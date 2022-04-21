Байден сьогодні виступить із заявою щодо ситуації довкола України

Президент США Джо Байден у четвер вранці виступить із заявою щодо ситуації навколо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, це випливає з розкладу американського лідера, опублікованого Білим домом.

"Президент надасть оновлену інформацію про Росію та Україну", - йдеться у повідомленні.

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