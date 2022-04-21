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армія рф (16162) розвідка (3804) техніка (1780)

Армія РФ вже готується застосовувати застарілу радянську військову техніку, - розвідка

гур

Для відновлення своїх бойових спроможностей ЗС РФ все частіше вдаються до використання техніки радянського виробництва, яка тривалий час (з 1970-х років) знаходилась на базах зберігання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про такі надсучасні рішення окупантів повідомляють у ГУР МО України.

Рішучий спротив та стійкість української армії завадили російським планам у короткі терміни досягнути мети та створили необхідність постійного поповнення особовим складом та військовою технікою російського угрупування у зв’язку із великими втратами.

"Для відновлення своїх бойових спроможносте ЗС Росії все частіше вдаються до використання техніки радянського виробництва, яка довгий час (з 1970-х років) знаходилась на базах зберігання. Значна увага приділяється збільшенню можливостей артилерійських та ракетних підрозділів для здійснення безперервних обстрілів українських міст", - зазначають українські розвідники.

У ГУР МО зафіксували, що протягом квітня:

  • з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння (РАО) (Уссурійськ, Приморський край) Східного ВО знято 18 САУ "Мста-С";
  • з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ) – 28 САУ "Акація";
  • з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська обл.) центру матеріально-технічного забезпечення Центрального ВО здійснюється переміщення до бази зберігання РАО (Новочеркаськ) 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акація", 20 САУ "Гвоздика";
  • з 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.) – 15 РСЗВ "Ураган" та 11 ТРК "Точка-У".

"Крім того, у н.п. Києвський (Московська обл.) зафіксовано переміщення ешелону у складі: 6 РСЗВ "Град"; 8 РСЗВ "Ураган" та 7 ТЗМ РСЗВ "Ураган". За попередніми даними техніка знята з арсеналів Західного ВО.Відновлення боєздатності та укомплектування ОВТ угруповання військ Західного ВО здійснюється, у т.ч. за рахунок ОВТ, знятої зі зберігання 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (Богучар, 45 км від ДКУ). Обслуговування і ремонт проводяться підрозділами 215 орвб (Маршала Жукова) 20А", - йдеться у повідомленні ГУР.

Також читайте: "Пленных в Попасной приказано убить", - ГУР Міноборони перехопило розмови окупантів. АУДIО
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Топ коментарі
+37
Картина "Вагнерівці на відпочинку"
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21.04.2022 10:18
+29
слово "соевые" - это чисто кацапский наратив.

неужели ты до сих пор этого не понимаешь ?

впрочим, как и слово "хероев".

ты - кацап ?
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21.04.2022 10:29
+19
У 2022-му несподівано з'ясувалось, що за п'ять років Порошенко створив кращу армію Європи.
Муженко, Забродський, Марченко, Павловський, Залужний - всі протеже Порошенка.

ЗЕбанда подарила нам лише Хомчака
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21.04.2022 10:33
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Картина "Вагнерівці на відпочинку"
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21.04.2022 10:18 Відповісти
Шаурма по УКРАЇНСЬКІ)))

<******* ШАСТАТЬ!!!
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21.04.2022 10:24 Відповісти
зеЛох довийопивався - Україна лишилася БЕЗ тяжкого озброєння з Германії:

Германия по указанию канцлера Олафа Шольца исключила из списка военной помощи Украине все тяжёлое вооружение
Об этом сообщает издание Bild.
Список сократился с 48 до 24 страниц. Из 15 видов вооружений, о поставках которых просил Киев, в итоговом документе остались лишь три позиции.

изза "критических дней" у клована и його нудоти - будуть гинути українськи громадянини..
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21.04.2022 10:24 Відповісти
Фріци б і так не дали б важке озброєння, бо ***** вони більше бояться, хоч би що Зеленський не казав чи просив. Так що Штанмаєр тут ні до чого, це загальна позиція Німеччини.
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21.04.2022 10:48 Відповісти
Ванга зе клована? іди нах
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21.04.2022 11:08 Відповісти
німчура не збиралась нам щось гарного давати ! забули іржаві ракети ? вони дають за принципом на тобі Боже що нам не гоже !
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21.04.2022 10:51 Відповісти
Та не слухайте ви цього кретина. Він під час війни їздив у парашу, він такий собі шоумен, томода.
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21.04.2022 10:26 Відповісти
ты решил слегонца добавить вранья про его поездки ?

