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Google (133) россия (93015) платежи (38) Федоров Михаил (492)

Google отключил платежи из России, – Федоров

google

Компания Google отключила платежи из РФ, теперь никаким видом российских карт нельзя рассчитаться в системе.

Об этом в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, передает Цензор.НЕТ.

"Компания Google отключила платежи по России. Заплатить нельзя ни одним видом российских карточек", - говорится в сообщении.

Также отменили подписку с платежами с мобильного.

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Топ комментарии
+39
Michael'$&


@mUwr7BPggQTFlON

·
https://twitter.com/mUwr7BPggQTFlON/status/1514494469281886213 13 ч



Илон Маск создаёт спутниковый интернет.
Валентина Матвиенко поручила привлечь малый бизнес России к производству гвоздей.
Великие люди - великие планы.
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14.04.2022 23:11
+9
Чекаємо такої ж новини від Apple та Huawei
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14.04.2022 23:07
+7
Нащо кацапам американські Еппл та Гугл в загалі?
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14.04.2022 23:15
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Чекаємо такої ж новини від Apple та Huawei
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14.04.2022 23:07 Ответить
Нащо кацапам американські Еппл та Гугл в загалі?
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14.04.2022 23:15 Ответить
ЧебурПлат "в помощь", какгріца...
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14.04.2022 23:32 Ответить
ну гвозді забивати.....
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15.04.2022 00:24 Ответить
Michael'$&


@mUwr7BPggQTFlON

·
https://twitter.com/mUwr7BPggQTFlON/status/1514494469281886213 13 ч



Илон Маск создаёт спутниковый интернет.
Валентина Матвиенко поручила привлечь малый бизнес России к производству гвоздей.
Великие люди - великие планы.
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14.04.2022 23:11 Ответить
руськи обьявили тендер на производство гробов и венков.
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14.04.2022 23:18 Ответить
Кто последний будет выходит, выключите свет..
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14.04.2022 23:22 Ответить
Теперь всё бесплатно. Коммунизм
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14.04.2022 23:28 Ответить
гуглу респект. орки будут платить рублями. ну если они есть.
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14.04.2022 23:35 Ответить
кому платити цими фількіними папірцями?
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14.04.2022 23:44 Ответить
Это теми ****** которые "Возьми все. Я себе еще нарисую"?
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15.04.2022 00:15 Ответить
Google він же володіє операційною системою Android.
У більшості росіян телефони на андроїді.
Гугл міг би якось заблокувати андроїд на території росії.
У росіян телефони перестали б працювати.
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15.04.2022 00:47 Ответить
нет тогда гугл потеряет много денег от рекламы
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15.04.2022 05:57 Ответить
Хай би ще плеймаркет росіянам заблокував.
А эйпл - эйпл стор.
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15.04.2022 01:30 Ответить
 
 