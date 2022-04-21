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Новости Война
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Германия (6726) оружие (10028) помощь (7420) Шольц Олаф (850)

Правительство Германии вычеркнуло из списка помощи Украины тяжелое вооружение, - Bild

шольц

Министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, представленного Украиной. При этом германская промышленность готова поставить много вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Об этом пишет немецкое издание Bild, в распоряжении которого есть украинские и немецкие списки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В списке, направленном Украиной с просьбой предоставить вооружение для борьбы с российским вторжением, были ряд тяжелых вооружений: танки "Leopard", БТР "Puma" и "Marder", БТР "Boxer", "Fuch".

Кроме того, Украина уведомила федеральное правительство и промышленность Германии об острой потребности в реактивных системах залпового огня и противокорабельных ракетах, а также противотанковых ракетах типа "Milan" и " Spike".

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Еще в середине марта почти все вооружение, запрошенное Украиной, было в списке поставок немецкой промышленности — даже современные танки Leopard 2.

По данным издания, после этого Минобороны по настоянию канцелярии Олафа Шольца начало сокращать список ы в результате перечень возможного экспорта вооружений немецкой военной промышленности в Украину сократился с 48 до 24 страниц.

Исчезло все тяжелое вооружение, которое немецкая промышленность хотела продать Украине. Из 15 первоначальных запросов Украины на вооружение остались только три, причем некоторые из них имеют альтернативы первоначальным запросам.

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Общая стоимость всех "консолидированных" немецких вооружений для Украины составляет всего 307 миллионов евро, хотя правительство Германии заявляло о выделении 1 млрд евро, большая часть которого пойдет Украине.

В немецком экспортном списке вооружений, составленном в очень общих чертах по соображениям безопасности, есть: транспортные средства, личное снаряжение, датчики и средства разведки, боеприпасы, материально-техническое обеспечение, оружие и стрелковое оружие, а также "полевое оборудование" для Украины.

Издание отмечает, что планируется поставка современных устройств, таких как высокотехнологичные радары и дистанционно управляемые боевые модули для установки на украинскую бронетехнику.

Транспортные средства включают модернизированные полноприводные автомобили, бронированные грузовики, бронированные автобусы и почти 100 тяжелых полуприцепов HX81 для быстрой перевозки украинских танков.

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Но тяжелого вооружения в списке нет.

Сообщается, что Министерство обороны Украины после получения информации о сокращенном списке отправило немецкой стороне еще два запроса: 9 апреля Киев вновь запросил у Берлина танки "Leopard-2" и самоходные гаубицы, а 16 апреля — зенитно-ракетные комплексы "IRIS-T".

По данным издания, ︎немецкое правительство проигнорировало эти письма.

19 апреля канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не поставляет тяжелое вооружение, так как этого не делают и другие страны например, США, Канада, Великобритания, Франция

На самом деле, США и Великобритания, а также Австралия и Нидерланды поставляют тяжелое вооружение в Украину.

Напомним, заместитель генерального инспектора Бундесвера Маркус Лаубенталь заявил, что такие поставки могут ослабить немецкую армию.

Представитель правительства Германии заявил, что Берлин больше не видит возможности поставлять в Украину оружие из запасов Бундесвера.
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Топ комментарии
+49
Німці фінансували російський фашизм, у боротьбі з яким гинуть українці, - американський історик Снайдер

