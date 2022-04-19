Чехія допоможе Україні з ремонтом бронетехніки

Міністерство оборони Чехії через агентство AMOS допоможе Україні в обслуговуванні і ремонті бронетехніки ЗСУ.

Про це інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Чехія стала першою країною-партнером, до якої українська сторона офіційно звернулася з проханням про взаємну співпрацю між чеськими й українськими компаніями у сфері ремонту наземної техніки, яка має бути введена в експлуатацію або була пошкоджена під час бойових дій", - сказала міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

Як зазначається, перший контракт – ремонт танків Т-64. Надалі ремонт може бути поширений на колісну броню сімейств типу БРД та БРДМ, а також можуть бути залучені інші компанії.

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У Міноборони Чехії повідомили, що дрібні несправності чи бойові пошкодження усуватиме оборонна промисловість України. Чеська допомога полягає у використанні потужностей чеських підприємств оборонної промисловості для проведення більш масштабних робіт, зокрема з капітального ремонту та введення в експлуатацію обладнання тривалого зберігання.