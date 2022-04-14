Google відключив платежі з Росії, - Федоров

Компанія Google відключила платежі з РФ, тепер жодним видом російських карток не можна розрахуватись в системі.

Про це у Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Компанія Google відключила платежі з росії. Сплатити не можна жодним видом російських карток", - йдеться в повідомленні.

Також скасували підписку з платежами з мобільного.

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