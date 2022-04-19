Чехия поможет Украине с ремонтом бронетехники

Министерство обороны Чехии через агентство AMOS поможет Украине в обслуживании и ремонте бронетехники ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чехия стала первой страной-партнером, к которой украинская сторона официально обратилась с просьбой о взаимном сотрудничестве между чешскими и украинскими компаниями в сфере ремонта наземной техники, которая должна быть введена в эксплуатацию или была повреждена во время боевых действий", - сказала министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Отмечают, что первый контракт – ремонт танков Т-64. В дальнейшем ремонт может быть распространен на колесную броню семейств БРД и БРДМ, а также могут быть привлечены другие компании.

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В Минобороны Чехии сообщили, что мелкие неисправности или боевые повреждения будет устранять оборонная промышленность Украины. Чешская помощь заключается в использовании мощностей чешских предприятий оборонной промышленности для проведения более масштабных работ, в частности, по капитальному ремонту и вводу в эксплуатацию оборудования длительного хранения.