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Наразі жодна країна не формалізувала готовність виступити гарантом безпеки України, - Зеленський

зеленський

За словами президента України Володимира Зеленського, поки що жодна країна не формалізувала готовність стати гарантом безпеки для нашої країни. Більшої конкретики варто очікувати через 7-10 днів

Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наразі жодна країна не формалізувала свою готовність виступити гарантом безпеки України, взявши на себе відповідні зобов'язання", - заявив президент.

Водночас є країни, які "демонструють таку готовність", серед них:

  • США;
  • Британія;
  • Туреччина;
  • Італія;
  • Польща;
  • Євросоюз в цілому;
  • Франція;
  • Німеччина.

Зеленський додав, що більше конкретики стане відомо вже через 7-10 днів.

Читайте також: Поки що ми не отримали переліку країн, які готові стовідсотково включитися за нас, - Зеленський про гарантії безпеки для України

Автор: 

безпека (933) Велика Британія (5578) Німеччина (7351) Зеленський Володимир (23815) Італія (1573) перемовини (2876) Польща (8496) США (22799) Туреччина (3500) Франція (3060) Євросоюз (13401) гарантія (267)


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Топ коментарі
+58
гарант безпеки України - ЗСУ та НАТО, яке клован так не зневажає..
а не дороги та відосики про шашлики вкупі з обіцянками расеї..
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16.04.2022 17:11
+39
українці Нюрнберга, чі тобі поіменно, кацапська гнида?
Та нагадаю різним кацапам та шанувачам клована, що:
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16.04.2022 17:22
+33
Дмитро Чекалкин
В НАТО ХОТИТЕ? А ГОТОВЫ?
Наша армія повністю відповідає стандартам НАТО, це факт. Немає в світі більшої віри, аніж наша у ЗСУ!
З вірою у нашу перемогу! Слава Україні!
Але не інші органи.
Уявімо що нас 23 лютого в екстреному порядку прийняли в НАТО навіть без нашої заявки і повномасштабний наступ не розпочався.
Що було б далі?

- Чому ви не прислали кораблі на спільні навчання?
- Розумієте, їх заарештувало ДБР.
- Ваша система ППО пропустила ворожий безпілотник, чому так?
- Просто слідчі зняли клістрони з пускових установок.
- Ви мали надати транспортні літаки для перекидання техніки, де вони?
- Ну така справа... Суддя Голодрищенко з Перепердівського районного суду наклав на них арешт.
- Ваше підприємство не поставило нам важливі деталі до спільного проекту, в чому річ?
- Директор підприємства не поділився прибутком з "економістами" СБУ і маски-шоу вивезли всю техніку і документацію з підприємства.

- Ми запросили вашого генерала на спільні навчання вищого командного складу, де він дівся?
- Він відмовився давати покази на опозиційного політика і його поки закрили в СІЗО.
- Чому танкова військова частина 34564336 не з'явилася на військові навчання?
- Та там 8 років тому одне підприємство міняло ручку в танку, а тепер проти них відкрита кримінальна справа по розкраданню і танки як речовий доказ заарештовані, вибачте.
----------------------------------
Стандарти НАТО це не лише про армію. Навіть так - це в більшості не про армію. Це про всю країну. Армія наша гордість, залишилось і все інше зробити таким же крутим. мір…

Немає в світі більшої віри, аніж наша у ЗСУ!
З вірою у нашу перемогу!
Слава Україні!

