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Ситуація критична: Міненерго просить українців за можливості оплачувати рахунки за електроенергію

свет

Міністерство енергетики закликає українців за можливості розраховуватись за спожиту електроенергію, що дозволить енергосистемі країни продовжити роботу.

Про це в інтерв'ю "Економічній правді" сказав міністр Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо, щоб ті регіони, де люди мають можливість платити за енергопостачання, не нехтували своїми зобов’язаннями, тому що підтримка енергосистеми дуже важлива сьогодні", - сказав Галущенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Енергосистема працює стабільно. У нас є відповідні резерви у разі потреби, – Галущенко

Він додав, що загалом під час війни розрахунки за електроенергію впали на 60%. Це стосується як населення так і бізнесу.

Відповідно енергокомпанії не мають коштів на закупівлю палива, ремонти і виплату заробітної плати енергетикам.

Автор: 

комунальні послуги (569) електроенергія (6185) Галущенко Герман (529) платежі (359) Міненерго (1402)


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Топ коментарі
+9
Платят в основном простые люди ,с небольшим достатком, а потом всякое budlo вернется в страну (дома) и начнет кричать -дайте субсидии и компенсацию и им еще государство спишет долги... Дает мир миллиарды берите оттуда. А закончится война, люди пойдут на работу и реструктуризуют свои долги ...
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28.03.2022 16:57
+4
Тільки не треба зараз тут про поганого олігарха Ахметова писати. Енергію вам поставляють? Будьте добрі платити по рахунках, бо завалите к хєрам всю енергоситему швидше, ніж окупанти її зруйнують. Мудрий укр. нарід, блд.
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28.03.2022 17:40
+4
бачу по коментарях, що деякі неадеквати закликають не платити. судячи по всьому , то повністю відбиті або працюють на російську діру.
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28.03.2022 17:41
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Тю, а в Києві ліктрічєство "поставляє" приватизована Ахмєтовим монополія. До того ж дуже героїчна, судячи з повідомлень деяких ЗМІ. Державі то що до неї?
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28.03.2022 16:48 Відповісти
А шо він поганого зробив? електроенергія поставляється, гуманітарку навіть якусь завозить. Шо не так?
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28.03.2022 17:09 Відповісти
За такими крітеріями 2\3 депутатів (усіх скликань) а також чимало добровольців довелося б стріляти. Вам не здається, що зааз трохи не на часі згадувати 90-ті? Я думав ви шось серьозне знаєте про Ахмєтку...
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28.03.2022 17:21 Відповісти
что Ахметов поганого зробив? ты в своем уме - он **** как монополист украинцев три раза раздел и 10-ть раз без штанов оставил - через завышенные тарифы на электроэнергию и отопление а сколько они с каломойшей украли на возврате ндс ?
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28.03.2022 20:54 Відповісти
Усі питання до рудого.
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28.03.2022 16:50 Відповісти
Націоналізувати, та й усе.
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28.03.2022 16:51 Відповісти
Многих людей уже нет, как и зданий...так что прошлый месяц был последний когда оплачивались счета...в тех же регионах где нет активных боевых действий не оплачивать электроэнергию преступление, благо там не надо тысяч гривен...
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28.03.2022 16:51 Відповісти
Платят в основном простые люди ,с небольшим достатком, а потом всякое budlo вернется в страну (дома) и начнет кричать -дайте субсидии и компенсацию и им еще государство спишет долги... Дает мир миллиарды берите оттуда. А закончится война, люди пойдут на работу и реструктуризуют свои долги ...
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28.03.2022 16:57 Відповісти
слущай ботяра- а может пошел ты туда?это кто у тебя работу отбирал? у тебя ставка на ботоферме стабильная-
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28.03.2022 17:08 Відповісти
Русский ваенньій корабль, тьі перепутал страну и иди сам знаешь куда.
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28.03.2022 17:10 Відповісти
"Агетатор" сраный, нахер бы не пошёл, тварь кацапская.
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28.03.2022 18:01 Відповісти
А тарифы вменяемые? Мне отдать все за комуналку и потом на остаток жить?
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28.03.2022 17:09 Відповісти
А на остаток вовтузитись з іншими кацапами за цукор для самогонки.
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28.03.2022 17:23 Відповісти
ну ты и мудак с чужим флажком
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28.03.2022 20:56 Відповісти
Можете ображатися але в шмарклі та його довбойобіів навіть не було спроби розробки плану по захисту України від ймовірного вторгнення кацапського ворога.
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28.03.2022 17:19 Відповісти
да уже никто и не сомневается. они ТОЖЕ надеялись, что все это продлится три дня. потом совместный парад и всем хорошо. ничего, если че - главное - что бы потом, после войны не забыли.
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28.03.2022 17:21 Відповісти
да мы то платим. никуда не денешься. говорят, ахметов потратился сильно. нужно же теперь восстановить копейку. вот что такое, когда госпредприятия в частном бизнесе. война все вскрывает, все ошибки и все *************.
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28.03.2022 17:20 Відповісти
Щось не чути за націоналізацію частки обленерго кацапських мільярдерів...
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28.03.2022 17:24 Відповісти
І чи є гарантія що оплати підуть в енергоринок а не в москву?
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28.03.2022 17:26 Відповісти
Тільки не треба зараз тут про поганого олігарха Ахметова писати. Енергію вам поставляють? Будьте добрі платити по рахунках, бо завалите к хєрам всю енергоситему швидше, ніж окупанти її зруйнують. Мудрий укр. нарід, блд.
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28.03.2022 17:40 Відповісти
а когда оно рыжее тарифы поднимало до небес и хрен ложило на украинцев где же ты падло пропалченное было? че же ты тогда не вощмущался мутило
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28.03.2022 20:58 Відповісти
Ти ж, ублюдку Вячеславе, сам цього хотів і тепер мусиш платити за свій вибір. Мало вас, лохів, Ахметов обложив, я б на його місці з тебе ще більше здер.
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28.03.2022 22:28 Відповісти
ты мудак ватный я тебе твою дурную бащку в жопу твоему ахметову засуну
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28.03.2022 23:59 Відповісти
+
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28.03.2022 17:40 Відповісти
бачу по коментарях, що деякі неадеквати закликають не платити. судячи по всьому , то повністю відбиті або працюють на російську діру.
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28.03.2022 17:41 Відповісти
ну ты баран диванный - не понимаешь все бы заплатили если бы было чем **** вы что совсем тупые не понимаете что сейчас люди доедают последнее на харчи которые подорожали на треть - пусть бы раздали провольственные пайки а наличку на оплату комуналки - а так с голоду подыхать что ли?
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28.03.2022 21:01 Відповісти
может зеленский денег подкинет аа...а то сокро все мародерить будут....
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28.03.2022 18:41 Відповісти
А не пробовали снизить цены до себестоимости ?!
Нет ?!
Хотите продать получать прибыль ... Ну так чего ноете ? Сейчас не до прибылей,у людей жить не за что..,не что вам в карман продолжать сверхприбыли набивать ... !
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29.03.2022 00:51 Відповісти
 
 