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ліс (759) Чернігівщина (1580)

На Чернігівщині під час війни заборонили ходити до лісу

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Мешканцям Чернігівщини на період воєнного стану заборонили ходити та їздити до лісів. Винятки - потреба проїхати транзитом.

Заборону запроваджено розпорядженням Чернігівської обласної військової адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

Заборона не стосується представників Збройних сил України, Держприкордонслужби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Нацгвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також працівників комунальних служб, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, спеціалізованих лісогосподарських підприємств.

Також читайте: На період воєнного стану у Києві заборонили відвідування лісів

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на Одеські береги почало викидувати залишки екіпажу кацапні з москви..кашкет
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21.04.2022 13:16 Відповісти
Конгеніальне рішення. Тепер цікаво дізнатись від Чауса, яким чином не ходячи в ліс закладати в лісах оперативні бази для розгортання партизанського руху...
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21.04.2022 13:25 Відповісти
***
Орки пішли з села після обіду. На вечір ми тишком вийшли варити макарони то їх вже не було. Ночували ще у підвалі, бо боялись, що дороги та двори встелені гранатами, гільзами… Місця живого не було. Вранці під'їхала машина - вийшли свої. Ви не уявляєте цієї радості. Ми готові були землю цілувати… Сльози щастя… Українські воїни віддали весь свій хліб нашим дітям. Ми все допитувалась, чого ж ви не прийшли раніше, треба було бомбити їх, вбити всіх ціною наших будинків, сараів. А вони відповіли, що боялись за наші життя, щоб, не дай Боже, ми не загинули. Та краще б зрівняли все Ягідне повністю із землею, тільки б знищили тих росіян всіх до єдиного! Це кати, нелюди! Вони хочуть нас просто знищити. Я клянусь, як тільки побачу хоч одного білоруса у Чернігові після нашої перемоги (бо до війни вони тут дуже ********* скуповуватись), то розірву його на шматки, я плюватиму йому у морду, бо це саме вони пустили тих росіян до нас на Чернігівщину. Не пробачимо їм ніколи.
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21.04.2022 14:09 Відповісти
 
 