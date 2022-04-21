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Криптобіржа Binance обмежить доступ користувачам із Росії, - Федоров
Один з найбільших світових сервісів обміну криптовалют Binance обмежує свої функції росіянам.
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ
"Облікові записи користувачів з РФ, загальна вартість криптоактивів яких перевищує €10 000, будуть обмежені. Користувачі поки зможуть використовувати тільки функцію виведення", - зазначає Федоров.
Також відомо, що рахунки росіян, які проживають за межами РФ та рахунки російських громадян або осіб, які проживають у Росії, у яких загальна вартість криптоактивів не перевищує €10 000, не будуть порушені та залишаться активними.
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+ еще одна только Бельгия (хвала Бенилюксу) заблокировала около 200 млрд. $
коли є скрєпно
фуфлі