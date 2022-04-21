Армія РФ вже готується застосовувати застарілу радянську військову техніку, - розвідка
Для відновлення своїх бойових спроможностей ЗС РФ все частіше вдаються до використання техніки радянського виробництва, яка тривалий час (з 1970-х років) знаходилась на базах зберігання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про такі надсучасні рішення окупантів повідомляють у ГУР МО України.
Рішучий спротив та стійкість української армії завадили російським планам у короткі терміни досягнути мети та створили необхідність постійного поповнення особовим складом та військовою технікою російського угрупування у зв’язку із великими втратами.
"Для відновлення своїх бойових спроможносте ЗС Росії все частіше вдаються до використання техніки радянського виробництва, яка довгий час (з 1970-х років) знаходилась на базах зберігання. Значна увага приділяється збільшенню можливостей артилерійських та ракетних підрозділів для здійснення безперервних обстрілів українських міст", - зазначають українські розвідники.
У ГУР МО зафіксували, що протягом квітня:
- з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння (РАО) (Уссурійськ, Приморський край) Східного ВО знято 18 САУ "Мста-С";
- з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ) – 28 САУ "Акація";
- з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська обл.) центру матеріально-технічного забезпечення Центрального ВО здійснюється переміщення до бази зберігання РАО (Новочеркаськ) 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акація", 20 САУ "Гвоздика";
- з 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.) – 15 РСЗВ "Ураган" та 11 ТРК "Точка-У".
"Крім того, у н.п. Києвський (Московська обл.) зафіксовано переміщення ешелону у складі: 6 РСЗВ "Град"; 8 РСЗВ "Ураган" та 7 ТЗМ РСЗВ "Ураган". За попередніми даними техніка знята з арсеналів Західного ВО.Відновлення боєздатності та укомплектування ОВТ угруповання військ Західного ВО здійснюється, у т.ч. за рахунок ОВТ, знятої зі зберігання 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (Богучар, 45 км від ДКУ). Обслуговування і ремонт проводяться підрозділами 215 орвб (Маршала Жукова) 20А", - йдеться у повідомленні ГУР.
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<******* ШАСТАТЬ!!!
Германия по указанию канцлера Олафа Шольца исключила из списка военной помощи Украине все тяжёлое вооружение
Об этом сообщает издание Bild.
Список сократился с 48 до 24 страниц. Из 15 видов вооружений, о поставках которых просил Киев, в итоговом документе остались лишь три позиции.
изза "критических дней" у клована и його нудоти - будуть гинути українськи громадянини..
зачем ?
неужели ты до сих пор этого не понимаешь ?
впрочим, как и слово "хероев".
ты - кацап ?
звідколи?
Муженко, Забродський, Марченко, Павловський, Залужний - всі протеже Порошенка.
ЗЕбанда подарила нам лише Хомчака
Але хоч цього не сталося, а всі ті мосійчуки, насіння і парасюки нарешті опинилися на сміттєзвалищу
это новых ботиков понабирали чё ли? ))))) а методичка то старая ))))
і як же йому це вдалося, не будучи власником тієї газети і сайту ?
чіста з ыканамічезкага інтєрєса питаю )))
Важка артилерія - "не подарок". Навіть якщо вона не обладнана високоточним наведенням - їм для обстрілу населених пунктів і не треба.
Єдина надія - застарілі боєкомплекти.
Жаль конечно что они эшелонами их подвозят,если б своим ходом ехали-половина точно не доехала
ну и...хрошо бы ламалась-взрывалась на месте ))))
Мда ...
я теж хочу
чим не зброя?
У нас з'явилися "БРАТИ-МУСУЛЬМАНИ"----------------- БАЙРАКТАРИ!!!!!
PS: Свинособаки, вы хоть тряпки не жгите, на набедренные повязки пойдут!
По перше, у кацапів досить багато такої техніки.
По друге, у ЗСУ в переважній більшості, така сама техніка.
По третє, завдяки одному козлу, німці відмовили нам у постачанні техніки.
Тому не розслабляємось.