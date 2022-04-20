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МАГАТЕ (672) ЧАЕС (494)

Відновлено зв’язок МАГАТЕ із Чорнобильською АЕС

магате

Прямий зв'язок між Чорнобильською АЕС та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) у вівторок відновлено.

Про це йдеться в заяві для преси генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Була явно нестійка ситуація, і це дуже хороша новина, що регулятор тепер може безпосередньо зв'язатися зі станцією, коли йому необхідно", - зазначив Гроссі.

За його словами, місія експертів МАГАТЕ планує відвідати ЧАЕС наприкінці квітня, щоб "провести оцінку ядерної безпеки, охорони та радіологічного захисту, доставити життєво важливе обладнання та відремонтувати системи дистанційного моніторингу".

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А нах он этому магатэ нужен?? Это магатэ молча наблюдало как станцию захватывали...даже не вякнуло ни разу...
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20.04.2022 07:25 Відповісти
что бы кацапы в магатэ получали баблосы и тратили их в Вене
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20.04.2022 11:28 Відповісти
Оркам из окопов с Рыжего леса машет рукой вялый писюн
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20.04.2022 07:30 Відповісти
магате- касабскій шабаш.. всіх зібрати і на реактор посадити зверху- там нехай і магатестваують
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20.04.2022 07:56 Відповісти
 
 