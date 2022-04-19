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Чехія допоможе Україні з ремонтом бронетехніки

танк,чехія

Міністерство оборони Чехії через агентство AMOS допоможе Україні в обслуговуванні і ремонті бронетехніки ЗСУ.

Про це інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Чехія стала першою країною-партнером, до якої українська сторона офіційно звернулася з проханням про взаємну співпрацю між чеськими й українськими компаніями у сфері ремонту наземної техніки, яка має бути введена в експлуатацію або була пошкоджена під час бойових дій", - сказала міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

Як зазначається, перший контракт – ремонт танків Т-64. Надалі ремонт може бути поширений на колісну броню сімейств типу БРД та БРДМ, а також можуть бути залучені інші компанії.

Також читайте: Чехія відправила до України танки Т-72 та БМП-1. ФОТОрепортаж

У Міноборони Чехії повідомили, що дрібні несправності чи бойові пошкодження усуватиме оборонна промисловість України. Чеська допомога полягає у використанні потужностей чеських підприємств оборонної промисловості для проведення більш масштабних робіт, зокрема з капітального ремонту та введення в експлуатацію обладнання тривалого зберігання.

Автор: 

зброя (7466) ремонт (2303) Чехія (1612)


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Топ коментарі
+37
Чехам-черговий респект...
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19.04.2022 20:16
+34
а теперь господа вишенка на торте - горелый искандер двурогий Вовукулаки так тримати
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19.04.2022 20:24
+26
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19.04.2022 20:16
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Чехам-черговий респект...
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19.04.2022 20:16 Відповісти
чехи суперові зброярі !
на рівні німців, а може й кращі - запозичили у них високоякісну працю у перевершили їх !
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19.04.2022 20:22 Відповісти
Таки так. У чехів руки золоті. Хоч пиво роблять найкраще, хоч зброю.
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19.04.2022 20:28 Відповісти
немцы пиво у чехов делать научились
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19.04.2022 20:57 Відповісти
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19.04.2022 20:16 Відповісти
ось так зберігається техніка, кожен екземпляр котрої коштує міліони !
а не ось так
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19.04.2022 20:27 Відповісти
Нидерланды передают оружие Украине под лозунгом "мы вам не немцы"...)
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19.04.2022 20:35 Відповісти
Нидерландцы этнически как и немцы - германцы. Но по менталитету они намного ближе украинцам. Я бы ваще хотел вместе Германии иметь большые Нидерланды.
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19.04.2022 23:30 Відповісти
Славяне!!! Польша, Словаки, Чехия наше Предполье в этой войне.
Авиация?!!!
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19.04.2022 20:18 Відповісти
бро, це тил, а передпілля - те що попереду нас )
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19.04.2022 20:24 Відповісти
забавно, коли чехи будуть ремонтувати для українців танки попиз*ені у росіян циганами
четветрий інтернаціонал))
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19.04.2022 20:19 Відповісти
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19.04.2022 20:22 Відповісти
мурза тут вспылавали доки замком интересной бригады я там внизу фотку его машинки выложил пригорелой и уже не рабочей
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19.04.2022 20:25 Відповісти
У нас поразмомбили заводы по ремонту(
Украина все могла делать сама, но(
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19.04.2022 20:24 Відповісти
що розбомбили звичайно шлехт
але світ, як виявляється, не без добрих чехів)
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19.04.2022 20:28 Відповісти
Дякуємо, друзі!

Співпраця буде лише розширюватися.
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19.04.2022 20:22 Відповісти
Дякуємо.
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19.04.2022 20:23 Відповісти
а теперь господа вишенка на торте - горелый искандер двурогий Вовукулаки так тримати
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19.04.2022 20:24 Відповісти
в РЕМОНТ ЧЕХАМ?
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19.04.2022 20:28 Відповісти
Так все таки реально 4 Искандера уничтожено, а мы не верили?
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19.04.2022 20:28 Відповісти
ну то такое дело они в общем уже не смеются
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19.04.2022 20:37 Відповісти
Якійсь він не дуже згорілий... Може, ще можна поремонтувати? Чи вже тільки як тягач буде?
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19.04.2022 22:40 Відповісти
Обратите внимание на траву. Зелененькая. Жаль только, что отстреляться успел.
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19.04.2022 20:31 Відповісти
угу но спецура ЗСУ показала класс стоило им заползти на нашу территорию так и прибили
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19.04.2022 20:39 Відповісти
Чехи делали танки лучше чем завод 158. Кто ходил в ихних коробочках,
тот может это подтвердить. Завод им. Сталина г. Мартин. , а двигатель В-2 делал з-д в Кошице.
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19.04.2022 22:04 Відповісти
1+1 уже помог своим сюжетом -потом разбомбили--твари ..
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20.04.2022 00:10 Відповісти
 
 