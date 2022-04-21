Сьогодні спробуємо пробити гуманітарний коридор з Херсонщини, - Верещук
Влада України сьогодні, 21 квітня, спробує відкрити гуманітарний коридор для евакуації із Херсонщини.
Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсонська область: сьогодні також спробуємо пробити гуманітарний коридор з Херсонщини. Йдеться про три населених пункти: смт Високопілля, село Нововознесенське та село Миролюбівка", - зазначила Верещук.
Точки збору:
▪️смт Високопілля – вул. Визволителів, 112 (біля селищної ради);
▪️с. Нововознесенське – вул. Шкільна, 28Б (біля селищної ради);
▪️с. Миролюбівка – вул. Шевченка, 82 (біля школи).
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+6 andi Mir
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+5 Kindrat74
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+3 Jonathan Jones
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