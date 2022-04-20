США занепокоєні підтримкою Китаєм російської агресії, - Держдеп
Сполучені Штати Америки турбує посилення російської дезінформації у Китаї. Зокрема дезінформація стосується про НАТО та війну в Україні.
Про це повідомила заступник державного секретаря Венді Шерман, інформує Цензор.НЕТ.
Шерман зустрілась із заступником генерального секретаря НАТО Мірчею Джоане та постійними представниками НАТО.
Сторони обговорили постійну міцну координацію в НАТО для забезпечення надійного стримування та оборони.
"Вона висловила занепокоєння США стосовно підтримки Китаєм російської агресії, в тому числі шляхом посилення російської дезінформації про НАТО та російську війну проти України, та закликала до продовження трансатлантичної координації з метою захисту заснованого на законах міжнародного правопорядку", - йдеться в повідомленні.
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Просто заборонити постачання американських технологій і усі заводи в Китаї зупиняться.
А для початку, на додаток до заборони постачати чіпи на 3/5/7нм заборонити 12/14/28нм чіпи.
китайози з самого початку підтримують рашистську пропаганду,
навіть китайські кореспонденти ведуть репортажі з окупованих територій
і так само розповідають що ніби місцеві жителі жаліються що зсу стріляє по цивільним, а русня всіх «спасаєт»,
а в Бучі все ок тільки індустріальні будівлі постраждали
В библейской истине "Добро всегда побеждает зло" контрольным словом является "побеждает". К этому процессу, сытый, разжиревший и расслабленный Запад совершенно не готов ...