Карл Волох:
Ми зціпили зуби й мовчимо про все, що передувало війні й про те, що нам не підходить зараз: про злочинно про..обані (в плані зміцнення обороноздатності) 3 роки,
про демонстративну відмову готуватися до війни в конкретні 3 місяці (коли Захід щодня волав про її неминучість),
про останні кілька днів, коли ще можна було сильно ускладнити ворогові вторгнення, мінуючи мости й перешийки, відправляючи максимум зброї до військ та тероборони.
Мовчимо про багатомісячну відмову дослухатися до опозиції й дати армії більше грошей, про провали в розвідці та деморалізацію війська внаслідок політики умиротворення ворога, про ще сотні різних катастрофічних факапів, за які в нормальних країнах політики йдуть у ліпшому випадку в відставку.
Але як можна бути настільки дешевими й цинічними потворами, аби, узурпувавши всю інформаційну політику, перетворити під час війни все телевіщання на суцільну піар-кампанію Зеленського та його єрмаків-подоляків-арестовичів?
Думаєте, війна все спише, а переможців не судять? Ну, Путін теж так думає. І також помиляється
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16.04.2022 17:18
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млять почему иван, почему петров. в ольгино вообще тупые...
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16.04.2022 17:19 Відповісти
По теме есть что возразить? Вот сейчас никто не посылает никаких войск и не вступает в войну, а тут вдруг станут смелыми?
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16.04.2022 17:24 Відповісти
по теме у тебя должен быть ник иван иван, ваш уровень
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16.04.2022 17:27 Відповісти
Ніхто не буде зараз нічого підписувати і гарантувати.
НАТО , цілий блок не підписує, а окремі його члени погодяться ?
Це просто смішно.
Після війни можливо.
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16.04.2022 17:28 Відповісти
такая сегодня смена. По субботам у них всегда самых тупых и негодящих оставляют работать.
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16.04.2022 17:44 Відповісти
то есть зелох полностью расписался в своей непригодности как переговорщика всея вселенной
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16.04.2022 17:17 Відповісти
Переговорщик у него Арахмия, который приехал в Украину продавать Украину о чем он сам писал. Кто дороже заплатит - тому готов продать. Но платить готова только Россия, Беларусь и Китай.
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16.04.2022 17:23 Відповісти
Нужно сдаться поскорее, а то Путин нападе.
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16.04.2022 17:26 Відповісти
..іноді краще промовчати, гарант-шашличник.. не розкачую, а нагадую "хто і шо"...(
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16.04.2022 17:18 Відповісти
Що це взагалі таке ,гарантії безпеки? Бубочка вже навіть в Україні всіх задовбав цим брєдом. Як взагалі собі це кончене уявляє це. Приміром дасть гарантії безпеки Турція. Далі що? Цапи стріляти перестануть? Як же бісить це зелене непорозуміння, яке без агента фсб єрамака посцяти відійти не може.
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16.04.2022 17:19 Відповісти
Потрібно самим бути гарантом власної безпеки. Тоді і інші приєднаються.
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16.04.2022 17:19 Відповісти
И не будут! Военный союз это взаимная гарантия.

Никто не будет что то гарантировать ничего не получая взамен.

НАТО нет альтернативы.
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16.04.2022 17:21 Відповісти
Тільки НАТО може стати гарантом, виконати основну вимогу кремля - стати нейтральною країною це не компроміс, а один із пунктів капітуляції.
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16.04.2022 17:22 Відповісти
Именно так. Нейтралитет это значит что Украина зона влияния России, только и всего. Такой она была тридцать лет с точки зрения Запада и оттого нас не брали в НАТО. Но теперь наши власти хотят это узаконить.
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16.04.2022 17:25 Відповісти
Тобі вже сказали не займатись фігнею.
Україна буде в НАТО.
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16.04.2022 17:24 Відповісти
"По словам Зеленского, выступить гарантами безопасности , в принципе, готовы Великобритания, США, Италия и Турция. Но окончательно свое желание никто не подтвердил."
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16.04.2022 21:40 Відповісти
Три роки ця гніда розкрадала бюджет, кришувала міжнародного злочинця в розшуку ФБР бєню коломойського, прилаштувала феесбешного єрмака (за якого взагалі ніхто не голосував!), призначила якихось квартальних блазнів та арахамій з гогілашвілями на найвищі посади в українській державі... а тепер йому! саме йому - корумпованому ******** мають надати "гарантії"... Пальцем роблений дегенерат. Всі в нього, ****, винні а він ... він Наполеон БоНеВтік... Як я хочу "побачить цю падлюку на параші за грою в півника з неголеним убивцем"...
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16.04.2022 17:25 Відповісти
Україну не візьмуть до жодного воєнного союзу - НАТО чи не НАТО, поки росія не нападе на когось іншого. Бо Україна буде тягарем в таком союзі, так як і так зрозуміло, що навіть якщо бойові дії завершаться, то скоро буде нова війна.
Тут ******* казати які росіяни дурні, але вони знають, що роблять. Вони роблять Україну максимально непридатною для любих воєнних союзів. І ні на кого вони нападати не будуть, поки не вирішать стратегічні задачі тут.

