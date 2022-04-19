Разговор матери российского оккупанта с сыном: "Вы не убиваете гражданских и детей!... Вы фашистов убиваете, бл#дь, поверь мне!". АУДИО

Россияне настолько зомбированы пропагандой, что не верят даже родным-военным армии РФ, когда те признаются в военных преступлениях в Украине.

Об этом свидетельствует очередной перехват СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В разговоре со своей матерью российский оккупант прямо говорит, что они убивают мирное население и детей. На это она отвечает: "Нет, вы не убиваете гражданских и детей!... Вы фашистов убиваете, бл#дь, поверь мне!".

Российские СМИ вбили в голову этой женщины, что у них "великое дело в Украине", и она искренне в это верит.

"Сынок, не теряйте боевого духа! Ты бы только видел, что они там творят! Ты знаешь, вы делаете великое дело!" - утверждает она.

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