Зеленський обговорив із президентом ПАР Рамафосою загрозу продовольчої кризи

Президент України Володимир Зеленський обговорив із Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою загрозу глобальної продовольчої кризи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у твіттері.

"Провів телефонну розмову з Сирілом Рамафосою. Розповів про наш спротив російській агресії. Обговорили загрозу глобальної продовольчої кризи, поглиблення відносин з ПАР та взаємодію в межах міжнародних організацій", - зазначив Зеленський.

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