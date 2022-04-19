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Новости Война
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В Изюме российские оккупанты принудительно мобилизуют местных мужчин, - Денисова

рф

Враг принудительно мобилизует для участия в войне против Украины жителей временно оккупированного Изюма Харьковской области.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"За неимением человеческих ресурсов захватчики пытаются приобщить к боевым действиям местных жителей временно захваченных территорий. В городе Изюм начата принудительная мобилизация мужчин. Теперь проход через блокпост мужчинам разрешается только при наличии военного билета. Оккупанты врываются в дома жителей Изюма - ищут бывших ветеранов АТО и общественных активистов. Мужчин начали агитировать вступать в ряды "народной милиции", - рассказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты пытаются прорвать нашу оборону на нескольких направлениях, сосредоточив основные усилия на Изюмском, - Залужный

"Принудительная мобилизация на оккупированных РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она строго запрещает оккупационному государству заставлять находящихся под защитой лиц, т.е. тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений России прав человека в Украине", - подчеркнула Денисова.

армия РФ (19238) Денисова Людмила (996) Харьковщина (5577) Изюм (270) мобилизация (2764) военные преступления (1436)


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Топ комментарии
+49
коли точилися бої за ізюм, якого біса всі оці примусово мобілізовані, не виїхали... чи не вступили в нашу армію? тепер будуть за ворога м'ясом працювати...
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19.04.2022 16:24
+37
ну шо за имбицилы, у меня нет слов... я этого не понимаю, на твой город прут орки, после Бучи, Бородянки... всё известно, какого фига вы сидите????? ведь уже очевидно, у тебя два варианта: 1) брать оружие в руки и воевать за свой дом и 2) ну не можешь по любой причине воевать, ну не вояка ты и хоть тресни - выезжай нафиг!!!!! Ну какой смысл там сидеть в подвале зная, что к тебе точно прийдут и или убьют сразу или после пыток или тупо мобилизуют и опятьже убьют, только уже свои!!!! Я не понимаю этого дебилизма, ПОЧЕМУ вы сидите до последнего?
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19.04.2022 16:33
+22
А коли це московські нацисти переймалися дотриманням ними якихось конвенцій і прав людини? Вони цього від інших вимагають, аби уникати відповідальності від скоєних ними злочинів.
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19.04.2022 16:29
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коли точилися бої за ізюм, якого біса всі оці примусово мобілізовані, не виїхали... чи не вступили в нашу армію? тепер будуть за ворога м'ясом працювати...
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19.04.2022 16:24 Ответить
100% за два тижні як попередили про евакуацію можна було пішки до Полтави дійти..
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19.04.2022 16:53 Ответить
Так в Ізюмі вистачає вати

