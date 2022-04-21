УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11904 відвідувача онлайн
Новини Війна
34 371 200
Німеччина (7090) зброя (7278) допомога (7871) Шольц Олаф (1078)

Уряд Німеччини викреслив зі списку допомоги України все важке озброєння, - Bild

шольц

Міністерство оборони Німеччини виключило все важке озброєння зі списку який подала Україна. При цьому німецька промисловість готова поставити багато озброєнь у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Про це пише німецьке видання Bild, у розпорядженні якого є українські та німецькі списки, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У списку, спрямованому Україною з проханням надати озброєння для боротьби з російським вторгненням, була низка важких озброєнь: танки "Leopard", БТР "Puma" та "Marder", БТР "Boxer", "Fuch".

Крім того, Україна повідомила федеральний уряд і промисловість Німеччини про гостру потребу в реактивних системах залпового вогню та протикорабельних ракетах, а також протитанкових ракетах типу "Milan" і "Spike".

Читайте: Німці фінансували російський фашизм, у боротьбі з яким гинуть українці, - американський історик Снайдер

Ще в середині березня майже все озброєння, яке запросило Україна, було в списку поставок німецької промисловості - навіть сучасні танки Leopard 2.

За даними видання, після цього Міноборони Німеччини на настійну вимогу канцелярії Олафа Шольца почало скорочувати списки, і в результаті перелік можливого експорту озброєнь німецької військової промисловості в Україну скоротився з 48 до 24 сторінок.

Зникло все важке озброєння, яке німецька промисловість хотіла продати Україні. З 15 початкових запитів України на озброєння залишилося лише три, причому деякі з них мають альтернативи.

Також читайте: В уряді Німеччини кажуть, що більше не можуть давати Україні зброю з запасів Бундесверу

Загальна вартість усіх "консолідованих" німецьких озброєнь для України становить лише 307 мільйонів євро, хоча уряд Німеччини заявляв про виділення 1 млрд євро, більша частина якого нібито мала піти Україні.

У німецькому експортному списку озброєнь, складеному в дуже загальних рисах з міркувань безпеки, є транспортні засоби, особисте спорядження, датчики та засоби розвідки, боєприпаси, матеріально-технічне забезпечення, зброя та стрілецька зброя, а також "польове обладнання" для України.

Видання зазначає, що планується постачання сучасних пристроїв, таких як високотехнологічні радари та дистанційно керовані бойові модулі для встановлення на українську бронетехніку.

Транспортні засоби включають модернізовані повнопривідні автомобілі, броньовані вантажівки, броньовані автобуси та майже 100 важких напівпричепів HX81 для швидкого перевезення українських танків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постачання Україні броньованих машин - не табу для Німеччини, - Бербок

Але важкого озброєння у списку немає.

Повідомляється, що Міністерство оборони України після отримання інформації про скорочений список надіслало німецькій стороні ще два запити: 9 квітня Київ знову запросив у Берліна танки "Leopard-2" та самохідні гаубиці, а 16 квітня - зенітно-ракетні комплекси "IRIS-T".

За даними видання, ︎німецький уряд проігнорував ці листи.

19 квітня канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачає важке озброєння, оскільки цього не роблять і інші країни, наприклад, США, Канада, Великобританія, Франція.

Насправді США та Великобританія, а також Австралія та Нідерланди постачають важке озброєння в Україну.

Нагадаємо, заступник генерального інспектора Бундесверу Маркус Лаубенталь заявив, що такі поставки можуть ослабити німецьку армію.

Речник уряду Німеччини заявив, що Берлін більше не бачить можливості постачати в Україну зброю із запасів Бундесверу.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+49
Німці фінансували російський фашизм, у боротьбі з яким гинуть українці, - американський історик Снайдер