І продовжують імітувати допомогу Україні
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21.04.2022 09:51
+34
Головний спонсором російського тероризму була Німетчина, так має бути написано в підручниках історії.
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21.04.2022 09:53
+26
К этой стране уже какое-то презрение просто
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21.04.2022 09:53
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Страница 2 из 2
До речі, а чому ви спілкуєтесь мовою окупанта
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21.04.2022 10:32 Ответить
А що ви хотіли? Шольц душею з росією.
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21.04.2022 10:03 Ответить
Заметте, ето те кто в первой шеренге рвется стать нашими *гарантами безопасности*.
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21.04.2022 10:03 Ответить
Замечу-НИКТО, кроме рф. Изучайте Зеленского.
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21.04.2022 10:25 Ответить
Вже й не дивує поведінка цих ... , говорять одне, а роблять - інше.
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21.04.2022 10:03 Ответить
фашисти+рашисти=близнюки-брати
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21.04.2022 10:06 Ответить
Хер Шольц заробляє на "Героя росії".
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21.04.2022 10:07 Ответить
Зато які ми круті цілого президента німеччини посилаєм на три букви!
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21.04.2022 10:08 Ответить
И правильно сделали.
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21.04.2022 10:23 Ответить
Что правильно? Без тяжелых вооружений остались, зато с посланым Штайнмайером? Опупеть!
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21.04.2022 10:27 Ответить
Німеччина - спонсор російського фашизму. Вони мріяли, що Україна швидко програє. Ти б хотів зустрічатися з їх клоунами?
Я так скажу, без росії Німеччина стане слабкою та залежною від США. Бо тільки США можуть порішати за нафту і газ.
Німеччина мріяла вилізти із-під США побратавшись і з росією.
Та х..й в них вийшло. Будуть знову розплачуватися за історичну діяльність. Їм не звикати
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21.04.2022 10:50 Ответить
Спасибо Ермаку за то что насоветовал не пускать Штанмайера с делегацией других президентов из Европы. Зачем было выёживаться до победы?
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21.04.2022 10:09 Ответить
А Зельц типа дурачок, который ничего не понимает и все повторяет за дЕрьмаком? А нах тогда дурачок занимает место Президента?
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21.04.2022 12:54 Ответить
Ему давно пора в отставку...
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21.04.2022 13:09 Ответить
Скнари німецькі. Нічого. Світ на вас клином не зійшовся. І без вас є достатньо постачальників. Благо американці, англійці та канадці, на яких вони з'їжджають, а також голандці виявились адекватними людьми, а фріци замарали себе в лайно по самі вуха, як і угорці.
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21.04.2022 10:09 Ответить
Щодо канадців - поставте на hold. На жаль.

Це пустопорожнє тріпло - то ні про що.
В нас згадують Гарпера.
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21.04.2022 10:26 Ответить
Так, Гарпер етнічний англосакс, він був би повною протилежністю французу Трюдо, а Трюдо, на жаль, буде макронити, виражати стурбованість і ніхера не робити
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21.04.2022 11:25 Ответить
трюдо лівак і недалека людина
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21.04.2022 12:38 Ответить
?.. наслідки політичної "далекоглядності" найвеличнішОГО дипломата + корумпованість німців =..(
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21.04.2022 10:09 Ответить
Наслідки отказу Штанмаера,цікаво хто такій мудрий підказав отказати Штанмаеру
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21.04.2022 10:11 Ответить
та зупиніться виз цим штангельциркулем, підхопили цю побрехеньку і носитесь з нею, як з писаною торбою. Немає в цьому рішенні нічого від цього старого мудака. Там зовсім інші міркування, щоб нам зброю не давати. Для того, щоб такі речі коментувати, вам потрібно вивчити історію соціалістів в дойчланд і особисто особу шольца, наприклад. Почніть вивчати ще історію їхніх керманичів ще з віллі брандта. зрозумієте, що вони завжди були опортуністами чесному веденню справ і прозорій й порядній поведінці.
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21.04.2022 11:15 Ответить
Дали зацепку! Вони "образились". Зацепка, психологічна шпаринка, розуміеш? Так часто буває і меж людьми...
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21.04.2022 11:27 Ответить
Ви пропонуєте вивчити історію соціалістів ізольовано від вивчення історії блеЗЄнських. Але так не вийде.
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21.04.2022 11:48 Ответить
зебилоид, вот зачем ты сейчас своего гукндосика отмаз0ываешь? Ты, дебила кусок, не понимаешь, что из-за него и тебе песец приснится, или собираешься в норе отсидеться?
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21.04.2022 12:56 Ответить
скільки вас тут тупих і недалеких зібралося. і всі вважають, що мають щось важливе сказати.
Зрозумійте ви: соціалісти - це лайт комуністи в європейській обгортці і в межах європейських умов законодавчих і життя...

