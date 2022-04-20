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США занепокоєні підтримкою Китаєм російської агресії, - Держдеп

китай

Сполучені Штати Америки турбує посилення російської дезінформації у Китаї. Зокрема дезінформація стосується про НАТО та війну в Україні.

Про це повідомила заступник державного секретаря Венді Шерман, інформує Цензор.НЕТ.

Шерман зустрілась із заступником генерального секретаря НАТО Мірчею Джоане та постійними представниками НАТО.

Сторони обговорили постійну міцну координацію в НАТО для забезпечення надійного стримування та оборони.

"Вона висловила занепокоєння США стосовно підтримки Китаєм російської агресії, в тому числі шляхом посилення російської дезінформації про НАТО та російську війну проти України, та закликала до продовження трансатлантичної координації з метою захисту заснованого на законах міжнародного правопорядку", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+13
Шуганіть ту вузькооку ******, панове американці.
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21.04.2022 00:02
+13
Естественно Китай будет поддерживать хрюсию. Глупо было ожидать другого. И экономику хрюсии Китай поддерживает, и информационно, и разведданными. Причем поддерживает с первых дней войны. Да только хрюси это не сильно помогает. Сейчас все решается на поле боя, где маховик помощи Украине только-только набирает обороты.
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21.04.2022 00:07
+3
Как же не поддерживать росию, если газ по низкой цене, и нефть из Сахалина.
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21.04.2022 00:19
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Шуганіть ту вузькооку ******, панове американці.
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21.04.2022 00:02 Відповісти
Треба просто пригрозити закриттям заводів американських компаній - Найка, Інтела, НР, Форда, Тесли, Дженерал Моторс,
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21.04.2022 00:05 Відповісти
На це їм вже натякали.
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21.04.2022 00:38 Відповісти
Усі ті заводи в будь-якому разі будуть вкрадені китайцями і не становлять навіть 1% ВВП.
Просто заборонити постачання американських технологій і усі заводи в Китаї зупиняться.
А для початку, на додаток до заборони постачати чіпи на 3/5/7нм заборонити 12/14/28нм чіпи.
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21.04.2022 09:21 Відповісти
Естественно Китай будет поддерживать хрюсию. Глупо было ожидать другого. И экономику хрюсии Китай поддерживает, и информационно, и разведданными. Причем поддерживает с первых дней войны. Да только хрюси это не сильно помогает. Сейчас все решается на поле боя, где маховик помощи Украине только-только набирает обороты.
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21.04.2022 00:07 Відповісти
ну да потому что Китай лидер по закупкам зерновых культур как в России так и в Украине, свои земли засеивают мало, надо ещё купить металла леса орешки камушки(любят они солнечный камень)
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21.04.2022 06:41 Відповісти
***** намагатиметься залучати китайозів на війну.
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21.04.2022 00:09 Відповісти
Ще їх не крошили на перегній...
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21.04.2022 00:10 Відповісти
Как же не поддерживать росию, если газ по низкой цене, и нефть из Сахалина.
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21.04.2022 00:19 Відповісти
и это все чтоо может сказать США?
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21.04.2022 00:52 Відповісти
тільки проснулись,
китайози з самого початку підтримують рашистську пропаганду,

навіть китайські кореспонденти ведуть репортажі з окупованих територій
і так само розповідають що ніби місцеві жителі жаліються що зсу стріляє по цивільним, а русня всіх «спасаєт»,
а в Бучі все ок тільки індустріальні будівлі постраждали
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21.04.2022 00:59 Відповісти
Країну, заражену комуняцькою бацилою, пронизує суцільна брехня. Це абетка для політика, якщо він не з ОПи.
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21.04.2022 01:10 Відповісти
Задовбали вже ці комуняцкі вилупки. Шо кремлівські, шо пекинскі. Тупікова гілка людства
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21.04.2022 01:47 Відповісти
Китай явно хочет вместе с рашкой попасть под раздачу санкционных писдюлин.
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21.04.2022 03:39 Відповісти
Їхня так звана підтримка призводить до того, що московія все далі, і далі залазить в зашморг. А чим слабша в кінцевому рахунку буде московія, тим краще Китаю. Він буде брати її територію голими руками
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21.04.2022 05:41 Відповісти
По предсказанию до 2025 .(. Россия и Китай станут ….
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21.04.2022 07:05 Відповісти
Алянс россия+Китай против всего цивилизованного мира был очевиден и понятен уже давно. Но "мир", увлёкшись подсчитыванием барышей от выгодной торговли, удобненько этого "не замечал". И сейчас, вложив в РФ десятки млрд.$, а в Китай - сотни млдр.$, имея огромную ресурсную и производственную зависимость, которая создавалась и формировалась на протяжении последних десятилетий, Запад находится в оцепенелом состоянии. Запад не готов и не хочет принять и реализовать простую концепцию "однополярного мира", где один полюс - добро, а другой - зло.
В библейской истине "Добро всегда побеждает зло" контрольным словом является "побеждает". К этому процессу, сытый, разжиревший и расслабленный Запад совершенно не готов ...
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21.04.2022 08:48 Відповісти
 
 