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Зеленський обговорив із президентом ПАР Рамафосою загрозу продовольчої кризи

зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив із Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою загрозу глобальної продовольчої кризи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у твіттері.

"Провів телефонну розмову з Сирілом Рамафосою. Розповів про наш спротив російській агресії. Обговорили загрозу глобальної продовольчої кризи, поглиблення відносин з ПАР та взаємодію в межах міжнародних організацій", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН може закуповувати зернові в Україні для запобігання світовому голоду

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Топ коментарі
+9
рашисты как лакмусовая бумага, проявляют собой всю гниль ...

по итогу:
директор ВОЗ - расист
Директор НАТО - левак
Папа Римский - готов молиться хоть с чертом
Немецкие бюрократы - путинские консервы
ООН, ОБСЕ - бесполезные организации
Беларусь - пособники фашистов
Венгрия - младофашисты
Турция - не мешайте нам готовить туристический сезон
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21.04.2022 03:02
+7
"и при этом развитая страна"

бьіла развитая при апартеиде. А как афроафриканцьі пришли к власти, так у них сразу незаладилось.
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21.04.2022 02:30
+7
что? отдаю за копейки?))) ..мадам, нельзя быть каждой дырке затычкой, если ничего не знаете об аграрном бизнесе - трендите .. фермеры за копейки отдают ... у нас фермеры в деньгах катаются как вареники в масле ... я это знаю точно. Даже еще больше десяти лет назад, если фермер собирал на пайщиках 250 гектар обрабатываемой земли - это уже был долларовый миллионер. До войны некоторые фермеры средней руки уже вовсю спонсировали футбольные клубы, что раньше могли себе позволить только олигархи.

А то что они вывозят сырье - это да, проблема большая, но кто ж им запрещает? Это на уровне государства должна быть программа по созданию обрабатывающей промышленности. Например, чтобы зерно мололи на муку, а из муки делали макаронные изделия, и уже их отправляли на экспорт. Тогда не только фермер заработает, но и мукомольный комбинат, и макаронная фабрика, и водители, что все это будут возить, и те кто будут делать машины (КРАЗ тот же), и те кто будут делать шины для машин (Росава та же), и те кто будут делать бензин для машин и так далее ... ну и, конечно же, государство в виде налогов ... но это ж надо иметь политическую волю и мозги в голове, чтобы подобное реализовать ... а у наших президентов за 30 мозгов не хватило
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21.04.2022 02:33
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с эфиопами и гебрейсусом он не хочет поговорить?? они там кацапские ряды радостно пополняют, а гебрейсус обвинает мир, что нам помогают потому что мы белые...
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21.04.2022 01:51 Відповісти
рашисты как лакмусовая бумага, проявляют собой всю гниль ...

по итогу:
директор ВОЗ - расист
Директор НАТО - левак
Папа Римский - готов молиться хоть с чертом
Немецкие бюрократы - путинские консервы
ООН, ОБСЕ - бесполезные организации
Беларусь - пособники фашистов
Венгрия - младофашисты
Турция - не мешайте нам готовить туристический сезон
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21.04.2022 03:02 Відповісти
На превеликий жаль, ви написали повну правду
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21.04.2022 07:22 Відповісти
Я бы добавил Евросоюз, как бюрократическое болото коррупции. А Турция ведёт себя единственно правильно - в NATO состоит, участвует. А от глупости ЕС не зависит.
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21.04.2022 08:20 Відповісти
Хай президент пар балакає з притирком гебрейєсусом.

І з римським виродком у рясі.
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21.04.2022 01:59 Відповісти
Хотелось бы вернуться к теме вступления в ЕС. В Украине война и все теперь вопят про голод . Выходит что Украина кормила весь мир . Значит с.-х.фермер получает в ЕС ДОТАЦИЮ И выращивает якусь фигню и за счёт дотации в больших доходах .
Украинцы дотаций от ЕС не получают , НА ШИКАРНОЙ ЗЕМЛЕ ВЫРАЩИВАЮТ ШИКАРНЫЙ УРОЖАЙ , при этом еле еле сводят концы с концами и ЗА КОПЕЙКИ отдают урожай всяким европейским дельцам . А уже европейские бизнесмены КУПИПРОДАЙ зарабатывают мильоны,
ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО ПОЧЕМУ УКРАИНУ НЕ БЕРУТ В ЕС ТАК ДОЛГО - бизнесу не выгодно
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21.04.2022 02:09 Відповісти
А теперь про куриного короля Кусюка ( все помнят его дворец и яхту?)
Выращивал Кусюк кур , потом ему в 2015 году отстегнули вроде мильярд дотаций ( Гугл в помощь)
ЧТО БЫ СДЕЛАЛ нормальный украинец ? Может дороги к своей куриной ферме построил ?

