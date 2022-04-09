Канада виділить Україні на спецрахунок МВФ 1 млрд канадських доларів, - Шмигаль

Уряд Канади направить 1 млрд канадських доларів на допомогу Україні через спеціальний адміністративний рахунок МВФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Вчора на прохання кількох країн-членів, зокрема Канади, Міжнародний валютний фонд ухвалив створення спеціального адміністративного рахунку для спрямування прямої фінансової допомоги країн донорів на допомогу Україні. Уряд Канади першим направить 1 млрд канадських доларів через цей рахунок", - сказав Шмигаль.

Крім того, прем'єр повідомив, що уряд схвалить проект угоди щодо залучення пільгового фінансування від уряду Канади у розмірі 500 млн. канадських доларів, які підуть до бюджету для фінансування першочергових потреб армії та громадян.

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