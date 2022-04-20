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пропаганда (3632) Черногория (198)

В Черногории запретили Russia Today и Sputnik

чорногорія

В Черногории запретили российские пропагандистские медиа Russia Today и Sputnik в рамках санкций, введенных против России за вторжение в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Согласно принятым санкциям, местным операторам будет запрещено транслировать или способствовать распространению любого контента Russia Today и Sputnik.

Запрет касается английского подразделения Russia Today и операций в Великобритании, Германии, Франции и Испании.

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Он распространяется на лицензии на вещание или разрешение, передачу и распространение между двумя компаниями, местными операторами и интернет-провайдерами.

Отмечается, что Евросоюз запретил Russia Today и Sputnik еще в прошлом месяце из-за систематических манипуляций с информацией и дезинформации о вторжении России в Украину.
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Топ комментарии
+10
Чорногорцям-респект...
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20.04.2022 19:36
+10
Дерашизація крокує по планеті!
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20.04.2022 19:36
+7
Обрубать эти гнилые языки везде, где только можно.
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20.04.2022 19:38
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Чорногорцям-респект...
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20.04.2022 19:36 Ответить
Дерашизація крокує по планеті!
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20.04.2022 19:36 Ответить
Збс!
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20.04.2022 19:36 Ответить
Обрубать эти гнилые языки везде, где только можно.
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20.04.2022 19:38 Ответить
Симонян отцацала.
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20.04.2022 19:39 Ответить
Алілуйя! Я був у Чорногорії, вони там москалям завжди сраку лізали, лізали...
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20.04.2022 19:39 Ответить
в мене сім'я друга там працювала. каже там майже все російські котеджі і нерухомість, Чорногорія як дачне містечко заможних кацапів...
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20.04.2022 19:41 Ответить
Долго спите, друзья. Пора бы просыпаться.
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20.04.2022 19:41 Ответить
А в Україні влада блокує антиросійські канали.

Volodymyr

Так, так. "5", "Espreso TV, "Прямий", й надалі заблоковано.

Більшість каналів відновили своє мовлення.
На більшості з них, як і раніше, демонструють російські кіна, зомбо передачі, псевдо історію.
Як наче великої війни з московитамиі не було.

Життя у зЕлених малоросів налагоджується.
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20.04.2022 20:07 Ответить
Вже вимикають і радіо.

Brevnov Olexandr

В Києві вимкнули Прямий фм, зараз якесь радіо.
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20.04.2022 20:09 Ответить
Ви ж бачите, що з цього "суцільного_блаЗЄнського_ефіру" (об'єднаного) не вилазить всяка кацапня, яку все це інтер-кодло видає нам за "експертів". Я бачу, що блаЗЄнські так і залишаються совками. Ніяка пролита кров українців їх не змінить.
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20.04.2022 21:58 Ответить
Може з них ще будуть люди.
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20.04.2022 20:13 Ответить
Дійшло!
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20.04.2022 20:16 Ответить
молодцы
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20.04.2022 20:20 Ответить
Да тут вати повно, але ж потрошку прозріння йде, сусід навіть вибачився за деякі ніумісні жарти, які відпускав до 24 Лютого, але всеодно ще багато тре робити, по в них нажаль тільки ***** винувато а нарід росції ні дочого...
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20.04.2022 20:23 Ответить
 
 