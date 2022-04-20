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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ірландія закликає Росію погодитися на гуманітарне перемир’я

ірландія

Росія мусить погодитися на негайне припинення вогню в Україні з гуманітарною метою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені.

"Ми мусимо припинити цю війну, й Радбез має унікальну відповідальність стосовно цього. Хочу звернутися безпосередньо до Росії: погодьтеся на негайне гуманітарне припинення вогню, долучіться до переговорів та поважайте Статут ООН", - сказав Ковені.

Він додав, що під час перемовин між Україною та Росією в Туреччині "було досягнуто певного прогресу".

"Точно є основа для мирних перемовин. До його честі, президент Зеленський завжди залишається відкритим до дипломатичного вирішення на тлі агресії та жорстокості проти його народу", - наголосив міністр.

Ковені також висловив незгоду із тим, що "мир можливий лише після битви за Донбас".

"Я не можу прийняти цю логіку, яка безпосередньо веде лише до подальших смертей, страждань та вимушеного переміщення", - підсумував дипломат.

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Автор: 

Ірландія (167) перемир’я (944)


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Топ коментарі
+9
Если даже рашка пойдет на перемирие то только для того чтобы спастись от разгрома либо закрепиться на захваченных территориях.При этом она будет его постоянно нарушать обстреливая украинские войска и прикрываясь при этом перемирием.При этом ее лживая пропаганда будет лгать что якобы именно украинские войска нарушают перемирие.Пример минские соглашения.
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20.04.2022 06:31
+7
Пентагон: Украина получила партию военных самолетов

01:19

Партнеры Украины предоставили Киеву дополнительную партию военных самолетов и запчастей для ремонта имеющихся в распоряжении страны самолетов, которые получили повреждения или вышли из строя. Об этом во вторник заявил официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби.

«Украинские военные получили дополнительные самолеты и авиационные запчасти, что поможет им поднять в воздух больше самолетов», - заявил Кирби, отметив, что США не были в числе стран, предоставивших Киеву средства военной авиации, передает Reuters.

Кирби при этом не уточнил, какие именно страны предоставили Киеву самолеты, но признал факт новых поставок, добавив, что Украина сейчас имеет больше боеспособных истребителей, чем две недели назад. «Мы, безусловно, помогли с транзитом некоторых запчастей, что помогли удовлетворить их потребности в самолетах, но мы не перевозили самолеты целиком», - сказал он.
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20.04.2022 06:30
+4
Ірландія хоче багато Абхазій, Предністровій та Лугандоній на території України.

Що ми їй зробили поганого?
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20.04.2022 06:42
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Пентагон: Украина получила партию военных самолетов

01:19

Партнеры Украины предоставили Киеву дополнительную партию военных самолетов и запчастей для ремонта имеющихся в распоряжении страны самолетов, которые получили повреждения или вышли из строя. Об этом во вторник заявил официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби.

«Украинские военные получили дополнительные самолеты и авиационные запчасти, что поможет им поднять в воздух больше самолетов», - заявил Кирби, отметив, что США не были в числе стран, предоставивших Киеву средства военной авиации, передает Reuters.

Кирби при этом не уточнил, какие именно страны предоставили Киеву самолеты, но признал факт новых поставок, добавив, что Украина сейчас имеет больше боеспособных истребителей, чем две недели назад. «Мы, безусловно, помогли с транзитом некоторых запчастей, что помогли удовлетворить их потребности в самолетах, но мы не перевозили самолеты целиком», - сказал он.
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20.04.2022 06:30 Відповісти
Вони там потішні
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20.04.2022 06:30 Відповісти
та кловани не гірше найвеличнішого
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20.04.2022 07:41 Відповісти
подготавливайте колонну техники и людей со всего мира, спасателей и идите на Мариуполь, а то задолбали уже всем миром молчать в тряпочку перед маньяками и ничего не делать, потом придут за вами и никто тоже не поможет
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20.04.2022 06:31 Відповісти
Если даже рашка пойдет на перемирие то только для того чтобы спастись от разгрома либо закрепиться на захваченных территориях.При этом она будет его постоянно нарушать обстреливая украинские войска и прикрываясь при этом перемирием.При этом ее лживая пропаганда будет лгать что якобы именно украинские войска нарушают перемирие.Пример минские соглашения.
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20.04.2022 06:31 Відповісти
Ірландія хоче багато Абхазій, Предністровій та Лугандоній на території України.

Що ми їй зробили поганого?
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20.04.2022 06:42 Відповісти
Ірландці ніц не розуміють. Рашистів побороти,то вам не ірландський танок відскакати…
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20.04.2022 07:18 Відповісти
Ніяких перемирій ! Це завжди було пасткой Московії.
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20.04.2022 07:54 Відповісти
Що завгодно роблять, аби тільки Україна перестала давати відсіч загарбнику. нах"уй.

Росія має негайно в односторонньому порядку припинити вогонь та вивести війська зі всієї окупованої території України - тоді це буде перемир`ям. Інакше це не працює.
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20.04.2022 08:47 Відповісти
 
 