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Чехія відправила до України танки Т-72 та БМП-1. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Чеська Республіка відправила в Україну кілька десятків танків Т-72 та бойових машин піхоти, щоб допомогти у захисті від нападу Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише чеське видання Echo24.

Чехія безплатно передала немодернізовані танки Т-72 радянських часів, які перебували в резервах. Чеська армія мала на складах близько 90 танків, але активно нею експлуатується лише близько 30 модернізованих машин.

В Україну також вирушили бойові машини піхоти чехословацького виробництва (БМП-1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Міноборони Чехії Чернохова відмовилась їхати до Угорщини на зустріч Вишеградської четвірки: Для угорських політиків нафта РФ важливіша за українську кров

Голова комітету нижньої палати парламенту Чехії у європейських справах, депутат Ондржей Бенеші написав у твіттері, що здійснюються постачання Україні чеських БМП та танків Т-72.

"Міністр оборони Яна Чернохова гідна великої похвали. Це те, що зараз дуже потрібне для боєздатності української армії. Я вірю, що ми зможемо продовжити ці поставки", — написав депутат, ретвітнувши також акаунт OSINTdefender, який опублікував фото бойових машин, які завантажили на залізничні платформи.

Також читайте: Танки від союзників по НАТО до України будуть доставлені "протягом днів, а не тижнів"

Чехія відправила до України танки Т-72 та БМП-1 01
Чехія відправила до України танки Т-72 та БМП-1 02
Чехія відправила до України танки Т-72 та БМП-1 03
Чехія відправила до України танки Т-72 та БМП-1 04

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+112
спасибо
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05.04.2022 21:24
+95
Перший пішооов! Слава Україні!
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05.04.2022 21:24
+85
чехам подяка
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05.04.2022 21:26
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Вдячність, Шана та Повага ( ось де дійсно друзі...-! )
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05.04.2022 21:41 Відповісти
Друзі, тут багато думок що це застарілі, погані танки, без ДЗ і ******** оптики. Це правда. Але! Краще навіть такий танк, ніж взагалі без танку. Просто використовувати треба їх відповідно до їх можливостей. І тоді від них буде користь.
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05.04.2022 21:43 Відповісти
ну таке....
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05.04.2022 21:44 Відповісти
Привет Медведеву , Но их же еще надо доработать напильником
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05.04.2022 21:44 Відповісти
No dobra. Poszły czołgi czas na samoloty.
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05.04.2022 21:46 Відповісти
Кто в теме, их будут дорабатывать для фронта? Там же древняя начинка
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05.04.2022 21:46 Відповісти
Динамическую броню хотя бы должны установить.
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06.04.2022 00:53 Відповісти
Дякуємо слов'янському чеському народові!
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05.04.2022 21:47 Відповісти
Допилить придется, но лучше чем ничего. Броню навесить и оптику.
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05.04.2022 21:52 Відповісти
Оце реальна допомога.
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05.04.2022 21:54 Відповісти
Дякуємо !
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05.04.2022 21:55 Відповісти
Спасибо, Братья!!!!
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05.04.2022 21:56 Відповісти
еще б путь следования и геолокацию на цензоре віставили. совсем мозгов нет
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05.04.2022 22:03 Відповісти
Цікаво, буде срач в змі, як свого часу за польські БМП-1. Бігус, виродок, ще не розмовляє з бузиною?
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05.04.2022 22:11 Відповісти
Грустно что без активки, но огремнейшее спасибо
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05.04.2022 22:12 Відповісти
Věčné díky a chvála.
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05.04.2022 22:14 Відповісти
Пам'ятають чехи Празьку весну, а угорці забули Угорську революцію 1956 року, лягли під москалів.
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05.04.2022 22:26 Відповісти
Спасибі Чехія за допомогу.
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05.04.2022 22:31 Відповісти
Мне как украинцу стыдно, имея самый большой танковый завод в Европе, выпрашивать танки. Я уже не говорю про модель танка оплот. А чехам конечно спасибо большое.
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05.04.2022 22:44 Відповісти
А за кого голосовал?
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05.04.2022 22:48 Відповісти
Харьков поэтому и в первую очередь разбомбили
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05.04.2022 22:57 Відповісти
А перенести завод на запад не додумались, 8 лет прошло же с начала войны
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06.04.2022 04:15 Відповісти
За роки Зе влади жодного бронежилета для армії не купили, згорнули замовлення по Стугнам ( а це-ПВО!), жодної копійки на танки. А ті що були в Харьковському заводі не евакуювали від кордону, знаючи про скупчення орковських військ за 40 км. Звісно - яка війна?-на шашликі 1-9 травня збиралися.
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06.04.2022 00:03 Відповісти
Надеюсь на ходу, а то у нас самих таких на консервации раздеребаненных за тридцать лет сотни...
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05.04.2022 22:52 Відповісти
Чешские сержанты не будут продавать аккумуляторы на вторцветмет.
Советские танки едут из Чехии воевать с совками !
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05.04.2022 23:05 Відповісти
Плюс!
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05.04.2022 22:55 Відповісти
Это круто. И трогательно. Супер.
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05.04.2022 23:00 Відповісти
Тримаю кулачки щоб наші танки допоможуть вам звільнити Маріуполь, Херсон та Донецьк! Слава Україні!!!
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05.04.2022 23:20 Відповісти
І ще Крим і Луганськ.
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06.04.2022 01:39 Відповісти
З 90 танків в Чехії, що зберігаються на сладах для списання, передали 30. Може і інші 60 ми самі трохи підлатаємо і в діло?
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06.04.2022 00:05 Відповісти
Передали 5. Еще 55 на складах. А 30 сами используют.
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06.04.2022 00:55 Відповісти
це вже майже музейні експонати
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06.04.2022 01:18 Відповісти
РОЗЗОСЕРЕДЬТЕ ЦЮ ТЕХНІКУ ! ! ! Щоб уникнути її знищення 1 ворожим ударом!!! Будь ласка! Треба вже, нарешті, навчитися на помилках!
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06.04.2022 01:36 Відповісти
1 поїзд може бути знищений 1 ударом, наприклад, авіа... Або 1 залпом декількох ракет.
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06.04.2022 01:37 Відповісти
Спасибо.. Єто точно сбережет много жизней.
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06.04.2022 01:55 Відповісти
спасибо чехам!СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.04.2022 10:00 Відповісти
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