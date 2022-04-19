Канада надасть Україні важку артилерію, - Трюдо

Канада відправить Україні важку артилерію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Global News

Про це у вівторок, 19 квітня, заявив прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо.

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