Ситуація критична: Міненерго просить українців за можливості оплачувати рахунки за електроенергію

Міністерство енергетики закликає українців за можливості розраховуватись за спожиту електроенергію, що дозволить енергосистемі країни продовжити роботу.

Про це в інтерв'ю "Економічній правді" сказав міністр Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо, щоб ті регіони, де люди мають можливість платити за енергопостачання, не нехтували своїми зобов’язаннями, тому що підтримка енергосистеми дуже важлива сьогодні", - сказав Галущенко.

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Він додав, що загалом під час війни розрахунки за електроенергію впали на 60%. Це стосується як населення так і бізнесу.

Відповідно енергокомпанії не мають коштів на закупівлю палива, ремонти і виплату заробітної плати енергетикам.