зачем ?
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21.04.2022 10:33 Відповісти
доказательства Ваших слов, надеюсь есть у Вас?
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21.04.2022 10:39 Відповісти
слово "соевые" - это чисто кацапский наратив.

неужели ты до сих пор этого не понимаешь ?

впрочим, как и слово "хероев".

ты - кацап ?
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21.04.2022 10:29 Відповісти
а твої українську розуміють?
звідколи?
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21.04.2022 10:29 Відповісти
У 2022-му несподівано з'ясувалось, що за п'ять років Порошенко створив кращу армію Європи.
Муженко, Забродський, Марченко, Павловський, Залужний - всі протеже Порошенка.

ЗЕбанда подарила нам лише Хомчака
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21.04.2022 10:33 Відповісти
а какое именно слово там "чушь" ?
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21.04.2022 11:01 Відповісти
Ага, а за 50 днів війни з'ясувалось що Зеленський найкращий головнокомандувач всіх часів і народів, я правильно розумію? Чи можливо армію створював не особисто Порошенко, своїми руками, як і командує нею зараз не особисто Зеленський?
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21.04.2022 13:21 Відповісти
Да, несоевый дерьмоед, ты можешь загаживать целые простыни своими испражнениями. У тебя нет только одного, главного и ключевого. Ты не в состоянии не только доказать, но даже сформулировать, что и как у тебя и таких как ты украла соя. Ну, кроме мозгов конечно... Да и тех у тебя небыло.
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21.04.2022 10:34 Відповісти
73 вірять що українська армія стійко тримається через серіал "свати" і записані відосики, а не через реформування армії
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21.04.2022 10:29 Відповісти
Саме так. Але скажемо чесно, могло бути в гірше: Зеля міг оголосити капітуляцію в перший же день, і тоді б свинособаки гвалтували б і різали на всій площі краіни.
Але хоч цього не сталося, а всі ті мосійчуки, насіння і парасюки нарешті опинилися на сміттєзвалищу
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21.04.2022 10:30 Відповісти
Мосейчучку сейчас по телевизору показывают по 12 часов каждый день
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21.04.2022 10:35 Відповісти
Чушь собачья. През может оголошать все что вздумается, но только воюет не он. И "капитуляция" станет лишь его собственная...
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21.04.2022 10:37 Відповісти
Так про баригу Порошенка правда. Хіба не Порошенко з Ахметовим купляли в росії вугілля по 50-60 дол. за тонну, а продавали Україні по 95? Хіба не Порошенко після того як став президентом отримав великі квоти на експорт зерна з України, хоча до президентства він цим бізнесом не займався, люди Порошенка отримували ліцензії на видобуток корисних копалин в Україні, зокрема літію, Порошенко продав через офшори газету і сайт Корреспондент за 200+ млн. дол., щоб не платити податки в бюджет України. Тому ці всі слова порохоботів про те що Порошенко закупив каски, амуніцію, допомогу армії, а про це ніхто не говорить і не цінить не сприймаються народом, через те що всі знають, що Порошенко закупляє допомогу для армії на вкрадені в народу гроші., тому це не допомога, а повернення нагабованого з метою піару.
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21.04.2022 10:38 Відповісти
03.03.2021 - дата регистрации
это новых ботиков понабирали чё ли? ))))) а методичка то старая ))))
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21.04.2022 10:42 Відповісти
коли немає що казати про згортання виробництва ОТРК ГРІМ 2 та Нептун, витягується із шухляди методичка ротердам+ та вугілля за 100 долларів за тонну
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21.04.2022 10:45 Відповісти
Якщо у вас немає аргументів на мої факти то краще просто промовчіть.
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21.04.2022 11:07 Відповісти
у мене є аргумент, але ти чомусь на нього не відповідаєш
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21.04.2022 11:18 Відповісти
ладно, купля за вкрадені. Але ж купляє. Що купляють не бариги. Ті що виводили гроші приватбанку та допомагали виводить?
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21.04.2022 13:19 Відповісти
я и мои знакомые прекрасно понимают что Порох начал формировать новую армию. И нам не надо ничего рассказывать или нас убеждать. Просто люди реалисты - откуда взялась армия которая нас уже защитила?
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21.04.2022 10:51 Відповісти
Порох армію не створював, так само як нею зараз не командує Зеленський. Не треба приписувати презам заслуги в тих справах, до яких вони далекі.
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21.04.2022 13:26 Відповісти
Порошенко продав через офшори газету і сайт Корреспондент за 200+ млн. дол

і як же йому це вдалося, не будучи власником тієї газети і сайту ?

