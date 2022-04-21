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Армия РФ уже готовится применять устаревшую советскую военную технику, - разведка

гур

Для восстановления своих боевых возможностей ВС РФ все чаще прибегают к использованию техники советского производства, долгое время (с 1970-х годов) находившейся на базах хранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, о таких "сверхсовременных" решениях оккупантов сообщают в ГУР МО Украины.

Решительное сопротивление и устойчивость украинской армии помешали российским планам в короткие сроки достичь целей и вызвали необходимость постоянного пополнения личным составом и военной техникой российской группировки в связи с большими потерями.

"Для восстановления своих боевых возможностей ВС России все чаще прибегают к использованию техники советского производства, долгое время (с 1970-х годов) находившейся на базах хранения. Значительное внимание уделяется увеличению возможностей артиллерийских и ракетных подразделений для совершения непрерывных обстрелов украинских городов", - отмечают украинские разведчики.

В ГУР МО зафиксировали, что в течение апреля:

  • из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (РАО) (Уссурийск, Приморский край) Восточного ВО снято 18 САУ "Мста-С";
  • из 94-го арсенала ГРАУ (Омск) – 28 САУ "Акация";
  • из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.) центра материально-технического обеспечения Центрального ПО осуществляется перемещение в базу хранения РАО (Новочеркасск) 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация", 20 САУ "Гвоздика";
  • из 109-го арсенала ГРАУ (Батарейная, Иркутская обл.) – 15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У".

"Кроме того, в н.п. Киевский (Московская обл.) зафиксировано перемещение эшелона в составе: 6 РСЗО "Град"; 8 РСЗО "Ураган" и 7 ТЗМ РСЗО "Ураган". По предварительным данным, техника снята из арсеналов Западного ВО. Восстановление боеспособности и комплектование ОВТ группировки войск Западного ВО осуществляется, в т.ч. за счет ОВТ, снятой с хранения 239-го центра обеспечения мобилизационного развертывания (Богучар, 45 км от границы Украины). Обслуживание и ремонт производятся подразделениями 215-й орвб (Маршала Жукова) 20А , – говорится в сообщении ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пленных в Попасной приказано убить", - ГУР Минобороны перехватило разговоры оккупантов. АУДИО
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Топ комментарии
+37
Картина "Вагнерівці на відпочинку"
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21.04.2022 10:18
+29
слово "соевые" - это чисто кацапский наратив.

неужели ты до сих пор этого не понимаешь ?

впрочим, как и слово "хероев".

ты - кацап ?
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21.04.2022 10:29
+19
У 2022-му несподівано з'ясувалось, що за п'ять років Порошенко створив кращу армію Європи.
Муженко, Забродський, Марченко, Павловський, Залужний - всі протеже Порошенка.

ЗЕбанда подарила нам лише Хомчака
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21.04.2022 10:33
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Картина "Вагнерівці на відпочинку"
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21.04.2022 10:18 Ответить
Шаурма по УКРАЇНСЬКІ)))

<******* ШАСТАТЬ!!!
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21.04.2022 10:24 Ответить
зеЛох довийопивався - Україна лишилася БЕЗ тяжкого озброєння з Германії:

Германия по указанию канцлера Олафа Шольца исключила из списка военной помощи Украине все тяжёлое вооружение
Об этом сообщает издание Bild.
Список сократился с 48 до 24 страниц. Из 15 видов вооружений, о поставках которых просил Киев, в итоговом документе остались лишь три позиции.

изза "критических дней" у клована и його нудоти - будуть гинути українськи громадянини..
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21.04.2022 10:24 Ответить
Фріци б і так не дали б важке озброєння, бо ***** вони більше бояться, хоч би що Зеленський не казав чи просив. Так що Штанмаєр тут ні до чого, це загальна позиція Німеччини.
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21.04.2022 10:48 Ответить
Ванга зе клована? іди нах
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21.04.2022 11:08 Ответить
німчура не збиралась нам щось гарного давати ! забули іржаві ракети ? вони дають за принципом на тобі Боже що нам не гоже !
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21.04.2022 10:51 Ответить
Та не слухайте ви цього кретина. Він під час війни їздив у парашу, він такий собі шоумен, томода.
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21.04.2022 10:26 Ответить
ты решил слегонца добавить вранья про его поездки ?

