Правительство Германии вычеркнуло из списка помощи Украины тяжелое вооружение, - Bild
Министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, представленного Украиной. При этом германская промышленность готова поставить много вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Об этом пишет немецкое издание Bild, в распоряжении которого есть украинские и немецкие списки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В списке, направленном Украиной с просьбой предоставить вооружение для борьбы с российским вторжением, были ряд тяжелых вооружений: танки "Leopard", БТР "Puma" и "Marder", БТР "Boxer", "Fuch".
Кроме того, Украина уведомила федеральное правительство и промышленность Германии об острой потребности в реактивных системах залпового огня и противокорабельных ракетах, а также противотанковых ракетах типа "Milan" и " Spike".
Еще в середине марта почти все вооружение, запрошенное Украиной, было в списке поставок немецкой промышленности — даже современные танки Leopard 2.
По данным издания, после этого Минобороны по настоянию канцелярии Олафа Шольца начало сокращать список ы в результате перечень возможного экспорта вооружений немецкой военной промышленности в Украину сократился с 48 до 24 страниц.
Исчезло все тяжелое вооружение, которое немецкая промышленность хотела продать Украине. Из 15 первоначальных запросов Украины на вооружение остались только три, причем некоторые из них имеют альтернативы первоначальным запросам.
Общая стоимость всех "консолидированных" немецких вооружений для Украины составляет всего 307 миллионов евро, хотя правительство Германии заявляло о выделении 1 млрд евро, большая часть которого пойдет Украине.
В немецком экспортном списке вооружений, составленном в очень общих чертах по соображениям безопасности, есть: транспортные средства, личное снаряжение, датчики и средства разведки, боеприпасы, материально-техническое обеспечение, оружие и стрелковое оружие, а также "полевое оборудование" для Украины.
Издание отмечает, что планируется поставка современных устройств, таких как высокотехнологичные радары и дистанционно управляемые боевые модули для установки на украинскую бронетехнику.
Транспортные средства включают модернизированные полноприводные автомобили, бронированные грузовики, бронированные автобусы и почти 100 тяжелых полуприцепов HX81 для быстрой перевозки украинских танков.
Но тяжелого вооружения в списке нет.
Сообщается, что Министерство обороны Украины после получения информации о сокращенном списке отправило немецкой стороне еще два запроса: 9 апреля Киев вновь запросил у Берлина танки "Leopard-2" и самоходные гаубицы, а 16 апреля — зенитно-ракетные комплексы "IRIS-T".
По данным издания, ︎немецкое правительство проигнорировало эти письма.
19 апреля канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не поставляет тяжелое вооружение, так как этого не делают и другие страны например, США, Канада, Великобритания, Франция
На самом деле, США и Великобритания, а также Австралия и Нидерланды поставляют тяжелое вооружение в Украину.
Напомним, заместитель генерального инспектора Бундесвера Маркус Лаубенталь заявил, что такие поставки могут ослабить немецкую армию.
Представитель правительства Германии заявил, что Берлин больше не видит возможности поставлять в Украину оружие из запасов Бундесвера.
Пожалуйста, подождите...
Я так скажу, без росії Німеччина стане слабкою та залежною від США. Бо тільки США можуть порішати за нафту і газ.
Німеччина мріяла вилізти із-під США побратавшись і з росією.
Та х..й в них вийшло. Будуть знову розплачуватися за історичну діяльність. Їм не звикати
Це пустопорожнє тріпло - то ні про що.
В нас згадують Гарпера.
Зрозумійте ви: соціалісти - це лайт комуністи в європейській обгортці і в межах європейських умов законодавчих і життя...
І як я паскудно не відношусь до пісюаніста, але тут він ні до чого. так само було б з ким завгодно на посаді нашого Президента. Ці мудаки вирішують свої шкурні питання: за рахунок дешевих ресурсів з кацапії тримають конкурентність дойчер-економіки і,відповідно, себе і собі подібних при владі в цій країні. Ну як вам ще пояснити, що тут зовсім інші резони у них. і срати вони на нас хотіли. Як так сказати, щоб до вас дійшло???