І як я паскудно не відношусь до пісюаніста, але тут він ні до чого. так само було б з ким завгодно на посаді нашого Президента. Ці мудаки вирішують свої шкурні питання: за рахунок дешевих ресурсів з кацапії тримають конкурентність дойчер-економіки і,відповідно, себе і собі подібних при владі в цій країні. Ну як вам ще пояснити, що тут зовсім інші резони у них. і срати вони на нас хотіли. Як так сказати, щоб до вас дійшло???
Вони ж тільки і ворушитись почали через те, що їхні виборці (а не їх совість чи ще щось - все це у них атрофувалось і перетворилось в банківську картку) почали говорити, а то й волати про війну в нашій країні. А якби цього не було - їх пох.
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21.04.2022 14:19 Ответить
Ось про що я вам тут пишу - тільки від руху і уваги громадян Німеччини ці падли - керівники цієї країни почали рухатися:
Шольц і важке озброєння для України: канцлер Німеччини під вогнем критики ---

https://www.dw.com/uk/sholts-i-vazhke-ozbroiennia-dlia-ukrainy-kantsler-nimechchyny-pid-vohnem-krytyky/a-61531857?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml https://www.dw.com/uk/sholts-i-vazhke-ozbroiennia-dlia-ukrainy-kantsler-nimechchyny-pid-vohnem-krytyky/a-61531857?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml

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21.04.2022 14:24 Ответить
Нехай зеЛох ще раз пошле Штайнмайера
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21.04.2022 10:12 Ответить
Їх вже вся Європа без нас посилає - від обльоту території літаками Британії до тролінгу Нідерландами , так що нічого шукатичорного кота у темній кімнаті якщо його там немає ; нацисти германські просто і досі допомагають русофашистам , роблячи при цьому вигляд мироносців для решти країн ((
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21.04.2022 11:56 Ответить
Фашист шольц, как и меркельша, уже не скрывает свою связь и зависимость от комунофашиста путлера, шо Байден не видит это, или не может обломать рога продажным тварям?
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21.04.2022 10:14 Ответить
🛑Німаки,є німаки,що тут скажеш!Дійсно фінансували рашенську економіку,а як нам серйозно допомогти,то вони в кущі!Висновок один,можна розраховувати тільки на англомовні країни,та західних слов'ян і країни Балтійського регіону!
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21.04.2022 10:14 Ответить
Як підтримувати путлеризм в московії Німеччина за (приклад-потік 2 і не тільки),а надати озброєння (підтримуючи тим самим то самий путлеризм) ні. А що німецькому керівництву, гинуть же українці.
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21.04.2022 10:15 Ответить
Немцы и до войны неплохо работали на рашистов. После 2014 с их подачи Европа не отреагировала на события в Украине. Да и на нефтегазовую рашискую иглу ЕС именно германия посадила. Так что нечего удивительного. Именно из за действий германии, Британцы и вышли с ЕС. Так как у Британии есть яйца и достоинство не плясать под чужую дудку. В отличии от других мелких стран ЕС. Их кстати в ЕС не бойко любят, там немцы тоже своего рода "особая" нация с понтами как у рашистов.
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21.04.2022 10:17 Ответить
Раньше! Еще с приходом тандема ввх + фрау.
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21.04.2022 10:22 Ответить
Погоджуюся майже з усіма коментарями стосовно Німеччини, але вважаю що недопрацьовує наші дипломати. Це їхня робота переконувати німців про необхідність поставок зброї. Вони ж обмежилися публічним обсіром зеленського та чекають на результат. Тут всі засоби гарні для досягнення мети (озброєння). Незабуваймо що раша також нікуди з Німеччини не ділась і робить своє діло, де грошими, не погрозами, де іншими засобами. Нам що потрібно? Зброя? Так! То нех... корчити з себе світового лідера. Все це можна зробити після нашої ПЕРЕМОГИ!
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21.04.2022 10:17 Ответить
поширити в європі як шольц «хоче» допомагати,
бездіяльність також злочин, якщо можеш допомогти, а не робиш цього то стаєш співучасником злочину
шольц і німеччина допогає новому фюреру
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21.04.2022 10:18 Ответить
Всем, кто сейчас с теплотой посылает, как не надо было посылать бедного Штайнмайера.

