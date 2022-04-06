Ирландия поддержит украинскую заявку на членство в ЕС, – премьер Мартин
Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин заявил, что его страна поддержала заявку Украины на членство в ЕС и продолжит это делать.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Мартин сказал в среду в ирландском парламенте, где выступал с речью президент Украины Владимир Зеленский.
"Я поздравил и поддержал заявку Украины на членство в ЕС. Я поздравил эту заявку, и я подтверждаю эту поддержку сегодня в этом зале", - сказал Мартин.
Он добавил, что демократическим правом Украины и украинского народа есть решение о своей политической ориентации.
"Вы выбрали подачу заявки на членство в ЕС. Мы знаем, что расширение ЕС было силой стабилизации и демократизации в соседних государствах ЕС. Это стратегический интерес Европейского Союза, это интерес Украины. Как я сказал вам, президент Зеленский, когда мы разговаривали 16 апреля, я продолжу поддерживать дело Украины", – заверил глава ирландского правительства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В российском городе Михайловск появилась целая аллея из могил, в которых похоронены российские десантники, воевавшие в Украине
25 зажмурених пацанофф лише для одного містечка - зарубка "не суйся в Україну" буде на кожному кладовищі на рашці
https://charter97.org/ru/news/2022/4/6/462395/
Кандидатами будемо довго і це треба зрозуміти, владу яка ігнорує європейські стандарти ніхто не пустить в ЄС А ЗЕЛЕНА ВЛАДА ЦЕ ОДНЕ ВЕЛИКЕ НЕПОРОЗУМІННЯ.