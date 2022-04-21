Молимось за героїв Маріуполя і засуджуємо тих, хто зрадив і торгує Україною, - глава УГКЦ Святослав
Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав різко засудив тих, хто зрадив і торгує Україною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму воєнному зверненні у 56-й день війни, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
"Війна – це жахливий момент, коли все таємне стає явним. Разом із прикладами геройства ми маємо приклади ницості. Маємо приклади зради. Ми бачимо, що навіть ті, кого наші люди вважали своїми обранцями, кому доручали владу в Україні чи навіть обирали їх як депутатів до Верховної Ради, торгують чи торгували Україною", - зазначив глава УГКЦ.
Таких зрадників він порівняв з Юдою Іскаріотським, який зрадив Ісуса Христа за гріш.
"А Україна – наша Мати. Наш народ, який виборює своє право на життя, є тим, кого не можна оцінити. Йому не можна виставити ціну, бо людське життя є безцінне в Божих очах", – підкреслив Предстоятель, водночас додавши, що наразі ми бачимо, що "загарбники оцінюють людське життя дешевше від вартості мобільного телефону чи якогось домашнього кухонного приладу".
Святослав відзначив, що особливо в ці дні ми молимося, переживаємо і боремося за наш славний Маріуполь, який героїчно протистоїть ворогові.
"Маріуполь взиває до сумління України та світу про допомогу, про відкриття необхідних гуманітарних коридорів для порятунку життя людей. Понад сто тисяч мирних жителів ще залишилися в цій пастці смерті. Уже кілька днів не відкривали жодних гуманітарних коридорів. І це завдання всіх нас: духовних, цивільних, дипломатичних кіл – рятувати життя людей в Україні", – наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Ми бачимо, що навіть ті, кого наші люди вважали своїми обранцями, кому доручали владу в Україні чи навіть обирали їх як депутатів до Верховної Ради, торгують чи торгували Україною
- Дорогой Владимир Владимирович, - севшим голосом прохрипел Зеленский. - Как хорошо, что вы пришли. Жму руку, обнимаю!
Плита поднялась еще выше. Из-под пола показалась зловещая рука со смутно знакомыми браслетиками.
- Я всегда боялся признаться себе, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией, - быстро заговорил Зеленский. - Сегодня это осознали все наши внешние партнеры, а некоторые внутренние все еще не осознают! Я вот осознаю. Я всегда осознавал! Позвольте же заглянуть в ваши миролюбивые глаза.
Плитка отвалилась в сторону, и из появившейся на ее месте дыры на поверхность выбрался глава Офиса Андрея Ермака Андрей Ермак.
- Привет, Андрей! - удивленно воскликнул Зеленский, просияв от радости и облегчения. - Вот это неожиданность! Мы думали, что это русский крот, а это ты!
Меня всегда удивлял этот анклав русского мира на территории Галичины/Волыни ... оказывается военный крейсер реальней потопить чем крейсер поповский .... тут же сразу же закрадывается мысль - кви продест? ... а сразу после нахдывает другая мысль - раз есть попы, так может и предатели тоже есть в тех краях?
Разом з прикладами геройства маємо приклади ницості тих, кого ми обирали у владу. Вони - як Юда Іскаріотський
Как вы думаете о ком они? Мне кажется что речь не о Киве.
до речі, кастрообразноє закон про про колаборантів підписало?
(Розівка, Запорізької області)
https://twitter.com/i/status/1516478442908307456
а про головного по гуманітарці від ОРи агєнта Козиря-дЄрмака, звичайно ж, - мовчок
Істинний пастор ніколи власноруч не вкаже, хто є хто. Він вкаже шлях до роздумів і кожен з пастви повинен сам вирішити для себе це питання.
Хтось подумає на киву, хтось на ОПЗЖ, хтось (можливо) на Порошенка, хтось ..... ще на когось.
І тільки від кожного з нас, від нашого ПРАВИЛЬНОГО вибору, на кого думати - залежить доля майбутнього УКраїни.
По друге ти зрадник сам, бо відмовився увійти в єдину українську церкву, об'єднавшись с пцу, поламав завіт любомира гузара
Наїсти пачку під час великого посту це наразі усі ваші досягнення