Про штангенциркуля в немецких новостях уже забыли. О том, что штангенциркуля имели право послать вовсю говорят сами немцы - и простые, и эксперты, и политики высшего уровня, и промышленность. Шольца критикуют за нерешительность и двуличие и "оппозиционная" партия христианских демократов, и союзники по коалиции - зелёные и свободные демократы. Шольц, в своём желании ничего не делать и при этом всем угодить, продаёт интересы всех - и Украины, и Германии, и Европы.

Ещё раз напомню - партия социалистов блокировала оборонный заказ не то, что годами, а десятилетиями. Партия социалистов десятилетиями не имеет никакой программ- всех своих целей они добились ещё в 70е, и теперь просто плывут по течению, "что бы ни делать - лишь бы ничего не делатт. И этой программы партия социалистов сейчас свято держится.
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21.04.2022 10:20 Ответить
Глупости! Унизили Президента Германии! Надо понимать. А словесный понос ни к чему!
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21.04.2022 11:30 Ответить
Так, навіть сам Штанмаєр визнав що він помилявся всі ці роки зі своєю формулою, що його було за що послати нах.., але найбільше чомусь образився Шольц... Він просто зрадів такій підказкі від Зе-великого пАлководца, нажаль...
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21.04.2022 11:35 Ответить
Про то, как немцы извиняются, я писал в другом месте. Немцы - не русские. Извиняться за грехи прадедов тут учатся с детского сада. Вот так, например:

