Разговор матери российского оккупанта с сыном: "Вы не убиваете гражданских и детей!... Вы фашистов убиваете, бл#дь, поверь мне!". АУДИО
Россияне настолько зомбированы пропагандой, что не верят даже родным-военным армии РФ, когда те признаются в военных преступлениях в Украине.
Об этом свидетельствует очередной перехват СБУ, передает Цензор.НЕТ.
В разговоре со своей матерью российский оккупант прямо говорит, что они убивают мирное население и детей. На это она отвечает: "Нет, вы не убиваете гражданских и детей!... Вы фашистов убиваете, бл#дь, поверь мне!".
Российские СМИ вбили в голову этой женщины, что у них "великое дело в Украине", и она искренне в это верит.
"Сынок, не теряйте боевого духа! Ты бы только видел, что они там творят! Ты знаешь, вы делаете великое дело!" - утверждает она.
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svetozar
показать весь комментарий20.04.2022 12:48 Ответить Мне нравится 4
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