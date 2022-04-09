Канада виділить Україні на спецрахунок МВФ 1 млрд канадських доларів, - Шмигаль
Уряд Канади направить 1 млрд канадських доларів на допомогу Україні через спеціальний адміністративний рахунок МВФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Вчора на прохання кількох країн-членів, зокрема Канади, Міжнародний валютний фонд ухвалив створення спеціального адміністративного рахунку для спрямування прямої фінансової допомоги країн донорів на допомогу Україні. Уряд Канади першим направить 1 млрд канадських доларів через цей рахунок", - сказав Шмигаль.
Крім того, прем'єр повідомив, що уряд схвалить проект угоди щодо залучення пільгового фінансування від уряду Канади у розмірі 500 млн. канадських доларів, які підуть до бюджету для фінансування першочергових потреб армії та громадян.
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Олександр Бригинець
@bryhynets
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Раднику Єрмака Арестовичу прилетіло) Днями він заявив, що екс-керівник розвідки Бурба закордоном, а не захищає Україну А Командувач Сил тероборони ЗСУ Галушкін підтвердив, що Бурба у складі 206 батальйону тероборони До речі, з власною зброєю! Люся - ти брехуха) Слава Україні!
"Зараз у складі окремого зведеного загону виконую завдання за призначенням. І ніколи я не писав би про це публічно, якби мене не змусили обставини та брехня "різних радників".
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Країни заходу (Друзі пізнаються в біді), чи росія, яка на нас напала?