Байден сьогодні виступить із заявою щодо ситуації довкола України
Президент США Джо Байден у четвер вранці виступить із заявою щодо ситуації навколо України.
Як інформує Цензор.НЕТ, це випливає з розкладу американського лідера, опублікованого Білим домом.
"Президент надасть оновлену інформацію про Росію та Україну", - йдеться у повідомленні.
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