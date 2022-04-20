"Залишилися лічені години": морпіхи просять світ вивезти людей із Маріуполя у третю державу. ВIДЕО
Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави провести "екстракцію" з Маріуполя – тобто вивезти військових і цивільних у безпечне місце: на порятунок від росіян залишаються дні чи години.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Сергія Волинського, яке оприлюднила у Facebook журналістка Наталя Нагорна
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"Це наше звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням. В нас, можливо, залишилися лічені дні або години.
Угруповання противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування в повітрі, в артилерії, в угрупованнях, які діють на суходолі, в техніці й танках.
Ми ведемо оборону на одному об’єкті, на заводі ("Азовсталь"), де знаходяться військові Маріупольського гарнізону та цивільні особи, які потрапили в пастку війни.
Ми звертаємося до світових лідерів (із проханням) допомогти нам. Ми звертаємось із проханням застосувати до нас процедуру "extraction" та вивести нас на територію третьої держави.
Маріупольський гарнізон військових – з нами більше 500 поранених бійців та сотні цивільних осіб, серед яких є жінки та діти. Ми просимо надати нам безпеку на території третьої держави. Дякую".
Будь ласка, зачекайте...
П/С ну если уж и в армии такое творится че тут тогда говорить. А какая зрада была в Мелитополе и Токмаке?
Чонгар - відповідальність ОК "Південь", командуючий з 2021 року, Ковальчук Андрій Трохимович, Нагородні атрибути звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Герой України полковнику Андрію Ковальчуку були вручені Президентом України Петром Порошенком під час параду на Хрещатику з нагоди 25-ї річниці Незалежності України https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 24 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року.
І далі по ланцюжку...
Чомусь мовчок.
Що робити? Це ГШ видніше, але звільнилися ж сили з Київського напрямку, може треба було б на Південь перекинути? Чи з оборони столиці не можна знімати сили, бо ************ нападе?
Це якось допоможе нам перемогти ?
Чи ви особисто за зеленського воюєте, а не за Україну ?
Жодного факту , лише натяки на ПП.
В реальності же, там керувала СБУ. І навчання контрдиверсійні якраз перед наступом проводились. Хто наказав розмінувати мости ? Хто відвів військових ?
Державу треба рятувати, самим рятуватись, а не вигороджувати винуватих.
Отак ви з ворогом воюєте ?
Ще раз повторюю. Не треба прикривати тили винуватців, бо ще отримаєте привіт від коцапів.
до третіх держав це як.
відмова наших щось робити?
тоді, чому?
заплановане фізичне знищення АЗОВА?
тоді, ким?
до нового року сша не передавали всіх розвідданих на банкову
тому що боялися зливу інфи в парашу.
тоді, ким?
питань більше чим відповідей.
більше 500 поранених
сотні цивільних з дітьми і вислів президента.
як що ви їх вб,єте, ми з вами не будемо вести переговори.
це жах... тим більше що зброї достатньо
отвлекающие манёвры, бомбы тоже сгодятся. Эрдогана просить. Одна Голова хорошо, но насколько лучше несколько, с хорошим военным образованием и опытом!
всі великі спкцоперації затвержує САМ.
питання.
він не дає добро, чи йому не пропонують варіантів?
сумніваюсь я що Залужний та Шаптала нічого не пропонували.
впквнено сумніваюсь.
як би не юуло, як в ОП з вагнерівціми.......
"АУЛ, РАЗОРЁННЫЙ НАБЕГОМ,БЫЛ ТОТ САМЫЙ, В КОТРОМ ХАДЖИ-МУРАТ ПРОВЁЛ НОЧЬ ПЕРЕД ВЫХОДОМ СВОИМ К РУССКИМ.……………. САДО НАШЁЛ СВОЮ САКЛЮ РАЗРУШЕННЙ:КРЫША ПРОВАЛЕНА, И ДВЕРЬ И СТОЛБЫ ГАЛЕРЕЙКИ СОЖЖЕНЫ,. И ВНУТРЕННОСТЬ ОГАЖЕНА. СЫН ЖЕ ЕГО,ТОТ КРАСИВЫЙ МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ ВОСТОРЖЕННО СМОТРЕЛ НА ХАДЖИ-МУРАТА БЫЛ ПРИВЕЗЕН МЁРТВЫМ К МЕЧЕТИ. ОН БЫЛ ПРОТКНУТ ШТЫКОМ В СПИНУ…………………….. О НЕНАВИСТИ К РУССКИМ НИКТО НЕ ГОВОРИЛ. ЧУВСТВО, КОТОРОЕ ИСПЫТЫВАЛИ ВСЕ ЧЕЧЕНЦЫ ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА, БЫЛО СИЛЬНЕЕ НЕНАВИСТИ. ЭТО БЫЛА НЕ НЕНАВИСТЬ, А НЕПРИЗНАНИЕ РУССКИХ СОБАК ЛЮДЬМИ И ТАКОЕ ОТВРАЩЕНИЕ, ГАДЛИВОСТЬ И НЕДОУМЕНИЕ ПЕРЕД СЛЕПОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ ЭТИХ СУЩЕСТВ, ЧТО ЖЕЛАНИЕ ИСТРЕБЛЕНИЯ ИХ, КАК ЖЕЛАНИЕ ИСТРЕБЛЕНИЯ КРЫС, ЯДОВИТЫХ ПАУКОВ И ВОЛКОВ, БЫЛО ТАКИМ ЖЕ ЕСТЕСТВЕННЫМ ЧУВСТВОМ, КАК ЧУВСТВО САМОСОХРАНЕНИЯ.
Цього неможливо зрозумiти та простити!
«Россия-самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Страна чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нём весь мир.»
22. Фридрих Энгельс: «Любой захват территории, любое насилие, любое угнетение Россия осуществляла не иначе, как под предлогом просвещения, либерализма, освобождения народов».
23. Кацапами русских называют почти 500 лет после резни татар в Казани в 1552 г. КАSSAP в тюркских языках означает МЯСНИК. Этому событию предшествовала клятва на Евангелие московского царя и обещание отпустить всех защитников города, если они сложат оружие.Они поверили и быри перерезаны.500 лет традиции московии неизменны и действия предвидимы.
«Есть две Руси.Первая-Киевская, имеет свои корни в мировой культуре. Идеи добра, чести, свободы, справедливости понимала эта Русь так, как понимал весь западный мир. Есть вторая Русь - Московская. Эта Русь тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта Русь сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию и дикую ярость. Эта Московская Русь издавна была, есть и будет полным отрицанием всего европейского и заклятым врагом Европы.
А. И. Солженицын «Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.»
А. И. Солженицын «Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.»
Тільки Бог може допомогти.
З іншого боку, якщо слухати Арестовича:
"Потрібно називати речі своїми іменами. Надто багато зображують цнотливих, "ах, Залужний, ах, ЗСУ", вдаючи, що не існує Верховного головнокомандувача, без прямого розпорядження якого ні Залужний, ні ЗСУ не можуть провести ні однієї операції...Зеленський керує ЗСУ і всіма Силами оборони. Вибачайте, так вийшло", - написав Арестович. Джерело:
Значить Зеленський так вирішив з Херсоном і Маріуполем.
Морпіхів зі зверненням можна зрозуміти.