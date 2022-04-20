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Новини Санкції проти Росії
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У Чорногорії заборонили Russia Today і Sputnik

чорногорія

У Чорногорії заборонили російські пропагандистські медіа Russia Today і Sputnik у межах санкцій, запроваджених проти Росії за вторгнення в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Відповідно до ухвалених санкцій, місцевим операторам буде заборонено транслювати або сприяти поширенню будь-якого контенту Russia Today і Sputnik.

Заборона стосується англійського підрозділу Russia Today та операцій у Великій Британії, Німеччині, Франції та Іспанії.

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Вона поширюється на ліцензії на мовлення або дозвіл, передачу та розповсюдження між двома компаніями, місцевими операторами та інтернет-провайдерами.

Зазначається, що Євросоюз заборонив Russia Today і Sputnik ще минулого місяця через систематичні маніпуляції з інформацією та дезінформацію стосовно вторгнення Росії в Україну.
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Топ коментарі
+10
Чорногорцям-респект...
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20.04.2022 19:36
+10
Дерашизація крокує по планеті!
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20.04.2022 19:36
+7
Обрубать эти гнилые языки везде, где только можно.
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20.04.2022 19:38
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Чорногорцям-респект...
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20.04.2022 19:36 Відповісти
Дерашизація крокує по планеті!
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20.04.2022 19:36 Відповісти
Збс!
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20.04.2022 19:36 Відповісти
Обрубать эти гнилые языки везде, где только можно.
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20.04.2022 19:38 Відповісти
Симонян отцацала.
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20.04.2022 19:39 Відповісти
Алілуйя! Я був у Чорногорії, вони там москалям завжди сраку лізали, лізали...
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20.04.2022 19:39 Відповісти
в мене сім'я друга там працювала. каже там майже все російські котеджі і нерухомість, Чорногорія як дачне містечко заможних кацапів...
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20.04.2022 19:41 Відповісти
Долго спите, друзья. Пора бы просыпаться.
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20.04.2022 19:41 Відповісти
А в Україні влада блокує антиросійські канали.

Volodymyr

Так, так. "5", "Espreso TV, "Прямий", й надалі заблоковано.

Більшість каналів відновили своє мовлення.
На більшості з них, як і раніше, демонструють російські кіна, зомбо передачі, псевдо історію.
Як наче великої війни з московитамиі не було.

Життя у зЕлених малоросів налагоджується.
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20.04.2022 20:07 Відповісти
Вже вимикають і радіо.

Brevnov Olexandr

В Києві вимкнули Прямий фм, зараз якесь радіо.
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20.04.2022 20:09 Відповісти
Ви ж бачите, що з цього "суцільного_блаЗЄнського_ефіру" (об'єднаного) не вилазить всяка кацапня, яку все це інтер-кодло видає нам за "експертів". Я бачу, що блаЗЄнські так і залишаються совками. Ніяка пролита кров українців їх не змінить.
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20.04.2022 21:58 Відповісти
Може з них ще будуть люди.
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20.04.2022 20:13 Відповісти
Дійшло!
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20.04.2022 20:16 Відповісти
молодцы
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20.04.2022 20:20 Відповісти
Да тут вати повно, але ж потрошку прозріння йде, сусід навіть вибачився за деякі ніумісні жарти, які відпускав до 24 Лютого, але всеодно ще багато тре робити, по в них нажаль тільки ***** винувато а нарід росції ні дочого...
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20.04.2022 20:23 Відповісти
 
 