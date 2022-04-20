В Черногории запретили Russia Today и Sputnik

В Черногории запретили российские пропагандистские медиа Russia Today и Sputnik в рамках санкций, введенных против России за вторжение в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Согласно принятым санкциям, местным операторам будет запрещено транслировать или способствовать распространению любого контента Russia Today и Sputnik.

Запрет касается английского подразделения Russia Today и операций в Великобритании, Германии, Франции и Испании.

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Он распространяется на лицензии на вещание или разрешение, передачу и распространение между двумя компаниями, местными операторами и интернет-провайдерами.

Отмечается, что Евросоюз запретил Russia Today и Sputnik еще в прошлом месяце из-за систематических манипуляций с информацией и дезинформации о вторжении России в Украину.