Юбилейная монета в 2 евро - 50 лет, как Вилли Бранд встал на колени в Варшавском Гетто. Приносить глубокие искренние извинения, и даже деньгами помогать - это у нас национальный спорт. Но что толку в этих деньгах, если на них нельзя у той же промышленности ничего купить? А они не хотят продавать танки, боясь, что россия сравнит это с 1941 годом - за панцерфаусты уже сравнили. Шольц боится потерять избирателей, которых приобрёл исключительно за то, что сидел на жопе ровно и не рыпался.
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21.04.2022 14:18 Ответить
Хутин предупредил Штаномайера, что Zеленое Г специально пошлет его куда подальше, чтобы он (Штанмайер) не вооружал из-за обиды Украину. Союз Фашистов!
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21.04.2022 10:23 Ответить
Фашиста фашиста підтримуватиме до кінця 4 - го райху .шмеркель ненатішиться ***** .
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21.04.2022 10:24 Ответить
Зараз у США назріває черговий скандал, а все завдяки баригам із зе-команди. Виявляється, що значна частина американської і європейської допомоги (броніки, каски, аптечки, мед препарати, гуманітарна допомога) замість того аби потрапляти на фронт, тупо лежить на складах і при цьому зелені бариги з модновладних кабінетів розпродають населенню те, що мало підти на фронт і як безкоштовна допомога постраждалим громадянам. Кому війна, а зе-гнидам - торгівля на крові.
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21.04.2022 10:24 Ответить
Факты.
Факты и цифры в студию.
Ссылки на авторитетные международные ресурсы.
Без них все сказанное - пустопорожняя болтовня.
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21.04.2022 10:44 Ответить
факты, пистобол инетый!?...руцке альешки методичку свежую подогнали...!? сверни ее в трубочку и засунь себе в жопу, поц мокрожопый..
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21.04.2022 10:52 Ответить
а кнопку спам важко натиснути замість текст писати ? ви бачили коли він зареєструвався на Цензорі ?
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21.04.2022 12:01 Ответить
Бред сумасшедшего. Кто из населения купит броники, каски, аптечки, консервы, это никому даром не нужно.
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21.04.2022 10:59 Ответить
Волонтери, які все це шукають кожен день.
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21.04.2022 11:01 Ответить
Ну, декому потрібно частіше посилати Президента Німеччини, мабуть, тоді точно дадуть! Доженуть - і ще дадуть, просто за тупе хамство на державному рівні!
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21.04.2022 10:35 Ответить
Не пишіть дурниць...Німці настільки прив'язані газом до шмоцкалів, що все рівно знайшли би якусь іншу "зачіпку", щоб не давати важку зброю. Тим більше, що в Дойчланді президент - то такий собі "зіцпрєдсєдатєль Фунт", від якого ніц не залежить. Все вирішує і керує Канцлер. Просто в них гешефт - на першому місці. А якісь там "цєннасті дємакратії" - то пустий звук, коли пре валом халява.
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21.04.2022 10:46 Ответить
Тобто, Ви вважаєте, що хамство не відіграло жодної ролі? Раджу поцікавитись реакцією німецької преси на вислови цього розумника. Ким би вони не були, гешефти не гешефти, але хамити союзникам - це діяти всупереч інтересам держави. Я того Штайнмаєра також терпіти не можу, але це не означає, що потрібно псувати стосунки з Німеччиною та ще й під час війни. ЗЄ не на сцені вже давно, міг би хоч трохи навчитись підбирати слова і думати про наслідки.
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21.04.2022 10:51 Ответить
А що там і де саме наш президент не так сказав Штайнмаєру? Наведіть цитату, киньте лінк?
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21.04.2022 12:31 Ответить
Почему зебилы все такие тупорылые?
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21.04.2022 12:58 Ответить
Більшість європолітиків хамили і ігнорували Україну 30 років! Більшість із них досі вважає РФ країною людей і путлєра президентом а не садистом, більшість з них досі вважає війну з рашизмом конфліктом, більшість з них навіть термін рашизм на рівні з фашизмом нацизмом комунізмом не застосовує. Більшість з них досі прийнятно ставиться до соціалістів, які нічим не відрізняються від комуністів! Єдина помилка наших зі штанмаєром в тому, що не розмазали словесно німців-виродків(завжди ними були і денацифікації не допомогла), а лише відморозилися від нього!
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21.04.2022 10:52 Ответить
иногда кажется что комментаторы этого сайта состоятт на довольствии в кремле. Bild бульварная газетенка и печатает за денежку все что угодно. немцы конечно черти еще те, но не надо искать везде зраду.
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21.04.2022 10:46 Ответить
позор немцам за ссыкливость!
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21.04.2022 10:46 Ответить
Взвились мокшанские троли . Разганяют "зраду" Внимание ! На ветке куча путинского дерьма..
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21.04.2022 10:47 Ответить
"Ще в середині березня майже все озброєння, яке запросило Україна, було в списку поставок німецької промисловості - навіть ******* танки Leopard 2." Ну, декому потрібно частіше посилати Президента Німеччини, мабуть, тоді точно дадуть! Доженуть - і ще дадуть, просто за тупе хамство на державному рівні! Тому Німеччина просто зреагувала, декому триндіти менше треба (((
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21.04.2022 10:48 Ответить
Прошу читачів та адмінів звернути увагу на бота Kindrat74 - як мінімум 3 коментарі з одним контекстом.
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21.04.2022 12:33 Ответить
Це результат відмови Штайнмаєру у приїзді в Київ. А відмова -результат диверсії єрмака. Єрмак підсунув зе папірець-той виразно, емоційно (досвід актора!) зачитав...
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21.04.2022 10:54 Ответить
А как у вас это укладывается в голове? В оружии отказали в марте, а послали штанмайера в апреле. Тут явно все наоборот, ещё и мало послали. Ну а остальные ваши фантазии вообще бред.
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21.04.2022 11:02 Ответить
Нарешті. Чомусь ніхто не звертає увагу на таймлайн.