Вони ж тільки і ворушитись почали через те, що їхні виборці (а не їх совість чи ще щось - все це у них атрофувалось і перетворилось в банківську картку) почали говорити, а то й волати про війну в нашій країні. А якби цього не було - їх пох.
Шольц і важке озброєння для України: канцлер Німеччини під вогнем критики ---
https://www.dw.com/uk/sholts-i-vazhke-ozbroiennia-dlia-ukrainy-kantsler-nimechchyny-pid-vohnem-krytyky/a-61531857?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml https://www.dw.com/uk/sholts-i-vazhke-ozbroiennia-dlia-ukrainy-kantsler-nimechchyny-pid-vohnem-krytyky/a-61531857?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
бездіяльність також злочин, якщо можеш допомогти, а не робиш цього то стаєш співучасником злочину
шольц і німеччина допогає новому фюреру
Про штангенциркуля в немецких новостях уже забыли. О том, что штангенциркуля имели право послать вовсю говорят сами немцы - и простые, и эксперты, и политики высшего уровня, и промышленность. Шольца критикуют за нерешительность и двуличие и "оппозиционная" партия христианских демократов, и союзники по коалиции - зелёные и свободные демократы. Шольц, в своём желании ничего не делать и при этом всем угодить, продаёт интересы всех - и Украины, и Германии, и Европы.
Ещё раз напомню - партия социалистов блокировала оборонный заказ не то, что годами, а десятилетиями. Партия социалистов десятилетиями не имеет никакой программ- всех своих целей они добились ещё в 70е, и теперь просто плывут по течению, "что бы ни делать - лишь бы ничего не делатт. И этой программы партия социалистов сейчас свято держится.
Юбилейная монета в 2 евро - 50 лет, как Вилли Бранд встал на колени в Варшавском Гетто. Приносить глубокие искренние извинения, и даже деньгами помогать - это у нас национальный спорт. Но что толку в этих деньгах, если на них нельзя у той же промышленности ничего купить? А они не хотят продавать танки, боясь, что россия сравнит это с 1941 годом - за панцерфаусты уже сравнили. Шольц боится потерять избирателей, которых приобрёл исключительно за то, что сидел на жопе ровно и не рыпался.
Факты и цифры в студию.
Ссылки на авторитетные международные ресурсы.
Без них все сказанное - пустопорожняя болтовня.
Про
https://threadreaderapp.com/user/noclador Томас С. Тайнер
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=1516545893805273091 https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=1516545893805273091 https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1516545893805273091 https://twitter.com/noclador/status/1516545893805273091
https://twitter.com/noclador/status/1516545893805273091 19 апр • 7 твитов • 2 мин чтения
ЗакладкаСохранить как PDF Мои авторы
Хронология лжи https://twitter.com/OlafScholz 🇩🇪 @OlafScholz :
1) В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всего доступного оружия.
2) Шольц не делит список с Украиной.
3) Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия для передачи Украине.
1/7
4) Оборонная промышленность Германии сливает список послу Украины.
5) Шольц говорит, что оружие в списке не работает.
6) В оборонной промышленности это отрицают и сливают список в прессу.
7) Шольц констатирует, что украинцы не могут освоить оружие в отведенное время.
2/7
8) Немецкие военные эксперты сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.
9) Шольц говорит, что оружие необходимо НАТО, и НАТО должно одобрить его передачу.
10) Чиновники НАТО и немецкие генералы это отрицают.
3/7
11) Шольц говорит, что ни один другой союзник по НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение Украине.
12) США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и др. публикуют списки тяжелого вооружения, которое они поставляют в Украину.
4/7
13) Под давлением Шольц объявляет о 2 миллиардах евро для вооруженных сил Украины.
14) Немецкие парламентарии узнают, что на самом деле это всего лишь 1 миллиард евро, которого не будет еще 2-3 месяца, а затем Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок любой товар, который Украина хочет купить.
5/7
15) США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят полдня, пытаясь вразумить Шольца.
16) Шольц делает заявление и говорит, что Украина может сейчас получить 1 миллиард евро и заказать из списка все, что захочет.
