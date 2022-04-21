УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11871 відвідувач онлайн
Новини Війна
1 755 10
Херсонщина (5364) евакуація (2242) Верещук (674) гуманітарний коридор (177)

Сьогодні спробуємо пробити гуманітарний коридор з Херсонщини, - Верещук

евакуація

Влада України сьогодні, 21 квітня, спробує відкрити гуманітарний коридор для евакуації із Херсонщини.

Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонська область: сьогодні також спробуємо пробити гуманітарний коридор з Херсонщини. Йдеться про три населених пункти: смт Високопілля, село Нововознесенське та село Миролюбівка", - зазначила Верещук.

Точки збору:

▪️смт Високопілля – вул. Визволителів, 112 (біля селищної ради);

▪️с. Нововознесенське – вул. Шкільна, 28Б (біля селищної ради);

▪️с. Миролюбівка – вул. Шевченка, 82 (біля школи).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчора по гумкоридору з Маріуполя виїхало 4 евакуаційні автобуси. Сьогодні евакуація продовжиться, - Верещук

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Ти вже один там коридор зробила, за який доведеться відповідати, якщо думаєш опа тебе "відмаже" від суду, то від гніву цивільних і війскових тобі ніхто не допоможе.
показати весь коментар
21.04.2022 10:20
+5
А як вона їх "пробиває", якщо не секрет?
показати весь коментар
21.04.2022 10:28
+3
Эта "Мэри Поппинс" теперь главная по тарелочкам гумкоридорам?
показати весь коментар
21.04.2022 10:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ти вже один там коридор зробила, за який доведеться відповідати, якщо думаєш опа тебе "відмаже" від суду, то від гніву цивільних і війскових тобі ніхто не допоможе.
показати весь коментар
21.04.2022 10:20 Відповісти
Пока при власти зеленая банда-таким как она ничего не грозит.
показати весь коментар
21.04.2022 10:25 Відповісти
Да нечего не выйдет. рашисты не выпустят гражданских, так как их сразу же сметут.
показати весь коментар
21.04.2022 10:25 Відповісти
Эта "Мэри Поппинс" теперь главная по тарелочкам гумкоридорам?
показати весь коментар
21.04.2022 10:27 Відповісти
А як вона їх "пробиває", якщо не секрет?
показати весь коментар
21.04.2022 10:28 Відповісти
Пустой головой.
показати весь коментар
21.04.2022 12:51 Відповісти
ну да про вчорашній на Маріуполь ще розкажи
показати весь коментар
21.04.2022 10:31 Відповісти
Не забудь гуманітарку і пенсійні гроші для рашистів покласти в автобуси для евакуації
показати весь коментар
21.04.2022 10:34 Відповісти
І взагалі єдині хто може 'пробивати' коридори- це військові! І зброєю контролювати їх! Нехай і тимчасово! А не якась там балакуча політична курва!
показати весь коментар
21.04.2022 10:37 Відповісти
Как она уже достала своим бла-бла-бла.
показати весь коментар
21.04.2022 12:52 Відповісти
 
 