І продовжують імітувати допомогу Україні
показати весь коментар
21.04.2022 09:51
+34
Головний спонсором російського тероризму була Німетчина, так має бути написано в підручниках історії.
показати весь коментар
21.04.2022 09:53
+26
К этой стране уже какое-то презрение просто
показати весь коментар
21.04.2022 09:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
До речі, а чому ви спілкуєтесь мовою окупанта
показати весь коментар
21.04.2022 10:32 Відповісти
А що ви хотіли? Шольц душею з росією.
показати весь коментар
21.04.2022 10:03 Відповісти
Заметте, ето те кто в первой шеренге рвется стать нашими *гарантами безопасности*.
показати весь коментар
21.04.2022 10:03 Відповісти
Замечу-НИКТО, кроме рф. Изучайте Зеленского.
показати весь коментар
21.04.2022 10:25 Відповісти
Вже й не дивує поведінка цих ... , говорять одне, а роблять - інше.
показати весь коментар
21.04.2022 10:03 Відповісти
фашисти+рашисти=близнюки-брати
показати весь коментар
21.04.2022 10:06 Відповісти
Хер Шольц заробляє на "Героя росії".
показати весь коментар
21.04.2022 10:07 Відповісти
Зато які ми круті цілого президента німеччини посилаєм на три букви!
показати весь коментар
21.04.2022 10:08 Відповісти
И правильно сделали.
показати весь коментар
21.04.2022 10:23 Відповісти
Что правильно? Без тяжелых вооружений остались, зато с посланым Штайнмайером? Опупеть!
показати весь коментар
21.04.2022 10:27 Відповісти
Німеччина - спонсор російського фашизму. Вони мріяли, що Україна швидко програє. Ти б хотів зустрічатися з їх клоунами?
Я так скажу, без росії Німеччина стане слабкою та залежною від США. Бо тільки США можуть порішати за нафту і газ.
Німеччина мріяла вилізти із-під США побратавшись і з росією.
Та х..й в них вийшло. Будуть знову розплачуватися за історичну діяльність. Їм не звикати
показати весь коментар
21.04.2022 10:50 Відповісти
Спасибо Ермаку за то что насоветовал не пускать Штанмайера с делегацией других президентов из Европы. Зачем было выёживаться до победы?
показати весь коментар
21.04.2022 10:09 Відповісти
А Зельц типа дурачок, который ничего не понимает и все повторяет за дЕрьмаком? А нах тогда дурачок занимает место Президента?
показати весь коментар
21.04.2022 12:54 Відповісти
Ему давно пора в отставку...
показати весь коментар
21.04.2022 13:09 Відповісти
Скнари німецькі. Нічого. Світ на вас клином не зійшовся. І без вас є достатньо постачальників. Благо американці, англійці та канадці, на яких вони з'їжджають, а також голандці виявились адекватними людьми, а фріци замарали себе в лайно по самі вуха, як і угорці.
показати весь коментар
21.04.2022 10:09 Відповісти
Щодо канадців - поставте на hold. На жаль.

Це пустопорожнє тріпло - то ні про що.
В нас згадують Гарпера.
показати весь коментар
21.04.2022 10:26 Відповісти
Так, Гарпер етнічний англосакс, він був би повною протилежністю французу Трюдо, а Трюдо, на жаль, буде макронити, виражати стурбованість і ніхера не робити
показати весь коментар
21.04.2022 11:25 Відповісти
трюдо лівак і недалека людина
показати весь коментар
21.04.2022 12:38 Відповісти
?.. наслідки політичної "далекоглядності" найвеличнішОГО дипломата + корумпованість німців =..(
показати весь коментар
21.04.2022 10:09 Відповісти
Наслідки отказу Штанмаера,цікаво хто такій мудрий підказав отказати Штанмаеру
показати весь коментар
21.04.2022 10:11 Відповісти
та зупиніться виз цим штангельциркулем, підхопили цю побрехеньку і носитесь з нею, як з писаною торбою. Немає в цьому рішенні нічого від цього старого мудака. Там зовсім інші міркування, щоб нам зброю не давати. Для того, щоб такі речі коментувати, вам потрібно вивчити історію соціалістів в дойчланд і особисто особу шольца, наприклад. Почніть вивчати ще історію їхніх керманичів ще з віллі брандта. зрозумієте, що вони завжди були опортуністами чесному веденню справ і прозорій й порядній поведінці.
показати весь коментар
21.04.2022 11:15 Відповісти
Дали зацепку! Вони "образились". Зацепка, психологічна шпаринка, розуміеш? Так часто буває і меж людьми...
показати весь коментар
21.04.2022 11:27 Відповісти
Ви пропонуєте вивчити історію соціалістів ізольовано від вивчення історії блеЗЄнських. Але так не вийде.
показати весь коментар
21.04.2022 11:48 Відповісти
зебилоид, вот зачем ты сейчас своего гукндосика отмаз0ываешь? Ты, дебила кусок, не понимаешь, что из-за него и тебе песец приснится, или собираешься в норе отсидеться?
показати весь коментар
21.04.2022 12:56 Відповісти
скільки вас тут тупих і недалеких зібралося. і всі вважають, що мають щось важливе сказати.
Зрозумійте ви: соціалісти - це лайт комуністи в європейській обгортці і в межах європейських умов законодавчих і життя...

