Внаслідок обстрілу окупантами поранено 5 цивільних осіб на Донеччині, - Кириленко
За 20 квітня на Донеччині поранено 5 цивільних осіб внаслідок обстрілу російськими окупантами.
Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 20 квітня росіяни поранили 5 мирних мешканців Донеччини: 3 у Мар’їнці і 2 у Вугледарі. Також сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо 2 загиблих раніше у Павлівці і ще 3 поранених: у Краматорську, Маріуполі та Лимані.
Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала одна людина, поранена на Луганщині. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомлені.
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