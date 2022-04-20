Ірландія закликає Росію погодитися на гуманітарне перемир’я

Росія мусить погодитися на негайне припинення вогню в Україні з гуманітарною метою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені.

"Ми мусимо припинити цю війну, й Радбез має унікальну відповідальність стосовно цього. Хочу звернутися безпосередньо до Росії: погодьтеся на негайне гуманітарне припинення вогню, долучіться до переговорів та поважайте Статут ООН", - сказав Ковені.

Він додав, що під час перемовин між Україною та Росією в Туреччині "було досягнуто певного прогресу".

"Точно є основа для мирних перемовин. До його честі, президент Зеленський завжди залишається відкритим до дипломатичного вирішення на тлі агресії та жорстокості проти його народу", - наголосив міністр.

Ковені також висловив незгоду із тим, що "мир можливий лише після битви за Донбас".

"Я не можу прийняти цю логіку, яка безпосередньо веде лише до подальших смертей, страждань та вимушеного переміщення", - підсумував дипломат.

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