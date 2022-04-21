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США запровадили санкції проти російського банку "Открытие" та телеканалу "Царьград"
США запровадили санкції проти 29 фізичних та 40 юридичних осіб РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну США.
У переліку, зокрема, канал "Царьград", який належить бізнесмену Костянтину Малофеєву.
Також санкції запровадили проти осіб, пов’язаних із банком "Открытие", в тому числі голови правління банку Михайла Задорнова, а також першої заступниці голови російського Центробанку Ксенії Юдаєвої.
У списку фігурує також "Транскапіталбанк". Зазначається, що особи зі списку намагалися обійти санкції Вашингтона.
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исче не здох что-ли...?
седьмой пакет санкций,запрет питатся путину в МакДодалсе.