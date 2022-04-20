УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9843 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 782 57

Союзники обговорювали можливі гарантії безпеки для України, - Reuters

семерка

Лідери США, Італії, Франції, ФРН, Великобританії, Канади, Японії, Польщі, Румунії, а також керівники ЄС та НАТО під час 90-хвилинного відеозв'язку у вівторок обговорювали серед іншого питання гарантій безпеки для України після війни з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє агентство Reuters, представник президента Франції сказав, що союзники обговорили, як надати гарантії безпеки Україні після війни, якщо вона не є частиною НАТО та її автоматичним механізмом захисту (стаття 5 Північноатлантичного договору).

"Наша країна (Франція - Ред.) готова надати гарантії безпеки. Це будуть військові поставки, щоб вона могла впоратися з новим нападом, або, можливо, гарантії, які дозволять нам втрутитися, якщо Україна зазнає нападу таким чином, щоб ми могли оцінити , як їй допомогти", - сказав французький чиновник.

За його словами, ці гарантії будуть більше схожі на пункт про оборону, який Європейський Союз нині має серед своїх членів, а не на захисний механізм, аналогічний до статті 5 НАТО, яка визначає автоматичну військову підтримку у разі нападу на члена.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наразі жодна країна не формалізувала готовність виступити гарантом безпеки України, - Зеленський

Автор: 

безпека (935) НАТО (6452)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
Є така гарантія безпеки - НАТО називається.
показати весь коментар
20.04.2022 01:00
+24
Сделать из одного большого кацапстана 10-20 маленьких, забрать бимбу и не кормить как в прошлые разы!
показати весь коментар
20.04.2022 01:02
+21
Є тільки 2 варіанта гарантії безпеки для України.
1. Україна в найкоротші строки стає повноцінним членом НАТО;
2. Розпад Росії, мінімум на 5-7 незалежних держав з повною демілітаризацією нових держав, включаючи ядерну зброю
показати весь коментар
20.04.2022 01:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Є така гарантія безпеки - НАТО називається.
показати весь коментар
20.04.2022 01:00 Відповісти
Сделать из одного большого кацапстана 10-20 маленьких, забрать бимбу и не кормить как в прошлые разы!
показати весь коментар
20.04.2022 01:02 Відповісти
Самий кращий варіант зі всіх. І 10000% гарантія.
показати весь коментар
20.04.2022 01:14 Відповісти
Ещё лучше было бы как в Мародёре от Беркема аль Атоми - тысячи и тысячи укреплённых кацапстанчиков враждующих между собой под присмотром "хозяек" - чтоб не укрупнялись чрезмерно. Но "гуманисты" не дадут, а жаль. Книга мне тогда зашла.
показати весь коментар
20.04.2022 01:25 Відповісти
Так и я тоже думаю. Гарантия мира это где больше России нет. А есть много независимых государств.
показати весь коментар
20.04.2022 04:59 Відповісти
После всего что случилось притом не раз, в ваши гарантии даже последний лох не поверит. Не будет Украина в НАТО и не будет в Украине военных баз НАТО и современного оружия НАТО, не будет самой Украины. Никакой бизнесмен или инвестор не вложит и копейки под ваши заверения. Даже если ЕС выделит миллиарды и отстроит города то ето будут города-призраки. Люди тупо не вернутся начинать жизнь сначала чтобы через 5 лет опять опять все нажитое бросить и уйти в бега. Сейчас даже в разрушенных селах люди побитые крыши не латают. Тем более новых домов и новые производственные цеха никто не будет строить.
показати весь коментар
20.04.2022 01:07 Відповісти
Все верно. Только я не верю в НАТО. Своя армия и свое оружие ракеты и противоракетная оборона, морской флот и т.д.
показати весь коментар
20.04.2022 01:38 Відповісти
Та ти можеш вірити чи ні, це справа кожного, а ось те, що рашка боїться НАТО це факт і вона ніколи не полізе на країни-члени НАТО, та й Фінляндія не дарма збирається у НАТО.
показати весь коментар
20.04.2022 01:54 Відповісти
Я надеюсь что рашка не боится НАТО и меня радуют угрозы в сторону НАТО. Если они полезут на НАТО, то альянсу придется вступить в войну, а не отсиживаться за спинами украинских защитников и украинских женщин и детей. Сейчас НАТО хочет победить рашку ценой наших жизней, т.е. просто дать денег и оружия. Жизнь имеет реальную ценность они не хотят платить свои. Поэтому я им не верю. Оружие и деньги они дают только по этой причине, чтобы не воевать самим.
показати весь коментар
20.04.2022 02:02 Відповісти
Ви не вірите НАТО.якби не країни НАТО які допомогають зброєю ви уже б на балалайкі вчились грати.Щоб бути без НАТО треба велика армія і ******* зброя.А де брати гроші? Без НАТО Україні не жити.
показати весь коментар
20.04.2022 02:19 Відповісти
Если бы не договор сокращении обычных вооружений в Европе, то знаешь сколько бы у Украины было старых советских танков, самолётов и ПВО, которые мы сейчас выпрашиваем.
показати весь коментар
20.04.2022 02:46 Відповісти
Є тільки 2 варіанта гарантії безпеки для України.
1. Україна в найкоротші строки стає повноцінним членом НАТО;
2. Розпад Росії, мінімум на 5-7 незалежних держав з повною демілітаризацією нових держав, включаючи ядерну зброю
показати весь коментар
20.04.2022 01:10 Відповісти
Держава без армії там довго не проіснує. А ось денуклеарізація (утилізація ЯО) це дійсно актуально і має бути реалізовано. Що, до речі призведе до суттєвого скорочення ЯО в усьому світі.
показати весь коментар
20.04.2022 01:18 Відповісти
А як жеж обіцяне:
"Хочемо, щоб це був працюючий міжнародний механізм з конкретними гарантіями безпеки для України, де країни-гаранти будуть за аналогом 5 статті НАТО, але навіть жорсткіше
Про це заявив у вівторок, 29 березня, глава української делегації Давид Арахамія на брифінгу після перемовин з РФ."

