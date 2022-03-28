Ситуация критическая: Минэнерго просит украинцев по возможности оплачивать счета за электроэнергию
Министерство энергетики призывает украинцев по возможности рассчитываться за потребленную электроэнергию, что позволит энергосистеме страны продолжить работу.
Об этом в интервью "Экономической правде" сказал министр Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ.
"Важно, чтобы те регионы, где люди имеют возможность платить за энергоснабжение, не пренебрегали своими обязательствами, потому что поддержка энергосистемы очень важна сегодня", - сказал Галущенко.
Он добавил, что всего во время войны расчеты за электроэнергию упали на 60%. Это касается как населения, так и бизнеса.
Соответственно у энергокомпаний нет средств на закупку топлива, ремонты и выплату заработной платы энергетикам.
Топ комментарии
+9 Temp Tempo
показать весь комментарий28.03.2022 16:57
+4 Роман Дузинкевич
показать весь комментарий28.03.2022 17:40
+4 Микола Миколайович #405252
показать весь комментарий28.03.2022 17:41
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нет ?!
Хотите продать получать прибыль ... Ну так чего ноете ? Сейчас не до прибылей,у людей жить не за что..,не что вам в карман продолжать сверхприбыли набивать ... !