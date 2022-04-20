Союзники обговорювали можливі гарантії безпеки для України, - Reuters

Лідери США, Італії, Франції, ФРН, Великобританії, Канади, Японії, Польщі, Румунії, а також керівники ЄС та НАТО під час 90-хвилинного відеозв'язку у вівторок обговорювали серед іншого питання гарантій безпеки для України після війни з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє агентство Reuters, представник президента Франції сказав, що союзники обговорили, як надати гарантії безпеки Україні після війни, якщо вона не є частиною НАТО та її автоматичним механізмом захисту (стаття 5 Північноатлантичного договору).

"Наша країна (Франція - Ред.) готова надати гарантії безпеки. Це будуть військові поставки, щоб вона могла впоратися з новим нападом, або, можливо, гарантії, які дозволять нам втрутитися, якщо Україна зазнає нападу таким чином, щоб ми могли оцінити , як їй допомогти", - сказав французький чиновник.

За його словами, ці гарантії будуть більше схожі на пункт про оборону, який Європейський Союз нині має серед своїх членів, а не на захисний механізм, аналогічний до статті 5 НАТО, яка визначає автоматичну військову підтримку у разі нападу на члена.

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