Чи язиком молоть - не мішки носить?
Тильки НАТО, контінгент та бази НАТО на территоріїї країни можуть бути реальним механізмом захисту. Це давно усвідомили всі.
І умову для цього ставили завжди лише одну - позбавитися всіх отих шпигунів, як агрохімія та дермак і Ко, та закрити їм пельку, що "нас не хочуть у НАТО". - Да, вас не хочуть, а нам ніколе не відмовляли!
показати весь коментар
20.04.2022 01:16 Відповісти
Ст. 5 она похожа на Будапештский меморандум. Конкретно "предпримут меры, которые посчитают необходимыми". Это может быть глубока обеспокоенность, каски и карематы и прод.пайки. Нужны более конкретные формулировки - какие именно действия будут предприняты. Кроме того у НАТО слишком большой срок даётся на принятие решений.
И наконец нужно помнить что на начало второй мировой войны у Польши был классический союзный оборонный договор с Францией и Великобританией, когда Германия напала на Польшу они объявили Германии войну, но не сдвинулись с места.
показати весь коментар
20.04.2022 01:47 Відповісти
Какие меры? Там по по всему НАТО военные базы и аэродромы, в Латвии, Литве, Польше базируются американские и британские военные, в случае чего параше торба и без 5статьи, вот чего кацапские фашисты реально боятся.
показати весь коментар
20.04.2022 02:03 Відповісти
Сил там недостаточно чтобы отбить атаку. Украина держится за счёт своих размеров и количества населения. Литву с Латвией рашка оккупирует за 72 часа вместе с базой НАТО, потом НАТО будет контрнаступать. От этих стран ничего не останется кроме выжженой земли.
показати весь коментар
20.04.2022 02:09 Відповісти
О чем ты? там амеры стоят, а за ними Томагавки и прочее, такой ты смешной или троль.
показати весь коментар
20.04.2022 02:16 Відповісти
Максим, там 6 тысяч амеров. Против тех же 180 тысяч орды маловато будет.
показати весь коментар
20.04.2022 02:41 Відповісти
Ну ти смішний. Та США нас попереджали три місяці про збільшення військ на кордоні, а самі думаєш будуть чекати поки ті 180 тис. зберуться і підуть через кордони тих країн?
Р - розвідка.
показати весь коментар
20.04.2022 07:22 Відповісти
Ну и я могу предупреждать что кто- то придет убивать мою соседку. Даже план расскажу. Выломает дверь в составе вооруженной банды, но ничего не делать что бы ее защитить, даже полицию не вызову, ещё и оружие с которым банда вломиться куплено с моей помощью. Смейся дальше.
показати весь коментар
20.04.2022 10:34 Відповісти
Скільки там американців не має значення. Будь-який напад на американську базу це вже не напад на члена НАТО, а безпосередньо на США. З відповідними наслідками.
показати весь коментар
20.04.2022 10:36 Відповісти
А угроза ядерным оружием США обязывает президента применить свое ядерное оружие. Обама знает что при анексии Крыма США угрожали ядерным оружием или ему забыли доложить? Боже, какие наивные.
показати весь коментар
20.04.2022 10:45 Відповісти
Максим Щербань не звертайте увагу на ze-бота.
показати весь коментар
20.04.2022 02:27 Відповісти
Я порохобот.
показати весь коментар
20.04.2022 02:42 Відповісти
