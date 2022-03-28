Ситуация критическая: Минэнерго просит украинцев по возможности оплачивать счета за электроэнергию

Министерство энергетики призывает украинцев по возможности рассчитываться за потребленную электроэнергию, что позволит энергосистеме страны продолжить работу.

Об этом в интервью "Экономической правде" сказал министр Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ.

"Важно, чтобы те регионы, где люди имеют возможность платить за энергоснабжение, не пренебрегали своими обязательствами, потому что поддержка энергосистемы очень важна сегодня", - сказал Галущенко.

Также читайте: Энергосистема Украины навсегда отсоединилась от энергосистем РФ и Беларуси, - Минэнерго

Он добавил, что всего во время войны расчеты за электроэнергию упали на 60%. Это касается как населения, так и бизнеса.

Соответственно у энергокомпаний нет средств на закупку топлива, ремонты и выплату заработной платы энергетикам.