Google відключив платежі з Росії, - Федоров
Компанія Google відключила платежі з РФ, тепер жодним видом російських карток не можна розрахуватись в системі.
Про це у Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Компанія Google відключила платежі з росії. Сплатити не можна жодним видом російських карток", - йдеться в повідомленні.
Також скасували підписку з платежами з мобільного.
Топ коментарі
+39 Перехватчик
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@mUwr7BPggQTFlON
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https://twitter.com/mUwr7BPggQTFlON/status/1514494469281886213 13 ч
Илон Маск создаёт спутниковый интернет.
Валентина Матвиенко поручила привлечь малый бизнес России к производству гвоздей.
Великие люди - великие планы.
У більшості росіян телефони на андроїді.
Гугл міг би якось заблокувати андроїд на території росії.
У росіян телефони перестали б працювати.
А эйпл - эйпл стор.