Правильная позиция Украины в вопросе была бы такой: мы отказались от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. В итоге у нас ни оружия, ни гарантий. Поэтому, либо вы берете нас в НАТО, либо мы восстановливаем наш ядерный потенциал.
показати весь коментар
20.04.2022 01:55 Відповісти
И стать как Северная Корея во всем ? да ну нах..
показати весь коментар
20.04.2022 02:02 Відповісти
Ну т.е. союзники развели нас как разводят лохов, но нужно им верить?
показати весь коментар
20.04.2022 02:04 Відповісти
Да, реально ступили тогда. Но нужно учитывать, что 30 лет назад и я был абсолютно спокоен в плане безопасности со стороны москалей. Важно не забывать об их истинном нутре.
показати весь коментар
20.04.2022 02:08 Відповісти
нужно было изучать историю, и 30 лет назад было понятно что война это вопрос времени.
показати весь коментар
20.04.2022 02:13 Відповісти
Угу, задним умом все крепки.
показати весь коментар
20.04.2022 02:16 Відповісти
Кому? Більшість населення ще якихось 3 роки до того були громадянами СРСР, зі столицею в Москві. Все змінилося занадто швидко і безболісно щоб вони зрозуміли що це ворог. Навіть п'ять років по тому вони мало не вибрали Симоненка президентом, який би повернув Україну назад в совок.
показати весь коментар
20.04.2022 10:42 Відповісти
Біда в тому що ми тоді були лохами. Адже за найближчих союзників вважали навіть не США, а сам мордор.
показати весь коментар
20.04.2022 10:38 Відповісти
Вы в принципе не понимаете насколько сложно, долго, и дорого сделать с нуля примитивного по сегодняшним меркам Толстяка из Хиросимы. Ещё и у всех на виду.
показати весь коментар
20.04.2022 02:06 Відповісти
Израиль, Индия и Пакистан смогли создать свое ЯО.
показати весь коментар
20.04.2022 02:12 Відповісти
С тех пор все калиточки закрыты. Хочется стать мировым изгоем как кацапстан? Я расскажу как бридер делать, можете начинать.
показати весь коментар
20.04.2022 02:18 Відповісти
Ау глобалисты, вы крупно просчитались! Вы десятилетиями насыщали Европу арабами и азиатами, поощряли всевозможное меньшины, внушали толеранство, делали народы тупыми быдломассами для дальнейшего управления этого необразованого стада, сидящего на пособиях, уколах и онлайн обучении. И сейчас когда хлынула захватническая орда на белых людей, на цивилизованный мир - многие страны и люди в них очнулись и начали понимать что они есть нации, люди, общины своей земли. Сплотились против общего зла, тупого стада и не хотят им быть, включилась взаимопомощь у европейцев - то что делали украинцы на майданах. Это возвращение духа свободы и достоинства. Процесс не обратим.
показати весь коментар
20.04.2022 02:28 Відповісти
Вирішальним буде позиція США. Решта у зустрічі скорше для масовки і дотримання процесу демократичности.
У кінцевому результаті усе залежить від України. Головною перешкодою набуття членства у НАТО була сама Україна, 30 років голосами "мудрого наріду" обираючи президентів і парламенти, які ніколи не викликали і навіть сьогодні не викликають довіри Заходу і найголовніше США.

