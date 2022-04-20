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Новости Война
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Луганщина (6429) разведка (4119) пленные (2069) перехват (337)

"Пленных в Попасной приказано убить", - ГУР Минобороны перехватило разговоры оккупантов. АУДИО

Главное управление разведки МО Украины получило аудиоперехват разговора оккупантов, в котором идет речь о приказе убить всех военнопленных ВСУ в районе Попасной (Луганская область).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГУР Минобороны в фейсбуке.

"Это откровенное военное преступление, нарушение международного законодательства и еще один яркий пример, что армия России - это убийцы, насильники и мародеры и никоим образом не военные", - говорится в сообщении.

Читайте также: Разговор матери российского оккупанта с сыном: "Вы не убиваете гражданских и детей!... Вы фашистов убиваете, бл#дь, поверь мне!". АУДИО
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Топ комментарии
+47
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVKUIFlyK2F_NMEuOjjjMYw7y8BUsGAwqUNOTnOmpIR4wuYltfLMY_1n7LIXDyQNj3k-ityRFhC4T4FH7K2JCJYQMLX8VncJO4X_9R4reePDAemaSUsLFSZVBTmqTgjiR4&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

https://www.facebook.com/roman.shrike 5 hrs ·

Путин принимал решение о нападении на Украину в узком кругу "ястребов", - Bloomberg

поспорю с блумбергом. это были не ястребы. это были дятлы.
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20.04.2022 23:02
+45
******* конченое! Будьте прокляты рашисты, самки рашистов, ******** рашистов, ******** ********* и т.д.
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20.04.2022 23:04
+42
Не ту тактику выбрали кацапы. Они думают что если беспощадно убивать украинцев, а тем более военных они этим сломят сопротивление - они ошиблись. Такой подход порождает ярость у украинского народа "такая уж нация" и они получат 40 миллионную армию готовую рвать русских фашистов на куски. Такого подхода к украинцам боялись все цари московии так как знали что ярость украинского народа уничтожит их империю - этот вылупок очень сильно накосячил и уже пощады не будет никому.
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20.04.2022 23:12
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Правила форума Совет форумчан
Путін намагається вичавити з генералів будь-які перемоги до конкретних дат, і назріває дуже цікава ситуація, коли та мета, яку він поставив на початку війни, от-от зіткнеться з тією реальністю, яка є на сьогоднішній день на фронтах на території України. І це буде для них катастрофа.
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20.04.2022 23:00 Ответить
Буде все або нічого , скинуть ядерну на Марик за тиждень
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20.04.2022 23:01 Ответить
Тоді їм пізда.
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20.04.2022 23:03 Ответить
І що далі?
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20.04.2022 23:04 Ответить
Якщо люди сидять в подвалах, то ЯЗ до сраки. Загинуть ті, хто на поверхні. Тобто, орки!
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20.04.2022 23:13 Ответить
не встигне скинути ядерну - ху...ло вже попереджений, що перша ядерна бомба впаде на нього особисто
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20.04.2022 23:44 Ответить
І хто ж її кине? США ? Чи Британія? Чи може Франція з Німеччиною?
Знов висловлять глибоку стурбованість...
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21.04.2022 07:27 Ответить
Такое впечатление, что тут либо куча несведущей школоты, либо просто повернутых на ЯО, еще больше бункерного повернутых.
Что они скинут на Марик? ЯО, даже тактическое, в первую очередь предназначено для запугивания, шантажа, ну или если дипломатично, то для сдерживания. Если и говорить о реальном применении, того же тактического, то только на чужой территории, хотя бы за 1000 км от своей.
Например заряд сверхмалого класса - 0,5 кт, это 500 тонн тринитротолуола(тротила).
Ты можешь себе представить такую кучу? Это 10 ж\д вагонов в которых уголь возят.
И в Таганроге стекла повылетают нахрен.
Но стекла это фигня, там на Азовстали по всем закоулкам пыль "веками" собиралась. И вот она вся там поднимется и поплывет красивым облаком на Ростов, Шахты и Краснодар. На сколько процентов вырастет рейтинг в бункере и у шайги со всеми остальными генералами?
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20.04.2022 23:56 Ответить
лаптям ніхто не скаже про радіоактивний пил. Як не сказали нічого в чорнобильській зоні. Тілівізор для них - "наше всьо"
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21.04.2022 00:40 Ответить
И тем, которые сейчас вокруг Мариуполя, тоже не скажут?
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21.04.2022 08:30 Ответить
Неа. Они до сих пор в своих СМИ играют роль спасателей. А как совмещаются спасатели и ядерная бомба?
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21.04.2022 01:09 Ответить
Нічого нового, всі знають що таке полон лугандону та що таке ізоляція.
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20.04.2022 23:02 Ответить
Был там?
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20.04.2022 23:08 Ответить
Ти знаєш що на Місяці нічим дихати. А ти був там?
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20.04.2022 23:15 Ответить
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVKUIFlyK2F_NMEuOjjjMYw7y8BUsGAwqUNOTnOmpIR4wuYltfLMY_1n7LIXDyQNj3k-ityRFhC4T4FH7K2JCJYQMLX8VncJO4X_9R4reePDAemaSUsLFSZVBTmqTgjiR4&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