Тому я б радив просто не мати ілюзій на рахунок вступу до НАТО чи до якогось нового воєнного союзу. Хіба що союз з Туреччиною, якщо десь буде ескалація в Сирії чи на Кавказі.
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16.04.2022 17:25 Відповісти
Возьмут. Все проблемы исключительно с нашей стороны на данный момент.
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16.04.2022 17:27 Відповісти
бред. Все проблемы со сс*востью нато по отношению к россии и ее позиции по Украине. Если заватра кацы начнут бомбить хельсинки и поставят ультиматум с яо, хрен кто финнов возьмет в НАТО.
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16.04.2022 17:31 Відповісти
Возьмут финнов в НАТО. Просто раньше с Россией делали бизнес. Типа, вы творите там дела, а мы закрываем глаза. Оттого Меркель там нас не пустила в НАТО в 8 году. Благо Юля тоже наяривала против НАТО, а она была премьером. Но теперь этой проблемы нет. Единственная проблема - наши власти, которым НАТО не надо. Они хотят сохранить статус кво и дальше. И похер, что статус-кво это статус не нейтралитета, а огромного Домбабве.
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16.04.2022 17:36 Відповісти
Олександр Бригинець

Зеленській зізнався, що «не всі країни готові сидіти з росіянами за одним столом після Бучі, Бородянки».

