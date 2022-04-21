На Чернігівщині під час війни заборонили ходити до лісу

Мешканцям Чернігівщини на період воєнного стану заборонили ходити та їздити до лісів. Винятки - потреба проїхати транзитом.

Заборону запроваджено розпорядженням Чернігівської обласної військової адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

Заборона не стосується представників Збройних сил України, Держприкордонслужби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Нацгвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також працівників комунальних служб, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, спеціалізованих лісогосподарських підприємств.

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