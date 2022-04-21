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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Маріуполь (3205) УГКЦ (108) Шевчук Святослав (60)

Молимось за героїв Маріуполя і засуджуємо тих, хто зрадив і торгує Україною, - глава УГКЦ Святослав

шевчук,святослав

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав різко засудив тих, хто зрадив і торгує Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму воєнному зверненні у 56-й день війни, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

"Війна – це жахливий момент, коли все таємне стає явним. Разом із прикладами геройства ми маємо приклади ницості. Маємо приклади зради. Ми бачимо, що навіть ті, кого наші люди вважали своїми обранцями, кому доручали владу в Україні чи навіть обирали їх як депутатів до Верховної Ради, торгують чи торгували Україною", - зазначив глава УГКЦ.

Таких зрадників він порівняв з Юдою Іскаріотським, який зрадив Ісуса Христа за гріш.

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"А Україна – наша Мати. Наш народ, який виборює своє право на життя, є тим, кого не можна оцінити. Йому не можна виставити ціну, бо людське життя є безцінне в Божих очах", – підкреслив Предстоятель, водночас додавши, що наразі ми бачимо, що "загарбники оцінюють людське життя дешевше від вартості мобільного телефону чи якогось домашнього кухонного приладу".

Святослав відзначив, що особливо в ці дні ми молимося, переживаємо і боремося за наш славний Маріуполь, який героїчно протистоїть ворогові.

"Маріуполь взиває до сумління України та світу про допомогу, про відкриття необхідних гуманітарних коридорів для порятунку життя людей. Понад сто тисяч мирних жителів ще залишилися в цій пастці смерті. Уже кілька днів не відкривали жодних гуманітарних коридорів. І це завдання всіх нас: духовних, цивільних, дипломатичних кіл – рятувати життя людей в Україні", – наголосив він.

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Топ коментарі
+28
Он не про оружие написал, а про наших предателей, которые прикрываясь корочками фракции торгуют страной. Потому что у них мандат и их народ выбрал. Это открытое обращение - одумайтесь пока не поздно.

Ми бачимо, що навіть ті, кого наші люди вважали своїми обранцями, кому доручали владу в Україні чи навіть обирали їх як депутатів до Верховної Ради, торгують чи торгували Україною
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21.04.2022 03:09
+14
Джерело:

- Дорогой Владимир Владимирович, - севшим голосом прохрипел Зеленский. - Как хорошо, что вы пришли. Жму руку, обнимаю!

Плита поднялась еще выше. Из-под пола показалась зловещая рука со смутно знакомыми браслетиками.

- Я всегда боялся признаться себе, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией, - быстро заговорил Зеленский. - Сегодня это осознали все наши внешние партнеры, а некоторые внутренние все еще не осознают! Я вот осознаю. Я всегда осознавал! Позвольте же заглянуть в ваши миролюбивые глаза.

Плитка отвалилась в сторону, и из появившейся на ее месте дыры на поверхность выбрался глава Офиса Андрея Ермака Андрей Ермак.
- Привет, Андрей! - удивленно воскликнул Зеленский, просияв от радости и облегчения. - Вот это неожиданность! Мы думали, что это русский крот, а это ты!
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21.04.2022 03:45
+13
І він має рацію на 100% що наші депутатики торгують Україною, здали Маріуполь просто так, якби ще Азова там не було і наших Піхотинців вони здали б Маріуполь у перший же день. Сволочі. Стільки наших людей поклали.
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21.04.2022 07:03
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Он не про оружие написал, а про наших предателей, которые прикрываясь корочками фракции торгуют страной. Потому что у них мандат и их народ выбрал. Это открытое обращение - одумайтесь пока не поздно.

Ми бачимо, що навіть ті, кого наші люди вважали своїми обранцями, кому доручали владу в Україні чи навіть обирали їх як депутатів до Верховної Ради, торгують чи торгували Україною
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21.04.2022 03:09 Відповісти
І він має рацію на 100% що наші депутатики торгують Україною, здали Маріуполь просто так, якби ще Азова там не було і наших Піхотинців вони здали б Маріуполь у перший же день. Сволочі. Стільки наших людей поклали.
показати весь коментар
21.04.2022 07:03 Відповісти
Джерело:

- Дорогой Владимир Владимирович, - севшим голосом прохрипел Зеленский. - Как хорошо, что вы пришли. Жму руку, обнимаю!

Плита поднялась еще выше. Из-под пола показалась зловещая рука со смутно знакомыми браслетиками.

- Я всегда боялся признаться себе, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией, - быстро заговорил Зеленский. - Сегодня это осознали все наши внешние партнеры, а некоторые внутренние все еще не осознают! Я вот осознаю. Я всегда осознавал! Позвольте же заглянуть в ваши миролюбивые глаза.

