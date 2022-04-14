Google отключил платежи из России, – Федоров
Компания Google отключила платежи из РФ, теперь никаким видом российских карт нельзя рассчитаться в системе.
Об этом в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, передает Цензор.НЕТ.
"Компания Google отключила платежи по России. Заплатить нельзя ни одним видом российских карточек", - говорится в сообщении.
Также отменили подписку с платежами с мобильного.
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@mUwr7BPggQTFlON
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https://twitter.com/mUwr7BPggQTFlON/status/1514494469281886213 13 ч
Илон Маск создаёт спутниковый интернет.
Валентина Матвиенко поручила привлечь малый бизнес России к производству гвоздей.
Великие люди - великие планы.
У більшості росіян телефони на андроїді.
Гугл міг би якось заблокувати андроїд на території росії.
У росіян телефони перестали б працювати.
А эйпл - эйпл стор.