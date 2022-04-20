Постачання Україні броньованих машин - не табу для Німеччини, - Бербок
Німеччина не проти надати Україні броньовані машини, але наразі не має такої техніки для негайного відвантаження.
Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на спільній пресконференції з латвійським колегою Едгаром Рінкевічсом у Ризі 20 квітня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Дипломат уникла відповіді на запитання щодо "стриманості" Берліна в питанні надання Києву важких озброєнь, заявивши, що Німеччина дуже швидко надала Україні певні системи, але наразі запаси Бундесверу "вичерпані", а питання подальших постачань має вирішуватися разом усіма партнерами в ЄС і НАТО. Проте німецький уряд буде сприяти якнайшвидшому виготовленню німецькими концернами озброєнь, яких дуже потребують ЗСУ.
Бербок також запевнила: "Постачання Україні броньованих машин, що вже роблять деякі інші держави, не є (для Німеччини. - Ред.) табу, хоча так може здаватися з огляду на публічні дискусії; … такі поставки вже схвалені, але поки не визначено, що можна поставити швидко та без затримки".
За її словами, ФРН готова підтримати ті країни, які дійсно швидко можуть переправити в Україну таку техніку радянського або російського виробництва.
Водночас очільниця німецького МЗС зауважила, що потрібно дивитися на перспективу: "Йдеться не лише про термінову потребу (ЗСУ. - Ред.), йдеться про захист ближчими днями та тижнями - це є центральним завданням, тож союзники мають разом, а не один проти одного, підтримати Україну. Але йдеться про те, що буде після 3 тижнів, - 3 місяці, 3 роки, і тут Німеччина зможе зробити більший внесок. Тому ми виділили 1 млрд євро для того, щоб Україна могла закупити складні системи".
Міністр заявила про готовність підтримувати Україні в її боротьбі, яка також є битвою за свободу Європи. Вона підкреслила, що "Путін не має виграти свою протизаконну загарбницьку війну".
Будь ласка, зачекайте...
Уявляєте, польські негри-націоналісти на тиграх і пантерах з німецькими хрестами херачать на мацкву. Мошка повсерається...
Вони самii в свому Бундесверi чи як вiн там нiчого не мають. Клька десяткiв танкiв та лтакiв, це все, що в них на ходу.
Нiмцям як вдрiзали яйцi, то вони так й живуть собi
Грошi дадуть, вiдкупляться.
Кацапськi пiдстилки
Де Президент Трамп на них????
Всем, кто сейчас обвиняет немецкое правительство в фашизме, хочется сказать - нет, это не фашизм. Это, боюсь, хуже - крайняя, выродившаяся форма антифашизма. "русские воевали с фашизмом, значит они - антифашисты, и если мы будем возражать им - значит мы фашисты!" И много чего в этом духе.
Ведь если будет поздно - Шольц охотно принесёт соболезнования и извинения. Вон, в честь Вилли Брандта, ставшего на колени перед жертвами Варшавского Гетто, недавно выпустили юбилейную монетку в два евро - кому ж не хочется на монетку? Шрёдернутым политикам на коленях стоять не привыкать. "Никогда снова?" - "Можем повторить!"