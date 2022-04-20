США занепокоєні підтримкою Китаєм російської агресії, - Держдеп

Сполучені Штати Америки турбує посилення російської дезінформації у Китаї. Зокрема дезінформація стосується про НАТО та війну в Україні.

Про це повідомила заступник державного секретаря Венді Шерман, інформує Цензор.НЕТ.

Шерман зустрілась із заступником генерального секретаря НАТО Мірчею Джоане та постійними представниками НАТО.

Сторони обговорили постійну міцну координацію в НАТО для забезпечення надійного стримування та оборони.

"Вона висловила занепокоєння США стосовно підтримки Китаєм російської агресії, в тому числі шляхом посилення російської дезінформації про НАТО та російську війну проти України, та закликала до продовження трансатлантичної координації з метою захисту заснованого на законах міжнародного правопорядку", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росія наразі не отримала серйозних територіальних здобутків на Донбасі: лінії фронту залишаються статичними, - США