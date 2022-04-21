Армия РФ уже готовится применять устаревшую советскую военную технику, - разведка
Для восстановления своих боевых возможностей ВС РФ все чаще прибегают к использованию техники советского производства, долгое время (с 1970-х годов) находившейся на базах хранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, о таких "сверхсовременных" решениях оккупантов сообщают в ГУР МО Украины.
Решительное сопротивление и устойчивость украинской армии помешали российским планам в короткие сроки достичь целей и вызвали необходимость постоянного пополнения личным составом и военной техникой российской группировки в связи с большими потерями.
"Для восстановления своих боевых возможностей ВС России все чаще прибегают к использованию техники советского производства, долгое время (с 1970-х годов) находившейся на базах хранения. Значительное внимание уделяется увеличению возможностей артиллерийских и ракетных подразделений для совершения непрерывных обстрелов украинских городов", - отмечают украинские разведчики.
В ГУР МО зафиксировали, что в течение апреля:
- из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (РАО) (Уссурийск, Приморский край) Восточного ВО снято 18 САУ "Мста-С";
- из 94-го арсенала ГРАУ (Омск) – 28 САУ "Акация";
- из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.) центра материально-технического обеспечения Центрального ПО осуществляется перемещение в базу хранения РАО (Новочеркасск) 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация", 20 САУ "Гвоздика";
- из 109-го арсенала ГРАУ (Батарейная, Иркутская обл.) – 15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У".
"Кроме того, в н.п. Киевский (Московская обл.) зафиксировано перемещение эшелона в составе: 6 РСЗО "Град"; 8 РСЗО "Ураган" и 7 ТЗМ РСЗО "Ураган". По предварительным данным, техника снята из арсеналов Западного ВО. Восстановление боеспособности и комплектование ОВТ группировки войск Западного ВО осуществляется, в т.ч. за счет ОВТ, снятой с хранения 239-го центра обеспечения мобилизационного развертывания (Богучар, 45 км от границы Украины). Обслуживание и ремонт производятся подразделениями 215-й орвб (Маршала Жукова) 20А , – говорится в сообщении ГУР.
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<******* ШАСТАТЬ!!!
Германия по указанию канцлера Олафа Шольца исключила из списка военной помощи Украине все тяжёлое вооружение
Об этом сообщает издание Bild.
Список сократился с 48 до 24 страниц. Из 15 видов вооружений, о поставках которых просил Киев, в итоговом документе остались лишь три позиции.
изза "критических дней" у клована и його нудоти - будуть гинути українськи громадянини..
зачем ?
неужели ты до сих пор этого не понимаешь ?
впрочим, как и слово "хероев".
ты - кацап ?
звідколи?
Муженко, Забродський, Марченко, Павловський, Залужний - всі протеже Порошенка.
ЗЕбанда подарила нам лише Хомчака
Але хоч цього не сталося, а всі ті мосійчуки, насіння і парасюки нарешті опинилися на сміттєзвалищу
это новых ботиков понабирали чё ли? ))))) а методичка то старая ))))
і як же йому це вдалося, не будучи власником тієї газети і сайту ?
чіста з ыканамічезкага інтєрєса питаю )))
Важка артилерія - "не подарок". Навіть якщо вона не обладнана високоточним наведенням - їм для обстрілу населених пунктів і не треба.
Єдина надія - застарілі боєкомплекти.
Жаль конечно что они эшелонами их подвозят,если б своим ходом ехали-половина точно не доехала
ну и...хрошо бы ламалась-взрывалась на месте ))))
Мда ...
я теж хочу
чим не зброя?
У нас з'явилися "БРАТИ-МУСУЛЬМАНИ"----------------- БАЙРАКТАРИ!!!!!
PS: Свинособаки, вы хоть тряпки не жгите, на набедренные повязки пойдут!
По перше, у кацапів досить багато такої техніки.
По друге, у ЗСУ в переважній більшості, така сама техніка.
По третє, завдяки одному козлу, німці відмовили нам у постачанні техніки.
Тому не розслабляємось.