В Изюме российские оккупанты принудительно мобилизуют местных мужчин, - Денисова
Враг принудительно мобилизует для участия в войне против Украины жителей временно оккупированного Изюма Харьковской области.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"За неимением человеческих ресурсов захватчики пытаются приобщить к боевым действиям местных жителей временно захваченных территорий. В городе Изюм начата принудительная мобилизация мужчин. Теперь проход через блокпост мужчинам разрешается только при наличии военного билета. Оккупанты врываются в дома жителей Изюма - ищут бывших ветеранов АТО и общественных активистов. Мужчин начали агитировать вступать в ряды "народной милиции", - рассказала она.
"Принудительная мобилизация на оккупированных РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она строго запрещает оккупационному государству заставлять находящихся под защитой лиц, т.е. тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений России прав человека в Украине", - подчеркнула Денисова.
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Тут другой вопрос. Это заявление назначенки Денисовой и не более того. Вот если бы это было заявление от жителя Изюма, который жалуется на принудительную мобилизацию, то все комментарии "сам дурак" были бы уместны. А так ... словесный понос ни о чём.
А місцеві чоловіки - один із ресурсів , які можна розпоряджатися і користуватися
А ті - ней отримують зброю - і докажуть окупантам - що ті неправі