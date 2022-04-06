Ірландія підтримає українську заявку на членство в ЄС, - прем'єр Мартін

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін заявив, що його країна підтримала заявку України на членство у ЄС та продовжуватиме це робити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це Мартін сказав у середу в ірландському парламенті, де виступав з промовою президент України Володимир Зеленський.

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"Я привітав та підтримав заявку України на членство у ЄС. Я привітав цю заявку і я підтверджую цю підтримку сьогодні у цьому залі", - сказав Мартін.

Він додав, що демократичним правом України та українського народу є ухвалювати рішення про свою політичну орієнтацію.

"Ви обрали подання заявки на членство у ЄС. Ми знаємо, що розширення ЄС було силою стабілізації та демократизації в сусідніх державах ЄС. Це є стратегічним інтересом Європейського Союзу, це є інтересом України. Як я сказав вам, президенте Зеленський, коли ми розмовляли 16 квітня, я продовжу підтримувати справу України", - запевнив глава ірландського уряду.

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