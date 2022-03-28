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Новости Война
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Ситуация критическая: Минэнерго просит украинцев по возможности оплачивать счета за электроэнергию

свет

Министерство энергетики призывает украинцев по возможности рассчитываться за потребленную электроэнергию, что позволит энергосистеме страны продолжить работу.

Об этом в интервью "Экономической правде" сказал министр Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ.

"Важно, чтобы те регионы, где люди имеют возможность платить за энергоснабжение, не пренебрегали своими обязательствами, потому что поддержка энергосистемы очень важна сегодня", - сказал Галущенко.

Также читайте: Энергосистема Украины навсегда отсоединилась от энергосистем РФ и Беларуси, - Минэнерго

Он добавил, что всего во время войны расчеты за электроэнергию упали на 60%. Это касается как населения, так и бизнеса.

Соответственно у энергокомпаний нет средств на закупку топлива, ремонты и выплату заработной платы энергетикам.

коммунальные услуги (350) Тарифы на электроэнергию (2163) Галущенко Герман (257) платежи (38) Минэнерго (363)


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Топ комментарии
+9
Платят в основном простые люди ,с небольшим достатком, а потом всякое budlo вернется в страну (дома) и начнет кричать -дайте субсидии и компенсацию и им еще государство спишет долги... Дает мир миллиарды берите оттуда. А закончится война, люди пойдут на работу и реструктуризуют свои долги ...
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28.03.2022 16:57
+4
Тільки не треба зараз тут про поганого олігарха Ахметова писати. Енергію вам поставляють? Будьте добрі платити по рахунках, бо завалите к хєрам всю енергоситему швидше, ніж окупанти її зруйнують. Мудрий укр. нарід, блд.
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28.03.2022 17:40
+4
бачу по коментарях, що деякі неадеквати закликають не платити. судячи по всьому , то повністю відбиті або працюють на російську діру.
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28.03.2022 17:41
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Тю, а в Києві ліктрічєство "поставляє" приватизована Ахмєтовим монополія. До того ж дуже героїчна, судячи з повідомлень деяких ЗМІ. Державі то що до неї?
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28.03.2022 16:48 Ответить
А шо він поганого зробив? електроенергія поставляється, гуманітарку навіть якусь завозить. Шо не так?
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28.03.2022 17:09 Ответить
За такими крітеріями 2\3 депутатів (усіх скликань) а також чимало добровольців довелося б стріляти. Вам не здається, що зааз трохи не на часі згадувати 90-ті? Я думав ви шось серьозне знаєте про Ахмєтку...
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28.03.2022 17:21 Ответить
что Ахметов поганого зробив? ты в своем уме - он **** как монополист украинцев три раза раздел и 10-ть раз без штанов оставил - через завышенные тарифы на электроэнергию и отопление а сколько они с каломойшей украли на возврате ндс ?
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28.03.2022 20:54 Ответить
Усі питання до рудого.
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28.03.2022 16:50 Ответить
Націоналізувати, та й усе.
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28.03.2022 16:51 Ответить
Многих людей уже нет, как и зданий...так что прошлый месяц был последний когда оплачивались счета...в тех же регионах где нет активных боевых действий не оплачивать электроэнергию преступление, благо там не надо тысяч гривен...
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28.03.2022 16:51 Ответить
Платят в основном простые люди ,с небольшим достатком, а потом всякое budlo вернется в страну (дома) и начнет кричать -дайте субсидии и компенсацию и им еще государство спишет долги... Дает мир миллиарды берите оттуда. А закончится война, люди пойдут на работу и реструктуризуют свои долги ...
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28.03.2022 16:57 Ответить
слущай ботяра- а может пошел ты туда?это кто у тебя работу отбирал? у тебя ставка на ботоферме стабильная-
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28.03.2022 17:08 Ответить
Русский ваенньій корабль, тьі перепутал страну и иди сам знаешь куда.
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28.03.2022 17:10 Ответить
"Агетатор" сраный, нахер бы не пошёл, тварь кацапская.
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28.03.2022 18:01 Ответить
А тарифы вменяемые? Мне отдать все за комуналку и потом на остаток жить?
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28.03.2022 17:09 Ответить
А на остаток вовтузитись з іншими кацапами за цукор для самогонки.
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28.03.2022 17:23 Ответить
ну ты и мудак с чужим флажком
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28.03.2022 20:56 Ответить
Можете ображатися але в шмарклі та його довбойобіів навіть не було спроби розробки плану по захисту України від ймовірного вторгнення кацапського ворога.
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28.03.2022 17:19 Ответить
да уже никто и не сомневается. они ТОЖЕ надеялись, что все это продлится три дня. потом совместный парад и всем хорошо. ничего, если че - главное - что бы потом, после войны не забыли.
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28.03.2022 17:21 Ответить
да мы то платим. никуда не денешься. говорят, ахметов потратился сильно. нужно же теперь восстановить копейку. вот что такое, когда госпредприятия в частном бизнесе. война все вскрывает, все ошибки и все *************.
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28.03.2022 17:20 Ответить
Щось не чути за націоналізацію частки обленерго кацапських мільярдерів...
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28.03.2022 17:24 Ответить
І чи є гарантія що оплати підуть в енергоринок а не в москву?
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28.03.2022 17:26 Ответить
Тільки не треба зараз тут про поганого олігарха Ахметова писати. Енергію вам поставляють? Будьте добрі платити по рахунках, бо завалите к хєрам всю енергоситему швидше, ніж окупанти її зруйнують. Мудрий укр. нарід, блд.
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28.03.2022 17:40 Ответить
а когда оно рыжее тарифы поднимало до небес и хрен ложило на украинцев где же ты падло пропалченное было? че же ты тогда не вощмущался мутило
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28.03.2022 20:58 Ответить
Ти ж, ублюдку Вячеславе, сам цього хотів і тепер мусиш платити за свій вибір. Мало вас, лохів, Ахметов обложив, я б на його місці з тебе ще більше здер.
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28.03.2022 22:28 Ответить
ты мудак ватный я тебе твою дурную бащку в жопу твоему ахметову засуну
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28.03.2022 23:59 Ответить
+
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28.03.2022 17:40 Ответить
бачу по коментарях, що деякі неадеквати закликають не платити. судячи по всьому , то повністю відбиті або працюють на російську діру.
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28.03.2022 17:41 Ответить
ну ты баран диванный - не понимаешь все бы заплатили если бы было чем **** вы что совсем тупые не понимаете что сейчас люди доедают последнее на харчи которые подорожали на треть - пусть бы раздали провольственные пайки а наличку на оплату комуналки - а так с голоду подыхать что ли?
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28.03.2022 21:01 Ответить
может зеленский денег подкинет аа...а то сокро все мародерить будут....
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28.03.2022 18:41 Ответить
А не пробовали снизить цены до себестоимости ?!
Нет ?!
Хотите продать получать прибыль ... Ну так чего ноете ? Сейчас не до прибылей,у людей жить не за что..,не что вам в карман продолжать сверхприбыли набивать ... !
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29.03.2022 00:51 Ответить
 
 