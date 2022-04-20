Росія висилає 21 бельгійського дипломата

Бельгійський уряд повідомив сьогодні, що Росія висилає з країни 21-го бельгійського дипломата.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Brussels Times.

"19 квітня росія вислала 19 бельгійських дипломатів з москви, повідомляє російське міністерство закордонних справ. Бельгійські дипломати були оголошені "персонами нон грата" російською державою та мають залишити росію до 3 травня. Відповіді від уряду Бельгії на цей час поки немає", - йдеться у публікації.

Такі дії росії оцінюються як помста за висилання російських дипломатів з країн Європейського Союзу. Зокрема, це стосується Бельгії, де 21 російського дипломата 29 березня "попросили" залишити країну після звинувачення в шпіонажі та поширенні російських впливів.

Напередодні міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес заявляла, що висилання російських дипломатів не пов’язано із європейськими санкціями, але є питанням національної безпеки країни.

Окрім бельгійських дипломатів, москва висилає також 15 дипломатів з Нідерландів. Ця країна свого часу вислала 17 дипломатів з Гааги.

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