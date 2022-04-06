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Ірландія підтримає українську заявку на членство в ЄС, - прем'єр Мартін

ірландія

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін заявив, що його країна підтримала заявку України на членство у ЄС та продовжуватиме це робити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це Мартін сказав у середу в ірландському парламенті, де виступав з промовою президент України Володимир Зеленський.

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"Я привітав та підтримав заявку України на членство у ЄС. Я привітав цю заявку і я підтверджую цю підтримку сьогодні у цьому залі", - сказав Мартін.

Він додав, що демократичним правом України та українського народу є ухвалювати рішення про свою політичну орієнтацію.

"Ви обрали подання заявки на членство у ЄС. Ми знаємо, що розширення ЄС було силою стабілізації та демократизації в сусідніх державах ЄС. Це є стратегічним інтересом Європейського Союзу, це є інтересом України. Як я сказав вам, президенте Зеленський, коли ми розмовляли 16 квітня, я продовжу підтримувати справу України", - запевнив глава ірландського уряду.

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Ірландія (167) членство в ЄС (1234) Мартін Майкл (4)


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06.04.2022 15:12 Відповісти
Tam kazetsja edinstvennij protjiv Ukraini v ES ostanetsja Orban.
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06.04.2022 15:16 Відповісти
Обломают. К тому же, ******* не во всем против нас.
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06.04.2022 15:19 Відповісти
"за пацанофф !" - гасло майбутнього наступу на Дамбасі (А.Бабченко)

В российском городе Михайловск появилась целая аллея из могил, в которых похоронены российские десантники, воевавшие в Украине
25 зажмурених пацанофф лише для одного містечка - зарубка "не суйся в Україну" буде на кожному кладовищі на рашці
https://charter97.org/ru/news/2022/4/6/462395/
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06.04.2022 15:17 Відповісти
Вроде 27
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06.04.2022 15:30 Відповісти
РЕСПЕКТ!
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06.04.2022 15:44 Відповісти
Головна умова вступу - винести за дужки Єрмака і К°.
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06.04.2022 15:48 Відповісти
Є шість визнаних кандидатів на членство в Європейському Союзі: Туреччина (подана в 1987 р.), Північна Македонія (подана в 2004 р.), Чорногорія (подана в 2008 р.), Албанія (подана в 2009 р.), Сербія (подана в 2009 р.) та Україна (подана в 2022 р.).

Кандидатами будемо довго і це треба зрозуміти, владу яка ігнорує європейські стандарти ніхто не пустить в ЄС А ЗЕЛЕНА ВЛАДА ЦЕ ОДНЕ ВЕЛИКЕ НЕПОРОЗУМІННЯ.
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06.04.2022 16:21 Відповісти
 
 