У Чорногорії заборонили Russia Today і Sputnik
У Чорногорії заборонили російські пропагандистські медіа Russia Today і Sputnik у межах санкцій, запроваджених проти Росії за вторгнення в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.
Відповідно до ухвалених санкцій, місцевим операторам буде заборонено транслювати або сприяти поширенню будь-якого контенту Russia Today і Sputnik.
Заборона стосується англійського підрозділу Russia Today та операцій у Великій Британії, Німеччині, Франції та Іспанії.
Вона поширюється на ліцензії на мовлення або дозвіл, передачу та розповсюдження між двома компаніями, місцевими операторами та інтернет-провайдерами.
Зазначається, що Євросоюз заборонив Russia Today і Sputnik ще минулого місяця через систематичні маніпуляції з інформацією та дезінформацію стосовно вторгнення Росії в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Volodymyr
Так, так. "5", "Espreso TV, "Прямий", й надалі заблоковано.
Більшість каналів відновили своє мовлення.
На більшості з них, як і раніше, демонструють російські кіна, зомбо передачі, псевдо історію.
Як наче великої війни з московитамиі не було.
Життя у зЕлених малоросів налагоджується.
Brevnov Olexandr
В Києві вимкнули Прямий фм, зараз якесь радіо.