З реальним станом можливостей забезпечити безпеку власними силами, як тут це ********** ze-ботва, ознайомтися з сухими цифрами, приведеними нижче і робіть висновки самі.

Expenditure of NATO as of 2021 - $1.174 trillion з яких

$811 billion - US
$363 billion - rest of 29 member countries

На $448 billion більші видатки США на армію аніж загальна сума решти 29 країн НАТО.

China друга після США по видаткам на армію у 2021 - $240.3 billion

Russia видатки на армію у 2020 - $66.8 billion

Україна маючи ВВП 2021 - $181 billion виділила на армію - $1.8 billion

Якби Україна виділила по обов'язковим для країн НАТО 2% ВВП на фінансування армії - сума становила б - $3.62 billion

Питання: Яка, окремо взята країна, візьме на себе укладенням військового союзу зобовязань захищати країну, котра у кращому випадку спроможна виділити на свою армію лиш $1.8 billion на рік?

І це без врахування того що майже усі європейські країни, які гіпотетично можна розглядати як кандидатів на військового союзника, вже самі у складі НАТО по тій простій причині що ще у 1948 зрозуміли - колективний захист у ********* світі є найефективніша форма ґарантій власної безпеки і єдинний шлях уникнення війн.
показати весь коментар
20.04.2022 02:46 Відповісти
В 2008 году Тимошенко с Ющенко даже подали заявку на членство в НАТО, но там нам были не рады. И сейчас чтобы вступить в НАТО нужно сначала победить рашку, а если мы победим рашку в НАТО нам уже не надо будет.
показати весь коментар
20.04.2022 02:51 Відповісти
Точно бот.
Нам треба в НАТО 1000000%
Бо ми і перемагаємо завдяки зброї країн НАТО.
Так і передай своєму подоляку
показати весь коментар
20.04.2022 07:28 Відповісти
А в НАТО об этом знают что тебе туда надо? И как сильно они этим озабочены?
показати весь коментар
20.04.2022 10:35 Відповісти
Без 5 статьи эти гарантии ничего не стоят.
показати весь коментар
20.04.2022 02:49 Відповісти
Якщо нею ще не користувалися, як можна розраховувати що вона взагалі буде працювати
показати весь коментар
20.04.2022 05:08 Відповісти
Ну і чим ці "гарантії" відрізняються від того що зараз? І яка ціна буде для України за ці "гарантії"? Коли прийде час ці гаранти по типу Франції і Німеччини скажуть що ми всю зброю якою вміють користуватися українці вже віддали раніше, а другим меньше сильним країнам "гарантам"- нато скаже не поставляти щоб не влазити у війну. Не будуть ці гаранти робити більше ніж зараз, а от меньше ,коли пуйло очухається, цілком можливо. Тільки Україна заради цих гарантій заплате надто велику ціну.
показати весь коментар
20.04.2022 02:49 Відповісти
ЗСУ хочуть посилити винищувачами
показати весь коментар
20.04.2022 03:10 Відповісти
А при чем тут рашка, ? Греция и Турция воевали между собой , да и сейчас заклятые друзья , и чего? Обе страны в НАТО. Было бы желание.....
показати весь коментар
20.04.2022 03:14 Відповісти
Рашка тут при том, что НАТО не хочет с ней воевать, поэтому и не принимают в НАТО Украину. А если НАТО не хочет с рашей воевать, то зачем этот альянс оборонный существует? От кого оборонять собирается и кого? Во какие вопросы. Как найдешь ответ напишешь.
показати весь коментар
20.04.2022 12:26 Відповісти
Кто со стороны Украины выступает против НАТО, тот не друг, а провокатор
показати весь коментар
20.04.2022 03:19 Відповісти
ТАК УЖЕ ПОРА ВМЕШИВАТЬСЯ !!!
показати весь коментар
20.04.2022 03:46 Відповісти
то говорили Киев за три дня, а теперь уже гарантии безопасности и "после войны" (но не после победы над, что тоже симптом)
показати весь коментар
