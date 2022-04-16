Наразі жодна країна не формалізувала готовність виступити гарантом безпеки України, - Зеленський

За словами президента України Володимира Зеленського, поки що жодна країна не формалізувала готовність стати гарантом безпеки для нашої країни. Більшої конкретики варто очікувати через 7-10 днів

Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наразі жодна країна не формалізувала свою готовність виступити гарантом безпеки України, взявши на себе відповідні зобов'язання", - заявив президент.

Водночас є країни, які "демонструють таку готовність", серед них:

США;

Британія;

Туреччина;

Італія;

Польща;

Євросоюз в цілому;

Франція;

Німеччина.

Зеленський додав, що більше конкретики стане відомо вже через 7-10 днів.

Читайте також: Поки що ми не отримали переліку країн, які готові стовідсотково включитися за нас, - Зеленський про гарантії безпеки для України