І як я паскудно не відношусь до пісюаніста, але тут він ні до чого. так само було б з ким завгодно на посаді нашого Президента. Ці мудаки вирішують свої шкурні питання: за рахунок дешевих ресурсів з кацапії тримають конкурентність дойчер-економіки і,відповідно, себе і собі подібних при владі в цій країні. Ну як вам ще пояснити, що тут зовсім інші резони у них. і срати вони на нас хотіли. Як так сказати, щоб до вас дійшло???
Вони ж тільки і ворушитись почали через те, що їхні виборці (а не їх совість чи ще щось - все це у них атрофувалось і перетворилось в банківську картку) почали говорити, а то й волати про війну в нашій країні. А якби цього не було - їх пох.
показати весь коментар
21.04.2022 14:19 Відповісти
Ось про що я вам тут пишу - тільки від руху і уваги громадян Німеччини ці падли - керівники цієї країни почали рухатися:
Шольц і важке озброєння для України: канцлер Німеччини під вогнем критики ---

https://www.dw.com/uk/sholts-i-vazhke-ozbroiennia-dlia-ukrainy-kantsler-nimechchyny-pid-vohnem-krytyky/a-61531857?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml https://www.dw.com/uk/sholts-i-vazhke-ozbroiennia-dlia-ukrainy-kantsler-nimechchyny-pid-vohnem-krytyky/a-61531857?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml

показати весь коментар
21.04.2022 14:24 Відповісти
Нехай зеЛох ще раз пошле Штайнмайера
показати весь коментар
21.04.2022 10:12 Відповісти
Їх вже вся Європа без нас посилає - від обльоту території літаками Британії до тролінгу Нідерландами , так що нічого шукатичорного кота у темній кімнаті якщо його там немає ; нацисти германські просто і досі допомагають русофашистам , роблячи при цьому вигляд мироносців для решти країн ((
показати весь коментар
21.04.2022 11:56 Відповісти
Фашист шольц, как и меркельша, уже не скрывает свою связь и зависимость от комунофашиста путлера, шо Байден не видит это, или не может обломать рога продажным тварям?
показати весь коментар
21.04.2022 10:14 Відповісти
🛑Німаки,є німаки,що тут скажеш!Дійсно фінансували рашенську економіку,а як нам серйозно допомогти,то вони в кущі!Висновок один,можна розраховувати тільки на англомовні країни,та західних слов'ян і країни Балтійського регіону!
показати весь коментар
21.04.2022 10:14 Відповісти
Як підтримувати путлеризм в московії Німеччина за (приклад-потік 2 і не тільки),а надати озброєння (підтримуючи тим самим то самий путлеризм) ні. А що німецькому керівництву, гинуть же українці.
показати весь коментар
21.04.2022 10:15 Відповісти
Немцы и до войны неплохо работали на рашистов. После 2014 с их подачи Европа не отреагировала на события в Украине. Да и на нефтегазовую рашискую иглу ЕС именно германия посадила. Так что нечего удивительного. Именно из за действий германии, Британцы и вышли с ЕС. Так как у Британии есть яйца и достоинство не плясать под чужую дудку. В отличии от других мелких стран ЕС. Их кстати в ЕС не бойко любят, там немцы тоже своего рода "особая" нация с понтами как у рашистов.
показати весь коментар
21.04.2022 10:17 Відповісти
Раньше! Еще с приходом тандема ввх + фрау.
показати весь коментар
21.04.2022 10:22 Відповісти
Погоджуюся майже з усіма коментарями стосовно Німеччини, але вважаю що недопрацьовує наші дипломати. Це їхня робота переконувати німців про необхідність поставок зброї. Вони ж обмежилися публічним обсіром зеленського та чекають на результат. Тут всі засоби гарні для досягнення мети (озброєння). Незабуваймо що раша також нікуди з Німеччини не ділась і робить своє діло, де грошими, не погрозами, де іншими засобами. Нам що потрібно? Зброя? Так! То нех... корчити з себе світового лідера. Все це можна зробити після нашої ПЕРЕМОГИ!
показати весь коментар
21.04.2022 10:17 Відповісти
поширити в європі як шольц «хоче» допомагати,
бездіяльність також злочин, якщо можеш допомогти, а не робиш цього то стаєш співучасником злочину
шольц і німеччина допогає новому фюреру
показати весь коментар
21.04.2022 10:18 Відповісти
Всем, кто сейчас с теплотой посылает, как не надо было посылать бедного Штайнмайера.