чіста з ыканамічезкага інтєрєса питаю )))
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21.04.2022 11:00 Відповісти
мусолити внутрішню політику під час війського стану - кримінал... за вами вже слідкує СБУ, не ************ булкі
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21.04.2022 10:42 Відповісти
Ми живемо в вільній країні і пишемо те що думаємо, а якщо СБУ щось не подобається, то вони можуть сходити вслід за російським кораблем.
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21.04.2022 11:00 Відповісти
З яких пір мокшандія вільна країна, нах за поребрик
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21.04.2022 11:49 Відповісти
Вітаю! Ви образили всіх любителів-поціновувачів "сватів"!
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21.04.2022 10:44 Відповісти
поціновувачів "сватів" та любителів руZZкого мира
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21.04.2022 11:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM 35:31 После 2014 года были уничтожены все склады боеприпасов в Украине. Виновных не нашли. В это же время на черном рынке Ближнего Востока появились боеприпасы с украинских складов.
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21.04.2022 11:27 Відповісти
Хто такий "Дмітрій Чєкалкін"?
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21.04.2022 13:19 Відповісти
Давай крейсер Аврору волоком по суші
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21.04.2022 10:19 Відповісти
не знаю щодо крейсера аврора але... на цьому гівні вже будуть їздити незабаром
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21.04.2022 10:42 Відповісти
Детище ХПЗ. ☝
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21.04.2022 13:29 Відповісти
Не смішно. ВСУ теж воює аналогічним озброєнням. І дуже успішно.
Важка артилерія - "не подарок". Навіть якщо вона не обладнана високоточним наведенням - їм для обстрілу населених пунктів і не треба.
Єдина надія - застарілі боєкомплекти.
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21.04.2022 10:47 Відповісти
При снятии с хранения-надо все резинотехнические изделия и проводку менять,а пушки наново отстреливать,иначе проку от этой техники будет немного.
Жаль конечно что они эшелонами их подвозят,если б своим ходом ехали-половина точно не доехала
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21.04.2022 12:03 Відповісти
Нам не легче... Одно радует, чем старее техника тем она легче уничтожается и тем хуже у нее с точностью.
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21.04.2022 10:20 Відповісти
а ще вона ламається...
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21.04.2022 10:25 Відповісти
Это та же техника, что и сейчас на вооружении рф и ВСУ. Другое дело, что из консервации техн ка менеее надеж5а.
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21.04.2022 10:33 Відповісти
и есть надежда что половина разворована и разукомплектована..
ну и...хрошо бы ламалась-взрывалась на месте ))))
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21.04.2022 10:44 Відповісти
Лапатнікі-а тачанкі будут???
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21.04.2022 10:22 Відповісти
тачанки це винахід махновців а не кацапів, в них "подвода"
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21.04.2022 10:27 Відповісти
Вони радянськими піснями сталінських часів живуть, вони ще з тої епохи не повилазили. Повитягають зараз буржуйки і кашу з топора.
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21.04.2022 10:23 Відповісти
Ну, у нас той самий стан. Тільки до цього всього потрібні працюючі мізки. А то вийде як з коритом Василий Быков. Корито нове, нафаршироване, а мізки... Наші хлопці "підсікли" його, "підтягнули" до берега і, як сома, довбнею по голові. І нема сома. Тоб-то - Василия Быкова, нема теж.
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21.04.2022 10:24 Відповісти
А нам дают Джавелины, Стингеры, пару десятков старых советских танков ... Германия официально отказалась поставлять нам тяжелое.
Мда ...
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21.04.2022 10:24 Відповісти
а де це вам таке дають?
я теж хочу
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21.04.2022 10:27 Відповісти
як кажуть кацапи: не забудемо не простимо хріцам
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21.04.2022 10:28 Відповісти
