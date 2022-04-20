Ірландія закликає Росію погодитися на гуманітарне перемир’я
Росія мусить погодитися на негайне припинення вогню в Україні з гуманітарною метою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені.
"Ми мусимо припинити цю війну, й Радбез має унікальну відповідальність стосовно цього. Хочу звернутися безпосередньо до Росії: погодьтеся на негайне гуманітарне припинення вогню, долучіться до переговорів та поважайте Статут ООН", - сказав Ковені.
Він додав, що під час перемовин між Україною та Росією в Туреччині "було досягнуто певного прогресу".
"Точно є основа для мирних перемовин. До його честі, президент Зеленський завжди залишається відкритим до дипломатичного вирішення на тлі агресії та жорстокості проти його народу", - наголосив міністр.
Ковені також висловив незгоду із тим, що "мир можливий лише після битви за Донбас".
"Я не можу прийняти цю логіку, яка безпосередньо веде лише до подальших смертей, страждань та вимушеного переміщення", - підсумував дипломат.
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01:19
Партнеры Украины предоставили Киеву дополнительную партию военных самолетов и запчастей для ремонта имеющихся в распоряжении страны самолетов, которые получили повреждения или вышли из строя. Об этом во вторник заявил официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби.
«Украинские военные получили дополнительные самолеты и авиационные запчасти, что поможет им поднять в воздух больше самолетов», - заявил Кирби, отметив, что США не были в числе стран, предоставивших Киеву средства военной авиации, передает Reuters.
Кирби при этом не уточнил, какие именно страны предоставили Киеву самолеты, но признал факт новых поставок, добавив, что Украина сейчас имеет больше боеспособных истребителей, чем две недели назад. «Мы, безусловно, помогли с транзитом некоторых запчастей, что помогли удовлетворить их потребности в самолетах, но мы не перевозили самолеты целиком», - сказал он.
Що ми їй зробили поганого?
Росія має негайно в односторонньому порядку припинити вогонь та вивести війська зі всієї окупованої території України - тоді це буде перемир`ям. Інакше це не працює.