https://www.facebook.com/roman.shrike 5 hrs ·

Путин принимал решение о нападении на Украину в узком кругу "ястребов", - Bloomberg

поспорю с блумбергом. это были не ястребы. это были дятлы.
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20.04.2022 23:02 Ответить
То не дятлы, на мардовии шакшоты (мардюкизм сексоты, это не секретные сотрудники, а дятлы, поэтому они стучат, а не докладывают).
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21.04.2022 01:06 Ответить
В YouTube-канале мониторингового проекта «Беларускі Гаюн» https://t.me/Hajun_BY/4243 опубликовали , как утверждается, перехват радиопереговоров военнослужащих ВКС России, которые говорят о том, что под Лунинцем упал самолет.


Самолет упал в заболоченной местности и сгорел. Оба пилота катапультировались. После их нашли в ходе поисково-спасательной операции, в которой были задействованы в том числе белорусские вертолеты. Свои источники информации мониторинговый проект не называет.

- [Видел] очень яркую [вспышку]. Я прямо на нее смотрел. В районе Лунинца на траверзе, - сообщил, как утверждает проект «Белорусский Гаюн» один из пилотов.

- Понял. Наблюдал еще одну вспышку только что, маленькую. В том же месте, - отвечает ему другой летчик.

- Принял. Ну подскажите им тогда, где, примерно, самолет упал. Если они вышли, чтобы легче было найти, - сказал пилот.
https://news.zerkalo.io/accidents/13016.html?c
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20.04.2022 23:02 Ответить
Так і є. "Хартия 97%" теж повідомлення виклала:

https://charter97.org/ru/news/2022/4/20/464315/
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20.04.2022 23:08 Ответить
Вспышка, задымление и затем отрицательный взлет?
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20.04.2022 23:13 Ответить
10 марта этот самолет упал, насколько знаю.
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20.04.2022 23:14 Ответить
******* конченое! Будьте прокляты рашисты, самки рашистов, ******** рашистов, ******** ********* и т.д.
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20.04.2022 23:04 Ответить
Этот звонок нужно послушать всем, кто слышал звуки сирены воздушной тревоги, потому что эта мамаша оккупанта визжит так, что её визгом можно заменить эту самую сирену!
https://t.me/operativnoZSU/20198

МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!
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20.04.2022 23:27 Ответить
Здохните руские! Дети дьявола..и водки.
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20.04.2022 23:06 Ответить
Давайте расстреляем такое же количество орков в плену
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20.04.2022 23:06 Ответить
если наших расстреляли, то я думаю это уже сделали и уведомили орков....
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20.04.2022 23:40 Ответить
і кому це допоможе ?
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21.04.2022 00:37 Ответить
Не можна. Якби кацапи хотіли обміняти наших на своїх -- вони б не розстрілювали полонених. А ми хочемо, щоб наші хлопці повернулися на рідну землю, тому будемо міняти живих кацапів на наших хлопців.
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21.04.2022 01:10 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZX51f_WKqKCZ2gAzm5yhyVo9BUhJ5Lx5LZF3zf2DhNRRjDClOb8E4xoBXAzTo3s9N2HosoW3nx78UnC-iredWN1uRSgjyR-tQYEjOCJyPkaEc7QE4Iwrszb1XYf3nnM6n8&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 35 mins ·

Тут Рашка нам боєзапасів на 200млн$ підігнала, серед іншого деталей на 50 танків

СБУ накрило склад на Харківщині де зберігалося російської зброї на 200млн $.