Про штангенциркуля в немецких новостях уже забыли. О том, что штангенциркуля имели право послать вовсю говорят сами немцы - и простые, и эксперты, и политики высшего уровня, и промышленность. Шольца критикуют за нерешительность и двуличие и "оппозиционная" партия христианских демократов, и союзники по коалиции - зелёные и свободные демократы. Шольц, в своём желании ничего не делать и при этом всем угодить, продаёт интересы всех - и Украины, и Германии, и Европы.

Ещё раз напомню - партия социалистов блокировала оборонный заказ не то, что годами, а десятилетиями. Партия социалистов десятилетиями не имеет никакой программ- всех своих целей они добились ещё в 70е, и теперь просто плывут по течению, "что бы ни делать - лишь бы ничего не делатт. И этой программы партия социалистов сейчас свято держится.
показати весь коментар
21.04.2022 10:20 Відповісти
Глупости! Унизили Президента Германии! Надо понимать. А словесный понос ни к чему!
показати весь коментар
21.04.2022 11:30 Відповісти
Так, навіть сам Штанмаєр визнав що він помилявся всі ці роки зі своєю формулою, що його було за що послати нах.., але найбільше чомусь образився Шольц... Він просто зрадів такій підказкі від Зе-великого пАлководца, нажаль...
показати весь коментар
21.04.2022 11:35 Відповісти
Про то, как немцы извиняются, я писал в другом месте. Немцы - не русские. Извиняться за грехи прадедов тут учатся с детского сада. Вот так, например:

Юбилейная монета в 2 евро - 50 лет, как Вилли Бранд встал на колени в Варшавском Гетто. Приносить глубокие искренние извинения, и даже деньгами помогать - это у нас национальный спорт. Но что толку в этих деньгах, если на них нельзя у той же промышленности ничего купить? А они не хотят продавать танки, боясь, что россия сравнит это с 1941 годом - за панцерфаусты уже сравнили. Шольц боится потерять избирателей, которых приобрёл исключительно за то, что сидел на жопе ровно и не рыпался.
показати весь коментар
21.04.2022 14:18 Відповісти
Хутин предупредил Штаномайера, что Zеленое Г специально пошлет его куда подальше, чтобы он (Штанмайер) не вооружал из-за обиды Украину. Союз Фашистов!
показати весь коментар
21.04.2022 10:23 Відповісти
Фашиста фашиста підтримуватиме до кінця 4 - го райху .шмеркель ненатішиться ***** .
показати весь коментар
21.04.2022 10:24 Відповісти
Зараз у США назріває черговий скандал, а все завдяки баригам із зе-команди. Виявляється, що значна частина американської і європейської допомоги (броніки, каски, аптечки, мед препарати, гуманітарна допомога) замість того аби потрапляти на фронт, тупо лежить на складах і при цьому зелені бариги з модновладних кабінетів розпродають населенню те, що мало підти на фронт і як безкоштовна допомога постраждалим громадянам. Кому війна, а зе-гнидам - торгівля на крові.
показати весь коментар
21.04.2022 10:24 Відповісти
Факты.
Факты и цифры в студию.
Ссылки на авторитетные международные ресурсы.
Без них все сказанное - пустопорожняя болтовня.
показати весь коментар
21.04.2022 10:44 Відповісти
факты, пистобол инетый!?...руцке альешки методичку свежую подогнали...!? сверни ее в трубочку и засунь себе в жопу, поц мокрожопый..
показати весь коментар
21.04.2022 10:52 Відповісти
а кнопку спам важко натиснути замість текст писати ? ви бачили коли він зареєструвався на Цензорі ?
показати весь коментар
21.04.2022 12:01 Відповісти
Бред сумасшедшего. Кто из населения купит броники, каски, аптечки, консервы, это никому даром не нужно.
показати весь коментар
21.04.2022 10:59 Відповісти
Волонтери, які все це шукають кожен день.
показати весь коментар
21.04.2022 11:01 Відповісти
Ну, декому потрібно частіше посилати Президента Німеччини, мабуть, тоді точно дадуть! Доженуть - і ще дадуть, просто за тупе хамство на державному рівні!
показати весь коментар
21.04.2022 10:35 Відповісти
Не пишіть дурниць...Німці настільки прив'язані газом до шмоцкалів, що все рівно знайшли би якусь іншу "зачіпку", щоб не давати важку зброю. Тим більше, що в Дойчланді президент - то такий собі "зіцпрєдсєдатєль Фунт", від якого ніц не залежить. Все вирішує і керує Канцлер. Просто в них гешефт - на першому місці. А якісь там "цєннасті дємакратії" - то пустий звук, коли пре валом халява.
показати весь коментар
21.04.2022 10:46 Відповісти
Тобто, Ви вважаєте, що хамство не відіграло жодної ролі? Раджу поцікавитись реакцією німецької преси на вислови цього розумника. Ким би вони не були, гешефти не гешефти, але хамити союзникам - це діяти всупереч інтересам держави. Я того Штайнмаєра також терпіти не можу, але це не означає, що потрібно псувати стосунки з Німеччиною та ще й під час війни. ЗЄ не на сцені вже давно, міг би хоч трохи навчитись підбирати слова і думати про наслідки.
показати весь коментар
21.04.2022 10:51 Відповісти
А що там і де саме наш президент не так сказав Штайнмаєру? Наведіть цитату, киньте лінк?
показати весь коментар
21.04.2022 12:31 Відповісти
Почему зебилы все такие тупорылые?
показати весь коментар
21.04.2022 12:58 Відповісти
Більшість європолітиків хамили і ігнорували Україну 30 років! Більшість із них досі вважає РФ країною людей і путлєра президентом а не садистом, більшість з них досі вважає війну з рашизмом конфліктом, більшість з них навіть термін рашизм на рівні з фашизмом нацизмом комунізмом не застосовує. Більшість з них досі прийнятно ставиться до соціалістів, які нічим не відрізняються від комуністів! Єдина помилка наших зі штанмаєром в тому, що не розмазали словесно німців-виродків(завжди ними були і денацифікації не допомогла), а лише відморозилися від нього!
показати весь коментар
21.04.2022 10:52 Відповісти
иногда кажется что комментаторы этого сайта состоятт на довольствии в кремле. Bild бульварная газетенка и печатает за денежку все что угодно. немцы конечно черти еще те, но не надо искать везде зраду.
показати весь коментар
21.04.2022 10:46 Відповісти
позор немцам за ссыкливость!
показати весь коментар
21.04.2022 10:46 Відповісти
Взвились мокшанские троли . Разганяют "зраду" Внимание ! На ветке куча путинского дерьма..
показати весь коментар
21.04.2022 10:47 Відповісти
"Ще в середині березня майже все озброєння, яке запросило Україна, було в списку поставок німецької промисловості - навіть ******* танки Leopard 2." Ну, декому потрібно частіше посилати Президента Німеччини, мабуть, тоді точно дадуть! Доженуть - і ще дадуть, просто за тупе хамство на державному рівні! Тому Німеччина просто зреагувала, декому триндіти менше треба (((
показати весь коментар
21.04.2022 10:48 Відповісти
Прошу читачів та адмінів звернути увагу на бота Kindrat74 - як мінімум 3 коментарі з одним контекстом.
показати весь коментар
21.04.2022 12:33 Відповісти
Це результат відмови Штайнмаєру у приїзді в Київ. А відмова -результат диверсії єрмака. Єрмак підсунув зе папірець-той виразно, емоційно (досвід актора!) зачитав...
показати весь коментар
21.04.2022 10:54 Відповісти
А как у вас это укладывается в голове? В оружии отказали в марте, а послали штанмайера в апреле. Тут явно все наоборот, ещё и мало послали. Ну а остальные ваши фантазии вообще бред.
показати весь коментар
21.04.2022 11:02 Відповісти
Нарешті. Чомусь ніхто не звертає увагу на таймлайн.

