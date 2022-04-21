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Литва (2335) оружие (10028) помощь (7420)

Литва передала Украине тяжелые минометы

литва

Вільнюс передав Україні важкі міномети, вартість усієї військової допомоги Києву становить десятки мільйонів євро.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы передали Украине помощь в виде тяжелых минометов, количество называть не буду, однако передали точно не один", – сказал Анушаускас.

По его словам, Украине уже переданы не только ПЗРК Stinger, но и другие средства ПВО, противотанковое вооружение, амуниция, гранаты, пулеметы, автоматы, средства связи и другое. "Трудно все назвать. Месяц назад я подсчитал, что это было 35 позиций в разных видах", – сказал литовский министр обороны.

По его словам, остаточная стоимость всей оказанной помощи достигает десятков миллионов евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Германии вычеркнуло из списка помощи Украины тяжелое вооружение, - Bild
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Топ комментарии
+28
Дякуємо.
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21.04.2022 09:53
+26
Литовцям-черговий респект...
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21.04.2022 09:53
+15
У маленькой Литвы есть оружие чтобы нам помочь а у Германии нету. При етом Германия навязывается стать нам *гарантом безопасности*. Парадокс?
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21.04.2022 10:15
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Дякуємо.
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21.04.2022 09:53 Ответить
Литовцям-черговий респект...
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21.04.2022 09:53 Ответить
Вибачте , оффлайн : шановані форумчани , підкажіть фотохостинг для Цензора . Я вже задовбався їх мінять ...
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21.04.2022 09:57 Ответить
Все дуже просто. Копіюєш посилання на якусь картинку які тут виставляють і отримуєш діючий хостинг. Всі діла.
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21.04.2022 11:45 Ответить
Литва є справжнім другом України. Дякуємо вам усім за допомогу!
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21.04.2022 09:59 Ответить
А ДУЖЕ важкі у вас є?
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21.04.2022 10:03 Ответить
Хай живе Литва!
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21.04.2022 10:05 Ответить
Спасибі,друзі литовці.
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21.04.2022 10:05 Ответить
Щира подяка литовцям, а також естонцям, латвійцям, полякам, румунам і Джонсону! Ви рятуєте Україну!
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21.04.2022 10:05 Ответить
- "Ми не такі, як Німеччина!"

Під таким гаслом Нідерланди передають зброю Україні

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21.04.2022 10:09 Ответить
Це не просто друзі, це справжні брати.
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21.04.2022 10:10 Ответить
У маленькой Литвы есть оружие чтобы нам помочь а у Германии нету. При етом Германия навязывается стать нам *гарантом безопасности*. Парадокс?
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21.04.2022 10:15 Ответить
Дякуємо , ачу .З литовцями багато працював і дружу , але , ачу ,незнаю як то написати по литовськи .Дякуємо братам з Литви .
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21.04.2022 10:20 Ответить
Dekoju Lietuvos broliams
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21.04.2022 10:34 Ответить
хм, я колись по молодості служив на кпп і запитав у старшого товариша, як румунською буде "щасливої дороги", так от, "дутенпуло" (вибачаюсь), як з'ясувалось тим же вечором - неправильний варіант.
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21.04.2022 10:48 Ответить
Малюсенькая Литва, и то с какими яйцами. А Германии позор!
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21.04.2022 10:21 Ответить
Спасибо всем странам за оружие против рашистов!молодцы!
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21.04.2022 10:44 Ответить
Особенно Израилю)) Который дает оружие(беспилотники) России но не Украине((((((((
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21.04.2022 11:49 Ответить
Маленькое , но отважное государство. Настоящая европейская страна, храни их Всевышний!
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21.04.2022 10:53 Ответить
БРАТЬЯ!!!!!!!!!
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21.04.2022 11:22 Ответить
Литовцам очень приятно когда украинцы убивают русских орков которые до этого много горя принесли Литве. Вот-бы все так. Где бесплатные поставки оружия от Турции? От Китая? От Японии?
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21.04.2022 11:47 Ответить
Кожен вбитий орк, знищений танк літак вертоліт не доідуть до Литви
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02.06.2022 15:46 Ответить
 
 