Чехия поможет Украине с ремонтом бронетехники
Министерство обороны Чехии через агентство AMOS поможет Украине в обслуживании и ремонте бронетехники ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Чехия стала первой страной-партнером, к которой украинская сторона официально обратилась с просьбой о взаимном сотрудничестве между чешскими и украинскими компаниями в сфере ремонта наземной техники, которая должна быть введена в эксплуатацию или была повреждена во время боевых действий", - сказала министр обороны Чехии Яна Чернохова.
Отмечают, что первый контракт – ремонт танков Т-64. В дальнейшем ремонт может быть распространен на колесную броню семейств БРД и БРДМ, а также могут быть привлечены другие компании.
В Минобороны Чехии сообщили, что мелкие неисправности или боевые повреждения будет устранять оборонная промышленность Украины. Чешская помощь заключается в использовании мощностей чешских предприятий оборонной промышленности для проведения более масштабных работ, в частности, по капитальному ремонту и вводу в эксплуатацию оборудования длительного хранения.
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на рівні німців, а може й кращі - запозичили у них високоякісну працю у перевершили їх !
а не ось так
Авиация?!!!
четветрий інтернаціонал))
Украина все могла делать сама, но(
але світ, як виявляється, не без добрих чехів)
Співпраця буде лише розширюватися.
тот может это подтвердить. Завод им. Сталина г. Мартин. , а двигатель В-2 делал з-д в Кошице.