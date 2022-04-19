Чехія допоможе Україні з ремонтом бронетехніки
Міністерство оборони Чехії через агентство AMOS допоможе Україні в обслуговуванні і ремонті бронетехніки ЗСУ.
Про це інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Чехія стала першою країною-партнером, до якої українська сторона офіційно звернулася з проханням про взаємну співпрацю між чеськими й українськими компаніями у сфері ремонту наземної техніки, яка має бути введена в експлуатацію або була пошкоджена під час бойових дій", - сказала міністр оборони Чехії Яна Чернохова.
Як зазначається, перший контракт – ремонт танків Т-64. Надалі ремонт може бути поширений на колісну броню сімейств типу БРД та БРДМ, а також можуть бути залучені інші компанії.
У Міноборони Чехії повідомили, що дрібні несправності чи бойові пошкодження усуватиме оборонна промисловість України. Чеська допомога полягає у використанні потужностей чеських підприємств оборонної промисловості для проведення більш масштабних робіт, зокрема з капітального ремонту та введення в експлуатацію обладнання тривалого зберігання.
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на рівні німців, а може й кращі - запозичили у них високоякісну працю у перевершили їх !
а не ось так
Авиация?!!!
четветрий інтернаціонал))
Украина все могла делать сама, но(
але світ, як виявляється, не без добрих чехів)
Співпраця буде лише розширюватися.
тот может это подтвердить. Завод им. Сталина г. Мартин. , а двигатель В-2 делал з-д в Кошице.