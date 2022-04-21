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Байден Джо (2853) росія (63568) США (20980)

Байден сьогодні виступить із заявою щодо ситуації довкола України

байден

Президент США Джо Байден у четвер вранці виступить із заявою щодо ситуації навколо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, це випливає з розкладу американського лідера, опублікованого Білим домом.

"Президент надасть оновлену інформацію про Росію та Україну", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Байден болісно сприймає кадри з руйнуваннями й цивільними жертвами в Україні, - Псакі

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А ведь может этот сукин сын закончить войну одним звонком!!! Я в этом уверен
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21.04.2022 06:45 Відповісти
Не говорите ерунды , война не заканчивается звонками и дипломатическими переговорами , прежде всего должна быть победа одной из сторон и в данном случае победит Украина!
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21.04.2022 06:56 Відповісти
Якщо це буде званок стратегічним силам США з наказом знищити кацапів як поняття
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21.04.2022 09:33 Відповісти
Маю надію, що він не буде знову запевнювати ху@лушу, що війська нато ні за яких обставин не будуть....
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21.04.2022 07:22 Відповісти
Дай нормальної зброї досить нас озброювати як моджахедів - рпг і калаш
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21.04.2022 08:54 Відповісти
 
 