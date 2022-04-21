Депутати ОПЗЖ у Фастівській міськраді оголосили про розпуск фракції
Депутати Фастівської міської ради від ОПЗЖ заявили про розпуск своєї фракції.
Журналістам ФастівNews.City стало відомо, що відповідну заяву зареєстрували ще наприкінці березня, передає Цензор.НЕТ.
У ній зокрема йдеться про те, що депутатська фракція ПП "Опозиційна платформа – За життя" у Фастівській міській раді "засуджує військову агресію з боку російської федерації проти України" та "вважає протиправними дії окупанта щодо захоплення земель України…" та заявляє про розпуск фракції. Депутати повідомили, що працюватимуть в Фастівській міськраді як позафракційні.
Тепер цю заяву мають розглянути на найближчому сесійному засіданні. До складу депутатів ОПЗЖ у Фастівській міській раді VIII скликання входять: Олег Нестеренко, Андрій Ворона, Олександр Федун, Олег Єлісевич та Володимир Коптюх.
Нагадаємо, Рада нацбезпеки та оборони призупинила діяльність проросійських партій. Зокрема це стосується партій: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".
Будь ласка, зачекайте...
Під чиїми прапорами заходили - під тими ж прапорам кроком руш! - .... хотів написати на корабель..., а тепер вже не знаю, куди....
https://nazk.gov.ua/uk/documents/pro-derzhavne-finansuvannya-politychnyh-partij/ Про державне фінансування політичних партій
У 2020 році, відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні» право на отримання державного фінансування мають п'ять політичних партій, які у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року отримали не менше п'яти відсотків голосів виборців: «Слуга Народу», «Опозиційна платформа - За життя», «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», «Європейська Солідарність», «ГОЛОС».
Ау СБУ?!!!
Их даже особо искать не надо !!!
Или начнете их "искать", когда эти крысы разбегуться по всему миру?
Это вызывает нехорошие подозрения?
Они еще пригодятся для голосований по "нужным" вопросам...
В пакет живими пакуйте!
Не усі мають розум Сократа , не усі цікавляться політикою ...
на кол!!
******** Фуйловські
Як то кажуть "від перестановки місцями доданків, сума не змінюється"