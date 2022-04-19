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Новини Війна
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В Ізюмі російські окупанти примусово мобілізують місцевих чоловіків, - Денісова

рф

Ворог примусово мобілізує для участі у війні проти України мешканців тимчасово окупованого Ізюма Харківської області.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Через брак людських ресурсів загарбники намагаються долучити до бойових дій місцевих жителів тимчасово захоплених територій. У місті Ізюм розпочато примусову мобілізацію чоловіків. Відтепер прохід через блокпост чоловікам дозволяється лише за наявності військового квитка. Окупанти вриваються до помешкань жителів Ізюма - шукають колишніх ветеранів АТО і громадських активістів. Чоловіків почали агітувати вступати до лав "народної міліції", - розповіла вона.

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"Примусова мобілізація на окупованих рф територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень рф прав людини в Україні", - наголосила Денісова.

Автор: 

армія рф (17388) Денісова Людмила (883) Харківщина (6054) Ізюм (331) мобілізація (3057) воєнні злочини (1861)


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Топ коментарі
+49
коли точилися бої за ізюм, якого біса всі оці примусово мобілізовані, не виїхали... чи не вступили в нашу армію? тепер будуть за ворога м'ясом працювати...
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19.04.2022 16:24
+37
ну шо за имбицилы, у меня нет слов... я этого не понимаю, на твой город прут орки, после Бучи, Бородянки... всё известно, какого фига вы сидите????? ведь уже очевидно, у тебя два варианта: 1) брать оружие в руки и воевать за свой дом и 2) ну не можешь по любой причине воевать, ну не вояка ты и хоть тресни - выезжай нафиг!!!!! Ну какой смысл там сидеть в подвале зная, что к тебе точно прийдут и или убьют сразу или после пыток или тупо мобилизуют и опятьже убьют, только уже свои!!!! Я не понимаю этого дебилизма, ПОЧЕМУ вы сидите до последнего?
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19.04.2022 16:33
+22
А коли це московські нацисти переймалися дотриманням ними якихось конвенцій і прав людини? Вони цього від інших вимагають, аби уникати відповідальності від скоєних ними злочинів.
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19.04.2022 16:29
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коли точилися бої за ізюм, якого біса всі оці примусово мобілізовані, не виїхали... чи не вступили в нашу армію? тепер будуть за ворога м'ясом працювати...
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19.04.2022 16:24 Відповісти
100% за два тижні як попередили про евакуацію можна було пішки до Полтави дійти..
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19.04.2022 16:53 Відповісти
Так в Ізюмі вистачає вати

