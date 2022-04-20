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Німеччина (7089) допомога (7870) техніка (1780) Анналена Бербок (422)

Постачання Україні броньованих машин - не табу для Німеччини, - Бербок

бмп,німеччина

Німеччина не проти надати Україні броньовані машини, але наразі не має такої техніки для негайного відвантаження.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на спільній пресконференції з латвійським колегою Едгаром Рінкевічсом у Ризі 20 квітня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дипломат уникла відповіді на запитання щодо "стриманості" Берліна в питанні надання Києву важких озброєнь, заявивши, що Німеччина дуже швидко надала Україні певні системи, але наразі запаси Бундесверу "вичерпані", а питання подальших постачань має вирішуватися разом усіма партнерами в ЄС і НАТО. Проте німецький уряд буде сприяти якнайшвидшому виготовленню німецькими концернами озброєнь, яких дуже потребують ЗСУ.

Бербок також запевнила: "Постачання Україні броньованих машин, що вже роблять деякі інші держави, не є (для Німеччини. - Ред.) табу, хоча так може здаватися з огляду на публічні дискусії; … такі поставки вже схвалені, але поки не визначено, що можна поставити швидко та без затримки".

За її словами, ФРН готова підтримати ті країни, які дійсно швидко можуть переправити в Україну таку техніку радянського або російського виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В уряді Німеччини кажуть, що більше не можуть давати Україні зброю з запасів Бундесверу

Водночас очільниця німецького МЗС зауважила, що потрібно дивитися на перспективу: "Йдеться не лише про термінову потребу (ЗСУ. - Ред.), йдеться про захист ближчими днями та тижнями - це є центральним завданням, тож союзники мають разом, а не один проти одного, підтримати Україну. Але йдеться про те, що буде після 3 тижнів, - 3 місяці, 3 роки, і тут Німеччина зможе зробити більший внесок. Тому ми виділили 1 млрд євро для того, щоб Україна могла закупити складні системи".

Міністр заявила про готовність підтримувати Україні в її боротьбі, яка також є битвою за свободу Європи. Вона підкреслила, що "Путін не має виграти свою протизаконну загарбницьку війну".