Ну, декому потрібно частіше посилати Президента Німеччини, мабуть, тоді точно дадуть! Доженуть - і ще дадуть, просто за тупе хамство на державному рівні!
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21.04.2022 10:33 Відповісти
спасибо, что вообще что-то дают... тем более что-то - зто джевелиньі - отличное оружие
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21.04.2022 10:38 Відповісти
нам G7 дає 50млрд євро... на це можна купити дуже багато різної зброї
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21.04.2022 10:40 Відповісти
ну немцы же попросили - ни о чем не рассказываать. Когда все закончится будете удивляться.
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21.04.2022 10:53 Відповісти
нє, ну а шо, зі ствола зарядив - і стріляй куди хочеш!
чим не зброя?
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21.04.2022 10:26 Відповісти
Нам давно пора організовувати диверсійні підрозділи для території рф
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21.04.2022 10:28 Відповісти
Можете особисто взятися за це.
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21.04.2022 11:04 Відповісти
Пора починати диверсійну діяльність в самому **********. Там досить багато складів з боєзапасом які ну просто "мріють" бути підірваними. Також є заводи з виготовлення снарядів та ракет які мають склади на своїй території. Це взагалі "бінго" - два в одному. Якось неадекватно - вони у нас знищують а ми у них ні.
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21.04.2022 10:30 Відповісти
а "Бзда-Ш"?
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21.04.2022 10:33 Відповісти
так от, яка з переліку техніка застаріла?
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21.04.2022 10:58 Відповісти
Та хоть "катюшой"))))......
У нас з'явилися "БРАТИ-МУСУЛЬМАНИ"----------------- БАЙРАКТАРИ!!!!!
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21.04.2022 10:30 Відповісти
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21.04.2022 10:35 Відповісти
я так розумію, вже т34 розконсервовують, будуть як діди воювати
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21.04.2022 10:41 Відповісти
Блин, что деревьев мало, что бы изготовить новое оружие? Или не знают как камни обтёсывать, для наконечников? Ну да, конечно, попробуй копытами камень удержать...
PS: Свинособаки, вы хоть тряпки не жгите, на набедренные повязки пойдут!
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21.04.2022 10:44 Відповісти
Для ''експертів'' про Німеччину. Вона реально немає що передавати бо сама залишиться ''голою'' після розвалу Союза і об'єднання Німеччини вони демілітаризували так Бундесвер що якби Росія напала на Німеччину не факт що вона самотужки би протрималася місяць. Читайте уважніше про поставки німецької зброї. Уряд Німеччини зняв обмеження для компаній країни щоб ті напряму виготовляли і продавали зброю Україні. Не розумію для чого подавати такі тупі новини. Щоб зрадойоби кайфували від таких новин.
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21.04.2022 10:49 Відповісти
Є декілька великіх проблем.
По перше, у кацапів досить багато такої техніки.
По друге, у ЗСУ в переважній більшості, така сама техніка.
По третє, завдяки одному козлу, німці відмовили нам у постачанні техніки.
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21.04.2022 11:16 Відповісти
Там не один козел, там цілий табун таких козлів
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21.04.2022 11:58 Відповісти
Из застарілого тут лише "Акація" та "Точка-У", та і то, дивлячись на те, як наші використовують ту саму "Точку", остання ще цілком "ого-го". а МСТА-С і по теперішнім часам цілком пристойна зброя.
Тому не розслабляємось.
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21.04.2022 11:33 Відповісти
Акцентувати треба не на тому, що це застаріла совецька (іншої у кацапів і не має), а втому, що знята с хранєнія - отже у жахливому стані
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21.04.2022 11:35 Відповісти
ВСУ пригодится. Правда, сделана стратегическая ошибка: ценник надо было объявлять не в баксах, а цистернах водки...
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21.04.2022 13:09 Відповісти
те грады 50х годов с заколочеными окнами фанерой на них еще максим перепелица воевал))там фитиль отсырел
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21.04.2022 13:14 Відповісти
 
 