тяжёлой артиллерии, но ни в одной нет зелеботов, утверждающих что политики пиарятся, делая такие заявления. Причем не с собственного кармана они оплачивают поставки техники.
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19.04.2022 23:17 Відповісти
до посл.лет как то гуглил..не знал шо там армия есть да и зачем она им там 90процентов болот озер и гор и лесов..кто там будет захватывать клены..)их нато защетит
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19.04.2022 23:42 Відповісти
Головне, щоб не запізно, декларувати не мішки носити
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19.04.2022 23:44 Відповісти
Трюдо тоже вміє під наш вечір порадувати. В них там ще день.
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19.04.2022 23:46 Відповісти
EU To Impose Full Embargo On Russian Oil Next Week, Will Send Price Above $185 According To JPMorgan.

Варто заправити повний бак !
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19.04.2022 23:46 Відповісти
Пізда московії
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20.04.2022 01:42 Відповісти
браво.
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20.04.2022 05:09 Відповісти
Друзі завжди допоможуть.
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20.04.2022 08:12 Відповісти
Тоді чутки про передачею США гаубиць М777 підтверджуються, бо у Канади вони теж є, а є сенс передавати лише однакові зразки озброєння.
Звісно це не Паладін, але це ************ польова гаубиця у світі з дуже цікавою номенклатурою ***********, особливо у останніх версій.
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20.04.2022 10:22 Відповісти
 
 