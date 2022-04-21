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Нацбанк Чехії відкликав ліцензію у чеської філії російського Сбербанку

сбербанк

Національний банк Чехії відкликав ліцензію на банківську діяльність у чеської філії "Ощадбанку" - Sberbank CZ. Рішення вступить в дію з початку наступного місяця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Finreport.

Sberbank CZ може оскаржити рішення про відкликання ліцензії в спеціальній банківській комісії та Раді Національного банку Чехії. Якщо цього не відбудеться, то воно вступить в законну силу. Чеський Нацбанк ще 28 лютого почав процес відкликання ліцензії на банківську діяльність у Sberbank CZ. Фінансовим регулятором рішення було прийнято через ситуацію з ліквідністю Sberbank CZ у зв'язку з активним закриттям вкладів клієнтами на тлі ситуації на Україні.

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москали чехов до белого кипения довели )))
дооолго они терпели их дикие выходки....
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21.04.2022 00:44 Відповісти
А Чешский Хоум Кредит Банк не хочет уйти с параши?
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21.04.2022 07:13 Відповісти
 
 