зачем ?
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21.04.2022 10:33 Ответить
доказательства Ваших слов, надеюсь есть у Вас?
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21.04.2022 10:39 Ответить
слово "соевые" - это чисто кацапский наратив.

неужели ты до сих пор этого не понимаешь ?

впрочим, как и слово "хероев".

ты - кацап ?
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21.04.2022 10:29 Ответить
а твої українську розуміють?
звідколи?
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21.04.2022 10:29 Ответить
У 2022-му несподівано з'ясувалось, що за п'ять років Порошенко створив кращу армію Європи.
Муженко, Забродський, Марченко, Павловський, Залужний - всі протеже Порошенка.

ЗЕбанда подарила нам лише Хомчака
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21.04.2022 10:33 Ответить
а какое именно слово там "чушь" ?
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21.04.2022 11:01 Ответить
Ага, а за 50 днів війни з'ясувалось що Зеленський найкращий головнокомандувач всіх часів і народів, я правильно розумію? Чи можливо армію створював не особисто Порошенко, своїми руками, як і командує нею зараз не особисто Зеленський?
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21.04.2022 13:21 Ответить
Да, несоевый дерьмоед, ты можешь загаживать целые простыни своими испражнениями. У тебя нет только одного, главного и ключевого. Ты не в состоянии не только доказать, но даже сформулировать, что и как у тебя и таких как ты украла соя. Ну, кроме мозгов конечно... Да и тех у тебя небыло.
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21.04.2022 10:34 Ответить
73 вірять що українська армія стійко тримається через серіал "свати" і записані відосики, а не через реформування армії
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21.04.2022 10:29 Ответить
Саме так. Але скажемо чесно, могло бути в гірше: Зеля міг оголосити капітуляцію в перший же день, і тоді б свинособаки гвалтували б і різали на всій площі краіни.
Але хоч цього не сталося, а всі ті мосійчуки, насіння і парасюки нарешті опинилися на сміттєзвалищу
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21.04.2022 10:30 Ответить
Мосейчучку сейчас по телевизору показывают по 12 часов каждый день
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21.04.2022 10:35 Ответить
Чушь собачья. През может оголошать все что вздумается, но только воюет не он. И "капитуляция" станет лишь его собственная...
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21.04.2022 10:37 Ответить
Так про баригу Порошенка правда. Хіба не Порошенко з Ахметовим купляли в росії вугілля по 50-60 дол. за тонну, а продавали Україні по 95? Хіба не Порошенко після того як став президентом отримав великі квоти на експорт зерна з України, хоча до президентства він цим бізнесом не займався, люди Порошенка отримували ліцензії на видобуток корисних копалин в Україні, зокрема літію, Порошенко продав через офшори газету і сайт Корреспондент за 200+ млн. дол., щоб не платити податки в бюджет України. Тому ці всі слова порохоботів про те що Порошенко закупив каски, амуніцію, допомогу армії, а про це ніхто не говорить і не цінить не сприймаються народом, через те що всі знають, що Порошенко закупляє допомогу для армії на вкрадені в народу гроші., тому це не допомога, а повернення нагабованого з метою піару.
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21.04.2022 10:38 Ответить
03.03.2021 - дата регистрации
это новых ботиков понабирали чё ли? ))))) а методичка то старая ))))
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21.04.2022 10:42 Ответить
коли немає що казати про згортання виробництва ОТРК ГРІМ 2 та Нептун, витягується із шухляди методичка ротердам+ та вугілля за 100 долларів за тонну
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21.04.2022 10:45 Ответить
Якщо у вас немає аргументів на мої факти то краще просто промовчіть.
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21.04.2022 11:07 Ответить
у мене є аргумент, але ти чомусь на нього не відповідаєш
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21.04.2022 11:18 Ответить
ладно, купля за вкрадені. Але ж купляє. Що купляють не бариги. Ті що виводили гроші приватбанку та допомагали виводить?
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21.04.2022 13:19 Ответить
я и мои знакомые прекрасно понимают что Порох начал формировать новую армию. И нам не надо ничего рассказывать или нас убеждать. Просто люди реалисты - откуда взялась армия которая нас уже защитила?
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21.04.2022 10:51 Ответить
Порох армію не створював, так само як нею зараз не командує Зеленський. Не треба приписувати презам заслуги в тих справах, до яких вони далекі.
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21.04.2022 13:26 Ответить
Порошенко продав через офшори газету і сайт Корреспондент за 200+ млн. дол

і як же йому це вдалося, не будучи власником тієї газети і сайту ?

