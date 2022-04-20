Союзники обговорювали можливі гарантії безпеки для України, - Reuters
Лідери США, Італії, Франції, ФРН, Великобританії, Канади, Японії, Польщі, Румунії, а також керівники ЄС та НАТО під час 90-хвилинного відеозв'язку у вівторок обговорювали серед іншого питання гарантій безпеки для України після війни з Росією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомляє агентство Reuters, представник президента Франції сказав, що союзники обговорили, як надати гарантії безпеки Україні після війни, якщо вона не є частиною НАТО та її автоматичним механізмом захисту (стаття 5 Північноатлантичного договору).
"Наша країна (Франція - Ред.) готова надати гарантії безпеки. Це будуть військові поставки, щоб вона могла впоратися з новим нападом, або, можливо, гарантії, які дозволять нам втрутитися, якщо Україна зазнає нападу таким чином, щоб ми могли оцінити , як їй допомогти", - сказав французький чиновник.
За його словами, ці гарантії будуть більше схожі на пункт про оборону, який Європейський Союз нині має серед своїх членів, а не на захисний механізм, аналогічний до статті 5 НАТО, яка визначає автоматичну військову підтримку у разі нападу на члена.
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1. Україна в найкоротші строки стає повноцінним членом НАТО;
2. Розпад Росії, мінімум на 5-7 незалежних держав з повною демілітаризацією нових держав, включаючи ядерну зброю
"Хочемо, щоб це був працюючий міжнародний механізм з конкретними гарантіями безпеки для України, де країни-гаранти будуть за аналогом 5 статті НАТО, але навіть жорсткіше
Про це заявив у вівторок, 29 березня, глава української делегації Давид Арахамія на брифінгу після перемовин з РФ."
Чи язиком молоть - не мішки носить?
Тильки НАТО, контінгент та бази НАТО на территоріїї країни можуть бути реальним механізмом захисту. Це давно усвідомили всі.
І умову для цього ставили завжди лише одну - позбавитися всіх отих шпигунів, як агрохімія та дермак і Ко, та закрити їм пельку, що "нас не хочуть у НАТО". - Да, вас не хочуть, а нам ніколе не відмовляли!
И наконец нужно помнить что на начало второй мировой войны у Польши был классический союзный оборонный договор с Францией и Великобританией, когда Германия напала на Польшу они объявили Германии войну, но не сдвинулись с места.
Р - розвідка.
У кінцевому результаті усе залежить від України. Головною перешкодою набуття членства у НАТО була сама Україна, 30 років голосами "мудрого наріду" обираючи президентів і парламенти, які ніколи не викликали і навіть сьогодні не викликають довіри Заходу і найголовніше США.
З реальним станом можливостей забезпечити безпеку власними силами, як тут це ********** ze-ботва, ознайомтися з сухими цифрами, приведеними нижче і робіть висновки самі.
Expenditure of NATO as of 2021 - $1.174 trillion з яких
$811 billion - US
$363 billion - rest of 29 member countries
На $448 billion більші видатки США на армію аніж загальна сума решти 29 країн НАТО.
China друга після США по видаткам на армію у 2021 - $240.3 billion
Russia видатки на армію у 2020 - $66.8 billion
Україна маючи ВВП 2021 - $181 billion виділила на армію - $1.8 billion
Якби Україна виділила по обов'язковим для країн НАТО 2% ВВП на фінансування армії - сума становила б - $3.62 billion
Питання: Яка, окремо взята країна, візьме на себе укладенням військового союзу зобовязань захищати країну, котра у кращому випадку спроможна виділити на свою армію лиш $1.8 billion на рік?
І це без врахування того що майже усі європейські країни, які гіпотетично можна розглядати як кандидатів на військового союзника, вже самі у складі НАТО по тій простій причині що ще у 1948 зрозуміли - колективний захист у ********* світі є найефективніша форма ґарантій власної безпеки і єдинний шлях уникнення війн.
Нам треба в НАТО 1000000%
Бо ми і перемагаємо завдяки зброї країн НАТО.
Так і передай своєму подоляку
Это немного о политике наших союзников, чтобы лучше их понимать.