Російські окупанти примусово вивезли до РФ групу українських дітей, - Денісова

Днями до одного із благодійних фондів РФ (м.Владимир) з території Донецької та Луганської областей було привезено групу українських підлітків 14-15 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Наявна інформація, що батьків дітей було вбито рашистами під час війни. Родичів дітей працівникам фонду розшукувати заборонено.

"Країна-окупант рф грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території та статті 38 Конвенції ООН про права дитини, якою встановлено обов’язок держав забезпечувати права дітей в умовах збройних конфліктів", - наголошує Омбудсман Людмила Денісова.

Уповноважений просить Службу безпеки України, Товариство Червого Хреста України та Український національний центр розбудови миру сприяти найшвидшому розшуку та поверненню дітей.

А також звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав дитини в Україні.

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