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Топ коментарі
+28
Офигеть они уже второй день оправдываются после того как Нидерланды их в лужу дерьма мокнули!
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20.04.2022 17:31
+21
Німці продовжують касіть пад дураков...
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20.04.2022 17:30
+13
Виявилось, що є. Шольцу оборонпром ФРН поклав список на стіл на лярд євро того, що можуть надати, на виділені на озброєння Україні. Шольц сказав - немає нічого. Оборонпром робить витік цього списку. Шольц каже, що озброєння непридатне. Оборонпром робить витік, що придатне, ще й як. Шольц погоджується переглянути цей список і.... видаляє з нього саме те, що нам потрібно. От все, що потрібно знати про "допомогу" Шольца.
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20.04.2022 17:45
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Німці продовжують касіть пад дураков...
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20.04.2022 17:30 Відповісти
"Анал - табу" ©
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20.04.2022 17:42 Відповісти
"Не табу" ! Треба Яременку цю статтю скинути. Може зацікавитись...
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20.04.2022 18:30 Відповісти
Они и есть дураки.
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20.04.2022 17:53 Відповісти
Офигеть они уже второй день оправдываются после того как Нидерланды их в лужу дерьма мокнули!
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20.04.2022 17:31 Відповісти
Ну треба ж якось відбрехатися,техніка у них є нова давайте нам ми швидко її опануемо
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20.04.2022 18:10 Відповісти
Тому ,що виявилося їх насправді у німців немає.Питання в іншому,як вони можуть у військовому плані підтримати НАТО якщо нікуя нема?
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20.04.2022 17:33 Відповісти
а зачем, если есть США... тоже самое и венгрия с её "мега-войском" в 20тыс на 30 танках... Всё НАТО держится буквально на нескольких странах которых можно на пальцах одной руки пересчитать, остальное - так, для статистики и территория для военных баз и складов.
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20.04.2022 17:41 Відповісти
Виявилось, що є. Шольцу оборонпром ФРН поклав список на стіл на лярд євро того, що можуть надати, на виділені на озброєння Україні. Шольц сказав - немає нічого. Оборонпром робить витік цього списку. Шольц каже, що озброєння непридатне. Оборонпром робить витік, що придатне, ще й як. Шольц погоджується переглянути цей список і.... видаляє з нього саме те, що нам потрібно. От все, що потрібно знати про "допомогу" Шольца.
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20.04.2022 17:45 Відповісти
Ну нема то нема. Нехай німецьке суспільство саме розбирається зі своїми політиками,допомогти зараз українцям це честь для всіх демократичних країн,українці боронять не тільки свою країну,хто цього ще не зрозумів то й просто йолоп.
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20.04.2022 18:00 Відповісти
надо было зеленскому и его тупой опе чаще Штанмайера посылать как раз перед отгрузкой танков Леопард
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21.04.2022 11:14 Відповісти
Ні! Це "все що треба знати" про дипломатію,"пальці віялом" і несумісність цих явищ!
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20.04.2022 19:37 Відповісти
Меркель постаралась. І чомусь мені думається що вона могла готуватись до здачі Німеччини путлеру без бою. Це звичайно конспірологія, але німці постачали росії зброю тренували їхню армію і знали про їхні плани. Їхня верхівка не могла не знати що буде
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20.04.2022 17:54 Відповісти
Наша верхушка могла не знать. Точнее, могла знать, но быть уверенной, что "такого не может быть". коба ведь тоже до последнего свято верил, что алойзыч не нападёт, хотя ему говорили, предупреждали. Наши политики недалеко ушли.
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20.04.2022 17:59 Відповісти
ваша верхушка продажная куплена на корню ботоксом которому скоро конец - но немецкие ссцыкуны продолжают отрабатывать евро
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21.04.2022 11:16 Відповісти
Ти диви, як воно буває. А мені ця дівчина починає подобатись. Щоб було зрозуміло - я ії інакше, як бул-буль не називав
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20.04.2022 17:33 Відповісти
Правильніше називати її не "Буль-буль", а "Кацапо-ржублен ням-ням"
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20.04.2022 17:46 Відповісти
та не буль буль- Фрекен Бок!
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20.04.2022 18:25 Відповісти
Деньги на закупку выделили и это хорошо.Пусть еще один миллиард выделят нам и не надо ничего поставлять,но чтобы мы за эти деньги могли купить у того,кто готов нам продать нужное вооружение.То же относится и к французам.
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20.04.2022 17:34 Відповісти
У французов выборы думаю на следующей неделе будет ясно кто есть кто.
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20.04.2022 17:36 Відповісти
Нечего страшного Украина подождёт касапам всё равно не куда деваться.
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20.04.2022 17:35 Відповісти
У них есть несколько тысяч леопардов и ягуаров давно снятых с вооружения
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20.04.2022 17:41 Відповісти
Ще тигри і пантери десь залишились з 1945.
Уявляєте, польські негри-націоналісти на тиграх і пантерах з німецькими хрестами херачать на мацкву. Мошка повсерається...
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20.04.2022 18:19 Відповісти
зеленскому леопарды не нужны (не ему же в атаку идти ) - ему главное штанмайера послать
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21.04.2022 11:17 Відповісти
немецкий фашизм ,конечно защищает своих рф-овских братьев. смерть фашистам.
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20.04.2022 17:41 Відповісти
Это, к несчастью, не фашизм. Это - вырожденная форма антифашизма. "А вдруг подумают, что мы фашисты?!"
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20.04.2022 17:56 Відповісти
какой фашизм это проститутки купленные за газовые евро
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21.04.2022 11:18 Відповісти
Бла-бла-бла....не понос, так золотуха, але на виході -хєр Вам , а не танки.
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20.04.2022 17:42 Відповісти
Те, що нiмчики вирiшили , шо може дадуть, то старе та нiкчемне.
Вони самii в свому Бундесверi чи як вiн там нiчого не мають. Клька десяткiв танкiв та лтакiв, це все, що в них на ходу.
Нiмцям як вдрiзали яйцi, то вони так й живуть собi
Грошi дадуть, вiдкупляться.
Кацапськi пiдстилки
Де Президент Трамп на них????
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20.04.2022 17:46 Відповісти
иди ты в шопу со своим кремлевским трампом
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21.04.2022 11:19 Відповісти
Может забыли как советские солдаты им генофонд испортили,так они могут вернуться если немцы опять под дуриков косить будут.
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20.04.2022 17:49 Відповісти
https://t.me/minval_az/32791 ⚡️ Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл с визитом в Киев.
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20.04.2022 17:51 Відповісти
Немецкие политики умеют думать на несколько лет вперёд. Но, увы, совершенно не умеют, когда речь идёт о днях и часах. Наводнение в Эйфеле в прошлом году слишком хорошо это показало.

Всем, кто сейчас обвиняет немецкое правительство в фашизме, хочется сказать - нет, это не фашизм. Это, боюсь, хуже - крайняя, выродившаяся форма антифашизма. "русские воевали с фашизмом, значит они - антифашисты, и если мы будем возражать им - значит мы фашисты!" И много чего в этом духе.

Ведь если будет поздно - Шольц охотно принесёт соболезнования и извинения. Вон, в честь Вилли Брандта, ставшего на колени перед жертвами Варшавского Гетто, недавно выпустили юбилейную монетку в два евро - кому ж не хочется на монетку? Шрёдернутым политикам на коленях стоять не привыкать. "Никогда снова?" - "Можем повторить!"
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20.04.2022 18:21 Відповісти
Немецкие политики - это проститутки купленные за газовые евро
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21.04.2022 11:21 Відповісти
В Европе две позорные нации - немцы и венгры!
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20.04.2022 19:51 Відповісти
Штан, в молодости был личным секретарем Шредера, еще когда тот был земельным премьером. Шольц, как подающий надежды политик, также начинал под патронатом Шредера и оба есть его конфидентами и продолжателями делов Шредера. Шредер до сих пор "работает" в крисьоныша, и желает получить годовую премию. Вот и Шольц, сначала руками Ламбрехт, а потом своими, валит все инициативы. Уже и деньги выделили на закупы, а он-нет и все. Так он просто растеряет своих избирателей.
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20.04.2022 20:07 Відповісти
ВАМ ЖЕ СКАЗАЛИ ИДИТЕ НАХ...
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20.04.2022 20:47 Відповісти
а ты воюй без брони если такой гордый
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21.04.2022 11:22 Відповісти
Якщо частково ліквідувати північний потік 2 шольци і щрьодери будуть лизати в інший бік.
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20.04.2022 20:58 Відповісти
Дороша ложка к обеду. Пока гансы раздуплятся, война закончится. Оружие нужно сейчас. Вот же твари все-таки.
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21.04.2022 08:44 Відповісти
 
 