Про
показати весь коментар
21.04.2022 12:44 Відповісти
ви просто коментуєте, однак ні біса не розумієте в політиці дойчланд і в наріжних каменях конкурентності їхньої економіки. А це газ і ресурси з кацапі. Без них вони швидко скотяться на треті ролі. Це треба знати (багато треба знати), а не писати на форумі пустопорожні гасла.
показати весь коментар
21.04.2022 11:19 Відповісти
Ну то піди і КУПИ ЗА ТІ СРАНІ ГРОШІ ЖИТТЯ СВОЇЙ ДИТИНІ. І ДІТЯМ З БУЧІ, І З ІНШИХ МІСТ,
показати весь коментар
21.04.2022 11:42 Відповісти
В Германии Bild является ярким представителем немецкоязычной бульварной прессы.
показати весь коментар
21.04.2022 10:56 Відповісти
Що можна говорити, якщо в середині країни порохоботи не суть таку херню
показати весь коментар
21.04.2022 11:08 Відповісти
Главное - немчуре эти финделя не забыть после войны... особенно когда захотят наш хлеб, масло и многое другое. И вообще - пора германию выпиливать из Европейских гегемонов.....
показати весь коментар
21.04.2022 11:24 Відповісти
Порада Єрмака пройшла вдало.
показати весь коментар
21.04.2022 11:25 Відповісти
Знову німчура зробить вигляд, що можна кацапські літаки і танки одними касками знищити.
показати весь коментар
21.04.2022 11:27 Відповісти
Не треба в особі Шольца бачити всю Німеччину! Саме зараз канцлер став дуже непопулярний за цю політику - перечекати, а далі якось буде. Більшість німців все ж таки адекватні, і політиків адекватних теж вистачає. Усі газети критикують Шольца, як він з усіх сил намагається перешкодити поставкам важкому озброєння, нібито, навіть Сполучені Штати і Британія не надають важкого озброєння, а вони надають! і тут вишенка на торті, це як Нідерланди заявили про постачання PzH-2000. Німецьких, Карл.
показати весь коментар
21.04.2022 11:29 Відповісти
Ну, по-перше не викреслили, бо список від української влади - це майже все, що на озброєнні у німців. По-друге, важливо не те, що не будуть постачати (це їхнє право, а не обов'язок), а те що планують, і наскільки це буде швидко.
показати весь коментар
21.04.2022 11:31 Відповісти
Ща на меня накинуться , но-пошли ка немчура за кораблем))))) Они хуже русни. Те хоть открыто пошли войной. А эти наследники Гитлера , мало что блокировали поставки вначале войны, теперь открыто играют своими заявлениями на врага. Или может они тожк ВРАГИ. НА ПАРУ С МАДЯРАМИ? Почему-то у меня такое мнение сложилось. МИД - пошлите их лесом, нам такая "помощь" на йух не нужна. После победы будут больше всех пиликать КАК ОНИ СПАСЛИ УКРАИНУ И МИР, ФТОПКУ,,,,,
показати весь коментар
21.04.2022 11:40 Відповісти
Уявіть себе на місці Штайнмаєра (і його виборців)-ви публічно визнали помилку і запропонували допомогу (а Німеччина готувала для України свій ленд-ліз) а вас послали...
показати весь коментар
21.04.2022 11:54 Відповісти
***** ТВАРЬ!
показати весь коментар
21.04.2022 12:01 Відповісти


https://threadreaderapp.com/user/noclador Томас С. Тайнер

https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=1516545893805273091 https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=1516545893805273091 https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1516545893805273091 https://twitter.com/noclador/status/1516545893805273091

https://twitter.com/noclador/status/1516545893805273091 19 апр • 7 твитов • 2 мин чтения

ЗакладкаСохранить как PDF Мои авторы

Хронология лжи https://twitter.com/OlafScholz 🇩🇪 @OlafScholz :

1) В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всего доступного оружия.
2) Шольц не делит список с Украиной.
3) Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия для передачи Украине.

1/7
4) Оборонная промышленность Германии сливает список послу Украины.
5) Шольц говорит, что оружие в списке не работает.
6) В оборонной промышленности это отрицают и сливают список в прессу.
7) Шольц констатирует, что украинцы не могут освоить оружие в отведенное время.

2/7

8) Немецкие военные эксперты сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.
9) Шольц говорит, что оружие необходимо НАТО, и НАТО должно одобрить его передачу.
10) Чиновники НАТО и немецкие генералы это отрицают.

3/7
11) Шольц говорит, что ни один другой союзник по НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение Украине.
12) США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и др. публикуют списки тяжелого вооружения, которое они поставляют в Украину.

