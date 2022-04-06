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Ирландия поддержит украинскую заявку на членство в ЕС, – премьер Мартин

ірландія

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин заявил, что его страна поддержала заявку Украины на членство в ЕС и продолжит это делать.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Мартин сказал в среду в ирландском парламенте, где выступал с речью президент Украины Владимир Зеленский.

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"Я поздравил и поддержал заявку Украины на членство в ЕС. Я поздравил эту заявку, и я подтверждаю эту поддержку сегодня в этом зале", - сказал Мартин.

Он добавил, что демократическим правом Украины и украинского народа есть решение о своей политической ориентации.

"Вы выбрали подачу заявки на членство в ЕС. Мы знаем, что расширение ЕС было силой стабилизации и демократизации в соседних государствах ЕС. Это стратегический интерес Европейского Союза, это интерес Украины. Как я сказал вам, президент Зеленский, когда мы разговаривали 16 апреля, я продолжу поддерживать дело Украины", – заверил глава ирландского правительства.

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Ирландия (121) членство в ЕС (999) Мартин Майкл (4)


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Щиро дякуємо !
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06.04.2022 15:12 Ответить
Tam kazetsja edinstvennij protjiv Ukraini v ES ostanetsja Orban.
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06.04.2022 15:16 Ответить
Обломают. К тому же, ******* не во всем против нас.
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06.04.2022 15:19 Ответить
"за пацанофф !" - гасло майбутнього наступу на Дамбасі (А.Бабченко)

В российском городе Михайловск появилась целая аллея из могил, в которых похоронены российские десантники, воевавшие в Украине
25 зажмурених пацанофф лише для одного містечка - зарубка "не суйся в Україну" буде на кожному кладовищі на рашці
https://charter97.org/ru/news/2022/4/6/462395/
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06.04.2022 15:17 Ответить
Вроде 27
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06.04.2022 15:30 Ответить
РЕСПЕКТ!
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06.04.2022 15:44 Ответить
Головна умова вступу - винести за дужки Єрмака і К°.
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06.04.2022 15:48 Ответить
Є шість визнаних кандидатів на членство в Європейському Союзі: Туреччина (подана в 1987 р.), Північна Македонія (подана в 2004 р.), Чорногорія (подана в 2008 р.), Албанія (подана в 2009 р.), Сербія (подана в 2009 р.) та Україна (подана в 2022 р.).

Кандидатами будемо довго і це треба зрозуміти, владу яка ігнорує європейські стандарти ніхто не пустить в ЄС А ЗЕЛЕНА ВЛАДА ЦЕ ОДНЕ ВЕЛИКЕ НЕПОРОЗУМІННЯ.
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06.04.2022 16:21 Ответить
 
 