Шкодую, що в їх число не входить Україна(

Для мене в цьому позиція Банкової неприйнятна, а позиція Байдена і Джонсона саме те, бо ***** - м'ясник і військовий злочинець(
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16.04.2022 17:25 Відповісти
Ніхто не підтверджує гарантії безпеки бо це повна дурня. Едина реальна система безпеки у Європі це НАТО. Україні не слід займатися дурньою, а слід думати як вступити у НАТО.
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16.04.2022 17:25 Відповісти
Ні. Гарантом безпеки є сама Україна і ЗСУ з ядерною зброєю.
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16.04.2022 19:23 Відповісти
Наш гарант наразі це ЗСУ!
Є Конституція України виконуйте її.
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16.04.2022 17:26 Відповісти
Никто не будет демонтировать НАТО в угоду Зеленскому и ультиматумам роСоссии.
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16.04.2022 17:29 Відповісти
детский лепет на лужайке. Имитация активной работы чтобы свалить все провалы на Запад. Неужели так трудно понять, что никто гарантий не даст. А разговоры про гарантии - фуфло для лохов
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16.04.2022 17:30 Відповісти
Да? А я думал сова. Ну что обосрались? А вам говорилось не занимайтесь куйней. Но до зеленых обычно туго доходит
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16.04.2022 17:30 Відповісти
Може хтось підкаже Зеленському що всі ці країни-члени НАТО! Чи він всеодно не зрозуміє що то означає?!
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16.04.2022 17:33 Відповісти
Все ждут окончания войны..возможно по окончании появятся желающи
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16.04.2022 17:33 Відповісти
Зю уже три года трепает нервы украинцам своими тупыми заявами.
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16.04.2022 17:34 Відповісти
бо 73 дупоголових цього хотіли.
а українцям, дійсно, це зе гірше лайна.
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16.04.2022 17:59 Відповісти
то, что это дебильная идея, было понятно изначально
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16.04.2022 17:35 Відповісти
Работа армии это результат бездарности политиков. Гарант же обещал прекратить войну три года назад , и что?
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16.04.2022 17:39 Відповісти
Я еще в начале войны писал, что будь Зеленский европейским политиком, то он бы как только полетели ракеты подал бы в отставку. Ибо весь его политический курс оказался провалом за эти три года. Тот факт, что поклонников Зеленского не смутил этот факт, а наша пресса вообще об этом не говорит - лучший маркер того какой нам путь еще надо пройти до реально гражданского общества.
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16.04.2022 17:41 Відповісти
Не переоцінюйте європейських політиків. Щось ми не бачимо щоб Штайнмаєр чи Макрон подавали у відставку. Та й за Берлусконі, Саркозі, Шредером таке не було помічено.
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16.04.2022 17:48 Відповісти
А за что им подавать в отставку? Речь про исполнение своих политических обещаний.
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16.04.2022 17:51 Відповісти
...Євросоюз в цілому...
--
Нічого смішнішого за сьогодні не читав. Нехай самі собі раду з безпекою дадуть. Бо без США не протримаються й 72 годин. Хіба що Польща та Велика Британія зможуть дати відсіч.
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16.04.2022 17:43 Відповісти
З великої хмари мало дощу, так і з гарантіями. Зібрались Ара хам і я, визначили коло країн, які виступлять гарантами, а ті сном і духом не знали, що їм випала така "честь". Розумні державні мужі спочатку домовляються, а отримавши тверду згоду переносять в публічну площину. А кварталівцям треба зірвати оплески. З ватою прийом вдався, рейтинг зріс. А власне гаранти переглянулись, знизали плечима, покрутили пальцем у скронях і "продемонстрували готовність". Обіцянка цяцянка, а дурневі радість. Надати гарантії чи продемонструвати готовність - це як кажуть в Одесі дві великих різниці, до того ж істотні.
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16.04.2022 17:44 Відповісти
> Надати гарантії чи продемонструвати готовність - це як кажуть в Одесі дві великих різниці, до того ж істотні.

Так меморандум і був тією демонстрацією.
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16.04.2022 20:03 Відповісти
Тобі, йолопе, дають зрозуміти: ніяких перемовин з кацапами про гарантії бути не може!
Твоі ефесбешнірадники, мабуть, у відчаї?!
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16.04.2022 17:45 Відповісти
Татишо??? А він думав, що тільки свисне і всі в чергу стануть!!! Ох же ж ідіот...
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16.04.2022 17:49 Відповісти
Вообще-то государства-гаранты - это выдумка зеленского. Он все время об этом говорит, хотя ни одна страна официально не согласилась с этим. А может и вообще на это не пойдут, а зе об этом говорит как о свершившемся факте.
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16.04.2022 17:50 Відповісти
Більшість лдерів цивілізованих країн називают путіна вбивцею та мясником, але тільки не ...

ЗЕленский, президент України, де путін влаштував геноцид !
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16.04.2022 17:51 Відповісти
Яке воно кончєне! За що це Україні, скажіть?
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16.04.2022 17:53 Відповісти
Значить, така карма. Згуртовуємось тільки одномоментно, замість постійно. От і маємо, те, що маємо.
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16.04.2022 17:56 Відповісти
Як за що? За голосування 73% за зе і СН в 2019 році. путін тоді отримав, що хотів.
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16.04.2022 21:32 Відповісти
А хто ж в цьому випадку винен? Чи не фантазери-переговорники?
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16.04.2022 17:54 Відповісти
"жодна країна не формалізувала готовність стати гарантом безпеки
і жодна людина не розуміє, чому дупоголовий покидьок сидить на троні!
мова про людей, 73-х не стосується
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16.04.2022 17:55 Відповісти
Розраховуєте на "План Маршалла"? Угу, щаззз - ЗЕлені ідіоти навіть тут нагадили...