4/7
13) Под давлением Шольц объявляет о 2 миллиардах евро для вооруженных сил Украины.
14) Немецкие парламентарии узнают, что на самом деле это всего лишь 1 миллиард евро, которого не будет еще 2-3 месяца, а затем Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок любой товар, который Украина хочет купить.

5/7
15) США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят полдня, пытаясь вразумить Шольца.
16) Шольц делает заявление и говорит, что Украина может сейчас получить 1 миллиард евро и заказать из списка все, что захочет.

6/7

17) Посол Украины говорит, что Шольц убрал из списка все товары, которые на самом деле нужны Украине, прежде чем передать их Украине, а то, что осталось в списке, составляет лишь часть от 1 миллиарда евро.

Шольц не некомпетентен и не лжив, он просто работает на русских.
показати весь коментар
21.04.2022 12:09 Відповісти
Ущербні й перелякані фріци не можуть поставитии нам ьерміново озброєння, а собі його поповнити в короткій чи середньокороткій пкрспективі... замилюють очі собі, Європі і нам....тим самим допомагають не нам, а фашистам кремля. Невже вони такі тупі й не розуміють, шо ми перша лінія оборони від фашистів кремля? в це повірити не можу...
показати весь коментар
21.04.2022 12:10 Відповісти
Чому слова Шрьодер, Штайнмаєр, Шольц і шайзе - починаються з однієї й тієї ж літери?
показати весь коментар
21.04.2022 12:19 Відповісти
З 2015 року, найбільшими поставщиками зброї до кацапстану були Німеччина та Франція..!!! Це так, для кругозору.
показати весь коментар
21.04.2022 12:25 Відповісти
Хуже всего что Франция и Германия поставляли парашке те вооружения которые она сама не могла изготовить и которые резко повышают эффективность рашкинского оружия. Германия и Франция поставляли системы наведения для артсистем Парашки-это во время когда Парашка убивала украинцев в Донбассе. Для цинычных немцев и французов-деньги не пахнут. Даже если на этих деньгах кровь Украинцев
показати весь коментар
21.04.2022 13:00 Відповісти
Подякуйте Боневтіку, як ефектно він послав призидента Німеччини!
показати весь коментар
21.04.2022 12:31 Відповісти
Правильно послал,поскольку штанмаер и шольц только разговоры говорили о помощи но ничего не делали. Немцы-это реально шлюхи у русских и сосут у русских член. иИ немецким проституткам это очень нравится-тем более что Русские им за это хорошо платят
показати весь коментар
21.04.2022 13:03 Відповісти
100%. "Дипломати" з підворітні, блін.
показати весь коментар
21.04.2022 15:37 Відповісти
Немцы - чемпионы мира по бережливости. Тяжелое вооружение стоит дороже ПТРК - вот у них и наступает "Инфаркт Микарда, вот такой рубец!"
показати весь коментар
21.04.2022 12:33 Відповісти
У немцев полно денег и возможностей купить любое оружие. Немци меньше всех помогли Украине в пересчете сумма помощи к ВВП страны Просто Немцы плотно лежат под Россией и не хотят злить Путина помогая Украине реальным оружием а не словами А дать Украине 1-2 миллиарда для Германии это сущие копейки. Они России каждые 2-3 дня по миллиарду дают за энергоносители Каждые 2-3 дня и так 360 дней в году!
показати весь коментар
21.04.2022 13:06 Відповісти
Нацистами були, нацистами і помруть, тварі...
показати весь коментар
21.04.2022 12:53 Відповісти
полуватные мроzzи...
показати весь коментар
21.04.2022 13:15 Відповісти
говорят ему ща импичмент зделают ножницами по сосиске боварской без пива..шнапса не давать
показати весь коментар
21.04.2022 13:16 Відповісти
Доки на дні Балтійського моря лежатиме труба, вони завжди дивитимуться в її бік. Це все, що треба знати про німецьку владу.
показати весь коментар
21.04.2022 13:17 Відповісти
Хронологія "хитань" Шольца, з англомовного нету:

1) В кінці лютого оборонна промисловість Німеччини надсилає Шольцу довгий перелік всього наявного в країні озброєння;

2) Шольц не дає список Україні по запиту;

3) Шольц каже, що в Німеччині більше не залишилось зброї для України

4) Оборонна промисловість Німеччини дає перелік напряму українському послу;

5) Шольц каже, що зброя з переліку не працює;