20.04.2022 04:00 Відповісти
Українці хочуть в НАТО. Чому ми через російських вбивць і ґвалтівників маємо від НАТО відмовлятися? Російські вбивці не повинні за нас вирішувати куди нам вступати, а куди ні
показати весь коментар
20.04.2022 05:28 Відповісти
Ну потому что Германия была против. А теперь против будет Венгрия. Но двери продолжают оставаться открытыми. Когда садишься играть в покер с шулерами нужно понимать их игру, а то будет как с Будапештским меморандумом. Лох это не тот кого обманули, а тот кто несделал никаких выводов. И лох это судьба.
показати весь коментар
20.04.2022 10:41 Відповісти
Пустопорожний трёп, не имеющий пользы для дня текущего. Макарон не в состоянии назвать ***** ******, не в состоянии прислать вооружение.
показати весь коментар
20.04.2022 08:27 Відповісти
Сейчас Макрон пытается вскочить в последний вагон уходящего поезда. Это его заявление о том что он приедет в Киев когда сможет реально помочь и его активность в убеждении отказаться от российских энергоресурсов. НАТО это не только мертвая структура, как ООН и ОБСЕ, но и вредная структура. Если мы создаём новую архитектуру безопасности не только нашего континента, а и целого мира, если мы ее архитекторы, то я вижу в гарантах безопасности даже Китай. Китай заинтересован в мире и развитии экономики. Но в первую очередь это Турция. Турция это страна которая реально помогла реальным свои новым оружием "Байрактар" ещё раньше чем США. Потом это маленькие страны. В первую очередь это Эстония, потом Польша ( они помогают больше всех относительно своих возможностей) , Словения( она первой дала очень нужное вооружение С - 300) и Словакия. Словакия так как они первые прислали посла, посол который согласился приехать в Киев как доброволец, страна у которой такие послы может быть гарантом, так как люди и их дух важнее чем деньги и оружие. Ну и конечно это США. Может быть Франция.
показати весь коментар
20.04.2022 11:40 Відповісти
Турцию приняли в НАТО потому что это проливы в Черном море, но Турцию несколько десятилетий не берут в ЕС. А ЕС это экономика. Когда россияне дратовали турецкую армию неоднократными преднамеренными залетами в воздушное пространство Турции самолётами мирно бомбившими Сирию ( это немного отдельное направление истории - Сирия) и Турция даже неоднократно вызывала послов по этому поводу, то нервы турецких военных не выдержали и они сбили самолёт. При всем при этом что это был акт агрессии, т.е. нарушение воздушного пространства, а Турция член НАТО президент США не только не объявил войну россии, а обвинил во всем Турцию. После чего США забрали из Турции свои системы ПВО т.н. Пэтриот оставив Турцию без противовоздушной обороны, чтобы Турция не втягивала США и НАТО в войну. После чего Турция стала покупать российские С-300 и сейчас она не вводит санкции потому что экономика это основа обороноспособности, а собственное оружие даёт возможность самостоятельной политики в оборонной сфере, по простому не надо спрашивать у американского президента разрешение на оборону своей страны. Кроме того США вместе с россией десятилетиями поддерживали сепаратистские движения курдов в Турции, а Европа называла курдов совершающих террористические акты в Турции оппозицией, обвиняя власти этой страны в не демократичности, так как те не хотят договариваться с курдами о создании на территории Турции нового независимого государства курдов.
Это немного о политике наших союзников, чтобы лучше их понимать.
показати весь коментар
20.04.2022 11:16 Відповісти
 
 