чіста з ыканамічезкага інтєрєса питаю )))
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21.04.2022 11:00 Ответить
мусолити внутрішню політику під час війського стану - кримінал... за вами вже слідкує СБУ, не ************ булкі
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21.04.2022 10:42 Ответить
Ми живемо в вільній країні і пишемо те що думаємо, а якщо СБУ щось не подобається, то вони можуть сходити вслід за російським кораблем.
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21.04.2022 11:00 Ответить
З яких пір мокшандія вільна країна, нах за поребрик
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21.04.2022 11:49 Ответить
Вітаю! Ви образили всіх любителів-поціновувачів "сватів"!
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21.04.2022 10:44 Ответить
поціновувачів "сватів" та любителів руZZкого мира
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21.04.2022 11:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM 35:31 После 2014 года были уничтожены все склады боеприпасов в Украине. Виновных не нашли. В это же время на черном рынке Ближнего Востока появились боеприпасы с украинских складов.
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21.04.2022 11:27 Ответить
Хто такий "Дмітрій Чєкалкін"?
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21.04.2022 13:19 Ответить
Давай крейсер Аврору волоком по суші
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21.04.2022 10:19 Ответить
не знаю щодо крейсера аврора але... на цьому гівні вже будуть їздити незабаром
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21.04.2022 10:42 Ответить
Детище ХПЗ. ☝
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21.04.2022 13:29 Ответить
Не смішно. ВСУ теж воює аналогічним озброєнням. І дуже успішно.
Важка артилерія - "не подарок". Навіть якщо вона не обладнана високоточним наведенням - їм для обстрілу населених пунктів і не треба.
Єдина надія - застарілі боєкомплекти.
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21.04.2022 10:47 Ответить
При снятии с хранения-надо все резинотехнические изделия и проводку менять,а пушки наново отстреливать,иначе проку от этой техники будет немного.
Жаль конечно что они эшелонами их подвозят,если б своим ходом ехали-половина точно не доехала
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21.04.2022 12:03 Ответить
Нам не легче... Одно радует, чем старее техника тем она легче уничтожается и тем хуже у нее с точностью.
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21.04.2022 10:20 Ответить
а ще вона ламається...
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21.04.2022 10:25 Ответить
Это та же техника, что и сейчас на вооружении рф и ВСУ. Другое дело, что из консервации техн ка менеее надеж5а.
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21.04.2022 10:33 Ответить
и есть надежда что половина разворована и разукомплектована..
ну и...хрошо бы ламалась-взрывалась на месте ))))
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21.04.2022 10:44 Ответить
Лапатнікі-а тачанкі будут???
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21.04.2022 10:22 Ответить
тачанки це винахід махновців а не кацапів, в них "подвода"
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21.04.2022 10:27 Ответить
Вони радянськими піснями сталінських часів живуть, вони ще з тої епохи не повилазили. Повитягають зараз буржуйки і кашу з топора.
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21.04.2022 10:23 Ответить
Ну, у нас той самий стан. Тільки до цього всього потрібні працюючі мізки. А то вийде як з коритом Василий Быков. Корито нове, нафаршироване, а мізки... Наші хлопці "підсікли" його, "підтягнули" до берега і, як сома, довбнею по голові. І нема сома. Тоб-то - Василия Быкова, нема теж.
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21.04.2022 10:24 Ответить
А нам дают Джавелины, Стингеры, пару десятков старых советских танков ... Германия официально отказалась поставлять нам тяжелое.
Мда ...
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21.04.2022 10:24 Ответить
а де це вам таке дають?
я теж хочу
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21.04.2022 10:27 Ответить
як кажуть кацапи: не забудемо не простимо хріцам
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21.04.2022 10:28 Ответить