6/7
17) Посол Украины говорит, что Шольц убрал из списка все товары, которые на самом деле нужны Украине, прежде чем передать их Украине, а то, что осталось в списке, составляет лишь часть от 1 миллиарда евро.
Шольц не некомпетентен и не лжив, он просто работает на русских.
1) В кінці лютого оборонна промисловість Німеччини надсилає Шольцу довгий перелік всього наявного в країні озброєння;
2) Шольц не дає список Україні по запиту;
3) Шольц каже, що в Німеччині більше не залишилось зброї для України
4) Оборонна промисловість Німеччини дає перелік напряму українському послу;
5) Шольц каже, що зброя з переліку не працює;
6) Оборонний комплекс Німеччини це спростовує і надає перелік пресі;
7) Шольц каже, що українці не зможуть швидко опанувати німецьку важку техніку;
8) Німецькі військові експерти кажуть німецькій пресі, що українці зможуть опанувати зброю за 2-3 тижні;
9) Шольц каже, що зброя потрібна для НАТО, і НАТО має схвалити передачу;
10) Чиновники НАТО та німецькі генерали це спростовують;
11) Шольц каже, що жоден союзник НАТО та ЄС не постачає тяжке озброєння Україні;
12) США, Великобританія, Австралія, Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Турція, Італія, Фінляндія, Данія, Нідерланди публікують перелік важкого озброєння, які вони постачатимуть Україні.
13) Під тиском Шольц оголошує 2 млрд євро допомоги Україні;
14) Бундестаг з'ясовує, що насправді з цього Україна отримає лише 1 млрд, і через 2-3 місяці, причому Шольц зберігає право ветувати це рішення;
15) США, Франція, Великобританія витрачають сили для того, щоб вплинути на Шольца;
16) Шольц виступає із заявою, що Україна вже зараз отримає 1 млрд і може вибрати із переліка озброєння все, що захоче;
17) Посол України в Німеччині каже, що Шольц видалив із переліка всі позиції, в яких була зацікавлена Україна, а вартість всього переліку, що залишився, вартує менше 1 млрд.
Ще питання?
В конце февраля оборонная промышленность Германии присылает Шольцу длинный список всего имеющегося оружия. Шольц не делится списком с Украиной.
Шольц говорит, что у Германии больше не осталось оружия для передачи Украине.
Оборонная промышленность Германии сливает список послу Украины.
Шольц говорит, что оружие в списке не рабочее. В оборонной промышленности это отрицают и сливают список в прессу.
Шольц констатирует, что украинцы не смогут освоить оружие в отведенное время. Немецкие военные эксперты сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.
Шольц говорит, что оружие необходимо НАТО, и НАТО должно одобрить его передачу. Чиновники НАТО и немецкие генералы это отрицают.
Шольц говорит, что ни один другой союзник по НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение Украине. США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и др. публикуют списки тяжелого вооружения, которое они поставляют в Украину.
Под давлением Шольц объявляет € 2 миллиарда на оружие для Украины. Немецкие парламентарии узнают, что на самом деле это всего лишь € 1 миллиард, которых не будет в наличии еще 2-3 месяца, и даже после Шольц может наложить вето на любой вид оружия, который Украина хочет купить.
США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят полдня в переговорах, пытаясь вразумить Шольца. Шольц делает заявление и говорит, что Украина может сейчас иметь € 1 миллиард и заказывать из списка все, что захочет.
Посол Украины говорит, что Шольц удалил все тяжелое оружие, которое Украина действительно хочет, из списка, прежде чем передать его Украине, и то, что осталось в списке, составляет лишь часть € 1 миллиарда.
Велика частина військової і медичної допомоги Заходу не доходить до передової, а "осідає" на складах. https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM і першоджерело від CNN https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM&t=225s
ПОСЛЕ ВОЙНЫ .ПОСЛЕ ВОЙНЫ УКРАИНА ВСЕМ СТРАНАМ БЛУЖДАВШИМ УКАЖЕТ СВОЕ МЕСТО.
СЛАВА УКРАИНЕ!