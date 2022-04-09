Канада выделит Украине на спецсчет МВФ 1 млрд канадских долларов, - Шмыгаль

Правительство Канады направит 1 млрд канадских долларов в помощь Украине через специальный административный счет МВФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Вчера по просьбе нескольких стран-членов, в частности Канады, Международный валютный фонд одобрил создание специального административного счета для направления прямой финансовой помощи стран-доноров в помощь Украине. Правительство Канады первым направит 1 млрд канадских долларов через этот счет", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, премьер сообщил, что правительство одобрит проект соглашения по привлечению льготного финансирования от правительства Канады в размере 500 млн канадских долларов, которые пойдут в бюджет для финансирования первоочередных нужд армии и граждан.

Читайте также: На подходе новые санкции Канады против России, - глава МИД Жоли