Росія висилає 21 бельгійського дипломата
Бельгійський уряд повідомив сьогодні, що Росія висилає з країни 21-го бельгійського дипломата.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Brussels Times.
"19 квітня росія вислала 19 бельгійських дипломатів з москви, повідомляє російське міністерство закордонних справ. Бельгійські дипломати були оголошені "персонами нон грата" російською державою та мають залишити росію до 3 травня. Відповіді від уряду Бельгії на цей час поки немає", - йдеться у публікації.
Такі дії росії оцінюються як помста за висилання російських дипломатів з країн Європейського Союзу. Зокрема, це стосується Бельгії, де 21 російського дипломата 29 березня "попросили" залишити країну після звинувачення в шпіонажі та поширенні російських впливів.
Напередодні міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес заявляла, що висилання російських дипломатів не пов’язано із європейськими санкціями, але є питанням національної безпеки країни.
Окрім бельгійських дипломатів, москва висилає також 15 дипломатів з Нідерландів. Ця країна свого часу вислала 17 дипломатів з Гааги.
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Кто там следующий - Ватикан, Лихтенштейн, Монако?
Когда бенгальских тигров вышлете, вам же один хрен Бельгия, Бенгалия.
Але байстрюччя з Оттави, яке вони так обожнюють і вважають "великим дружком" номер 2, не вислало жодного.