зелений придурок все-таки підписав Законопроект № 7176, що дозволяє звільнити членів Наглядових рад державних компаній і банків за негайне неприбуття на місце роботи на вимогу керівного органу.

Бандит каломойський танцює від радості - гарний подарунок отримав від Вовочки. Тепер замість іноземців, які були перепоною для корупції, каломойський поставить своїх людей, і грабунок державних компаній піде з новою силою.


Петро Шуклінов не добирає слів: "Партія Володимира Зеленського під гуркіт війни протягла мародерський закон 7176, яким викидає іноземних представників з Наглядових рад. Це були єдині люди, яким не було сенсу красти ваші гроші, і які штовхали реформи. Навіть війна не зупинила. Навіть смерті і вбивства. Які ж ви кончені".

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляє, що Верховна Рада фактично здійснила "давню мрію, наприклад, Коломойського, якого наглядова рада Привату "доганяє" в лондонському суді". Він заявив, що наглядові ради досі ухвалювали рішення в режимі онлайн і з цим не було жодних проблем.

Після прийняття ТАКОГО Закону, ЗЕлені дебіли можуть не розраховувати на допомогу Заходу у відбудові країни.

Бо получиться ситуація: Захід вливає сотні мільярдів доларів в Україну, а ці гроші ефективно «освоюють» люди Каломойші…

Болт вам, а не «план Маршалла»
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16.04.2022 17:56 Відповісти
Але ж не тільки Зє!лені голосували (хоча досі не відомий поіменний перелік тих, хто проголосував "за"), хтось же окрім них додав голосів.
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16.04.2022 18:01 Відповісти
ні, не розраховуєм. Я не хочу щоб кошти уплили в офшори або були відмиті як на великому крадівництві. Плану Маршала передувала військова адміністрація США і поступова передача влади новій владі Німеччини.
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16.04.2022 18:17 Відповісти
Зате закон "про колаборантів" повернув у зад ...
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16.04.2022 18:20 Відповісти
Тут або тільки НАТО, або тільки США, Англія, Польща та Туреччина. Розмазувати гарантію на усяких ізраїлів даремна справа.
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16.04.2022 18:04 Відповісти
Тільки НАТО,ніяких або бути не може.США не буде просто так воювати за когось.Бо вже би воювали.
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16.04.2022 18:11 Відповісти
Дятел,нам потрібне НАТО!
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16.04.2022 18:10 Відповісти
Від нападу Кацапі захистить вступ до НАТО, а не нейтральний статус та демілітаризація. Вже любий при здоровому глузді це зрозумів.
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16.04.2022 18:10 Відповісти
Вова, досить вже винаходити велосипед. Альтернативи НАТО нема
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16.04.2022 18:15 Відповісти
А ніхто односторонніх гарантій давати не буде.
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16.04.2022 18:15 Відповісти
гарантом безпеки може бути ******* могутня армія і сильна економіка подивіться на Ізраїль а все інше то від лукавого
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16.04.2022 18:29 Відповісти
Ясна річ, ніхто не підписуватиметься під зобов'язаннями, аналогічними, як для країн, які входять до блоку НАТО. Це було ясно всім, крім автора цієї ідеї, очевидно навіяної його близьким оточенням, в особі Єрмак і Ко, ще задовго до її поширення для широкого загалу. Крім НАТО, куди ми прагнемо, згідно з Конституцією, ніхто не зможе дати гарантій безпеки Україні. Це, до речі, нещодавно підтвердили президенти трьох балтійських країн та Польщі під час зустрічі із Зеленським у Києві.
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16.04.2022 18:31 Відповісти
Если не полная юхня, то 95%-я. Но тянут эту мульку сильно. Есть контакт с гебней. Усталений.
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16.04.2022 19:08 Відповісти
"зе", північний вітер з Швеції і Фінляндії нікуя не вчить.Краще прорашистська туфта від агентв куйла про німецько- французьскі ,чи то турецькр ізраїльські ,або білорусько- рашистські гарантії безпеки для України. Або статус основного союзника США поза НАТО, або членство в НАТО гарантуватиме безпеку Україні і її народу , все решту гарантована дальніша відкладена рашистська окупація України .
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16.04.2022 19:29 Відповісти
Потому что ты дурачок. Ниодна адекватная страна в мире не будет в одиночку защищать другую страну от от нападения рашки. Для етого и есть НАТО. Только брехун может дать гарантии безопасности, зная что он их не будет выполнять.
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16.04.2022 19:44 Відповісти
Облишмо осторонь емоції, до яких від 2019 апелює і якими оперує ze-уряд і ze-ВР і погляньмо на реальність у вигляді сухих цифр, які просто відображають розклад сил у світі.

