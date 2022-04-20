"Залишилися лічені години": морпіхи просять світ вивезти людей із Маріуполя у третю державу. ВIДЕО

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави провести "екстракцію" з Маріуполя – тобто вивезти військових і цивільних у безпечне місце: на порятунок від росіян залишаються дні чи години.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Сергія Волинського, яке оприлюднила у Facebook журналістка Наталя Нагорна

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"Це наше звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням. В нас, можливо, залишилися лічені дні або години.

Угруповання противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування в повітрі, в артилерії, в угрупованнях, які діють на суходолі, в техніці й танках.

Ми ведемо оборону на одному об’єкті, на заводі ("Азовсталь"), де знаходяться військові Маріупольського гарнізону та цивільні особи, які потрапили в пастку війни.

Ми звертаємося до світових лідерів (із проханням) допомогти нам. Ми звертаємось із проханням застосувати до нас процедуру "extraction" та вивести нас на територію третьої держави.

Маріупольський гарнізон військових – з нами більше 500 поранених бійців та сотні цивільних осіб, серед яких є жінки та діти. Ми просимо надати нам безпеку на території третьої держави. Дякую".