Про
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21.04.2022 12:44 Ответить
ви просто коментуєте, однак ні біса не розумієте в політиці дойчланд і в наріжних каменях конкурентності їхньої економіки. А це газ і ресурси з кацапі. Без них вони швидко скотяться на треті ролі. Це треба знати (багато треба знати), а не писати на форумі пустопорожні гасла.
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21.04.2022 11:19 Ответить
Ну то піди і КУПИ ЗА ТІ СРАНІ ГРОШІ ЖИТТЯ СВОЇЙ ДИТИНІ. І ДІТЯМ З БУЧІ, І З ІНШИХ МІСТ,
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21.04.2022 11:42 Ответить
В Германии Bild является ярким представителем немецкоязычной бульварной прессы.
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21.04.2022 10:56 Ответить
Що можна говорити, якщо в середині країни порохоботи не суть таку херню
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21.04.2022 11:08 Ответить
Главное - немчуре эти финделя не забыть после войны... особенно когда захотят наш хлеб, масло и многое другое. И вообще - пора германию выпиливать из Европейских гегемонов.....
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21.04.2022 11:24 Ответить
Порада Єрмака пройшла вдало.
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21.04.2022 11:25 Ответить
Знову німчура зробить вигляд, що можна кацапські літаки і танки одними касками знищити.
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21.04.2022 11:27 Ответить
Не треба в особі Шольца бачити всю Німеччину! Саме зараз канцлер став дуже непопулярний за цю політику - перечекати, а далі якось буде. Більшість німців все ж таки адекватні, і політиків адекватних теж вистачає. Усі газети критикують Шольца, як він з усіх сил намагається перешкодити поставкам важкому озброєння, нібито, навіть Сполучені Штати і Британія не надають важкого озброєння, а вони надають! і тут вишенка на торті, це як Нідерланди заявили про постачання PzH-2000. Німецьких, Карл.
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21.04.2022 11:29 Ответить
Ну, по-перше не викреслили, бо список від української влади - це майже все, що на озброєнні у німців. По-друге, важливо не те, що не будуть постачати (це їхнє право, а не обов'язок), а те що планують, і наскільки це буде швидко.
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21.04.2022 11:31 Ответить
Ща на меня накинуться , но-пошли ка немчура за кораблем))))) Они хуже русни. Те хоть открыто пошли войной. А эти наследники Гитлера , мало что блокировали поставки вначале войны, теперь открыто играют своими заявлениями на врага. Или может они тожк ВРАГИ. НА ПАРУ С МАДЯРАМИ? Почему-то у меня такое мнение сложилось. МИД - пошлите их лесом, нам такая "помощь" на йух не нужна. После победы будут больше всех пиликать КАК ОНИ СПАСЛИ УКРАИНУ И МИР, ФТОПКУ,,,,,
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21.04.2022 11:40 Ответить
Уявіть себе на місці Штайнмаєра (і його виборців)-ви публічно визнали помилку і запропонували допомогу (а Німеччина готувала для України свій ленд-ліз) а вас послали...
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21.04.2022 11:54 Ответить
***** ТВАРЬ!
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21.04.2022 12:01 Ответить


https://threadreaderapp.com/user/noclador Томас С. Тайнер

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https://twitter.com/noclador/status/1516545893805273091 19 апр • 7 твитов • 2 мин чтения

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Хронология лжи https://twitter.com/OlafScholz 🇩🇪 @OlafScholz :

1) В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всего доступного оружия.
2) Шольц не делит список с Украиной.
3) Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия для передачи Украине.

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4) Оборонная промышленность Германии сливает список послу Украины.
5) Шольц говорит, что оружие в списке не работает.
6) В оборонной промышленности это отрицают и сливают список в прессу.
7) Шольц констатирует, что украинцы не могут освоить оружие в отведенное время.

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8) Немецкие военные эксперты сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.
9) Шольц говорит, что оружие необходимо НАТО, и НАТО должно одобрить его передачу.
10) Чиновники НАТО и немецкие генералы это отрицают.

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11) Шольц говорит, что ни один другой союзник по НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение Украине.
12) США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и др. публикуют списки тяжелого вооружения, которое они поставляют в Украину.

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13) Под давлением Шольц объявляет о 2 миллиардах евро для вооруженных сил Украины.
14) Немецкие парламентарии узнают, что на самом деле это всего лишь 1 миллиард евро, которого не будет еще 2-3 месяца, а затем Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок любой товар, который Украина хочет купить.

