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Чехия поможет Украине с ремонтом бронетехники

танк,чехія

Министерство обороны Чехии через агентство AMOS поможет Украине в обслуживании и ремонте бронетехники ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чехия стала первой страной-партнером, к которой украинская сторона официально обратилась с просьбой о взаимном сотрудничестве между чешскими и украинскими компаниями в сфере ремонта наземной техники, которая должна быть введена в эксплуатацию или была повреждена во время боевых действий", - сказала министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Отмечают, что первый контракт – ремонт танков Т-64. В дальнейшем ремонт может быть распространен на колесную броню семейств БРД и БРДМ, а также могут быть привлечены другие компании.

Смотрите: Чехия отправила в Украину танки Т-72 и БМП-1". ФОТОрепортаж

В Минобороны Чехии сообщили, что мелкие неисправности или боевые повреждения будет устранять оборонная промышленность Украины. Чешская помощь заключается в использовании мощностей чешских предприятий оборонной промышленности для проведения более масштабных работ, в частности, по капитальному ремонту и вводу в эксплуатацию оборудования длительного хранения.

оружие (10219) ремонт (1180) Чехия (1705)


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Топ комментарии
+37
Чехам-черговий респект...
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19.04.2022 20:16
+34
а теперь господа вишенка на торте - горелый искандер двурогий Вовукулаки так тримати
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19.04.2022 20:24
+26
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19.04.2022 20:16
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Чехам-черговий респект...
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19.04.2022 20:16 Ответить
чехи суперові зброярі !
на рівні німців, а може й кращі - запозичили у них високоякісну працю у перевершили їх !
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19.04.2022 20:22 Ответить
Таки так. У чехів руки золоті. Хоч пиво роблять найкраще, хоч зброю.
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19.04.2022 20:28 Ответить
немцы пиво у чехов делать научились
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19.04.2022 20:57 Ответить
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19.04.2022 20:16 Ответить
ось так зберігається техніка, кожен екземпляр котрої коштує міліони !
а не ось так
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19.04.2022 20:27 Ответить
Нидерланды передают оружие Украине под лозунгом "мы вам не немцы"...)
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19.04.2022 20:35 Ответить
Нидерландцы этнически как и немцы - германцы. Но по менталитету они намного ближе украинцам. Я бы ваще хотел вместе Германии иметь большые Нидерланды.
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19.04.2022 23:30 Ответить
Славяне!!! Польша, Словаки, Чехия наше Предполье в этой войне.
Авиация?!!!
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19.04.2022 20:18 Ответить
бро, це тил, а передпілля - те що попереду нас )
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19.04.2022 20:24 Ответить
забавно, коли чехи будуть ремонтувати для українців танки попиз*ені у росіян циганами
четветрий інтернаціонал))
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19.04.2022 20:19 Ответить
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19.04.2022 20:22 Ответить
мурза тут вспылавали доки замком интересной бригады я там внизу фотку его машинки выложил пригорелой и уже не рабочей
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19.04.2022 20:25 Ответить
У нас поразмомбили заводы по ремонту(
Украина все могла делать сама, но(
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19.04.2022 20:24 Ответить
що розбомбили звичайно шлехт
але світ, як виявляється, не без добрих чехів)
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19.04.2022 20:28 Ответить
Дякуємо, друзі!

Співпраця буде лише розширюватися.
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19.04.2022 20:22 Ответить
Дякуємо.
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19.04.2022 20:23 Ответить
а теперь господа вишенка на торте - горелый искандер двурогий Вовукулаки так тримати
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19.04.2022 20:24 Ответить
в РЕМОНТ ЧЕХАМ?
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19.04.2022 20:28 Ответить
Так все таки реально 4 Искандера уничтожено, а мы не верили?
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19.04.2022 20:28 Ответить
ну то такое дело они в общем уже не смеются
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19.04.2022 20:37 Ответить
Якійсь він не дуже згорілий... Може, ще можна поремонтувати? Чи вже тільки як тягач буде?
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19.04.2022 22:40 Ответить
Обратите внимание на траву. Зелененькая. Жаль только, что отстреляться успел.
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19.04.2022 20:31 Ответить
угу но спецура ЗСУ показала класс стоило им заползти на нашу территорию так и прибили
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19.04.2022 20:39 Ответить
Чехи делали танки лучше чем завод 158. Кто ходил в ихних коробочках,
тот может это подтвердить. Завод им. Сталина г. Мартин. , а двигатель В-2 делал з-д в Кошице.
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19.04.2022 22:04 Ответить
1+1 уже помог своим сюжетом -потом разбомбили--твари ..
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20.04.2022 00:10 Ответить
 
 