Для Вас це новина?
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19.04.2022 20:08 Відповісти
та пойдут, а если еще и гречки дадут так там уж да.
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19.04.2022 16:28 Відповісти
А коли це московські нацисти переймалися дотриманням ними якихось конвенцій і прав людини? Вони цього від інших вимагають, аби уникати відповідальності від скоєних ними злочинів.
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19.04.2022 16:29 Відповісти
Всё лишь инструмент для их интересов. Также как арабы педалируют тему веротерпимости, не уважая никаких других религий.
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19.04.2022 16:34 Відповісти
Це давній звичай орди. Мешканців захоплених територій , орда як худобу гнала на мури міст,які намагалася захопити. Відомий факт,що у 1240 році у штурмі та захопленні Києва ордою, брали участь рязанці,володимирці,суздальці,та інша мордовсько-чухонська наволоч у дуже великій кількості
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19.04.2022 17:07 Відповісти
Та хто там їх гнав. Вони на Київ ходили ще до татар, і не один раз.
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19.04.2022 18:11 Відповісти
Ніхто їх насильно не гнав. Тому що їхні князьки здалися чінгізідам і повноцінно влились в їхні улуси. А потім у складі військ Батия воювали проти Русі. І оця теперішня рашистська сволоч ще й претендує на "наследование Руси"
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19.04.2022 18:48 Відповісти
ну шо за имбицилы, у меня нет слов... я этого не понимаю, на твой город прут орки, после Бучи, Бородянки... всё известно, какого фига вы сидите????? ведь уже очевидно, у тебя два варианта: 1) брать оружие в руки и воевать за свой дом и 2) ну не можешь по любой причине воевать, ну не вояка ты и хоть тресни - выезжай нафиг!!!!! Ну какой смысл там сидеть в подвале зная, что к тебе точно прийдут и или убьют сразу или после пыток или тупо мобилизуют и опятьже убьют, только уже свои!!!! Я не понимаю этого дебилизма, ПОЧЕМУ вы сидите до последнего?
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19.04.2022 16:33 Відповісти
а потом на них уходят лекарства, еда, доставать с под завалов под обстрелами, только мешают военным! или вообще в плен наберут и будем из потом ещё и менять на убийц...
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19.04.2022 16:35 Відповісти
Своих ждали.
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19.04.2022 16:42 Відповісти
селекция ничего не поделаеш
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19.04.2022 16:42 Відповісти
Расскажи это жителям Херсонщины. Давай, послушаю. Про "возьми оружие" ?
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19.04.2022 16:49 Відповісти
Херсон был оккупирован в первые дни. А Изюм неделю назад, когда уже было известно и про Мариуполь и про Бучу и т.п. Это не сравнимые ситуации.
Тут другой вопрос. Это заявление назначенки Денисовой и не более того. Вот если бы это было заявление от жителя Изюма, который жалуется на принудительную мобилизацию, то все комментарии "сам дурак" были бы уместны. А так ... словесный понос ни о чём.
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19.04.2022 17:15 Відповісти
На відміну від пропагандистів "руськага мира", наші взяли курс на правдиве освітлення ситуації. Так що з поносом це ти до пропагандонів, де переважний потік брехні.
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19.04.2022 17:34 Відповісти
Може хтось мені пояснить, як чоловіки призивного віку опинилися на окупованій території? А як же загальна мобілізація? Це військкомати так виконують Указ Верховного Головнокомандуючого? Виходить що в української армії вони не потрібні чи що? За час кацапської навали вже могли б хоча б пройти курс молодого бійця.
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19.04.2022 16:34 Відповісти
Мобилизация не была общей. Другое дело, что под угрозой оккупации надо было идти в тероборону, как в Чернигове и в Харькове.
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19.04.2022 16:45 Відповісти
Якщо когось не взяли в армію то вони непридатні чи обмежено придатні, ухилялися від призову чи не підходили за віком. Україна не воює м'ясом тому ваші звинувачення безпідставні. Те що ці люди чоловічого роду не покинули прифронтові райони це їх проблеми, якщо їм видадуть зброю то вони отримають хоч якийсь вибір на відміну від тих кого в потилицю застрелили.
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19.04.2022 19:29 Відповісти
Лучше б пошли в тероборону. А теперь в первых рядах против украинских войск. Мясо.
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19.04.2022 16:34 Відповісти
Срана террорист берёт заложников, какая мобилизация, надо называть вещи своими именами.
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19.04.2022 16:34 Відповісти
Які ж це заручники якщо вони зі зброєю в руках наступають на наші позиції і стріляють в ЗСУ?
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19.04.2022 17:14 Відповісти
Менше стане проросійських - це непогано.
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19.04.2022 16:38 Відповісти
Я і теж такої думки, вони могли виїхати - бачили що кацапи наступають і чекали.
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19.04.2022 16:42 Відповісти
Які мешканці? В казали що Ізюм повністю знищено.
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19.04.2022 16:41 Відповісти
Мобилизуют зеленый лохторат, который по приколу голосовал против "шоколадного барыги", "за мир в глазах путина". Думали отсидеться, но не получилось. Такое же было в 2014-м в Краматорске и Славянске, где местные ждали, что за них будет воевать ВСУ.
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19.04.2022 16:43 Відповісти
Московія вважає , що якщо вона якусь територію захопила - то і усі ресурси цієї території - їй підвласні ...
А місцеві чоловіки - один із ресурсів , які можна розпоряджатися і користуватися
А ті - ней отримують зброю - і докажуть окупантам - що ті неправі
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19.04.2022 16:46 Відповісти
Як монголи. Тільки монголи забирали 10% від всіх ресурсів, а мокши забирають 100%
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19.04.2022 17:00 Відповісти
Пока один из етих *мобилизованных* не возьмет автомат и не перестреляет самих окупантов ето не прекратится. Русофашисты вообще обнаглели. Еще даже тела горожан убитых ими не остыли а они уже забирают в свою армию родственников убитых.
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19.04.2022 16:48 Відповісти
про якусь 51 статтю говорите? кому? раша-фашистським свинособакам? не смішіть.
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19.04.2022 16:51 Відповісти
як не ******* цих москалів де тільки побачих після того що роблять на окупованих територіях
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19.04.2022 16:53 Відповісти
Мобілізують місцеву вату, яка за опзж голосувала. Патріоти воюють вже за Україну!
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19.04.2022 16:54 Відповісти
Там остались, наверное, любители руськомира.
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19.04.2022 16:59 Відповісти
Против руских фашистов оружие брать в руки религия не позволяла. И никто принудительно с военкомата не заставлял воевать - есть знания, опыт - да, защищай свою землю. А, ведь возьмут, суки, оружие и пойдут бандеровцев стрелять. Только вы уже сказки про учения не нойте - не прокатит.
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19.04.2022 17:24 Відповісти
То о чем я и говорил , а ******** Запад еще не понял , кремль будет и дальше захватывать , мобилизировать , двигаться дальше и так до границы с Польшей . А дальше освобождать Европу . Ну если их сейчас не остановить всем миром . От Запада нужна авиация , завтра может быть уже поздно , нужна сейчас
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19.04.2022 17:26 Відповісти
Цікава новина. Беріть хлопці зброю. Негайно, якщо дають. А вночі перестріляйте кацапів та бігом до своїх. Нікого й нічого не бійтесь. Блг допомагає сміливим та рішучім.
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19.04.2022 17:30 Відповісти
Надоел уже плач Денисовой про мобилизацию на оккупированной территории. Если ******** дали автомат и отправили воевать против ЗСУ, значит он хочет воевать против Украиньі. Иначе он мог повернуть автомат против РФ. И слезьі про музьікантов и учителей Донецка, тоже херня.
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19.04.2022 17:32 Відповісти
Скільки ж тут героїчних розумників з окопів пише...
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19.04.2022 17:41 Відповісти
"не всех дурных война убила"
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19.04.2022 18:42 Відповісти
ізюмці, здавайтесь у полон ВСУ, це єдиний вихід для вас (думаю, ні один ізюмець не прочитає, але)
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19.04.2022 18:50 Відповісти
ось і я про це хотіла написати )))
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19.04.2022 20:59 Відповісти
какого хрена их Украина не мобилизовала??
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20.04.2022 01:15 Відповісти
 
 