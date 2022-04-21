Армия РФ уже готовится применять устаревшую советскую военную технику, - разведка

Для восстановления своих боевых возможностей ВС РФ все чаще прибегают к использованию техники советского производства, долгое время (с 1970-х годов) находившейся на базах хранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, о таких "сверхсовременных" решениях оккупантов сообщают в ГУР МО Украины.

Решительное сопротивление и устойчивость украинской армии помешали российским планам в короткие сроки достичь целей и вызвали необходимость постоянного пополнения личным составом и военной техникой российской группировки в связи с большими потерями.

"Для восстановления своих боевых возможностей ВС России все чаще прибегают к использованию техники советского производства, долгое время (с 1970-х годов) находившейся на базах хранения. Значительное внимание уделяется увеличению возможностей артиллерийских и ракетных подразделений для совершения непрерывных обстрелов украинских городов", - отмечают украинские разведчики.

В ГУР МО зафиксировали, что в течение апреля:

из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (РАО) (Уссурийск, Приморский край) Восточного ВО снято 18 САУ "Мста-С";

из 94-го арсенала ГРАУ (Омск) – 28 САУ "Акация";

из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.) центра материально-технического обеспечения Центрального ПО осуществляется перемещение в базу хранения РАО (Новочеркасск) 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация", 20 САУ "Гвоздика";

из 109-го арсенала ГРАУ (Батарейная, Иркутская обл.) – 15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У".

"Кроме того, в н.п. Киевский (Московская обл.) зафиксировано перемещение эшелона в составе: 6 РСЗО "Град"; 8 РСЗО "Ураган" и 7 ТЗМ РСЗО "Ураган". По предварительным данным, техника снята из арсеналов Западного ВО. Восстановление боеспособности и комплектование ОВТ группировки войск Западного ВО осуществляется, в т.ч. за счет ОВТ, снятой с хранения 239-го центра обеспечения мобилизационного развертывания (Богучар, 45 км от границы Украины). Обслуживание и ремонт производятся подразделениями 215-й орвб (Маршала Жукова) 20А , – говорится в сообщении ГУР.

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