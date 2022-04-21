УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11525 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 121 27
Маріуполь (3205) пропаганда (2758)

Роспропаганда анонсувала акцію "безсмертний полк" на руїнах Маріуполя, - Центр протидії дезінформації

маріуполь

Російська пропаганда анонсувала ходу "безсмертного полка" у зруйнованому рашистами Маріуполі.

Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

"Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про маніпуляцію російської пропаганди щодо анонсу проведення на руїнах українського Маріуполя акції "безсмертний полк".

За словами пропагандистів з "ТАСС", заступник мера Маріуполя Вікторія Калачова оголосила про проведення "урочистої" ходи "безсмертний полк" в рамках святкування рашистського "дня побєди" 9 травня", - йдеться в повідомленні.

В ЦПД наголосили, що такі заяви варто розцінювати як анонсування повного збройного захоплення Маріуполя окупантами. Та український Маріуполь не здається і продовжує хоробро оборонятися попри всі маніпуляційні заяви рашистів.

Також читайте: У Чорногорії заборонили Russia Today і Sputnik

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
А шо Венедиктова ? Где против Калачевой открытие дела ? А прокуратура в Мариуполе украинская есть ? ( я все понимаю , что апокалипсис ) . Но Калачёва откуда взялась ?
показати весь коментар
21.04.2022 01:59
+14
бедный мариуполь.
бессмертный полк на костях....
показати весь коментар
21.04.2022 01:59
+12
ТУПОРЫЛАЯ МОКША ТАК НИХУЯ НЕ ПОНЯЛА.В УКРАИНЕ СФОРМИРОВАЛАСЬ НАЦИЯ,И ТЕПЕРЬ ***** ВАШИ АКЦИИ,РЕФЕРЕНДУМЫ.ЭТО ВАС НЕ НЕ СПАСЕТ ОТ ********,И ПУЛЬ В СПИНУ
показати весь коментар
21.04.2022 02:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Их ожидает смертельный сюрприз.
показати весь коментар
21.04.2022 01:56 Відповісти
бедный мариуполь.
бессмертный полк на костях....
показати весь коментар
21.04.2022 01:59 Відповісти
А лоханка "Мацква "на палочкі буде ?
показати весь коментар
21.04.2022 07:13 Відповісти
А шо Венедиктова ? Где против Калачевой открытие дела ? А прокуратура в Мариуполе украинская есть ? ( я все понимаю , что апокалипсис ) . Но Калачёва откуда взялась ?
показати весь коментар
21.04.2022 01:59 Відповісти
Вон на медузе статья с видео, что в Мариуполе открылась школа #53. Полный класс детей, урок на русском.
Надеюсь очередной фейк и никакой это не Мариуполь. Иначе это вообще как??
показати весь коментар
21.04.2022 02:22 Відповісти
Это Мариуполь. Пидагоги сами предложили услуги оккупантам. Без принуждения. Уже назвали фамилии и обвинили в коллаборационизме. И такой мрази в миносвите полно.
показати весь коментар
21.04.2022 02:26 Відповісти
Да тут больше вопросов о школе. Целая школа, толпа детей, 20 классов пишут. У них же там вроде бы как действительно апокалипсис. Что там реально вообще происходит?
показати весь коментар
21.04.2022 02:33 Відповісти
Та не.. Видео- фуфло скорей всего. Но факт коллаборации есть.
показати весь коментар
21.04.2022 02:50 Відповісти
НЕПОГАНО БУЛОБ ТОЧКОЮ ВМАНДЯЧИТЬ...
показати весь коментар
21.04.2022 02:09 Відповісти
ТУПОРЫЛАЯ МОКША ТАК НИХУЯ НЕ ПОНЯЛА.В УКРАИНЕ СФОРМИРОВАЛАСЬ НАЦИЯ,И ТЕПЕРЬ ***** ВАШИ АКЦИИ,РЕФЕРЕНДУМЫ.ЭТО ВАС НЕ НЕ СПАСЕТ ОТ ********,И ПУЛЬ В СПИНУ
показати весь коментар
21.04.2022 02:09 Відповісти
Маніяки…
показати весь коментар
21.04.2022 02:10 Відповісти
Н,: - ********
показати весь коментар
21.04.2022 02:13 Відповісти
Серіал дурдом-2...
показати весь коментар
21.04.2022 02:20 Відповісти
на їхні збіговиська відправить би кілька дронів камікадзе, якесь важне цабе там має бути
показати весь коментар
21.04.2022 02:26 Відповісти
Знущання якесь. Рашка зовсім береги загубила. Ті, хто насміхається над чужим горем, отримають велику біду на свою голову.
показати весь коментар
21.04.2022 04:07 Відповісти
От я все чекаю, коли чаша переповниться.

Бо вже дуже багато вони набрали в неї.
показати весь коментар
21.04.2022 05:51 Відповісти
Це,,чуже горе,,вони зробили самі.
показати весь коментар
21.04.2022 08:46 Відповісти
путлер использует тему второй мировой для захвата и отбирания территорий других стран.
Сначала страна обьявляетсья нацисткой а потом путлер на нее нападает.
Как говорит Черчилль фашисты будущего будут называть себя антифашистами.
показати весь коментар
21.04.2022 05:52 Відповісти
Понесуть портрети свинособак - "убітих рускіх мальчіков"?
показати весь коментар
21.04.2022 06:04 Відповісти
якщо пронесуть путлера на черенку- сам приїду подивитися.. тільки черенок візьміть 5 метрів
показати весь коментар
21.04.2022 06:08 Відповісти
В ********** очередной приступ .Приступ дедонпапочник.Надо отправить к дедам.
показати весь коментар
21.04.2022 06:43 Відповісти
****** на всю голову, знову понесуть чужі пики на палицях а потім викинуть їх на смітник. Як каже мій син, знову понесуть своє гівно на паличках. Це вже навіть не звірство, це вже дияволізм.
показати весь коментар
21.04.2022 07:18 Відповісти
В цей раз на палочках понесуть голови зажмурених кацапів, щоб було реалістичніше?
показати весь коментар
21.04.2022 07:51 Відповісти
Це вони про "Азов"? Згоден. "Азов" - воістину, безсмертний полк!
показати весь коментар
21.04.2022 08:21 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2022 08:26 Відповісти
У ******** на травневі свята особлива фаза нервового загостення. Орда вона і є.
показати весь коментар
21.04.2022 09:43 Відповісти
"БеZZмертный полк" рашиZму,
показати весь коментар
21.04.2022 09:50 Відповісти
 
 