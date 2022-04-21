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Російські окупанти примусово вивезли до РФ групу українських дітей, - Денісова

денісова

Днями до одного із благодійних фондів РФ (м.Владимир) з території Донецької та Луганської областей було привезено групу українських підлітків 14-15 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Наявна інформація, що батьків дітей було вбито рашистами під час війни. Родичів дітей працівникам фонду розшукувати заборонено.

"Країна-окупант рф грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території та статті 38 Конвенції ООН про права дитини, якою встановлено обов’язок держав забезпечувати права дітей в умовах збройних конфліктів", - наголошує Омбудсман Людмила Денісова.

Уповноважений просить Службу безпеки України, Товариство Червого Хреста України та Український національний центр розбудови миру сприяти найшвидшому розшуку та поверненню дітей.

А також звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав дитини в Україні.

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Я не вижу смысла в публикации данной информации поскольку многими политиками страны было сделано абсолютно все для этой ситуации. От того что она поплачется тут ничего не изменится, надо было думать когда сдавали Херсонскую область. Хотя у них думать нечем
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21.04.2022 16:06 Відповісти
най пишуть, чи ми хочемо що б у нас як в рашці було потерь нет, всьо хорошо, а потім раз і п...ць, ми не знали!
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21.04.2022 16:32 Відповісти
 
 