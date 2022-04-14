УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11738 відвідувачів онлайн
Новини
8 866 15
Google (693) росія (63594) платежі (334) Федоров Михайло (849)

Google відключив платежі з Росії, - Федоров

google

Компанія Google відключила платежі з РФ, тепер жодним видом російських карток не можна розрахуватись в системі.

Про це у Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Компанія Google відключила платежі з росії. Сплатити не можна жодним видом російських карток", - йдеться в повідомленні.

Також скасували підписку з платежами з мобільного.

Також читайте: Ситуація критична: Міненерго просить українців за можливості оплачувати рахунки за електроенергію

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+39
Michael'$&


@mUwr7BPggQTFlON

·
https://twitter.com/mUwr7BPggQTFlON/status/1514494469281886213 13 ч



Илон Маск создаёт спутниковый интернет.
Валентина Матвиенко поручила привлечь малый бизнес России к производству гвоздей.
Великие люди - великие планы.
показати весь коментар
14.04.2022 23:11
+9
Чекаємо такої ж новини від Apple та Huawei
показати весь коментар
14.04.2022 23:07
+7
Нащо кацапам американські Еппл та Гугл в загалі?
показати весь коментар
14.04.2022 23:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чекаємо такої ж новини від Apple та Huawei
показати весь коментар
14.04.2022 23:07 Відповісти
Нащо кацапам американські Еппл та Гугл в загалі?
показати весь коментар
14.04.2022 23:15 Відповісти
ЧебурПлат "в помощь", какгріца...
показати весь коментар
14.04.2022 23:32 Відповісти
ну гвозді забивати.....
показати весь коментар
15.04.2022 00:24 Відповісти
Michael'$&


@mUwr7BPggQTFlON

·
https://twitter.com/mUwr7BPggQTFlON/status/1514494469281886213 13 ч



Илон Маск создаёт спутниковый интернет.
Валентина Матвиенко поручила привлечь малый бизнес России к производству гвоздей.
Великие люди - великие планы.
показати весь коментар
14.04.2022 23:11 Відповісти
руськи обьявили тендер на производство гробов и венков.
показати весь коментар
14.04.2022 23:18 Відповісти
Кто последний будет выходит, выключите свет..
показати весь коментар
14.04.2022 23:22 Відповісти
Теперь всё бесплатно. Коммунизм
показати весь коментар
14.04.2022 23:28 Відповісти
гуглу респект. орки будут платить рублями. ну если они есть.
показати весь коментар
14.04.2022 23:35 Відповісти
кому платити цими фількіними папірцями?
показати весь коментар
14.04.2022 23:44 Відповісти
Это теми ****** которые "Возьми все. Я себе еще нарисую"?
показати весь коментар
15.04.2022 00:15 Відповісти
Google він же володіє операційною системою Android.
У більшості росіян телефони на андроїді.
Гугл міг би якось заблокувати андроїд на території росії.
У росіян телефони перестали б працювати.
показати весь коментар
15.04.2022 00:47 Відповісти
нет тогда гугл потеряет много денег от рекламы
показати весь коментар
15.04.2022 05:57 Відповісти
Хай би ще плеймаркет росіянам заблокував.
А эйпл - эйпл стор.
показати весь коментар
15.04.2022 01:30 Відповісти
 
 