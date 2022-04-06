Ирландия поддержит украинскую заявку на членство в ЕС, – премьер Мартин

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин заявил, что его страна поддержала заявку Украины на членство в ЕС и продолжит это делать.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Мартин сказал в среду в ирландском парламенте, где выступал с речью президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте: У посольства России в Ирландии заканчивается дизтопливо для горячего водоснабжения и отопления, потому что ни одна фирма не хочет с ним сотрудничать, - СМИ

"Я поздравил и поддержал заявку Украины на членство в ЕС. Я поздравил эту заявку, и я подтверждаю эту поддержку сегодня в этом зале", - сказал Мартин.

Он добавил, что демократическим правом Украины и украинского народа есть решение о своей политической ориентации.

"Вы выбрали подачу заявки на членство в ЕС. Мы знаем, что расширение ЕС было силой стабилизации и демократизации в соседних государствах ЕС. Это стратегический интерес Европейского Союза, это интерес Украины. Как я сказал вам, президент Зеленский, когда мы разговаривали 16 апреля, я продолжу поддерживать дело Украины", – заверил глава ирландского правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро, - Президент Европарламента Метсола. ФОТО