НЕЕТЬ , Кусюк пошёл иным путём - он на жти деньги КУПИЛ у россиян птицефабрику в Словении и подал там на получение субсидии ЕС, как европейский производитель . А ДОРОГИ ТАМ ХОРОШИЕ ЕС ПОСТРОИЛА ЕЩЁ ДО КУСЮКА .

хитрожопость некоторых бизнесменов и олигархов просто не имеет границ . Надо как то наказывать
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21.04.2022 02:16 Відповісти
Кадыров угнал в Чечню комбайны , ВОПРОС - когда вернёт ? Ему эти ТРОФЕИ выйдут боком в конце концов ???

ссср вывозил все заводы из восточной Германии , раша вывозила все производства из Лугандона, теперь вывозят все с Украины , включая частные авто.

Не пора ли создать международную организацию по розыску имущества ?
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21.04.2022 02:22 Відповісти
что? отдаю за копейки?))) ..мадам, нельзя быть каждой дырке затычкой, если ничего не знаете об аграрном бизнесе - трендите .. фермеры за копейки отдают ... у нас фермеры в деньгах катаются как вареники в масле ... я это знаю точно. Даже еще больше десяти лет назад, если фермер собирал на пайщиках 250 гектар обрабатываемой земли - это уже был долларовый миллионер. До войны некоторые фермеры средней руки уже вовсю спонсировали футбольные клубы, что раньше могли себе позволить только олигархи.

А то что они вывозят сырье - это да, проблема большая, но кто ж им запрещает? Это на уровне государства должна быть программа по созданию обрабатывающей промышленности. Например, чтобы зерно мололи на муку, а из муки делали макаронные изделия, и уже их отправляли на экспорт. Тогда не только фермер заработает, но и мукомольный комбинат, и макаронная фабрика, и водители, что все это будут возить, и те кто будут делать машины (КРАЗ тот же), и те кто будут делать шины для машин (Росава та же), и те кто будут делать бензин для машин и так далее ... ну и, конечно же, государство в виде налогов ... но это ж надо иметь политическую волю и мозги в голове, чтобы подобное реализовать ... а у наших президентов за 30 мозгов не хватило
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21.04.2022 02:33 Відповісти
Або вони отримували з цього велику вигоду, продаваючи за кордон сировину, а не продукти переробки цієї сировини. Всі країни, які роблять так само -найбідніші країни.
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21.04.2022 07:25 Відповісти
Або вони отримували з цього велику вигоду, продаваючи за кордон сировину, а не продукти переробки цієї сировини. Всі країни, які роблять так само -найбідніші країни.
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21.04.2022 07:26 Відповісти
Не понял хейта? ЮАР - союзница кацапов, и при этом развитая страна. Если Зеленский сможет перетащить их на Вашу сторону, то кацапы лишатся союзника.
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21.04.2022 02:17 Відповісти
"и при этом развитая страна"

бьіла развитая при апартеиде. А как афроафриканцьі пришли к власти, так у них сразу незаладилось.
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21.04.2022 02:30 Відповісти
Це ті шо блокували в своїй країні відбір у український інтернаціональний легіон?! Нехай в путіна спитає за хлєбушок, якого %уя там "обговорювати"...
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21.04.2022 02:22 Відповісти
А хутину не разрешать продавать своё зерно - санкции
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21.04.2022 02:23 Відповісти
Увьі и ах. Тогда некоторьіе афроафриканцьі подохнут с голодухи.
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21.04.2022 02:31 Відповісти
Ніт, зерно рашці продавати дозволять, щоб не було голоду в Африці. Там є таке виключення в санкціях.
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21.04.2022 03:59 Відповісти
Не втомлююсь дивуватись, як це клоун завжди лєгко і нєпрінуждьонна знаходить общій язик з постійними союзниками *****.
І це на на фоні повної відсутності порозуміння з країнами НАТО та ЄС.
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21.04.2022 09:28 Відповісти
 
 