Плитка отвалилась в сторону, и из появившейся на ее месте дыры на поверхность выбрался глава Офиса Андрея Ермака Андрей Ермак.
- Привет, Андрей! - удивленно воскликнул Зеленский, просияв от радости и облегчения. - Вот это неожиданность! Мы думали, что это русский крот, а это ты!
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21.04.2022 03:45 Відповісти
Хорошо намекает на оценку наших деятелей среди многих украинцев, которые пытаются торговать страной и её будущим.
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21.04.2022 03:06 Відповісти
Если в отряде есть предатель то с ним надо сплотится или хотя бы намекнуть ему что предавать не хорошо, не говоря уже о большем?
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21.04.2022 03:15 Відповісти
60 дней войны ... две лавры остаются УПЦ МП ... особенно смешно за Почаевскую лавру ... в западной части Украины любили раньше высказывать остальным за МП ... а сами то что?
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21.04.2022 03:07 Відповісти
А ти з якої "часті" України, мудак? Не переживай окацаплене чмо, прийде час ми вас всіх відправим по відомому напряму.
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21.04.2022 03:11 Відповісти
оце довбень .... тебе можна замість бика на кориду випускати ... хто ми? ти та твоя уявна армія інтернет-партизанів?)))
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21.04.2022 03:24 Відповісти
Я к таким людям отношусь ... снисходительно. Просто в реальном мире юродивые с нормальными гражданами не смешиваются, но в интернете возможно все. Раз такой боец, и армия своя есть, так вот и цель есть - взять штурмом Почаевскую лавру и выкинуть московитских попов на мороз.

Меня всегда удивлял этот анклав русского мира на территории Галичины/Волыни ... оказывается военный крейсер реальней потопить чем крейсер поповский .... тут же сразу же закрадывается мысль - кви продест? ... а сразу после нахдывает другая мысль - раз есть попы, так может и предатели тоже есть в тех краях?
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21.04.2022 03:42 Відповісти
Зрадники в Украiнi э скрiзь, Захiд Украiни не виключеня, надто жадiбний, але найбiльше шкодять засланцi у ВР, ОП, КМ i "силових" структурах - вони просто не дають краiнi розвиватись. От побачите скiльки пiсля вiйни "героiв" з"явится, дiйснi Героi будуть десь на задвiрках.
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21.04.2022 08:26 Відповісти
Довбень це ти **** кацапська, прийде час і мп піде ***** і такі як ти ****** малороси . ***** ****** в оркостан тікайте поки є можливість.
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21.04.2022 03:39 Відповісти
кажи адресу, куди тобі чупачупс вислати? ... щоб ти його добряче посмоктав
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21.04.2022 03:45 Відповісти
Кстати, у них на сайте заглавие шикарное.

Разом з прикладами геройства маємо приклади ницості тих, кого ми обирали у владу. Вони - як Юда Іскаріотський

Как вы думаете о ком они? Мне кажется что речь не о Киве.
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21.04.2022 03:17 Відповісти
ну да, засуджуємо ...
до речі, кастрообразноє закон про про колаборантів підписало?
(Розівка, Запорізької області)
https://twitter.com/i/status/1516478442908307456
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21.04.2022 03:39 Відповісти
Дуже цікаві думки по цьому приводу . Юрий Швец з 26 хвилини https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM . Не хотілося б щоб це було правдою , але ...
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21.04.2022 03:41 Відповісти
Вже була переписка на форумі. На жаль, правда, про яку потрібно не говорити - кричати!
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21.04.2022 04:18 Відповісти
у швєца головне в меседжі - вкид про "бариг(у)", як з язика у мосцєйчук знятий
а про головного по гуманітарці від ОРи агєнта Козиря-дЄрмака, звичайно ж, - мовчок
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21.04.2022 09:20 Відповісти
Здається Блаженнійший натякає на ОПу
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21.04.2022 04:03 Відповісти
До речі - дуже мудра людина.
Істинний пастор ніколи власноруч не вкаже, хто є хто. Він вкаже шлях до роздумів і кожен з пастви повинен сам вирішити для себе це питання.
Хтось подумає на киву, хтось на ОПЗЖ, хтось (можливо) на Порошенка, хтось ..... ще на когось.

І тільки від кожного з нас, від нашого ПРАВИЛЬНОГО вибору, на кого думати - залежить доля майбутнього УКраїни.
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21.04.2022 04:29 Відповісти
такі да, на ОПу
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21.04.2022 14:06 Відповісти
Что продали Украину, золотые слова. Только продали ее не сегодня, не вчера и не месяц назад. Никто никогда не спрашивал народ Украины, по какому курсу нам идти. Только в конечном итоге гибнут простые украинцы, а не типа элиты.
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21.04.2022 04:48 Відповісти
Треба з себе починати, в першу чергу зрадник твій папа
По друге ти зрадник сам, бо відмовився увійти в єдину українську церкву, об'єднавшись с пцу, поламав завіт любомира гузара
Наїсти пачку під час великого посту це наразі усі ваші досягнення
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21.04.2022 06:49 Відповісти
Так зеля перший і торгує Україною.Ми або переможемо або програємо.Буть які домовляння зворогом,будь які "посередини" і пошуки консенсусу,якісь там гаранти незрозуміло чого,то все прогрош.А саме цього і хоче зеля.Тільки перемога,тільки вступ в НАТО дасть нам майбутьнє.
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21.04.2022 07:39 Відповісти
Це він про свого начальника у Ватикані?
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21.04.2022 09:29 Відповісти
 
 