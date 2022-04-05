Чехія відправила до України танки Т-72 та БМП-1. ФОТОрепортаж
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Чеська Республіка відправила в Україну кілька десятків танків Т-72 та бойових машин піхоти, щоб допомогти у захисті від нападу Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише чеське видання Echo24.
Чехія безплатно передала немодернізовані танки Т-72 радянських часів, які перебували в резервах. Чеська армія мала на складах близько 90 танків, але активно нею експлуатується лише близько 30 модернізованих машин.
В Україну також вирушили бойові машини піхоти чехословацького виробництва (БМП-1).
Голова комітету нижньої палати парламенту Чехії у європейських справах, депутат Ондржей Бенеші написав у твіттері, що здійснюються постачання Україні чеських БМП та танків Т-72.
"Міністр оборони Яна Чернохова гідна великої похвали. Це те, що зараз дуже потрібне для боєздатності української армії. Я вірю, що ми зможемо продовжити ці поставки", — написав депутат, ретвітнувши також акаунт OSINTdefender, який опублікував фото бойових машин, які завантажили на залізничні платформи.
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