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Канада выделит Украине на спецсчет МВФ 1 млрд канадских долларов, - Шмыгаль

канада

Правительство Канады направит 1 млрд канадских долларов в помощь Украине через специальный административный счет МВФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Вчера по просьбе нескольких стран-членов, в частности Канады, Международный валютный фонд одобрил создание специального административного счета для направления прямой финансовой помощи стран-доноров в помощь Украине. Правительство Канады первым направит 1 млрд канадских долларов через этот счет", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, премьер сообщил, что правительство одобрит проект соглашения по привлечению льготного финансирования от правительства Канады в размере 500 млн канадских долларов, которые пойдут в бюджет для финансирования первоочередных нужд армии и граждан.

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Автор: 

Канада (2076) помощь (7788)


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Топ комментарии
+5
"Від 24 лютого захищаю свою Батьківщину зі зброєю в руках", - заявив Бурба.

"Зараз у складі окремого зведеного загону виконую завдання за призначенням. І ніколи я не писав би про це публічно, якби мене не змусили обставини та брехня "різних радників".
Джерело:
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09.04.2022 21:43
+4
Краще б з десяток канадських суддів передали, було б набагато більше толку
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09.04.2022 21:37
+3






Олександр Бригинець

@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1512813557796286464 3h



Раднику Єрмака Арестовичу прилетіло) Днями він заявив, що екс-керівник розвідки Бурба закордоном, а не захищає Україну А Командувач Сил тероборони ЗСУ Галушкін підтвердив, що Бурба у складі 206 батальйону тероборони До речі, з власною зброєю! Люся - ти брехуха) Слава Україні!
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09.04.2022 21:39
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Одразу пускайте на дороги, і закінчіть вже Нову Кільцеву навколо Киева, щоб полегшити кацапам задачу...
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09.04.2022 21:32 Ответить
мивинку отрабатываем? понимаю времена тяжелые особенно для людей с ограниченными умственными способностями , сочувствую
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09.04.2022 21:40 Ответить
що правда оченята коле,а тут он шмигаль уже якісь ради по "відбудові" організовує,так шо за мівінку а скоріше за ролтон ти тут батрачиш
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09.04.2022 23:57 Ответить
Краще б з десяток канадських суддів передали, було б набагато більше толку
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09.04.2022 21:37 Ответить
Своїх судей-мародерів садити треба
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09.04.2022 21:44 Ответить






Олександр Бригинець

@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1512813557796286464 3h



Раднику Єрмака Арестовичу прилетіло) Днями він заявив, що екс-керівник розвідки Бурба закордоном, а не захищає Україну А Командувач Сил тероборони ЗСУ Галушкін підтвердив, що Бурба у складі 206 батальйону тероборони До речі, з власною зброєю! Люся - ти брехуха) Слава Україні!
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09.04.2022 21:39 Ответить
"Від 24 лютого захищаю свою Батьківщину зі зброєю в руках", - заявив Бурба.

"Зараз у складі окремого зведеного загону виконую завдання за призначенням. І ніколи я не писав би про це публічно, якби мене не змусили обставини та брехня "різних радників".
Джерело:
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09.04.2022 21:43 Ответить
Про люсю можна вже не говорити. Люсю знає всякий диванний вояка
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09.04.2022 21:46 Ответить
Дякую Какадв! Ще проконтролюйте щоб такі люди Зеленського як Єрмак ці гроші не покрали...
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09.04.2022 21:46 Ответить
Бабушка Беня руки потерает уже.
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09.04.2022 22:00 Ответить
Хто справжні друзі України?

Країни заходу (Друзі пізнаються в біді), чи росія, яка на нас напала?
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09.04.2022 22:26 Ответить
Зброю коли передаси, тріпач-байстрюк ?
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10.04.2022 01:19 Ответить
Винні будемо певно, як земля колхозу. Уявляю як зросте наш борг до кінця року...
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10.04.2022 17:25 Ответить
 
 