"Пленных в Попасной приказано убить", - ГУР Минобороны перехватило разговоры оккупантов. АУДИО
Главное управление разведки МО Украины получило аудиоперехват разговора оккупантов, в котором идет речь о приказе убить всех военнопленных ВСУ в районе Попасной (Луганская область).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГУР Минобороны в фейсбуке.
"Это откровенное военное преступление, нарушение международного законодательства и еще один яркий пример, что армия России - это убийцы, насильники и мародеры и никоим образом не военные", - говорится в сообщении.
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+47 Saskia Jansen
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+45 Елена Себина
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+42 Виктор Дийнега
показать весь комментарий20.04.2022 23:12
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Знов висловлять глибоку стурбованість...
Что они скинут на Марик? ЯО, даже тактическое, в первую очередь предназначено для запугивания, шантажа, ну или если дипломатично, то для сдерживания. Если и говорить о реальном применении, того же тактического, то только на чужой территории, хотя бы за 1000 км от своей.
Например заряд сверхмалого класса - 0,5 кт, это 500 тонн тринитротолуола(тротила).
Ты можешь себе представить такую кучу? Это 10 ж\д вагонов в которых уголь возят.
И в Таганроге стекла повылетают нахрен.
Но стекла это фигня, там на Азовстали по всем закоулкам пыль "веками" собиралась. И вот она вся там поднимется и поплывет красивым облаком на Ростов, Шахты и Краснодар. На сколько процентов вырастет рейтинг в бункере и у шайги со всеми остальными генералами?
https://www.facebook.com/roman.shrike 5 hrs ·
Путин принимал решение о нападении на Украину в узком кругу "ястребов", - Bloomberg
поспорю с блумбергом. это были не ястребы. это были дятлы.
Самолет упал в заболоченной местности и сгорел. Оба пилота катапультировались. После их нашли в ходе поисково-спасательной операции, в которой были задействованы в том числе белорусские вертолеты. Свои источники информации мониторинговый проект не называет.
- [Видел] очень яркую [вспышку]. Я прямо на нее смотрел. В районе Лунинца на траверзе, - сообщил, как утверждает проект «Белорусский Гаюн» один из пилотов.
- Понял. Наблюдал еще одну вспышку только что, маленькую. В том же месте, - отвечает ему другой летчик.
- Принял. Ну подскажите им тогда, где, примерно, самолет упал. Если они вышли, чтобы легче было найти, - сказал пилот.
https://news.zerkalo.io/accidents/13016.html?c
https://charter97.org/ru/news/2022/4/20/464315/
https://t.me/operativnoZSU/20198
МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 35 mins ·
Тут Рашка нам боєзапасів на 200млн$ підігнала, серед іншого деталей на 50 танків
СБУ накрило склад на Харківщині де зберігалося російської зброї на 200млн $.
Це співмірно з допомогою тієї ж Чехії. Росія планувала, що цими набоями поповнюватиме запаси коли просунеться вглиб України. + дуже багато комплектуючих для ремонту танків та бронетехніки. Що ж це дуже гуд... буде чим ремонтувати 250 захоплених у РФ танків.
Тільки задумайтесь: 50 двигунів для танків. Тобто за незначний період Україна буде в змозі добавити до сил ЗСУ - 50 танків.
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