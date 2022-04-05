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Чехия отправила в Украину танки Т-72 и БМП-1". ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Чешская Республика отправила в Украину несколько десятков танков Т-72 и боевых машин пехоты, чтобы помочь в защите от нападения России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет чешское издание Echo24.

Чехия бесплатно передала находившиеся в резервах немодернизированные танки Т-72 советских времен. Чешская армия имела на складах около 90 танков, но активно эксплуатируется страной около 30 модернизированных машин.

В Украину также отправились боевые машины пехоты чехословацкого производства (БМП-1).

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Глава комитета нижней палаты парламента Чехии по европейским делам, депутат Ондржей Бенеши написал в твиттере, что осуществляются поставки Украине чешских БМП и танков Т-72.

"Министр обороны Яна Чернохова достойна большой похвалы. Это то, что сейчас очень необходимо для боеспособности украинской армии. Я верю, что мы сможем продлить эти поставки", — написал депутат, ретвитнув также аккаунт OSINTdefender, опубликовавший фото боевых машин, которые загрузили на железнодорожные платформы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танки от союзников по НАТО в Украину будут доставлены "в течение дней, а не недель"

Чехия отправила в Украину танки Т-72 и БМП-1 01
Чехия отправила в Украину танки Т-72 и БМП-1 02
Чехия отправила в Украину танки Т-72 и БМП-1 03
Чехия отправила в Украину танки Т-72 и БМП-1 04
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Топ комментарии
+112
спасибо
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05.04.2022 21:24
+95
Перший пішооов! Слава Україні!
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05.04.2022 21:24
+85
чехам подяка
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05.04.2022 21:26
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Вдячність, Шана та Повага ( ось де дійсно друзі...-! )
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05.04.2022 21:41 Ответить
Друзі, тут багато думок що це застарілі, погані танки, без ДЗ і ******** оптики. Це правда. Але! Краще навіть такий танк, ніж взагалі без танку. Просто використовувати треба їх відповідно до їх можливостей. І тоді від них буде користь.
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05.04.2022 21:43 Ответить
ну таке....
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05.04.2022 21:44 Ответить
Привет Медведеву , Но их же еще надо доработать напильником
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05.04.2022 21:44 Ответить
No dobra. Poszły czołgi czas na samoloty.
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05.04.2022 21:46 Ответить
Кто в теме, их будут дорабатывать для фронта? Там же древняя начинка
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05.04.2022 21:46 Ответить
Динамическую броню хотя бы должны установить.
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06.04.2022 00:53 Ответить
Дякуємо слов'янському чеському народові!
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05.04.2022 21:47 Ответить
Допилить придется, но лучше чем ничего. Броню навесить и оптику.
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05.04.2022 21:52 Ответить
Оце реальна допомога.
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05.04.2022 21:54 Ответить
Дякуємо !
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05.04.2022 21:55 Ответить
Спасибо, Братья!!!!
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05.04.2022 21:56 Ответить
еще б путь следования и геолокацию на цензоре віставили. совсем мозгов нет
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05.04.2022 22:03 Ответить
Цікаво, буде срач в змі, як свого часу за польські БМП-1. Бігус, виродок, ще не розмовляє з бузиною?
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05.04.2022 22:11 Ответить
Грустно что без активки, но огремнейшее спасибо
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05.04.2022 22:12 Ответить
Věčné díky a chvála.
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05.04.2022 22:14 Ответить
Пам'ятають чехи Празьку весну, а угорці забули Угорську революцію 1956 року, лягли під москалів.
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05.04.2022 22:26 Ответить
Спасибі Чехія за допомогу.
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05.04.2022 22:31 Ответить
Мне как украинцу стыдно, имея самый большой танковый завод в Европе, выпрашивать танки. Я уже не говорю про модель танка оплот. А чехам конечно спасибо большое.
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05.04.2022 22:44 Ответить
А за кого голосовал?
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05.04.2022 22:48 Ответить
Харьков поэтому и в первую очередь разбомбили
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05.04.2022 22:57 Ответить
А перенести завод на запад не додумались, 8 лет прошло же с начала войны
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06.04.2022 04:15 Ответить
За роки Зе влади жодного бронежилета для армії не купили, згорнули замовлення по Стугнам ( а це-ПВО!), жодної копійки на танки. А ті що були в Харьковському заводі не евакуювали від кордону, знаючи про скупчення орковських військ за 40 км. Звісно - яка війна?-на шашликі 1-9 травня збиралися.
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06.04.2022 00:03 Ответить
Надеюсь на ходу, а то у нас самих таких на консервации раздеребаненных за тридцать лет сотни...
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05.04.2022 22:52 Ответить
Чешские сержанты не будут продавать аккумуляторы на вторцветмет.
Советские танки едут из Чехии воевать с совками !
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05.04.2022 23:05 Ответить
Плюс!
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05.04.2022 22:55 Ответить
Это круто. И трогательно. Супер.
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05.04.2022 23:00 Ответить
Тримаю кулачки щоб наші танки допоможуть вам звільнити Маріуполь, Херсон та Донецьк! Слава Україні!!!
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05.04.2022 23:20 Ответить
І ще Крим і Луганськ.
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06.04.2022 01:39 Ответить
З 90 танків в Чехії, що зберігаються на сладах для списання, передали 30. Може і інші 60 ми самі трохи підлатаємо і в діло?
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06.04.2022 00:05 Ответить
Передали 5. Еще 55 на складах. А 30 сами используют.
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06.04.2022 00:55 Ответить
це вже майже музейні експонати
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06.04.2022 01:18 Ответить
РОЗЗОСЕРЕДЬТЕ ЦЮ ТЕХНІКУ ! ! ! Щоб уникнути її знищення 1 ворожим ударом!!! Будь ласка! Треба вже, нарешті, навчитися на помилках!
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06.04.2022 01:36 Ответить
1 поїзд може бути знищений 1 ударом, наприклад, авіа... Або 1 залпом декількох ракет.
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06.04.2022 01:37 Ответить
Спасибо.. Єто точно сбережет много жизней.
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06.04.2022 01:55 Ответить
спасибо чехам!СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.04.2022 10:00 Ответить
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