6) Оборонний комплекс Німеччини це спростовує і надає перелік пресі;

7) Шольц каже, що українці не зможуть швидко опанувати німецьку важку техніку;

8) Німецькі військові експерти кажуть німецькій пресі, що українці зможуть опанувати зброю за 2-3 тижні;

9) Шольц каже, що зброя потрібна для НАТО, і НАТО має схвалити передачу;

10) Чиновники НАТО та німецькі генерали це спростовують;

11) Шольц каже, що жоден союзник НАТО та ЄС не постачає тяжке озброєння Україні;

12) США, Великобританія, Австралія, Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Турція, Італія, Фінляндія, Данія, Нідерланди публікують перелік важкого озброєння, які вони постачатимуть Україні.

13) Під тиском Шольц оголошує 2 млрд євро допомоги Україні;

14) Бундестаг з'ясовує, що насправді з цього Україна отримає лише 1 млрд, і через 2-3 місяці, причому Шольц зберігає право ветувати це рішення;

15) США, Франція, Великобританія витрачають сили для того, щоб вплинути на Шольца;

16) Шольц виступає із заявою, що Україна вже зараз отримає 1 млрд і може вибрати із переліка озброєння все, що захоче;

17) Посол України в Німеччині каже, що Шольц видалив із переліка всі позиції, в яких була зацікавлена Україна, а вартість всього переліку, що залишився, вартує менше 1 млрд.

Ще питання?
показати весь коментар
21.04.2022 13:23 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/category/pojasnenija/ Хронология лжи канцлера Шольца (Олег Пономарь)
В конце февраля оборонная промышленность Германии присылает Шольцу длинный список всего имеющегося оружия. Шольц не делится списком с Украиной.
Шольц говорит, что у Германии больше не осталось оружия для передачи Украине.
Оборонная промышленность Германии сливает список послу Украины.
Шольц говорит, что оружие в списке не рабочее. В оборонной промышленности это отрицают и сливают список в прессу.
Шольц констатирует, что украинцы не смогут освоить оружие в отведенное время. Немецкие военные эксперты сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.
Шольц говорит, что оружие необходимо НАТО, и НАТО должно одобрить его передачу. Чиновники НАТО и немецкие генералы это отрицают.
Шольц говорит, что ни один другой союзник по НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение Украине. США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и др. публикуют списки тяжелого вооружения, которое они поставляют в Украину.
Под давлением Шольц объявляет € 2 миллиарда на оружие для Украины. Немецкие парламентарии узнают, что на самом деле это всего лишь € 1 миллиард, которых не будет в наличии еще 2-3 месяца, и даже после Шольц может наложить вето на любой вид оружия, который Украина хочет купить.
США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят полдня в переговорах, пытаясь вразумить Шольца. Шольц делает заявление и говорит, что Украина может сейчас иметь € 1 миллиард и заказывать из списка все, что захочет.
Посол Украины говорит, что Шольц удалил все тяжелое оружие, которое Украина действительно хочет, из списка, прежде чем передать его Украине, и то, что осталось в списке, составляет лишь часть € 1 миллиарда.
показати весь коментар
21.04.2022 14:39 Відповісти
Канцлеру Шольцу загрожує відставка,опозиція почала готуватися до процедури висловлення недовіри.Німецькі депутати не підтримують позицію яку зайняв Олаф Шольц!
показати весь коментар
21.04.2022 15:16 Відповісти
Хай Боневтік ще Джонсона пошле за Штайнмаєром, щоб і Британія допомогу скоротила. А американську допомогу на складах складемо і підемо з путлером про мир домовлятися.

Велика частина військової і медичної допомоги Заходу не доходить до передової, а "осідає" на складах. https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM і першоджерело від CNN https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM&t=225s
показати весь коментар
21.04.2022 15:34 Відповісти
ШОЛЦ БОИТСЯ АГРЕССОРА КОТОРОГО УЖЕ СКОРО НЕ БУДЕТ ВООБЩЕ. СЛАВА УКРАИНЕ!
ПОСЛЕ ВОЙНЫ .ПОСЛЕ ВОЙНЫ УКРАИНА ВСЕМ СТРАНАМ БЛУЖДАВШИМ УКАЖЕТ СВОЕ МЕСТО.
СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
21.04.2022 15:35 Відповісти
Наш НєЛох довийобувався
показати весь коментар
21.04.2022 23:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 