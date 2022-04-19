В Ізюмі російські окупанти примусово мобілізують місцевих чоловіків, - Денісова

Ворог примусово мобілізує для участі у війні проти України мешканців тимчасово окупованого Ізюма Харківської області.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Через брак людських ресурсів загарбники намагаються долучити до бойових дій місцевих жителів тимчасово захоплених територій. У місті Ізюм розпочато примусову мобілізацію чоловіків. Відтепер прохід через блокпост чоловікам дозволяється лише за наявності військового квитка. Окупанти вриваються до помешкань жителів Ізюма - шукають колишніх ветеранів АТО і громадських активістів. Чоловіків почали агітувати вступати до лав "народної міліції", - розповіла вона.

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"Примусова мобілізація на окупованих рф територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень рф прав людини в Україні", - наголосила Денісова.