Ну, декому потрібно частіше посилати Президента Німеччини, мабуть, тоді точно дадуть! Доженуть - і ще дадуть, просто за тупе хамство на державному рівні!
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21.04.2022 10:33 Ответить
спасибо, что вообще что-то дают... тем более что-то - зто джевелиньі - отличное оружие
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21.04.2022 10:38 Ответить
нам G7 дає 50млрд євро... на це можна купити дуже багато різної зброї
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21.04.2022 10:40 Ответить
ну немцы же попросили - ни о чем не рассказываать. Когда все закончится будете удивляться.
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21.04.2022 10:53 Ответить
нє, ну а шо, зі ствола зарядив - і стріляй куди хочеш!
чим не зброя?
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21.04.2022 10:26 Ответить
Нам давно пора організовувати диверсійні підрозділи для території рф
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21.04.2022 10:28 Ответить
Можете особисто взятися за це.
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21.04.2022 11:04 Ответить
Пора починати диверсійну діяльність в самому **********. Там досить багато складів з боєзапасом які ну просто "мріють" бути підірваними. Також є заводи з виготовлення снарядів та ракет які мають склади на своїй території. Це взагалі "бінго" - два в одному. Якось неадекватно - вони у нас знищують а ми у них ні.
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21.04.2022 10:30 Ответить
а "Бзда-Ш"?
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21.04.2022 10:33 Ответить
так от, яка з переліку техніка застаріла?
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21.04.2022 10:58 Ответить
Та хоть "катюшой"))))......
У нас з'явилися "БРАТИ-МУСУЛЬМАНИ"----------------- БАЙРАКТАРИ!!!!!
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21.04.2022 10:30 Ответить
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21.04.2022 10:35 Ответить
я так розумію, вже т34 розконсервовують, будуть як діди воювати
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21.04.2022 10:41 Ответить
Блин, что деревьев мало, что бы изготовить новое оружие? Или не знают как камни обтёсывать, для наконечников? Ну да, конечно, попробуй копытами камень удержать...
PS: Свинособаки, вы хоть тряпки не жгите, на набедренные повязки пойдут!
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21.04.2022 10:44 Ответить
Для ''експертів'' про Німеччину. Вона реально немає що передавати бо сама залишиться ''голою'' після розвалу Союза і об'єднання Німеччини вони демілітаризували так Бундесвер що якби Росія напала на Німеччину не факт що вона самотужки би протрималася місяць. Читайте уважніше про поставки німецької зброї. Уряд Німеччини зняв обмеження для компаній країни щоб ті напряму виготовляли і продавали зброю Україні. Не розумію для чого подавати такі тупі новини. Щоб зрадойоби кайфували від таких новин.
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21.04.2022 10:49 Ответить
Є декілька великіх проблем.
По перше, у кацапів досить багато такої техніки.
По друге, у ЗСУ в переважній більшості, така сама техніка.
По третє, завдяки одному козлу, німці відмовили нам у постачанні техніки.
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21.04.2022 11:16 Ответить
Там не один козел, там цілий табун таких козлів
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21.04.2022 11:58 Ответить
Из застарілого тут лише "Акація" та "Точка-У", та і то, дивлячись на те, як наші використовують ту саму "Точку", остання ще цілком "ого-го". а МСТА-С і по теперішнім часам цілком пристойна зброя.
Тому не розслабляємось.
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21.04.2022 11:33 Ответить
Акцентувати треба не на тому, що це застаріла совецька (іншої у кацапів і не має), а втому, що знята с хранєнія - отже у жахливому стані
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21.04.2022 11:35 Ответить
ВСУ пригодится. Правда, сделана стратегическая ошибка: ценник надо было объявлять не в баксах, а цистернах водки...
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21.04.2022 13:09 Ответить
те грады 50х годов с заколочеными окнами фанерой на них еще максим перепелица воевал))там фитиль отсырел
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21.04.2022 13:14 Ответить
 
 