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Новини Санкції проти Росії
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Росія висилає 21 бельгійського дипломата

бельгия

Бельгійський уряд повідомив сьогодні, що Росія висилає з країни 21-го бельгійського дипломата.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Brussels Times.

"19 квітня росія вислала 19 бельгійських дипломатів з москви, повідомляє російське міністерство закордонних справ. Бельгійські дипломати були оголошені "персонами нон грата" російською державою та мають залишити росію до 3 травня. Відповіді від уряду Бельгії на цей час поки немає", - йдеться у публікації.

Такі дії росії оцінюються як помста за висилання російських дипломатів з країн Європейського Союзу. Зокрема, це стосується Бельгії, де 21 російського дипломата 29 березня "попросили" залишити країну після звинувачення в шпіонажі та поширенні російських впливів.

Напередодні міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес заявляла, що висилання російських дипломатів не пов’язано із європейськими санкціями, але є питанням національної безпеки країни.

Окрім бельгійських дипломатів, москва висилає також 15 дипломатів з Нідерландів. Ця країна свого часу вислала 17 дипломатів з Гааги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Північна Македонія висилає шістьох російських дипломатів

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Бельгія (412) дипломати (567)


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В Бельгії траур ....
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20.04.2022 01:56 Відповісти
Чудові новини. Все правильно. Дасть Бог, найближчим часом ми дійдемо до повного розриву дипломатичних відносин між Росією та Європейським Союзом.
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20.04.2022 01:59 Відповісти
Ну всёёё, не ездить больше Бельгии на ладе калина.
Кто там следующий - Ватикан, Лихтенштейн, Монако?
Когда бенгальских тигров вышлете, вам же один хрен Бельгия, Бенгалия.
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20.04.2022 02:02 Відповісти
бельгийцы вздохнули с облегчением.
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20.04.2022 02:06 Відповісти
Семьи так точно.
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20.04.2022 02:16 Відповісти
Сектанти здатні лише спамити, бо правда очі коле.

Але байстрюччя з Оттави, яке вони так обожнюють і вважають "великим дружком" номер 2, не вислало жодного.
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20.04.2022 02:10 Відповісти
Судячи з темпів ізоляції та самоізоляї кацапстану найкращим способом використання шерємєтьєво буде перетворення його на концентраційний табір.
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20.04.2022 02:23 Відповісти
Я очень надеюсь Запад закроет все посольства в Москве.
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20.04.2022 05:42 Відповісти
 
 