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15) США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят полдня, пытаясь вразумить Шольца.
16) Шольц делает заявление и говорит, что Украина может сейчас получить 1 миллиард евро и заказать из списка все, что захочет.

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17) Посол Украины говорит, что Шольц убрал из списка все товары, которые на самом деле нужны Украине, прежде чем передать их Украине, а то, что осталось в списке, составляет лишь часть от 1 миллиарда евро.

Шольц не некомпетентен и не лжив, он просто работает на русских.
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21.04.2022 12:09 Ответить
Ущербні й перелякані фріци не можуть поставитии нам ьерміново озброєння, а собі його поповнити в короткій чи середньокороткій пкрспективі... замилюють очі собі, Європі і нам....тим самим допомагають не нам, а фашистам кремля. Невже вони такі тупі й не розуміють, шо ми перша лінія оборони від фашистів кремля? в це повірити не можу...
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21.04.2022 12:10 Ответить
Чому слова Шрьодер, Штайнмаєр, Шольц і шайзе - починаються з однієї й тієї ж літери?
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21.04.2022 12:19 Ответить
З 2015 року, найбільшими поставщиками зброї до кацапстану були Німеччина та Франція..!!! Це так, для кругозору.
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21.04.2022 12:25 Ответить
Хуже всего что Франция и Германия поставляли парашке те вооружения которые она сама не могла изготовить и которые резко повышают эффективность рашкинского оружия. Германия и Франция поставляли системы наведения для артсистем Парашки-это во время когда Парашка убивала украинцев в Донбассе. Для цинычных немцев и французов-деньги не пахнут. Даже если на этих деньгах кровь Украинцев
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21.04.2022 13:00 Ответить
Подякуйте Боневтіку, як ефектно він послав призидента Німеччини!
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21.04.2022 12:31 Ответить
Правильно послал,поскольку штанмаер и шольц только разговоры говорили о помощи но ничего не делали. Немцы-это реально шлюхи у русских и сосут у русских член. иИ немецким проституткам это очень нравится-тем более что Русские им за это хорошо платят
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21.04.2022 13:03 Ответить
100%. "Дипломати" з підворітні, блін.
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21.04.2022 15:37 Ответить
Немцы - чемпионы мира по бережливости. Тяжелое вооружение стоит дороже ПТРК - вот у них и наступает "Инфаркт Микарда, вот такой рубец!"
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21.04.2022 12:33 Ответить
У немцев полно денег и возможностей купить любое оружие. Немци меньше всех помогли Украине в пересчете сумма помощи к ВВП страны Просто Немцы плотно лежат под Россией и не хотят злить Путина помогая Украине реальным оружием а не словами А дать Украине 1-2 миллиарда для Германии это сущие копейки. Они России каждые 2-3 дня по миллиарду дают за энергоносители Каждые 2-3 дня и так 360 дней в году!
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21.04.2022 13:06 Ответить
Нацистами були, нацистами і помруть, тварі...
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21.04.2022 12:53 Ответить
полуватные мроzzи...
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21.04.2022 13:15 Ответить
говорят ему ща импичмент зделают ножницами по сосиске боварской без пива..шнапса не давать
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21.04.2022 13:16 Ответить
Доки на дні Балтійського моря лежатиме труба, вони завжди дивитимуться в її бік. Це все, що треба знати про німецьку владу.
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21.04.2022 13:17 Ответить
Хронологія "хитань" Шольца, з англомовного нету:

1) В кінці лютого оборонна промисловість Німеччини надсилає Шольцу довгий перелік всього наявного в країні озброєння;

2) Шольц не дає список Україні по запиту;

3) Шольц каже, що в Німеччині більше не залишилось зброї для України

4) Оборонна промисловість Німеччини дає перелік напряму українському послу;

5) Шольц каже, що зброя з переліку не працює;

6) Оборонний комплекс Німеччини це спростовує і надає перелік пресі;

7) Шольц каже, що українці не зможуть швидко опанувати німецьку важку техніку;

8) Німецькі військові експерти кажуть німецькій пресі, що українці зможуть опанувати зброю за 2-3 тижні;

9) Шольц каже, що зброя потрібна для НАТО, і НАТО має схвалити передачу;

10) Чиновники НАТО та німецькі генерали це спростовують;

11) Шольц каже, що жоден союзник НАТО та ЄС не постачає тяжке озброєння Україні;

12) США, Великобританія, Австралія, Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Турція, Італія, Фінляндія, Данія, Нідерланди публікують перелік важкого озброєння, які вони постачатимуть Україні.

