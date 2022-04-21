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міськрада (478) розпуск (109) Фастів (31) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (488)

Депутати ОПЗЖ у Фастівській міськраді оголосили про розпуск фракції

міськрада,фастів

Депутати Фастівської міської ради від ОПЗЖ заявили про розпуск своєї фракції.

Журналістам ФастівNews.City стало відомо, що відповідну заяву зареєстрували ще наприкінці березня, передає Цензор.НЕТ.

У ній зокрема йдеться про те, що депутатська фракція ПП "Опозиційна платформа – За життя" у Фастівській міській раді "засуджує військову агресію з боку російської федерації проти України" та "вважає протиправними дії окупанта щодо захоплення земель України…" та заявляє про розпуск фракції. Депутати повідомили, що працюватимуть в Фастівській міськраді як позафракційні.

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Тепер цю заяву мають розглянути на найближчому сесійному засіданні. До складу депутатів ОПЗЖ у Фастівській міській раді VIII скликання входять: Олег Нестеренко, Андрій Ворона, Олександр Федун, Олег Єлісевич та Володимир Коптюх.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки та оборони призупинила діяльність проросійських партій. Зокрема це стосується партій: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".

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Топ коментарі
+16
Так розтріл, чи розпуск? Уточніть.
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21.04.2022 13:53
+13
а чого так довго? чекали що кацапня повернеться?
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21.04.2022 13:54
+10
І що, дальше продовжатьпрацювати і плекать надію на повернення "своїх"???
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21.04.2022 13:55
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Так розтріл, чи розпуск? Уточніть.
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21.04.2022 13:53 Відповісти
Свободное плавание
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21.04.2022 13:54 Відповісти
за руським кораблем
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21.04.2022 13:57 Відповісти
а чого так довго? чекали що кацапня повернеться?
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21.04.2022 13:54 Відповісти
І що, дальше продовжатьпрацювати і плекать надію на повернення "своїх"???
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21.04.2022 13:55 Відповісти
Ні так не піде!
Під чиїми прапорами заходили - під тими ж прапорам кроком руш! - .... хотів написати на корабель..., а тепер вже не знаю, куди....
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21.04.2022 15:11 Відповісти
или ликвидация сук или самоликвидация сук
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21.04.2022 13:55 Відповісти
Зрозуміли, що фінансування не буде... Ну, не зарплати в смислі, а "чорний" нал від вигрібної ********* на підривну діяльність.
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21.04.2022 13:56 Відповісти
ОПЖЗ поміж того фінансувалось з бюджету української держави. Влада прийняла такий Закон з 2016 р.

https://nazk.gov.ua/uk/documents/pro-derzhavne-finansuvannya-politychnyh-partij/ Про державне фінансування політичних партій

У 2020 році, відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні» право на отримання державного фінансування мають п'ять політичних партій, які у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року отримали не менше п'яти відсотків голосів виборців: «Слуга Народу», «Опозиційна платформа - За життя», «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», «Європейська Солідарність», «ГОЛОС».
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21.04.2022 17:12 Відповісти
Дружбани дєрьмака - бойко і льовочкін особливо не поспішають розпускати свою фракцію у раді.
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21.04.2022 13:59 Відповісти
на росії сама зараз раптом загорівся один з їхніх найпросунутіших військових дослідних центрів, який зокрема займався розробкою ппо.
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21.04.2022 14:01 Відповісти
Почему всех опозажопов не привлекают по закону о колаборантах?

Ау СБУ?!!!
Их даже особо искать не надо !!!

Или начнете их "искать", когда эти крысы разбегуться по всему миру?
Это вызывает нехорошие подозрения?
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21.04.2022 14:02 Відповісти
Чому вони ще живі?
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21.04.2022 14:04 Відповісти
Не заборонено, а всего-навсего ПРИЗУПИНЕНО.
Они еще пригодятся для голосований по "нужным" вопросам...
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21.04.2022 14:10 Відповісти
Просто так розпуск колаборантів ?????????????????????????????????

В пакет живими пакуйте!
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21.04.2022 14:06 Відповісти
А після перемоги вони позалазять в інші партії під іншими назвами і будуть далі пити кров і кликати росію. Повісити всіх, поки не порозбігалися, як зрадників, які спричинили війну!
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21.04.2022 14:06 Відповісти
А звідки у Фастові так багато кацаплоти ?
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21.04.2022 14:08 Відповісти
А звідки в Київі , в помаранцьовій столиці взялися 10% за ригоблювотного Попова ?!

Не усі мають розум Сократа , не усі цікавляться політикою ...
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21.04.2022 14:14 Відповісти
Бізнесмени тупо порахували репутаційні втрати й вирішили, що варто вкладати гроші в меньш зашкваренний політичний проект !
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21.04.2022 14:12 Відповісти
что суки... не дождались своих асвабадителей?
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21.04.2022 14:12 Відповісти
Зараз побіжать в слуги чи європейську солідарність і що саме ПРОТИВНЕ що їх там приймуть.
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21.04.2022 14:15 Відповісти
усіхЖопазж
на кол!!
******** Фуйловські
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21.04.2022 14:16 Відповісти
Та не розпуск, а всіх поголовно на фронт без зброї, або на розмінування як їхній жуков робив
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21.04.2022 14:17 Відповісти
Впевнений, що цю мразоту приймуть у ВР, або призначать на керівні посади регіону, й впевнений у тому, що жодну істоту не притягнуть до відповідальності
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21.04.2022 14:20 Відповісти
Цікаво, яка партія скоро народиться на світ, в яку увійдуть осі колишні ЖОПОвці?

Як то кажуть "від перестановки місцями доданків, сума не змінюється"
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21.04.2022 14:27 Відповісти
Ашо такоє? Шо случілося?
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21.04.2022 15:19 Відповісти
Вони мали би самоудавитися, а не саморозпуститися.
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21.04.2022 21:13 Відповісти
 
 