Для Вас це новина?
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19.04.2022 20:08 Ответить
та пойдут, а если еще и гречки дадут так там уж да.
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19.04.2022 16:28 Ответить
А коли це московські нацисти переймалися дотриманням ними якихось конвенцій і прав людини? Вони цього від інших вимагають, аби уникати відповідальності від скоєних ними злочинів.
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19.04.2022 16:29 Ответить
Всё лишь инструмент для их интересов. Также как арабы педалируют тему веротерпимости, не уважая никаких других религий.
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19.04.2022 16:34 Ответить
Це давній звичай орди. Мешканців захоплених територій , орда як худобу гнала на мури міст,які намагалася захопити. Відомий факт,що у 1240 році у штурмі та захопленні Києва ордою, брали участь рязанці,володимирці,суздальці,та інша мордовсько-чухонська наволоч у дуже великій кількості
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19.04.2022 17:07 Ответить
Та хто там їх гнав. Вони на Київ ходили ще до татар, і не один раз.
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19.04.2022 18:11 Ответить
Ніхто їх насильно не гнав. Тому що їхні князьки здалися чінгізідам і повноцінно влились в їхні улуси. А потім у складі військ Батия воювали проти Русі. І оця теперішня рашистська сволоч ще й претендує на "наследование Руси"
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19.04.2022 18:48 Ответить
ну шо за имбицилы, у меня нет слов... я этого не понимаю, на твой город прут орки, после Бучи, Бородянки... всё известно, какого фига вы сидите????? ведь уже очевидно, у тебя два варианта: 1) брать оружие в руки и воевать за свой дом и 2) ну не можешь по любой причине воевать, ну не вояка ты и хоть тресни - выезжай нафиг!!!!! Ну какой смысл там сидеть в подвале зная, что к тебе точно прийдут и или убьют сразу или после пыток или тупо мобилизуют и опятьже убьют, только уже свои!!!! Я не понимаю этого дебилизма, ПОЧЕМУ вы сидите до последнего?
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19.04.2022 16:33 Ответить
а потом на них уходят лекарства, еда, доставать с под завалов под обстрелами, только мешают военным! или вообще в плен наберут и будем из потом ещё и менять на убийц...
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19.04.2022 16:35 Ответить
Своих ждали.
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19.04.2022 16:42 Ответить
селекция ничего не поделаеш
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19.04.2022 16:42 Ответить
Расскажи это жителям Херсонщины. Давай, послушаю. Про "возьми оружие" ?
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19.04.2022 16:49 Ответить
Херсон был оккупирован в первые дни. А Изюм неделю назад, когда уже было известно и про Мариуполь и про Бучу и т.п. Это не сравнимые ситуации.
Тут другой вопрос. Это заявление назначенки Денисовой и не более того. Вот если бы это было заявление от жителя Изюма, который жалуется на принудительную мобилизацию, то все комментарии "сам дурак" были бы уместны. А так ... словесный понос ни о чём.
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19.04.2022 17:15 Ответить
На відміну від пропагандистів "руськага мира", наші взяли курс на правдиве освітлення ситуації. Так що з поносом це ти до пропагандонів, де переважний потік брехні.
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19.04.2022 17:34 Ответить
Може хтось мені пояснить, як чоловіки призивного віку опинилися на окупованій території? А як же загальна мобілізація? Це військкомати так виконують Указ Верховного Головнокомандуючого? Виходить що в української армії вони не потрібні чи що? За час кацапської навали вже могли б хоча б пройти курс молодого бійця.
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19.04.2022 16:34 Ответить
Мобилизация не была общей. Другое дело, что под угрозой оккупации надо было идти в тероборону, как в Чернигове и в Харькове.
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19.04.2022 16:45 Ответить
Якщо когось не взяли в армію то вони непридатні чи обмежено придатні, ухилялися від призову чи не підходили за віком. Україна не воює м'ясом тому ваші звинувачення безпідставні. Те що ці люди чоловічого роду не покинули прифронтові райони це їх проблеми, якщо їм видадуть зброю то вони отримають хоч якийсь вибір на відміну від тих кого в потилицю застрелили.
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19.04.2022 19:29 Ответить
Лучше б пошли в тероборону. А теперь в первых рядах против украинских войск. Мясо.
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19.04.2022 16:34 Ответить
Срана террорист берёт заложников, какая мобилизация, надо называть вещи своими именами.
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19.04.2022 16:34 Ответить
Які ж це заручники якщо вони зі зброєю в руках наступають на наші позиції і стріляють в ЗСУ?
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19.04.2022 17:14 Ответить
Менше стане проросійських - це непогано.
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19.04.2022 16:38 Ответить
Я і теж такої думки, вони могли виїхати - бачили що кацапи наступають і чекали.
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19.04.2022 16:42 Ответить
Які мешканці? В казали що Ізюм повністю знищено.
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19.04.2022 16:41 Ответить
Мобилизуют зеленый лохторат, который по приколу голосовал против "шоколадного барыги", "за мир в глазах путина". Думали отсидеться, но не получилось. Такое же было в 2014-м в Краматорске и Славянске, где местные ждали, что за них будет воевать ВСУ.
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19.04.2022 16:43 Ответить
Московія вважає , що якщо вона якусь територію захопила - то і усі ресурси цієї території - їй підвласні ...
А місцеві чоловіки - один із ресурсів , які можна розпоряджатися і користуватися
А ті - ней отримують зброю - і докажуть окупантам - що ті неправі
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19.04.2022 16:46 Ответить
Як монголи. Тільки монголи забирали 10% від всіх ресурсів, а мокши забирають 100%
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19.04.2022 17:00 Ответить
Пока один из етих *мобилизованных* не возьмет автомат и не перестреляет самих окупантов ето не прекратится. Русофашисты вообще обнаглели. Еще даже тела горожан убитых ими не остыли а они уже забирают в свою армию родственников убитых.
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19.04.2022 16:48 Ответить
про якусь 51 статтю говорите? кому? раша-фашистським свинособакам? не смішіть.
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19.04.2022 16:51 Ответить
як не ******* цих москалів де тільки побачих після того що роблять на окупованих територіях
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19.04.2022 16:53 Ответить
Мобілізують місцеву вату, яка за опзж голосувала. Патріоти воюють вже за Україну!
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19.04.2022 16:54 Ответить
Там остались, наверное, любители руськомира.
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19.04.2022 16:59 Ответить
Против руских фашистов оружие брать в руки религия не позволяла. И никто принудительно с военкомата не заставлял воевать - есть знания, опыт - да, защищай свою землю. А, ведь возьмут, суки, оружие и пойдут бандеровцев стрелять. Только вы уже сказки про учения не нойте - не прокатит.
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19.04.2022 17:24 Ответить
То о чем я и говорил , а ******** Запад еще не понял , кремль будет и дальше захватывать , мобилизировать , двигаться дальше и так до границы с Польшей . А дальше освобождать Европу . Ну если их сейчас не остановить всем миром . От Запада нужна авиация , завтра может быть уже поздно , нужна сейчас
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19.04.2022 17:26 Ответить
Цікава новина. Беріть хлопці зброю. Негайно, якщо дають. А вночі перестріляйте кацапів та бігом до своїх. Нікого й нічого не бійтесь. Блг допомагає сміливим та рішучім.
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19.04.2022 17:30 Ответить
Надоел уже плач Денисовой про мобилизацию на оккупированной территории. Если ******** дали автомат и отправили воевать против ЗСУ, значит он хочет воевать против Украиньі. Иначе он мог повернуть автомат против РФ. И слезьі про музьікантов и учителей Донецка, тоже херня.
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19.04.2022 17:32 Ответить
Скільки ж тут героїчних розумників з окопів пише...
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19.04.2022 17:41 Ответить
"не всех дурных война убила"
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19.04.2022 18:42 Ответить
ізюмці, здавайтесь у полон ВСУ, це єдиний вихід для вас (думаю, ні один ізюмець не прочитає, але)
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19.04.2022 18:50 Ответить
ось і я про це хотіла написати )))
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19.04.2022 20:59 Ответить
какого хрена их Украина не мобилизовала??
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20.04.2022 01:15 Ответить
 
 