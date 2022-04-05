Чехия отправила в Украину танки Т-72 и БМП-1". ФОТОрепортаж
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Чешская Республика отправила в Украину несколько десятков танков Т-72 и боевых машин пехоты, чтобы помочь в защите от нападения России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет чешское издание Echo24.
Чехия бесплатно передала находившиеся в резервах немодернизированные танки Т-72 советских времен. Чешская армия имела на складах около 90 танков, но активно эксплуатируется страной около 30 модернизированных машин.
В Украину также отправились боевые машины пехоты чехословацкого производства (БМП-1).
Глава комитета нижней палаты парламента Чехии по европейским делам, депутат Ондржей Бенеши написал в твиттере, что осуществляются поставки Украине чешских БМП и танков Т-72.
"Министр обороны Яна Чернохова достойна большой похвалы. Это то, что сейчас очень необходимо для боеспособности украинской армии. Я верю, что мы сможем продлить эти поставки", — написал депутат, ретвитнув также аккаунт OSINTdefender, опубликовавший фото боевых машин, которые загрузили на железнодорожные платформы.
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