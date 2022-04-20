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безпілотник (3653) Одеська область (2998)

Ворог продовжує здійснювати повітряну розвідку на Одещині, - Братчук

одеса,жукова

У ніч на 20 квітня ворожі кораблі не обстрілювали Одесу, але безпілотники ворога намагалися вести розвідку, вишукуючи об’єкти для ракетних ударів. Ситуація контрольована силами оборони, триває контрдиверсійна робота.

Про це повідомляє у Телеграмі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч в місті та області пройшла спокійно. Без обстрілів. Ситуація контрольована силами оборони, які продовжують працювати на спільну перемогу. Наші воїни допомагають захищати від ворога рубежі під Миколаєвом", - зазначив Братчук.

Він акцентував, що триває контрдиверсійна робота, результати свідчать про, що наші сили оборони діють ефективно, зменшуючи ризик диверсійних проявів.

За його словами, так само успішно протидіють ворогу підрозділи українських ППО, зустрічаючи вогнем на підступах до Одеси розвідувальні безпілотники.

Речник ОВА також закликав одеситів дотримуватись вимог безпеки - не виходити на заміновані одеські пляжі.

Ворог продовжує проводити повітряну розвідку та перегруповання сил у Чорному морі.

Також читайте: Ворог поновив повітряну розвідку на Одещині, - ОВА

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На Одесу ворог може тільки подивитися з моря і здохнути, підійшовши ближче досягнення цілі ракети. Там оборона потужніша Харкова і саме головне, що вже є чим топити ржаві моцкальські корита. Моцкаль від ярості може тільки шмаляти ракетами з великої відстані, але і ракетки сроко закінчаться.
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20.04.2022 10:33 Відповісти
Пока толстый похудеет, худой может умереть
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20.04.2022 10:48 Відповісти
Це ти про кого?
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20.04.2022 11:08 Відповісти
 
 