Expenditure of NATO as of 2021 - $1.174 trillion з яких

$811 billion - US
$363 billion - rest of 29 member countries

На $448 billion більші видатки США на армію аніж загальна сума решти 29 країн НАТО.

China друга після США по видаткам на армію у 2021 - $240.3 billion

Russia видатки на армію у 2020 - $66.8 billion

Україна маючи ВВП 2021 - $181 billion виділила на армію - $1.8 billion

Якби Україна виділила по обов'язковим для країн НАТО 2% ВВП на фінансування армії - сума становила б - $3.62 billion

Питання: Яка, окремо взята країна, візьме на себе укладенням військового союзу зобовязань захищати країну, котра у кращому випадку спроможна виділити на свою армію лиш $1.8 billion на рік?

І це без врахування того що майже усі європейські країни, які гіпотетично можна розглядати як кандидатів на військового союзника, вже самі у складі НАТО по тій простій причині що ще у 1948 зрозуміли - колективний захист у ********* світі є найефективніша форма ґарантій власної безпеки і єдинний шлях уникнення війн.
Забепечивши власну безпеку, яка з цих країн буде прагнути отримати нову головну біль у вигляді України з її політичними непевностями, навіть якщо ЗСУ і частина суспільства продемонстрували свою ефективність? Виникає закономірне питання - чи готове українське суспільство дотримуватися одного разу обраного шляху, а чи після наступних виборів знову змінить його на протилежний?
США, маючи вирішальну роль у НАТО і не бачучи Україну як готовою бути членом цієї організації (з її політичними коливаннями і змінами курсу, корупцією від політичних верхів до самих низів суспільства) одноосібно не візьмуть на себе роль захисника.
Іншої країни у світі, спроможної забезпечити реальний а не будапештсько-декларативний захист, просто не існує.
Враховуючи вище наведене, висновок один - для України немає альтернатив НАТО і ця мета досягається не закликами і вимогами, а першочергово критичною оцінкою власних бажань і можливостей, вирішенням власних внутрішніх проблем і діями виходячи з обєктивної оцінки світових реалій.
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16.04.2022 19:57 Відповісти
«Я - за то, чтобы встреча у нас с Россией состоялась как можно скорее. Я не считаю, что обойдется одной встречей», - сказал украинский президент.
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16.04.2022 21:47 Відповісти
Великобританія і США після стамбульських договорняків зробили зрозумілі заяви, що не можна дозволити торгувати Україною. Зрозумілі всім, але не 73хпроцентному. Не будуть вони співучасниками зради. Вони все роблять для нашої перемоги, трохи з запізненням, але нарощують темпи. Ми, народ, не маємо права дозволити спатрати таку підтримку. Байден наголосив, що все залежить від народу України, він не випадково оминув згадати Зеленського, бачачи його пристрасть до *********** очей.
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16.04.2022 23:13 Відповісти
Це повний треш ,коли політичний імпотент починає патякати про політику.А патологічний брехун і зрадник ,про якусь оборону.Воно дійсно впевнене ,що наріт схаває.Но воно забуває, що Захід його читає як папірець.І всьому буде дана відповідь свій час.Війна для 3.14ідора є поки спасінням.
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21.05.2022 11:48 Відповісти
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