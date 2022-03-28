Ситуація критична: Міненерго просить українців за можливості оплачувати рахунки за електроенергію
Міністерство енергетики закликає українців за можливості розраховуватись за спожиту електроенергію, що дозволить енергосистемі країни продовжити роботу.
Про це в інтерв'ю "Економічній правді" сказав міністр Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.
"Важливо, щоб ті регіони, де люди мають можливість платити за енергопостачання, не нехтували своїми зобов’язаннями, тому що підтримка енергосистеми дуже важлива сьогодні", - сказав Галущенко.
Він додав, що загалом під час війни розрахунки за електроенергію впали на 60%. Це стосується як населення так і бізнесу.
Відповідно енергокомпанії не мають коштів на закупівлю палива, ремонти і виплату заробітної плати енергетикам.
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+4 Роман Дузинкевич
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+4 Микола Миколайович #405252
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Хотите продать получать прибыль ... Ну так чего ноете ? Сейчас не до прибылей,у людей жить не за что..,не что вам в карман продолжать сверхприбыли набивать ... !