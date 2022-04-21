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США запровадили санкції проти російського банку "Открытие" та телеканалу "Царьград"

открытие

США запровадили санкції проти 29 фізичних та 40 юридичних осіб РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну США.

У переліку, зокрема, канал "Царьград", який належить бізнесмену Костянтину Малофеєву.

Також санкції запровадили проти осіб, пов’язаних із банком "Открытие", в тому числі голови правління банку Михайла Задорнова, а також першої заступниці голови російського Центробанку Ксенії Юдаєвої.

У списку фігурує також "Транскапіталбанк". Зазначається, що особи зі списку намагалися обійти санкції Вашингтона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рано чи пізно ЄС запровадить санкції проти російської нафти та газу, - голова Європейської ради Мішель

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Било "Откритіє" -- стало "Закритіє".
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21.04.2022 00:32 Відповісти
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21.04.2022 00:32 Відповісти
в тому числі голови правління банку Михайла Задорнова Джерело:
исче не здох что-ли...?
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21.04.2022 00:34 Відповісти
Ну вас нахер ,с такими санкциями.Предлагаю
седьмой пакет санкций,запрет питатся путину в МакДодалсе.
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21.04.2022 00:42 Відповісти
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21.04.2022 00:42 Відповісти
Ще не минув другий місяць після повномасштабного нападу Росії, а росіянам уже радять як замінити каву жолудями

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21.04.2022 02:00 Відповісти
Не, ну санкции против царьграда это конечно оччень потужно 😁 А когда же будут санкции в отношении газпромбанка, через который сейчас идёт вся валюта в мордор?
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21.04.2022 08:19 Відповісти
 
 