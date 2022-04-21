Нові обмеження на валютні перекази від НБУ. Що змінилось?

Національний банк України уточнив обмеження на транскордонні операції громадян з метою запобігання непродуктивному відтоку капіталу з країни в умовах воєнного стану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі НБУ.

Так, фізичні особи матимуть змогу купувати активи, які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та належать до операцій "quasi cash", використовуючи лише власну іноземну валюту, у межах ліміту 100 тис. грн на місяць (в еквіваленті). Відповідний ліміт також поширюється на транскордонні P2P-перекази. Зазначені вище безготівкові операції дозволено здійснювати з використанням платіжних карток, емітованих до рахунків, що відкриті в іноземній валюті.

"Нагадуємо, що до операцій "quasi cash" належать: поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, купівля віртуальних активів тощо", - зазначають у НБУ.

Водночас із метою підтримки вимушених переселенців з України Національний банк визначив, що фізичні особи також мають змогу в межах окремого ліміту у 100 тис. грн на місяць здійснювати транскордонні Р2Р-перекази з рахунків, відкритих у банках у національній валюті. Однак, здійснення операцій "quasi cash" із відповідних рахунків тимчасово заборонено.

За оцінками Національного банку, відповідні зміни сприятимуть поліпшенню кон’юнктури валютного ринку, що є необхідною передумовою для послаблення обмежень і надалі, а також зменшенню тиску на міжнародні резерви України.

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"Починаючи з кінця березня, попит та пропозиція за експортно-імпортними операціями клієнтів на валютному ринку є в цілому збалансованими. Водночас значні обсяги купівлі валюти банками для розрахунків із міжнародними платіжними системами створюють певний додатковий тиск на валютний ринок. Зокрема, у березні обсяг чистих перерахувань іноземної валюти українськими банками на користь міжнародних платіжних систем становив 1,7 млрд дол. США, а з початку квітня (станом на 18 квітня) – 0,9 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні.

У НБУ звретають увагу на те, що впроваджені зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків із метою оплати вартості товарів, робіт та послуг, які можуть здійснюватися без обмежень.