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Литва (2265) зброя (7278) допомога (7871)

Литва передала Україні важкі міномети

литва

Вільнюс передав Україні важкі міномети, вартість усієї військової допомоги Києву становить десятки мільйонів євро.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми передали Україні допомогу у вигляді важких мінометів, кількість називати не буду, проте передали точно не один", - сказав Анушаускас.

За його словами, Україні вже передано не лише ПЗРК Stinger, а й інші засоби ППО, протитанкове озброєння, амуніцію, гранати, кулемети, автомати, засоби зв'язку та інше. "Важко все назвати. Місяць тому я підрахував, що це було 35 позицій у різних видах", - сказав литовський міністр оборони.

За його словами, залишкова вартість усієї наданої допомоги сягає десятків мільйонів євро.

Також читайте: Уряд Німеччини викреслив зі списку допомоги України важке озброєння, - Bild

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Топ коментарі
+28
Дякуємо.
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21.04.2022 09:53
+26
Литовцям-черговий респект...
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21.04.2022 09:53
+15
У маленькой Литвы есть оружие чтобы нам помочь а у Германии нету. При етом Германия навязывается стать нам *гарантом безопасности*. Парадокс?
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21.04.2022 10:15
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Дякуємо.
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21.04.2022 09:53 Відповісти
Литовцям-черговий респект...
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21.04.2022 09:53 Відповісти
Вибачте , оффлайн : шановані форумчани , підкажіть фотохостинг для Цензора . Я вже задовбався їх мінять ...
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21.04.2022 09:57 Відповісти
Все дуже просто. Копіюєш посилання на якусь картинку які тут виставляють і отримуєш діючий хостинг. Всі діла.
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21.04.2022 11:45 Відповісти
Литва є справжнім другом України. Дякуємо вам усім за допомогу!
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21.04.2022 09:59 Відповісти
А ДУЖЕ важкі у вас є?
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21.04.2022 10:03 Відповісти
Хай живе Литва!
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21.04.2022 10:05 Відповісти
Спасибі,друзі литовці.
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21.04.2022 10:05 Відповісти
Щира подяка литовцям, а також естонцям, латвійцям, полякам, румунам і Джонсону! Ви рятуєте Україну!
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21.04.2022 10:05 Відповісти
- "Ми не такі, як Німеччина!"

Під таким гаслом Нідерланди передають зброю Україні

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21.04.2022 10:09 Відповісти
Це не просто друзі, це справжні брати.
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21.04.2022 10:10 Відповісти
У маленькой Литвы есть оружие чтобы нам помочь а у Германии нету. При етом Германия навязывается стать нам *гарантом безопасности*. Парадокс?
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21.04.2022 10:15 Відповісти
Дякуємо , ачу .З литовцями багато працював і дружу , але , ачу ,незнаю як то написати по литовськи .Дякуємо братам з Литви .
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21.04.2022 10:20 Відповісти
Dekoju Lietuvos broliams
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21.04.2022 10:34 Відповісти
хм, я колись по молодості служив на кпп і запитав у старшого товариша, як румунською буде "щасливої дороги", так от, "дутенпуло" (вибачаюсь), як з'ясувалось тим же вечором - неправильний варіант.
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21.04.2022 10:48 Відповісти
Малюсенькая Литва, и то с какими яйцами. А Германии позор!
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21.04.2022 10:21 Відповісти
Спасибо всем странам за оружие против рашистов!молодцы!
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21.04.2022 10:44 Відповісти
Особенно Израилю)) Который дает оружие(беспилотники) России но не Украине((((((((
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21.04.2022 11:49 Відповісти
Маленькое , но отважное государство. Настоящая европейская страна, храни их Всевышний!
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21.04.2022 10:53 Відповісти
БРАТЬЯ!!!!!!!!!
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21.04.2022 11:22 Відповісти
Литовцам очень приятно когда украинцы убивают русских орков которые до этого много горя принесли Литве. Вот-бы все так. Где бесплатные поставки оружия от Турции? От Китая? От Японии?
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21.04.2022 11:47 Відповісти
Кожен вбитий орк, знищений танк літак вертоліт не доідуть до Литви
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02.06.2022 15:46 Відповісти
 
 