Це співмірно з допомогою тієї ж Чехії. Росія планувала, що цими набоями поповнюватиме запаси коли просунеться вглиб України. + дуже багато комплектуючих для ремонту танків та бронетехніки. Що ж це дуже гуд... буде чим ремонтувати 250 захоплених у РФ танків.

Тільки задумайтесь: 50 двигунів для танків. Тобто за незначний період Україна буде в змозі добавити до сил ЗСУ - 50 танків.



308308

35 Comments

56 Shares
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20.04.2022 23:11 Ответить
двигателя для Т-64 не подходят к кацапским Т-72 и Т-90 от слова вообще,зачем пишут такую ерунду
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20.04.2022 23:20 Ответить
Так москалі нас і танками нас доозброюють, двигуни лишніми не будуть.
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20.04.2022 23:53 Ответить
они подходят к т-64 или вы думате.что они у них испарились.
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21.04.2022 01:25 Ответить
Та на Цензорі була ця інфа, ніби повідомлення СБУ. І ніби техніку вкрадену на наших ВПК nf зберігали зрадники для передачі оркам. Словом мутняк -здається мені.
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20.04.2022 23:54 Ответить
Це правда: крали в мирний час та ховали, думали контрабандою перевезти, щоб податків уникнути, та не встигли, гади... Але не второпаю, ЯК можна було накрасти на 200 мільйонів зелених непомітно?
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21.04.2022 01:04 Ответить
Кацапы чтоб вы все здохли. Биомусор этого мира
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20.04.2022 23:11 Ответить
Після цих слів,в полон не брати нікого!
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20.04.2022 23:12 Ответить
Не ту тактику выбрали кацапы. Они думают что если беспощадно убивать украинцев, а тем более военных они этим сломят сопротивление - они ошиблись. Такой подход порождает ярость у украинского народа "такая уж нация" и они получат 40 миллионную армию готовую рвать русских фашистов на куски. Такого подхода к украинцам боялись все цари московии так как знали что ярость украинского народа уничтожит их империю - этот вылупок очень сильно накосячил и уже пощады не будет никому.
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20.04.2022 23:12 Ответить
Им кажется что мы чеченцы. Горцы они свирепые, но хрупкие. Украинцы же народ земли.
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20.04.2022 23:18 Ответить
Нас сравнивают с пчелами, а пчелы хоть когда нибудь убегали от медведя?
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21.04.2022 07:46 Ответить
Это уже беспомощная истерика в первую очередь в кремле - Украина уверенно побеждает и теперь вряд ли кто то из украинцев сдастся в плен этим подыхающим мразям.
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20.04.2022 23:16 Ответить
полонених орків тра' відправляти в кращі "санаторії"
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20.04.2022 23:19 Ответить
Без парашутів витряхнути десь над расією ..
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21.04.2022 00:38 Ответить
кацапів можна в полон брати після цього?
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20.04.2022 23:25 Ответить
вони не можуть не знати що ВСУ у відповідь буде вбивати їх полонених....який зміст їм це робити, хоча у орків логіки немає, а на своїх їм насрати....надіюсь наших там не багато потрапило в полон...
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20.04.2022 23:38 Ответить
Та ***** насрать на полонених орків-баби ісчо нарожают.
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20.04.2022 23:58 Ответить
В освобождённом Луганске и Донецке тротуары должны быть выложены черепами армии 3/14дерации!
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21.04.2022 00:07 Ответить
Я вважаю наші мають моральне право так само вчинити.
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21.04.2022 00:19 Ответить
Щоб всі ці суки і їх родини від малого до старого повиздихали
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21.04.2022 00:28 Ответить
Амінь.
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21.04.2022 00:44 Ответить
Для розуміння-полонених наших вбили НЕ кацапи,а ЛУГАНДОНИ,за яких так плаче Казанський і чиї дітки у наші виші без іспитів вступають ...
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21.04.2022 00:39 Ответить
А наши ***** так и будут менять их военнопленных на наших гражданских заложников.
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21.04.2022 01:15 Ответить
тогда и их мразей в лен не брать,кончать на месте!
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21.04.2022 10:59 Ответить
 
 