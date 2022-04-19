РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11972 посетителя онлайн
Новости Война
32 052 101

Разговор матери российского оккупанта с сыном: "Вы не убиваете гражданских и детей!... Вы фашистов убиваете, бл#дь, поверь мне!". АУДИО

Россияне настолько зомбированы пропагандой, что не верят даже родным-военным армии РФ, когда те признаются в военных преступлениях в Украине.

Об этом свидетельствует очередной перехват СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В разговоре со своей матерью российский оккупант прямо говорит, что они убивают мирное население и детей. На это она отвечает: "Нет, вы не убиваете гражданских и детей!... Вы фашистов убиваете, бл#дь, поверь мне!".

Российские СМИ вбили в голову этой женщины, что у них "великое дело в Украине", и она искренне в это верит.

"Сынок, не теряйте боевого духа! Ты бы только видел, что они там творят! Ты знаешь, вы делаете великое дело!" - утверждает она.

Смотрите: "Прихрамываешь, зато три миллиона. Мы сразу уходим в конкретный отрыв": российский оккупант мечтает о ранении, - перехват СБУ. АУДИО

армия РФ (19238) СБУ (19901) перехват (343)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+92
русские - исчадия сатаны. Узнать правду для них - натуральная физическая боль. Правдой их можно пытать, правдой их можно убить. Они настолько оскотинились, шо абсолютно ничего человеческого в них не осталось.
показать весь комментарий
19.04.2022 21:02
+88
Це не вилікувати-це має бути знищене вщент...
показать весь комментарий
19.04.2022 21:00
+61
Ну почему б...ь они не сдохнут!!!!!
показать весь комментарий
19.04.2022 21:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
чтоб она сдохла ******* со своим сынком!!!!
показать весь комментарий
20.04.2022 12:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 