Чехия отправила в Украину танки Т-72 и БМП-1". ФОТОрепортаж

Чешская Республика отправила в Украину несколько десятков танков Т-72 и боевых машин пехоты, чтобы помочь в защите от нападения России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет чешское издание Echo24.

Чехия бесплатно передала находившиеся в резервах немодернизированные танки Т-72 советских времен. Чешская армия имела на складах около 90 танков, но активно эксплуатируется страной около 30 модернизированных машин.

В Украину также отправились боевые машины пехоты чехословацкого производства (БМП-1).

Читайте: Путин понимает только силу. Мы не остановимся, пока он не потерпит крах, - глава МИД Великобритании Трасс

Глава комитета нижней палаты парламента Чехии по европейским делам, депутат Ондржей Бенеши написал в твиттере, что осуществляются поставки Украине чешских БМП и танков Т-72.

"Министр обороны Яна Чернохова достойна большой похвалы. Это то, что сейчас очень необходимо для боеспособности украинской армии. Я верю, что мы сможем продлить эти поставки", — написал депутат, ретвитнув также аккаунт OSINTdefender, опубликовавший фото боевых машин, которые загрузили на железнодорожные платформы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танки от союзников по НАТО в Украину будут доставлены "в течение дней, а не недель"







