Канада выделит Украине на спецсчет МВФ 1 млрд канадских долларов, - Шмыгаль
Правительство Канады направит 1 млрд канадских долларов в помощь Украине через специальный административный счет МВФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Вчера по просьбе нескольких стран-членов, в частности Канады, Международный валютный фонд одобрил создание специального административного счета для направления прямой финансовой помощи стран-доноров в помощь Украине. Правительство Канады первым направит 1 млрд канадских долларов через этот счет", - сказал Шмыгаль.
Кроме того, премьер сообщил, что правительство одобрит проект соглашения по привлечению льготного финансирования от правительства Канады в размере 500 млн канадских долларов, которые пойдут в бюджет для финансирования первоочередных нужд армии и граждан.
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Олександр Бригинець
@bryhynets
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Раднику Єрмака Арестовичу прилетіло) Днями він заявив, що екс-керівник розвідки Бурба закордоном, а не захищає Україну А Командувач Сил тероборони ЗСУ Галушкін підтвердив, що Бурба у складі 206 батальйону тероборони До речі, з власною зброєю! Люся - ти брехуха) Слава Україні!
"Зараз у складі окремого зведеного загону виконую завдання за призначенням. І ніколи я не писав би про це публічно, якби мене не змусили обставини та брехня "різних радників".
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Країни заходу (Друзі пізнаються в біді), чи росія, яка на нас напала?