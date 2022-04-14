Google отключил платежи из России, – Федоров

Компания Google отключила платежи из РФ, теперь никаким видом российских карт нельзя рассчитаться в системе.

Об этом в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, передает Цензор.НЕТ.

"Компания Google отключила платежи по России. Заплатить нельзя ни одним видом российских карточек", - говорится в сообщении.

Также отменили подписку с платежами с мобильного.

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