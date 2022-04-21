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Криптобіржа Binance обмежить доступ користувачам із Росії, - Федоров

Один з найбільших світових сервісів обміну криптовалют Binance обмежує свої функції росіянам.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ

"Облікові записи користувачів з РФ, загальна вартість криптоактивів яких перевищує €10 000, будуть обмежені. Користувачі поки зможуть використовувати тільки функцію виведення", - зазначає Федоров.

Криптобіржа Binance обмежить доступ користувачам із Росії, - Федоров 01

Також відомо, що рахунки росіян, які проживають за межами РФ та рахунки російських громадян або осіб, які проживають у Росії, у яких загальна вартість криптоактивів не перевищує €10 000, не будуть порушені та залишаться активними.

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Binance-респект...Хай користуються ржубльом...
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21.04.2022 10:03 Відповісти
Ну это в стиле европейцев - имитировать санкции, типа ограничить ввоз рашистских алмазов... Ведь никто не запрещает на Бинансе создать несколько аккаунтов, и пользоваться без ограничений...
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21.04.2022 10:28 Відповісти
они уже ограничили все кощельки с русским паспоптами а жто вся верхушка ФСБ ГРУ и путинских опричников
+ еще одна только Бельгия (хвала Бенилюксу) заблокировала около 200 млрд. $
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21.04.2022 10:58 Відповісти
Нащо кріпто
коли є скрєпно
фуфлі
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21.04.2022 11:14 Відповісти
Вже казали ,що обмежили ,ще на самому початку війни. В 20-х числах лютого.
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21.04.2022 12:21 Відповісти
 
 