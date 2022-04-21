Зеленський обговорив із президентом ПАР Рамафосою загрозу продовольчої кризи
Президент України Володимир Зеленський обговорив із Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою загрозу глобальної продовольчої кризи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у твіттері.
"Провів телефонну розмову з Сирілом Рамафосою. Розповів про наш спротив російській агресії. Обговорили загрозу глобальної продовольчої кризи, поглиблення відносин з ПАР та взаємодію в межах міжнародних організацій", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+9 Руслан Жгун
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+7 Зэлэный_Змий
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+7 Руслан Жгун
показати весь коментар21.04.2022 02:33
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по итогу:
директор ВОЗ - расист
Директор НАТО - левак
Папа Римский - готов молиться хоть с чертом
Немецкие бюрократы - путинские консервы
ООН, ОБСЕ - бесполезные организации
Беларусь - пособники фашистов
Венгрия - младофашисты
Турция - не мешайте нам готовить туристический сезон
І з римським виродком у рясі.
Украинцы дотаций от ЕС не получают , НА ШИКАРНОЙ ЗЕМЛЕ ВЫРАЩИВАЮТ ШИКАРНЫЙ УРОЖАЙ , при этом еле еле сводят концы с концами и ЗА КОПЕЙКИ отдают урожай всяким европейским дельцам . А уже европейские бизнесмены КУПИПРОДАЙ зарабатывают мильоны,
ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО ПОЧЕМУ УКРАИНУ НЕ БЕРУТ В ЕС ТАК ДОЛГО - бизнесу не выгодно
Выращивал Кусюк кур , потом ему в 2015 году отстегнули вроде мильярд дотаций ( Гугл в помощь)
ЧТО БЫ СДЕЛАЛ нормальный украинец ? Может дороги к своей куриной ферме построил ?
НЕЕТЬ , Кусюк пошёл иным путём - он на жти деньги КУПИЛ у россиян птицефабрику в Словении и подал там на получение субсидии ЕС, как европейский производитель . А ДОРОГИ ТАМ ХОРОШИЕ ЕС ПОСТРОИЛА ЕЩЁ ДО КУСЮКА .
хитрожопость некоторых бизнесменов и олигархов просто не имеет границ . Надо как то наказывать
ссср вывозил все заводы из восточной Германии , раша вывозила все производства из Лугандона, теперь вывозят все с Украины , включая частные авто.
Не пора ли создать международную организацию по розыску имущества ?
А то что они вывозят сырье - это да, проблема большая, но кто ж им запрещает? Это на уровне государства должна быть программа по созданию обрабатывающей промышленности. Например, чтобы зерно мололи на муку, а из муки делали макаронные изделия, и уже их отправляли на экспорт. Тогда не только фермер заработает, но и мукомольный комбинат, и макаронная фабрика, и водители, что все это будут возить, и те кто будут делать машины (КРАЗ тот же), и те кто будут делать шины для машин (Росава та же), и те кто будут делать бензин для машин и так далее ... ну и, конечно же, государство в виде налогов ... но это ж надо иметь политическую волю и мозги в голове, чтобы подобное реализовать ... а у наших президентов за 30 мозгов не хватило
бьіла развитая при апартеиде. А как афроафриканцьі пришли к власти, так у них сразу незаладилось.
І це на на фоні повної відсутності порозуміння з країнами НАТО та ЄС.