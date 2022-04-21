Литва передала Україні важкі міномети

Вільнюс передав Україні важкі міномети, вартість усієї військової допомоги Києву становить десятки мільйонів євро.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми передали Україні допомогу у вигляді важких мінометів, кількість називати не буду, проте передали точно не один", - сказав Анушаускас.

За його словами, Україні вже передано не лише ПЗРК Stinger, а й інші засоби ППО, протитанкове озброєння, амуніцію, гранати, кулемети, автомати, засоби зв'язку та інше. "Важко все назвати. Місяць тому я підрахував, що це було 35 позицій у різних видах", - сказав литовський міністр оборони.

За його словами, залишкова вартість усієї наданої допомоги сягає десятків мільйонів євро.

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