13) Під тиском Шольц оголошує 2 млрд євро допомоги Україні;

14) Бундестаг з'ясовує, що насправді з цього Україна отримає лише 1 млрд, і через 2-3 місяці, причому Шольц зберігає право ветувати це рішення;

15) США, Франція, Великобританія витрачають сили для того, щоб вплинути на Шольца;

16) Шольц виступає із заявою, що Україна вже зараз отримає 1 млрд і може вибрати із переліка озброєння все, що захоче;

17) Посол України в Німеччині каже, що Шольц видалив із переліка всі позиції, в яких була зацікавлена Україна, а вартість всього переліку, що залишився, вартує менше 1 млрд.

Ще питання?
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21.04.2022 13:23 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/category/pojasnenija/ Хронология лжи канцлера Шольца (Олег Пономарь)
В конце февраля оборонная промышленность Германии присылает Шольцу длинный список всего имеющегося оружия. Шольц не делится списком с Украиной.
Шольц говорит, что у Германии больше не осталось оружия для передачи Украине.
Оборонная промышленность Германии сливает список послу Украины.
Шольц говорит, что оружие в списке не рабочее. В оборонной промышленности это отрицают и сливают список в прессу.
Шольц констатирует, что украинцы не смогут освоить оружие в отведенное время. Немецкие военные эксперты сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.
Шольц говорит, что оружие необходимо НАТО, и НАТО должно одобрить его передачу. Чиновники НАТО и немецкие генералы это отрицают.
Шольц говорит, что ни один другой союзник по НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение Украине. США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и др. публикуют списки тяжелого вооружения, которое они поставляют в Украину.
Под давлением Шольц объявляет € 2 миллиарда на оружие для Украины. Немецкие парламентарии узнают, что на самом деле это всего лишь € 1 миллиард, которых не будет в наличии еще 2-3 месяца, и даже после Шольц может наложить вето на любой вид оружия, который Украина хочет купить.
США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят полдня в переговорах, пытаясь вразумить Шольца. Шольц делает заявление и говорит, что Украина может сейчас иметь € 1 миллиард и заказывать из списка все, что захочет.
Посол Украины говорит, что Шольц удалил все тяжелое оружие, которое Украина действительно хочет, из списка, прежде чем передать его Украине, и то, что осталось в списке, составляет лишь часть € 1 миллиарда.
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21.04.2022 14:39 Ответить
Канцлеру Шольцу загрожує відставка,опозиція почала готуватися до процедури висловлення недовіри.Німецькі депутати не підтримують позицію яку зайняв Олаф Шольц!
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21.04.2022 15:16 Ответить
Хай Боневтік ще Джонсона пошле за Штайнмаєром, щоб і Британія допомогу скоротила. А американську допомогу на складах складемо і підемо з путлером про мир домовлятися.

Велика частина військової і медичної допомоги Заходу не доходить до передової, а "осідає" на складах. https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM і першоджерело від CNN https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM&t=225s
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21.04.2022 15:34 Ответить
ШОЛЦ БОИТСЯ АГРЕССОРА КОТОРОГО УЖЕ СКОРО НЕ БУДЕТ ВООБЩЕ. СЛАВА УКРАИНЕ!
ПОСЛЕ ВОЙНЫ .ПОСЛЕ ВОЙНЫ УКРАИНА ВСЕМ СТРАНАМ БЛУЖДАВШИМ УКАЖЕТ СВОЕ МЕСТО.
СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.04.2022 15:35 Ответить
Наш НєЛох довийобувався
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21.04.2022 23:41 Ответить
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