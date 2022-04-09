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Канада виділить Україні на спецрахунок МВФ 1 млрд канадських доларів, - Шмигаль

канада

Уряд Канади направить 1 млрд канадських доларів на допомогу Україні через спеціальний адміністративний рахунок МВФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це  повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Вчора на прохання кількох країн-членів, зокрема Канади, Міжнародний валютний фонд ухвалив створення спеціального адміністративного рахунку для спрямування прямої фінансової допомоги країн донорів на допомогу Україні. Уряд Канади першим направить 1 млрд канадських доларів через цей рахунок", - сказав Шмигаль.

Крім того, прем'єр повідомив, що уряд схвалить проект угоди щодо залучення пільгового фінансування від уряду Канади у розмірі 500 млн. канадських доларів, які підуть до бюджету для фінансування першочергових потреб армії та громадян.

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Автор: 

Канада (2189) допомога (8327)


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Топ коментарі
+5
"Від 24 лютого захищаю свою Батьківщину зі зброєю в руках", - заявив Бурба.

"Зараз у складі окремого зведеного загону виконую завдання за призначенням. І ніколи я не писав би про це публічно, якби мене не змусили обставини та брехня "різних радників".
Джерело:
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09.04.2022 21:43
+4
Краще б з десяток канадських суддів передали, було б набагато більше толку
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09.04.2022 21:37
+3






Олександр Бригинець

@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1512813557796286464 3h



Раднику Єрмака Арестовичу прилетіло) Днями він заявив, що екс-керівник розвідки Бурба закордоном, а не захищає Україну А Командувач Сил тероборони ЗСУ Галушкін підтвердив, що Бурба у складі 206 батальйону тероборони До речі, з власною зброєю! Люся - ти брехуха) Слава Україні!
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09.04.2022 21:39
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Одразу пускайте на дороги, і закінчіть вже Нову Кільцеву навколо Киева, щоб полегшити кацапам задачу...
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09.04.2022 21:32 Відповісти
мивинку отрабатываем? понимаю времена тяжелые особенно для людей с ограниченными умственными способностями , сочувствую
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09.04.2022 21:40 Відповісти
що правда оченята коле,а тут он шмигаль уже якісь ради по "відбудові" організовує,так шо за мівінку а скоріше за ролтон ти тут батрачиш
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09.04.2022 23:57 Відповісти
Краще б з десяток канадських суддів передали, було б набагато більше толку
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09.04.2022 21:37 Відповісти
Своїх судей-мародерів садити треба
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09.04.2022 21:44 Відповісти






Олександр Бригинець

@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1512813557796286464 3h



Раднику Єрмака Арестовичу прилетіло) Днями він заявив, що екс-керівник розвідки Бурба закордоном, а не захищає Україну А Командувач Сил тероборони ЗСУ Галушкін підтвердив, що Бурба у складі 206 батальйону тероборони До речі, з власною зброєю! Люся - ти брехуха) Слава Україні!
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09.04.2022 21:39 Відповісти
"Від 24 лютого захищаю свою Батьківщину зі зброєю в руках", - заявив Бурба.

"Зараз у складі окремого зведеного загону виконую завдання за призначенням. І ніколи я не писав би про це публічно, якби мене не змусили обставини та брехня "різних радників".
Джерело:
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09.04.2022 21:43 Відповісти
Про люсю можна вже не говорити. Люсю знає всякий диванний вояка
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09.04.2022 21:46 Відповісти
Дякую Какадв! Ще проконтролюйте щоб такі люди Зеленського як Єрмак ці гроші не покрали...
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09.04.2022 21:46 Відповісти
Бабушка Беня руки потерает уже.
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09.04.2022 22:00 Відповісти
Хто справжні друзі України?

Країни заходу (Друзі пізнаються в біді), чи росія, яка на нас напала?
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09.04.2022 22:26 Відповісти
Зброю коли передаси, тріпач-байстрюк ?
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10.04.2022 01:19 Відповісти
Винні будемо певно, як земля колхозу. Уявляю як зросте наш борг до кінця року...
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10.04.2022 17:25 Відповісти
 
 